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  • 23 декабря 2014, 15:42
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Отбивные из свинины "Радуга вкусов"

Рецепт: Отбивные из свинины Радуга вкусов

Отбивные из сочной свиной шейки, покрытыe облаком грибов, овощей и сыра - что может быть вкуснее? Это блюдо уже много лет занимает достойное место в нашем доме. Его не стыдно подать и на праздничный стол. Отбивные по этому рецепту получаются очень сочными и вкусными. Рецептов приготовления отбивных на сайте много, но в таком исполнении не нашла. Пробуйте и наслаждайтесь, это очень вкусно!

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Ингредиенты для «Отбивные из свинины "Радуга вкусов"»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3097.3 ккал 		белки
124.9 г 		жиры
248.3 г 		углеводы
92.7 г
Порции
ккал
774.3 ккал		 белки
31.2 г		 жиры
62.1 г		 углеводы
23.2 г
100 г блюда
ккал
226.1 ккал		 белки
9.1 г		 жиры
18.1 г		 углеводы
6.8 г

Рецепт «Отбивные из свинины "Радуга вкусов"»:

Режем мясо на 4 кусочка. Если вам попалась молодая свиная шейка, можно на 6

В мисочку наливаем 1 ст. л. масла, засыпаем 2 вида перца, майоран, измельченный чеснок, соль и всё перемешиваем

Отбиваем мясо с обеих сторон (слишком тонко отбивать не надо), равномерно натираем маринадом и оставляем мариноваться (я оставила на ночь)

В раскаленную сковороду наливаем немного масла и отправляем кубиками нарезанные грибы.
Когда грибы обжарятся,

Кладем на крупной терке тертую морковь, кубиками нарезанный лук и обжариваем до легкого золотистого цвета

Даем немного остыть, добавляем 1 ч. л. крахмала, на крупной терке тертый сыр, мелко порубленную петрушку, 1 ст. л. майонеза, перчим, солим (не забываем, что сыр соленый) и перемешиваем

Панируем отбивные в муке (это нужно для того, чтобы при запекании в духовке отбивные не потеряли сочность), стряхиваем ее излишки

Обжариваем с обеих сторон в небольшом количестве масла до полуготовности

Выкладываем в форму для запекания, на верх выкладываем обжарку, отправляем отбивные в духовку и запекаем при температуре 180 градусов 15-20 минут

Ждем, пока запекутся

Вот-вот раздастся бой часов,
Уже наполнены бокалы
И, захватив с собой любовь,
Мы начинаем жизнь сначала!
Так пусть прекрасный символ года
Наполнит радостью сердца,
И вновь снежинки у порога
Заставят верить в чудеса!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, МИЛЫЕ!!!




Ой наверно, уже запеклись Вот какие сочные и солнечные получились! Угощайтесь, мои хорошие





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5934
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На горячее

Теги: обед второе ужин праздник

Вкусы: грибной пикантный мясной

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Отбивные из свинины Радуга вкусов
Описание: Отбивные из сочной свиной шейки, покрытыe облаком грибов, овощей и сыра - что может быть вкуснее? Это блюдо уже много лет занимает достойное место в нашем доме. Его не стыдно подать и на праздничный стол. Отбивные по этому рецепту получаются очень сочными и вкусными. Рецептов приготовления отбивных на сайте много, но в таком исполнении не нашла. Пробуйте и наслаждайтесь, это очень вкусно!


