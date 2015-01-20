Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 20 января 2015, 11:24
  • 85875

Постный морковный пирог

Рецепт: Постный морковный пирог

Идеальный десерт для тех, кто соблюдает пост и для ценителей здорового образа жизни. Рецепт из журнала "Мой глобус" весна 2014 год. На Руси морковь была основой множества рецептов как в крестьянских, так и в зажиточных семьях. Так и поговаривали: "И морковку съешь, коли яблочка нет." При выпекании морковка практически не теряет полезных свойств. Идеально сочетается с орехами, изюмом, яблоками и множеством других продуктов.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Постный морковный пирог»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3235.5 ккал 		белки
33.4 г 		жиры
204.2 г 		углеводы
321.8 г
Порции
ккал
404.4 ккал		 белки
4.2 г		 жиры
25.5 г		 углеводы
40.2 г
100 г блюда
ккал
385.2 ккал		 белки
4 г		 жиры
24.3 г		 углеводы
38.3 г



Рецепт «Постный морковный пирог»:

Для начала делаем кондитерскую крошку. Смешиваем 50 г муки + 30 г сахара + 2 ст. ложки оливкового масла. Перемешиваем и перетираем руками. Убираем в холодильник минут на 15, пока готовим все остальное.

Теперь замешиваем тесто. В миске смешиваем муку+сахар и разрыхлитель, перемешиваем, добавляем оливковое масло и воду, снова перемешиваем.

Морковь чистим, моем и натираем на терке (крупной). Изюм, (предварительно промытый и замоченный в теплой воде) сливаем воду и добавляем в тесто, туда же отправляем тертую морковь.

Я готовила пирог в мультиварке. Вырезала кружок пекарской бумаги, положила на дно, что бы легче было доставать. Залила туда тесто.

Сверху аккуратно выкладываем половинки грецких орехов, присыпаем кондитерской крошкой (этот шаг я забыла сфотографировать).
Закрываем мультиварку ставим режим выпечка, время 90 минут.
Пирог можно готовить в духовке. Предварительно разогреть духовку до 180 гр. выпекать около часа - смотрите по своей духовке, проверяйте пирог зубочисткой.

Вот такой ароматный пирог получается.

При желании пирог можно присыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита и крепкого вам здоровья.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Для беременных и кормящих / Постное питание

Теги: десерт полдник завтрак

Вкусы: сладкий

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Постный морковный пирог
Рецепт: Постный морковный пирог

Идеальный десерт для тех, кто соблюдает пост и для ценителей здорового образа жизни. Рецепт из журнала "Мой глобус" весна 2014 год. На Руси морковь была основой множества рецептов как в крестьянских, так и в зажиточных семьях. Так и поговаривали: "И морковку съешь, коли яблочка нет." При выпекании морковка практически не теряет полезных свойств. Идеально сочетается с орехами, изюмом, яблоками и множеством других продуктов.

Ингредиенты для «Постный морковный пирог»:

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Здравствуйте! Хочу испечь Ваш пирожок и вопрос: сколько моркови по граммам? Хотя бы примерно. Заранее спасибо
Большое спасибо за рецепт!
Очень вкусно, сытно, естся по чуть-чуть, при этом не засыхает, а как будто только вскуснее становится. Правильно я по совету в комментах сразу двойную порцию сделала
Спасибо большое за ваш рецепт!!! Пирог, правда, немного пригорел снизу, но все равно получился очень вкусный. Фото прилагаю.
Пирог очень понравился! Хотя меня немного смущало, что он влажный получился... Все, кого угостила этим пирогом, остались довольны вкусовыми качествами, попросили рецепт...
Спасибо Вам за рецепт!!!
Спасибо за рецепт очень-очень вкусный пирог! Но для моей семьи маловато будет . Поэтому поставила ещё выпекать двойную порцию. Даже те кто не ест морковь, слопал за обе щеки
Спасибо за рецепт ! Очень вкусно !!! Правда, вместо грец.орехов я положила жареный арахис , в тесто положила 70 г сахара ( можно и меньше, получается сладко) и только 4 ложки раст.масла (кукурузного без запаха ). Следующий раз буду делать двойную порцию. Спасибо !!!!!
Спасибо Вам большое за рецепт!!! Готовила уже 2 раза,улетал на ура. Боялась,что будет чувствоваться морковь,но она не чувствовалась вообще. Спасибо еще раз.
Вместо изюма добавила чернослив, погасила содой. Замечательный получился пирог, жаль мало. Понравился всем. Надо печь двойнойную порцию. Спасибо за рецепт к в пост.
Добрый день!
Спасибо за пирожок, очень вкусный!!! Пекла в духовке, муку заменила овсянкой, сахар добавила только в крошку, зато в тесто мнооого изюма, мне хватило сладости.
Хороший, спасибо еще раз!!!
Людмила пирожок просто прелесть получился а какой пышный !! Хотела узнать какое количество брали овсянки , измельчали ли хлопья предварительно ? И для посыпки тоже овсянка??? Уж очень вы меня заинтриговали
Юлия, спасибо! Я вообще фанат овсянки, заменяю ей муку где только это возможно!! Да, в этом пироге полностью хлопья, перемолотые в блендере, по количеству - примерно так же, может, меньше чуть-чуть, овсянка как-то больше влагу впитывает. Мне понравился результат!
Ниже оставляла комментарий, наконец прилагаю фото. Вот такой румяный вышел пирожок. Пекла в духовке. Ещё РВЗ спасибо *)
Здравствуйте. Готовила пирог по вашему рецепту два раза, но получился разный по текстуре, то есть в первый раз влажноватый (по-моему у вас на фото тоже влажный?), второй раз -пористый скажите какая текстура должна быть??? ведь хочется повторять его снова и снова, так как вкусно очень
Здравствуйте! У меня текстура всегда немного влажная. Если на вкусовые качества текстура не влияет, то и пористый пирог имеет право быть.
Спасибо, просто всегда хочется знать "как должно быть", потом уже исходя из этого экспериментировать. испекла ещё раз, получился влажный, все же так вкуснее сочнее что ли. надо теперь в мв пробовать испечь , чтоб ещё приблизиться к идеалу
Как раз сезон моркови, значит пришло время вашего вкусного пирога! Готовила в духовке, брала двойную порцию. Очень понравился. Спасибо!
Очень рада что понравился!
В пост так и не успели приготовить, только сейчас дошли руки до этого рецепта. Пирог очень понравился, по вкусу мне напомнил чем-то пряник. Спасибо за рецепт, обязательно буду им пользоваться, пирог съелся моментально)))
Замечательный пирог! Пекла уже три раза. Сахара уменьшила до 80 г, а моркови побольше положила. Очень вкусно! А особенно нравится запеченная корочка, если в духовке делать. Спасибо за рецепт!
огромное спасибо за рецепт...испекла...понравился..средний внучёк ест да похваливает...муж-лакомится с удовольствием.но я оформила как тортик с постным кремом шоколадным...фото у меня в альбоме
Испекла Это что-то невероятное! Такой вкусный, нежный, воздушный, что мне даром теперь не нужны бисквитно-кремовые торты! Спасибо огромное за рецепт!
Когда будет можно, обязательно попробую сделать и с изюмом, и с орехами)
Большое спасибо автору за этот рецепт и за саму идею такого пирога! Впервые использовала морковку в пироге, и не пожалела ни на грамм-очень вкусно! Муж сказал, что никогда бы не узнал бы тут морковь, что вкус похож на карамельный. Рецепт меня выручил, т.к.молочные продукты и яйца в данный момент есть мне нельзя. Изюм и орехи я не клала в тесто, но и без них вкус обалденный. К тому же пирог постный, что сейчас актуально, поэтому поделюсь этим рецептом со своей постящейся сестрой Крошка сверху очень кстати, приятно похрустывает. Делала с раст.маслом, сверху сахарную пудру не сыпала-пирог и так сладок и прекрасен, на мой вкус
Здравствуйте! Я впервые готовила подобный пирог и вкус оливкового масла был для меня непривычен. Я могу сказать, что с первого раза не "раскусила" вкус этого пирога, а вот моему другу он сразу очень понравился и был "сигнал" - одобрено, готовь ещё)). А вот сейчас с уверенностью могу сказать, что пирог мне нравится. Данный пирог стоит того, чтобы попробовать его испечь. Вот фото https://www.povarenok.ru/photo/63236/#photo
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook