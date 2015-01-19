Замечательнейшая каша - вкусная, ароматная, постная и очень сытная! Просматривала рецепты - аналогичные есть, но более сложные, многокомпонентные, может быть менее экономичные. Мой муж, который не признает еды без мяса, уплетает за обе щеки и при этом у него попискивает за ушами. Поэтому с удовольствием и смело добавляю и горячо рекомендую!
- 19 января 2015, 22:47
- 50602
Каша по-суворовски
Ингредиенты для «Каша по-суворовски»:
- Лук репчатый (можно брать больше, до 10 луковиц) — 6 шт
- Морковь (можно 4) — 2 шт
- Пшено — 4 ст. л.
- Крупа перловая — 4 ст. л.
- Горох — 4 ст. л.
- Масло растительное (для пассировки овощей)
- Вода (кипяток) — 2 стак.
- Соль
- Перец черный (по вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
806 ккал
|
белки
27.5 г
|
жиры
3.1 г
|
углеводы
175.2 г
|Порции
|ккал
134.3 ккал
|белки
4.6 г
|жиры
0.5 г
|углеводы
29.2 г
|100 г блюда
|ккал
62 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
13.5 г
Рецепт «Каша по-суворовски»:
-
Ссыпаю крупы, хорошенько промываю холодной водой. Варила намедни - ради эксперимента дополнительно добавила дробленый горох (100 грамм), получилось очень вкусно.
-
Мелко нарезаю лук (кстати, у кого такого устройства нет, рекомендую приобрести - очень удобная вещь!)
-
Натираю на терке морковь.
-
Пассирую овощи в масле 15 минут. Солю и перчу по вкусу.
-
Затем выкладываю в кастрюлю 2/3 овощной смеси, высыпаю крупы, сверху выкладываю оставшуюся 1/3 овощей.
-
Заливаю водой (только что вскипевшей). Если залить воды побольше (до уровня овощей, то каша будет пожиже, поэластичней). Варю 40-50 минут на медленном огне, эпизодически заглядывая и помешивая.
Затем заворачиваю в газеты и в одеяло часа на 2-3 (можно больше - в зависимости от степени "голодности" домочадцев)
-
Каша готова. Приятного аппетита.
В одеяле каша становится ароматнее, пышнее и вкуснее.
Уверена, что каша понравится.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
1 марта ROMA_N #
2 марта dlatehktopishet #
28 февраля ssnegireva44 #
28 февраля Lernochka #
28 февраля hfrif #
28 февраля Бумер-2 #
26 октября 2022 года Сурик #
23 сентября 2019 года Kot-O-Fota #
22 ноября 2019 года o roma # (автор рецепта)
15 марта 2019 года Маргарита #
15 марта 2019 года o roma # (автор рецепта)
Готовьте на здоровье и радость себе и домашним!!!
Благодарю за внимание к рецепту!
17 марта 2019 года Маргарита #
18 марта 2019 года o roma # (автор рецепта)
27 февраля 2018 года ms olya1226 #
27 февраля 2018 года o roma # (автор рецепта)
Рада, что блюдо приглянулось. Готовьте на здоровье!
24 марта 2017 года Uliya_1105 #
Готовила дважды: первый раз - строго по рецепту, но горох остался достаточно твёрдым, в связи с чем каша была очень не сытная (съели по 3 тарелки), второй раз - горох замочила на ночь, и хотя он всё равно разварился не до конца, сытность повысилась в разы - съели по 1 неполной тарелке. В следующий раз, скорее немножко отварю горох, и тогда, наверно, хватит съесть по блюдцу)))) Вот такая экономия
25 марта 2017 года o roma # (автор рецепта)
Что ж? На вкус и цвет товарища нет, Вы же знаете...
По своему опыту про горох скажу, что готовность его зависит от производителя гороха. Разные марки - разный результат. Проверено. Колотый желтый, например, быстрее разваривается, а целый твердый а-ля СССР даже после замачивания на сутки был также твердоват...
Рада, что каша вошла в постоянное меню.
Спасибо!
24 марта 2017 года vedma_i_che #
25 марта 2017 года o roma # (автор рецепта)
Очень рада, что каша пришлась по душе Вашему мужу! Спасибо!
23 февраля 2017 года Vishnja #
24 февраля 2017 года o roma # (автор рецепта)
Обязательно приготовь с перловочкой! Перловка чудо как хороша!
Спасибо за фотографию.
24 февраля 2017 года Vishnja #
24 февраля 2017 года o roma # (автор рецепта)
24 февраля 2017 года Vishnja #
рецепт!
24 февраля 2017 года o roma # (автор рецепта)
24 февраля 2017 года o roma # (автор рецепта)
... ну, вот... перестаралась
24 февраля 2017 года Vishnja #
27 февраля 2018 года ms olya1226 #
27 февраля 2018 года Vishnja #
2 февраля 2017 года ал-наленок #
2 февраля 2017 года Аллочка-уралочка #
3 февраля 2017 года ал-наленок #
3 февраля 2017 года o roma # (автор рецепта)
10 февраля 2017 года ал-наленок #
3 февраля 2017 года Аллочка-уралочка #
10 февраля 2017 года ал-наленок #
3 февраля 2017 года o roma # (автор рецепта)
Здоровья Вам, кулинарных подвигов и удачи!!!
10 февраля 2017 года ал-наленок #
24 января 2017 года Аллочка-уралочка #
25 января 2017 года o roma # (автор рецепта)
24 января 2017 года Леночка 53 #
Оленька, спасибо большое за простой и вкусный рецепт!
25 января 2017 года o roma # (автор рецепта)
В следующий раз обязательно добавь горох!!!
Будет вообще очень сытно и вкусно!!!
Благодарю за фото и за рекламу рассказа!!!!
Очень рада! Готовь на здоровье!!!
29 ноября 2016 года ал-наленок #
25 января 2017 года o roma # (автор рецепта)
27 января 2017 года ал-наленок #
27 января 2017 года o roma # (автор рецепта)
2 февраля 2017 года ал-наленок #
3 февраля 2017 года o roma # (автор рецепта)
10 февраля 2017 года ал-наленок #
28 ноября 2016 года ал-наленок #
28 ноября 2016 года o roma # (автор рецепта)
Очень рада, Лена, что каша нравится и прочно вошла в Ваше меню, готовьте с удовольствием и на здоровье!!!
29 ноября 2016 года ал-наленок #
15 августа 2016 года Ольхен-7 #
18 августа 2016 года o roma # (автор рецепта)
Здоровья и приятного аппетита внукам!
4 марта 2016 года Ольхен-7 #
14 марта 2016 года o roma # (автор рецепта)
2 февраля 2016 года ал-наленок #
12 февраля 2016 года o roma # (автор рецепта)
21 июня 2015 года Л-лька2805 #
Готовила в мультиварке на режиме "каши" где-то часа полтора, потому что чувствовалась, что перловка недоваренная получается.
Думаю, что в следующий раз надо заранее замочить перловку и горох, чтоб ускорить процесс приготовления!!!!
22 июня 2015 года o roma # (автор рецепта)
Читайте на досуге - https://www.povarenok.ru/blog/show/41472/
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