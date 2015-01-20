Идеальный десерт для тех, кто соблюдает пост и для ценителей здорового образа жизни. Рецепт из журнала "Мой глобус" весна 2014 год. На Руси морковь была основой множества рецептов как в крестьянских, так и в зажиточных семьях. Так и поговаривали: "И морковку съешь, коли яблочка нет." При выпекании морковка практически не теряет полезных свойств. Идеально сочетается с орехами, изюмом, яблоками и множеством других продуктов.
- 20 января 2015, 11:24
- 85875
Постный морковный пирог
Ингредиенты для «Постный морковный пирог»:
- Мука пшеничная / Мука (150 гр. в тесто, 50 гр. в кондитерскую крошку.) — 200 г
- Морковь (крупная) — 1 шт
- Изюм (по вкусу)
- Орехи грецкие (или по вкусу) — 100 г
- Масло оливковое (2 ст.л. в кондитерскую крошку, 6 - в тесто.) — 8 ст. л.
- Вода (в тесто) — 150 мл
- Сахар (30 гр. в кондитерскую крошку, остальное в тесто.) — 150 г
- Разрыхлитель теста — 3 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3235.5 ккал
|
белки
33.4 г
|
жиры
204.2 г
|
углеводы
321.8 г
|Порции
|ккал
404.4 ккал
|белки
4.2 г
|жиры
25.5 г
|углеводы
40.2 г
|100 г блюда
|ккал
385.2 ккал
|белки
4 г
|жиры
24.3 г
|углеводы
38.3 г
Рецепт «Постный морковный пирог»:
Для начала делаем кондитерскую крошку. Смешиваем 50 г муки + 30 г сахара + 2 ст. ложки оливкового масла. Перемешиваем и перетираем руками. Убираем в холодильник минут на 15, пока готовим все остальное.
Теперь замешиваем тесто. В миске смешиваем муку+сахар и разрыхлитель, перемешиваем, добавляем оливковое масло и воду, снова перемешиваем.
Морковь чистим, моем и натираем на терке (крупной). Изюм, (предварительно промытый и замоченный в теплой воде) сливаем воду и добавляем в тесто, туда же отправляем тертую морковь.
Я готовила пирог в мультиварке. Вырезала кружок пекарской бумаги, положила на дно, что бы легче было доставать. Залила туда тесто.
Сверху аккуратно выкладываем половинки грецких орехов, присыпаем кондитерской крошкой (этот шаг я забыла сфотографировать).
Закрываем мультиварку ставим режим выпечка, время 90 минут.
Пирог можно готовить в духовке. Предварительно разогреть духовку до 180 гр. выпекать около часа - смотрите по своей духовке, проверяйте пирог зубочисткой.
Комментарии и отзывы
3 сентября goldfishi #
11 мая 2020 года Гита Ягг #
Очень вкусно, сытно, естся по чуть-чуть, при этом не засыхает, а как будто только вскуснее становится. Правильно я по совету в комментах сразу двойную порцию сделала
3 мая 2020 года nastenka11 89 #
2 марта 2018 года svet-90 #
Спасибо Вам за рецепт!!!
25 февраля 2018 года lala1701 #
27 августа 2017 года krolikpusha #
1 апреля 2017 года natalih 90 #
19 марта 2017 года satorik #
1 февраля 2017 года Людмила Кислушко #
Спасибо за пирожок, очень вкусный!!! Пекла в духовке, муку заменила овсянкой, сахар добавила только в крошку, зато в тесто мнооого изюма, мне хватило сладости.
Хороший, спасибо еще раз!!!
11 февраля 2017 года FG Julia #
12 февраля 2017 года Людмила Кислушко #
18 января 2017 года FG Julia #
5 января 2017 года FG Julia #
7 января 2017 года Milk-mila # (автор рецепта)
16 января 2017 года FG Julia #
22 августа 2016 года ViktoriyaMama #
7 января 2017 года Milk-mila # (автор рецепта)
9 мая 2016 года Гаспадарка #
4 апреля 2016 года AizOlya #
23 марта 2016 года ал-наленок #
20 марта 2016 года shocka #
18 марта 2016 года Машуня мама #
18 марта 2016 года Машуня мама #
29 февраля 2016 года Xenia1st #
13 января 2016 года Martemyasha #
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