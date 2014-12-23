Отбивные из сочной свиной шейки, покрытыe облаком грибов, овощей и сыра - что может быть вкуснее? Это блюдо уже много лет занимает достойное место в нашем доме. Его не стыдно подать и на праздничный стол. Отбивные по этому рецепту получаются очень сочными и вкусными. Рецептов приготовления отбивных на сайте много, но в таком исполнении не нашла. Пробуйте и наслаждайтесь, это очень вкусно!
- 23 декабря 2014, 15:42
- 151045
Отбивные из свинины "Радуга вкусов"
Ингредиенты для «Отбивные из свинины "Радуга вкусов"»:
- Шейка свиная — 600 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Перец черный (свежемолотый) — 1 ч. л.
- Перец красный жгучий (или по вкусу) — 0.3 ч. л.
- Майоран — 1 ч. л.
- Соль (морская) — по вкусу
- Грибы (у меня шампиньоны) — 300 г
- Морковь — 100 г
- Лук репчатый — 100 г
- Масло оливковое (для маринада и жарки)
- Петрушка (свежая) — 2 ст. л.
- Майонез — 1 ст. л.
- Сыр голландский — 80 г
- Мука пшеничная / Мука (для панировки) — 2 ст. л.
- Крахмал картофельный — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3097.3 ккал
|
белки
124.9 г
|
жиры
248.3 г
|
углеводы
92.7 г
|Порции
|ккал
774.3 ккал
|белки
31.2 г
|жиры
62.1 г
|углеводы
23.2 г
|100 г блюда
|ккал
226.1 ккал
|белки
9.1 г
|жиры
18.1 г
|углеводы
6.8 г
Рецепт «Отбивные из свинины "Радуга вкусов"»:
В мисочку наливаем 1 ст. л. масла, засыпаем 2 вида перца, майоран, измельченный чеснок, соль и всё перемешиваем
Отбиваем мясо с обеих сторон (слишком тонко отбивать не надо), равномерно натираем маринадом и оставляем мариноваться (я оставила на ночь)
В раскаленную сковороду наливаем немного масла и отправляем кубиками нарезанные грибы.
Когда грибы обжарятся,
Кладем на крупной терке тертую морковь, кубиками нарезанный лук и обжариваем до легкого золотистого цвета
Даем немного остыть, добавляем 1 ч. л. крахмала, на крупной терке тертый сыр, мелко порубленную петрушку, 1 ст. л. майонеза, перчим, солим (не забываем, что сыр соленый) и перемешиваем
Панируем отбивные в муке (это нужно для того, чтобы при запекании в духовке отбивные не потеряли сочность), стряхиваем ее излишки
Выкладываем в форму для запекания, на верх выкладываем обжарку, отправляем отбивные в духовку и запекаем при температуре 180 градусов 15-20 минут
Вот-вот раздастся бой часов,
Уже наполнены бокалы
И, захватив с собой любовь,
Мы начинаем жизнь сначала!
Так пусть прекрасный символ года
Наполнит радостью сердца,
И вновь снежинки у порога
Заставят верить в чудеса!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, МИЛЫЕ!!!
Ой наверно, уже запеклись Вот какие сочные и солнечные получились! Угощайтесь, мои хорошие
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5934
Комментарии и отзывы
5 часов назад 331kam20 #
Готовлю примерно так же - иногда. Ничего нового не узнал.
Маленький советик: Не нужно отбивать хорошую свинину, она потеряет сочность. В общем и крахмал не нужен, т.к. майонез сделает всё без него.
Мука, конечно , по вашему вкусу, но можно панировать и в сухарях (я так часто делаю) они немного добавят вкуса.
Вообщем, дело вкуса.
Жаль, что не оригинально. Оригинально огурчик с помидорчиком пристроились на краю.
4 часа назад brechko irina #
3 часа назад 331kam20 #
3 часа назад Ludmila R-N #
1 ноября 2019 года lazof #
30 сентября 2018 года акчуч #
30 сентября 2018 года Ирушенька #
30 сентября 2018 года акчуч #
1 октября 2018 года Покусаева Ольга #
1 октября 2018 года акчуч #
1 октября 2018 года mtata #
1 октября 2018 года акчуч #
1 октября 2018 года felix032 #
1 октября 2018 года акчуч #
13 октября 2018 года Сурик #
13 октября 2018 года акчуч #
27 апреля 2018 года Skily #
18 марта 2018 года Stillet #
20 января 2018 года Тоффик1 #
Только я предварительно не жарила, сразу в духовку
18 февраля 2018 года Violl # (автор рецепта)
8 января 2018 года Хлоркина #
18 февраля 2018 года Violl # (автор рецепта)
18 февраля 2018 года Хлоркина #
18 февраля 2018 года Violl # (автор рецепта)
18 февраля 2018 года Хлоркина #
18 февраля 2018 года Violl # (автор рецепта)
12 февраля 2017 года zuravlik #
16 июля 2017 года Violl # (автор рецепта)
9 января 2017 года NinaEN #
25 января 2017 года Violl # (автор рецепта)
12 декабря 2016 года Hopy #
22 декабря 2016 года Violl # (автор рецепта)
7 декабря 2016 года nnutty #
7 декабря 2016 года Violl # (автор рецепта)
6 декабря 2016 года laka-2014 #
7 декабря 2016 года Violl # (автор рецепта)
18 октября 2016 года dorsky11 #
18 октября 2016 года Violl # (автор рецепта)
18 октября 2016 года dorsky11 #
17 октября 2016 года Ivanova699 #
18 октября 2016 года Violl # (автор рецепта)
17 октября 2016 года lelikloves #
17 октября 2016 года Сурик #
17 октября 2016 года lelikloves #
17 октября 2016 года felix032 #
17 октября 2016 года lelikloves #
17 октября 2016 года Покусаева Ольга #
17 октября 2016 года lelikloves #
17 октября 2016 года mtata #
17 октября 2016 года lelikloves #
17 октября 2016 года ЮльчикПро #
18 октября 2016 года lelikloves #
18 октября 2016 года ЮльчикПро #
18 октября 2016 года lelikloves #
18 октября 2016 года ЮльчикПро #
18 октября 2016 года Violl # (автор рецепта)
18 октября 2016 года lelikloves #
18 октября 2016 года Violl # (автор рецепта)
14 октября 2016 года Хлоркина #
18 октября 2016 года Violl # (автор рецепта)
30 сентября 2016 года natalya mihaylova 88 #
30 сентября 2016 года Violl # (автор рецепта)
29 мая 2016 года RaIena #
29 мая 2016 года Violl # (автор рецепта)
24 апреля 2016 года Ннатали_D #
25 апреля 2016 года Violl # (автор рецепта)
19 марта 2016 года natalina79 #
Я еще для пикантности добавила квашеный огурчик в овощную смесь. В следующий раз не буду обваливать в муке, просто обжарю на сильном огне.
Спасибо за замечательный рецепт!
20 марта 2016 года Violl # (автор рецепта)
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