Комментарии и отзывы

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Вкусно! Симпатично! Итоговое фото не очень резко.
Готовлю примерно так же - иногда. Ничего нового не узнал.
Маленький советик: Не нужно отбивать хорошую свинину, она потеряет сочность. В общем и крахмал не нужен, т.к. майонез сделает всё без него.
Мука, конечно , по вашему вкусу, но можно панировать и в сухарях (я так часто делаю) они немного добавят вкуса.
Вообщем, дело вкуса.
Жаль, что не оригинально. Оригинально огурчик с помидорчиком пристроились на краю.
Ваши язвительные замечания не уместны. Сначала посмотрите дату публикации рецепта! Конечно, за 6лет он уже стал не очень оригинальным)))) много молодых хозяюшек, для кого этот очень вкусный рецепт будет открытием! А те, кто его знает, с удовольствием вспомнят и повторят. Толерантнее надо быть и уважительнее к людям!!!
Извините, если что не так. Но этот рецепт пришёл на почту мне только сегодня 23 июня, а я как-то не посмотрел на год Вашего творчества. Ничего язвительного не вижу. Наверно, все привыкли , что их только по шерсти гладят? Ещё раз извините!
И Вы заметили, что подавай только положительные и восторженные отзывы. А как только с каким либо замечанием - чуть не кИдаются как на неугодных. А всего то - если ты отличный кулинар, и знаешь себе цену - то и возмущаться по поводу и замечаний, и критики, и даже негатива к рецепту не будешь, примешь к сведению и все. Как говорится - на вкус и сочетание продуктов - каждому свое.
Очень аппетитные фотографии. Делаю подобное,но конечно по-своему . Но попробую обязательно по вашему рецепту! !!
Шикарное мясо получилось. Хоть в будни, хоть в праздник. Очень вкусное, нежное. Обязательно буду повторять. Все делала точно по рецепту, только вместо петрушки брала укроп. Фото вечернего ужина, так что без украшений
Оленька, какое аппетитное мясо! Замечательный фотоотчет!
А какое вкусное мясо!!!! Спасибо, Иришка, что заглянула и оценила!
Ответ для акчуч
Оленька, это мои самые любимые отбивные! Шикарный ты ужин устроила своей семье! Очень вкусно!
Дааа, вкуснятина необыкновенная! Ну почему только так быстро закончилась? Оленька, спасибо, что оценила!
Ответ для акчуч
Оленька восхитительное исполнение рецепта
Танюша, спасибо за высокую оценку!!!
Ответ для акчуч
Олечка, отличные отбивнушки !!!Один из моих любимых рецептов !!!
Спасибо, Галочка! Теперь это и мой любимый рецепт!!!
Хоть в будни, хоть в праздник.
Согласна с тобой, Олечка, полностью!!! Очень вкусное мясо!!!
Спасибо, моя хорошая! Приезжай, приготовлю!
Очень вкусно получилось!
Красиво получилось. Такое не может быть не вкусно.
Пришла поблагодарить за рецепт. Получились вкуснейшие отбивные)
Только я предварительно не жарила, сразу в духовку
Очень рада, что отбивные понравились Без предварительного обжаривания они пускают сок и не получаются такими сочными
Виола!!! Прости меня за такую фотографию, но при гостях не очень пофотографируешь ...ООООччень вкусно !!! Спасибо за рецепт!!! С новогодними праздниками !!! Счастья и благополучия!!!
Лорчик, обалдеть какое аппетитное и щедрое блюдо у тебя получилось Очень рада, что оно тебя не разочаровало Спасибо, дорогая, за чудесный отче т
Такая вкуснятина не может разочаровать, Виола!!! Я это блюдо второй раз готовила; фото заменила.
Лорчик, старое фото очень аппетитное а новоо я не вижу
Виолочка, это - и есть новое, старое я удалила.
Лорчик, блин, я же на сайте сто лет не была Уже запуталась где новое, где старое
Это было очень вкусно. Лучше, чем просто по-французски. Мяско просто растаяло и улетело. Спасибо огромное.
Светочка, дорогая, сто раз извиняюсь, что пропустила этот замечательный отчет Не поступил коммент Очень аппетитное сочное мяско получилось Рада, что рецептик не разочаровал Большущее тебе спасибо за доверие к рецепту и чудесный отчет
Решила приготовить на Рождество отбивные. Ваш рецепт приглянулся) и, о чудо! Потрясающий вкус, сочные мясо и грибная "шубка" сверху всех заставили уплатить за обе щеки! Спасибо ОГРОМНОЕ за потрясающий рецепт!
Большое спасибо за доверие к рецепту Мне очень приятно, что отбивные пришлись по вкусу
Делала на ДР, всем очень понравилось, а я ела и сама себя нахваливала. Правда мясо я не обжаривала, а сразу уложила на смазанный протвень и сверху начинку, и минут на 20 в духовку при температуре градусов 200. Мясо было сочное, а начинка мммммм. Ее и так есть можно, и без мяса
Очень рада, что рецепт пригодился и блюдо понравилось
Виола, я тоже в восторге! обязательно приготовлю! а как красиво украшено! помидор, в нем огурчик, эту идею тоже забираю - и просто, и красиво!
Наташенька, спасибо большое Если их приготовить из шейки-они сочные и очень вкусные А такое украшение, это самое быстрое, что можно придумать но смотрится совсем неплохо
Виолушка, я такую красоту тоже беру себе
Леночка, спасибо, моя хорошая Готовь на здоровье Они вкусные
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли обойтись без крахмала? Заранее благодарю.
Лика, спасибо за внимание к рецепту Можно и без крахмала, но мне с ним больше нравится. Тогда начинка более устойчивая и не стекает с отбивных
Ответ для dorsky11
Спасибо!!!!
Приготовила мясо по этому рецепту. Мариновала мясо всего час, не было больше времени. Получилось очень вкусно. Все нахваливали и оценили данный рецепт. Спасибо автору
Танечка, большое спасибо за доверие к рецепту Очень рада, что отбивные понравились Мы их тоже очень любим
Виолетточка, лови отчетик У нас был не большой семейный праздник и хотелось мужу вкусненькое приготовить Искала рецепт отбивных (он их очень любит), но хотелось чего-нибудь эдакого, интересненького И как здОрово, что я обнаружила твой рецептик Готовится быстро, а как вкусно получается У меня вместо майорана - орегано, а соль обычная Ароматно, сочно, нежно и оооочень вкусно Спасибо за рецепт
Олечка! Шикарные отбивные получились у тебя! Очень аппетитные!!! Помню этот великолепный вкус!!! Готовила и уже не один раз!!! Очень и очень вкусно!!!
Людочка, спасибо огромное Я теперь тоже буду готовить такое частенько
Ответ для lelikloves
Олечка, восхитительные отбивные , готовила их неоднократно, очень вкусно и празднично !!!
Галина, спасибо за похвалу Согласна, это не только вкусно, но и празднично
Ответ для lelikloves
Олечка, сказочные отбивные! Исполнение рецепта Вкус их хорошо помню, так как готовила уже не раз!
Оленька, спасибо огромное за похвалу и теплые слова
Ответ для lelikloves
Оленька,очень аппетитно,сочно ,а как украшено
Танечка, спасибо Угощайся с удовольствием
Ответ для lelikloves
Оленька!!!! Потрясающие отбивные!!!! Какие же они вкусные!!!!
Вкусные не то слово, Юлечка Угощайся, дорогая
С большущим удовольствием Спасибо, дорогая
Ответ для lelikloves
Олечка, дорогая, какая роскошная аппетитнейшая красота у тебя получилась Очень рада, что отбивные понравились Огромное тебе спасибо, милая, за шикарное исполнение
Виолочка, у тебя что ни рецепт, - то шедевр !!!
Лорочка, спасибо, моя хорошая
Здравствуйте,спасибо! не думала,что так получится вкусно! Муж в восторге, все съел один и нахваливал😁 но я немного изменила рецепт,вместо грибов добавила баклажаны порезанные кубиками,обжарила с луком.А в начинку еще добавила перец болгарский,помидор чесночка,и все перемещался,когда остыла сыр натерла и запекла. Вкуснятина ммм...
Наталия, большое спасибо за внимание к рецепту И ничего страшного, что кое-какие ингредиенты изменили Главное, что сама идея приготовления вас устроила и блюдо понравилось
Виолетта, спасибо за рецепт Мясо получилось умопомрачительно вкусным
Аленушка, как же я рада что мяско понравилось Очень аппетитное воплощение Огромное спасибо за шикарный фотоотчет
Одним словом - ВКУСНО! Единственное отличие - у меня была корейка.
Наташенька, большое спасибо за доверие к рецепту и аппетитнейшее фото Корейка-суховатое мясо Если бы приготовили из шейки, вкус Вам еще больше бы понравился, попробуйте и в этом убедитесь сами
Виолеточка, очень вкусное мяско, такое сочное, сытное! Нам очень понравилось! Фото только с печи, так как понимала, что больше вариантов не будет... "Держаться не было больше сил..."
Я еще для пикантности добавила квашеный огурчик в овощную смесь. В следующий раз не буду обваливать в муке, просто обжарю на сильном огне.
Спасибо за замечательный рецепт!
Наташенька, милая oбалдеть какие красавчики получились! Невероятно аппетитные В муке я как-то раз пробовала не обваливать, но так как они обжариваются только до полуготовности, они у меня в духовке пустили сок А муки, после того как её стряхиваешь, остается совсем немного Огромное тебе спасибо за такой аппетитнейший фотоотчет
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