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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из круп
  • 19 января 2015, 22:47
  • 50602

Каша по-суворовски

Рецепт: Каша по-суворовски

Замечательнейшая каша - вкусная, ароматная, постная и очень сытная! Просматривала рецепты - аналогичные есть, но более сложные, многокомпонентные, может быть менее экономичные. Мой муж, который не признает еды без мяса, уплетает за обе щеки и при этом у него попискивает за ушами. Поэтому с удовольствием и смело добавляю и горячо рекомендую!

Категория: Горячие блюда Блюда из круп

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Каша по-суворовски»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
806 ккал 		белки
27.5 г 		жиры
3.1 г 		углеводы
175.2 г
Порции
ккал
134.3 ккал		 белки
4.6 г		 жиры
0.5 г		 углеводы
29.2 г
100 г блюда
ккал
62 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
13.5 г


Рецепт «Каша по-суворовски»:

  • Ссыпаю крупы, хорошенько промываю холодной водой. Варила намедни - ради эксперимента дополнительно добавила дробленый горох (100 грамм), получилось очень вкусно.

  • Мелко нарезаю лук (кстати, у кого такого устройства нет, рекомендую приобрести - очень удобная вещь!)

  • Натираю на терке морковь.

  • Пассирую овощи в масле 15 минут. Солю и перчу по вкусу.

  • Затем выкладываю в кастрюлю 2/3 овощной смеси, высыпаю крупы, сверху выкладываю оставшуюся 1/3 овощей.

  • Заливаю водой (только что вскипевшей). Если залить воды побольше (до уровня овощей, то каша будет пожиже, поэластичней). Варю 40-50 минут на медленном огне, эпизодически заглядывая и помешивая.
    Затем заворачиваю в газеты и в одеяло часа на 2-3 (можно больше - в зависимости от степени "голодности" домочадцев)

  • Каша готова. Приятного аппетита.

Изюминка рецепта - в количестве лука. Кладите больше, не жалейте.
В одеяле каша становится ароматнее, пышнее и вкуснее.
Уверена, что каша понравится.
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее Специальное питание : Постное питание

Теги: ужин обед второе

Вкусы: соленый соленоватый сладковато смешанный

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Каша по-суворовски
Рецепт: Каша по-суворовски

Замечательнейшая каша - вкусная, ароматная, постная и очень сытная! Просматривала рецепты - аналогичные есть, но более сложные, многокомпонентные, может быть менее экономичные. Мой муж, который не признает еды без мяса, уплетает за обе щеки и при этом у него попискивает за ушами. Поэтому с удовольствием и смело добавляю и горячо рекомендую!

Ингредиенты для «Каша по-суворовски»:

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Фотографии «Каша по-суворовски» от приготовивших (8)

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Комментарии и отзывы

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Пробовал кашу "Дружба" не зашла как-то. А тут еще с моим любимым луком!!!! Надо приготовить! А уж после прочтения истории каши - захотелось вдвойне!
Наверное, кусочек масла нужно было побольше в кашку))))тогда бы зашла.
Интересно, СПАСИБО1
Перловку и горох Вы предварительно не замачиваете?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Вот у Вас на 1-м фото вижу 4 крупы. Узнаю: горох, перловку, пшено. А какая четвертая? И в ингредиентах только три указано...
В рецепте все подробно написано: "Варила намедни - ради эксперимента дополнительно добавила дробленый горох (100 грамм), получилось очень вкусно". В рецептах не только перечень ингредиентов читать надо, но и описание рецепта!
Замечательная каша! Очень вкусная и ароматная! Готовила в молоковарке. Время приготовления увеличила, т.к. горох ну никак не хотел развариваться. Можно использовать как гарнир, а можно и как самостоятельное блюдо. Лук и морковь я убавила количество. Нам понравилась. Муж с большим удовольствием ел с маринованной капустой. Олечка, спасибо большое за рецепт! Светлая тебе память!
Оля, спасибо за рецепт! Чутьё не подвело, каша душевная получилась Из круп, горох и чечевицу я, честно, не жалую, хотя, естественно, полезности в них много. А вот готовила эту кашу специально из гороха, чечевицы, пшёнки и "полтавки". Отменное сочетание разных круп и томлёных овощей, действительно сытно.
Галочка, ох как приятно было прочитать Ваш отзыв! Весьма рада, что каша была "душевной". Спасибо за самобытное фото в русском стиле с деревянной ложкой!
Огромнейшее вам спасибо за рецет, сегодня приготовила (горох, перловка, пшеничная крупа). Невероятно вкусная каша !!! Спасибо миллион раз!
Маргарита, это здорово!!! Я безумно рада, что каша понравилась! Изюминка её в постности и сытости.
Готовьте на здоровье и радость себе и домашним!!!
Благодарю за внимание к рецепту!
Да, для Поста великолепное блюдо, очень сытное и красивое.
Согласна! Спасибо!
отличное полезное и сытное сочетание
Олечка, благодарю за внимание к рецепту.
Рада, что блюдо приглянулось. Готовьте на здоровье!
Мнения по поводу блюда разделились: женской половине нашей семьи - очень понравилось, мужская - осталась не в восторге.
Готовила дважды: первый раз - строго по рецепту, но горох остался достаточно твёрдым, в связи с чем каша была очень не сытная (съели по 3 тарелки), второй раз - горох замочила на ночь, и хотя он всё равно разварился не до конца, сытность повысилась в разы - съели по 1 неполной тарелке. В следующий раз, скорее немножко отварю горох, и тогда, наверно, хватит съесть по блюдцу)))) Вот такая экономия
Спасибо, Юля, за обстоятельный комментарий.
Что ж? На вкус и цвет товарища нет, Вы же знаете...
По своему опыту про горох скажу, что готовность его зависит от производителя гороха. Разные марки - разный результат. Проверено. Колотый желтый, например, быстрее разваривается, а целый твердый а-ля СССР даже после замачивания на сутки был также твердоват...
Рада, что каша вошла в постоянное меню.
Спасибо!
Муж назвал кашу идеальным калорийным блюдом )) сытно и полезно !
Замечательно!!!!
Очень рада, что каша пришлась по душе Вашему мужу! Спасибо!
Олечка, такую кашу любим, и готовлю её в разных вариантах! Сегодня аппетитно "встретились" три крупы: горох, пшено и рис! С большим удовольствием добавляю фото в рецепт!
Любочка, спасииибо!!!!
Обязательно приготовь с перловочкой! Перловка чудо как хороша!
Спасибо за фотографию.
Олечка, с перловкой тоже готовила, ты права - это вкусно! Просто в этот раз варила без неё!
Отлично! Я вот на неделе спланировала её сварганить.
Здорово, что наши желания совпали! Спасибо тебе за этот
рецепт!
И тебе, Любочка, спасибо...
Ответ для Vishnja
И тебе, Любочка, спасибо!

... ну, вот... перестаралась
Ответ для Vishnja
Любочка,ну шикарная подача
Олечка, очень рада твоим словам! Отличная каша, стоит приготовить!
Так выглядело представление рецепта каши с историей...перед дегустацией. Все закрыто( в сиреневой чаше) для сохранения тепла.
Елена, а где же у Вас была презентация каши ? Дома?
Елена, а где же у Вас была презентация каши ? Дома?
На фестивале Постной кухни в г. Кургане( декабрь 2016). Он проходил в трапезной Храма Александра Невского .Принимали участие как частные лица от приходов Курганской области ,так и кафе...и прочие желающие... Условия были помещены на сайте Епархии.
Замечательное мероприятие!
Спасибо. Это уже стало традицией...
Ответ для ал-наленок
Ой, как интересно! У меня первая мысль была, когда посмотрела на фото, что это как-то связано с церковью, так как на голове у Вас платок, но я не стала ее озвучивать. Наверное, получили очень позитивные эмоции.
Конечно... , не только победители, но и все участники остались довольны...общением , новыми знакомствами и массой положительных эмоций
Ответ для ал-наленок
Лена, спасибо большое за фотографию!
Здоровья Вам, кулинарных подвигов и удачи!!!
Спасибо...
Какая колоритная каша !
Алла, рекомендую!!!
Гороха у меня не было, делала без него, но теперь обязательно повторю и с горохом. Получилось очень вкусно. Теперь-то я знаю почему эта каша так называется ( спасибо за подробный рассказ об этом https://www.povarenok.ru/blog/show/41472/#com7389385 ).
Оленька, спасибо большое за простой и вкусный рецепт!
Красавица какая!!!! Леночка, благодарю за дегустацию!!!
В следующий раз обязательно добавь горох!!!
Будет вообще очень сытно и вкусно!!!
Благодарю за фото и за рекламу рассказа!!!!
Очень рада! Готовь на здоровье!!!
сфотографировала кашу а как сюда вставить фото -не знаю
Лена, под рецептом, после значков соц.сетей есть строчка "Добавить свою фотографию к блюду". Нажав на неё, можно добавить фотографию!!!
Спасибо !!! попробую
Вас, кстати, на фестиваль Постной кухни пригласили? Как Ваши успехи?
да...участвовала и получила грамоту
С чем Вас и поздравляю!!!!
Спасибо и вам !!!
СПАСИБО...Уже готовила по этому рецепту...очень понравилась..начался пост и опять просят кашу по Суворовски...Если пригласят опять на фестиваль Постной кухни ,у нас становится традицией, обязательно приготовлю её...Уверена что понравится...
Ох, как здорово!!! На фестиваль!!! Желаю удачи и победы!!!
Очень рада, Лена, что каша нравится и прочно вошла в Ваше меню, готовьте с удовольствием и на здоровье!!!
Хотела поместить фото ...но не знаю как.Только в моём альбоме есть...Спасибо
Да,Оленька,каша действительно понравилась нашим внукам! Да ещё с историий и победами Суворова была съедена вмиг! Благодарю от имени внуков!!
Спасибо большое, Оля (?)!!! Очень приятно!
Здоровья и приятного аппетита внукам!
Каша замечательная! Насыщенная,сытная,необычная! Мультиварки нет,а желание приготовить сегодня эту кашу оказалось большим. Вкушала одна,муж отказался,я предполагаю,что понравится нашим внукам! Спасибо огромное за открытие этих круп для меня в таком ансамбле!
Спасибо большое за Ваш выбор, за оценку, за похвалу!!! Очень приятно! Вкушайте на здоровье, готовьте с удовольствием!!!
уже несколько раз готовила эту кашу...вкуснотища..Съедается сразу...Особенно в пост, уже мне опять заказали её готовить ..
Лена, я очень рада. Она действительно, очень вкусная. Спасибо за Ваш выбор!
Спасибо, очень вкусная каша получилась!!!!
Готовила в мультиварке на режиме "каши" где-то часа полтора, потому что чувствовалась, что перловка недоваренная получается.
Думаю, что в следующий раз надо заранее замочить перловку и горох, чтоб ускорить процесс приготовления!!!!
Спасибо Вам! Я очень рада!
Читайте на досуге - https://www.povarenok.ru/blog/show/41472/
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