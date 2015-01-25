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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 25 января 2015, 0:22
  • 93214

Вишнёво-шоколадный пирог

Рецепт: Вишнёво-шоколадный пирог

Рецепт из серии - всё смешал, испёк и получил чудесный результат. Но несмотря на свою простоту приготовления - эта выпечка очень насыщенна, богата и вкусна! В Татьянин день - всем Танюшкам нашего сайта посвящается!!!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Немецкая

Ингредиенты для «Вишнёво-шоколадный пирог»:

Время приготовления:

Количество порций: 16



Рецепт «Вишнёво-шоколадный пирог»:

Наши продукты!

Вишню откидываем на сито для удаления лишней влаги

Порубить по отдельности белый и горький шоколад. Нагреть в кастрюле по 100 мл сливок и залить каждый вид шоколада.

Перемешать до гладкого состояния и оставить остужаться.

Мягкое сливочное масло ( маргарин ), сахар, ванильный сахар, соль взбить до кремового состояния.

Добавить по одному 4 яйца постоянно взбивая.

Муку смешать с разрыхлителем, просеять и вмешать в тесто.

Тесто делим на две одинаковые части.
В одну часть вливаем растопленный белый шоколад, хорошо перемешиваем до гладкого состояния. Также в тесто вводим половину нормы вишни, перемешиваем.

Во вторую часть теста выливаем, растопленный со сливками, горький шоколад и перемешиваем. Вводим оставшуюся вишню и вновь перемешиваем.

Форму для выпечки - d. 26 см, смазываем маслом и посыпаем мукой.
Поочерёдно, кляксами выкладываем два вида теста.

Теперь вилкой делаем мраморный рисунок, плавно смешивая светлый и тёмный слой.
Выпекаем пирог в предварительно нагретой духовке ( 175 ° ) 70-90 минут -
ориентируемся на свою духовку. Готовность проверяем деревянной лучиной по центру пирога.

Пирог готов! Вынимаем из духовки и 10 минут оставляем в форме. Затем освобождаем из формы и остужаем на решётке.

Можно просто украсить сахарной пудрой, но у нас сегодня праздник и мы украсим взбитыми сливками с коктельными вишенками!!!

Вот такой красавчик!

Кусочек для вас!

Снимаем пробу! Вкусноооо!!!

Мороженое здесь очень даже кстати!

Приятного аппетита!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На обед / На полдник / На ужин На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: пирог шоколад вишня

Вкусы: вишневый шоколадный вишнёвый шокoладный

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Вишнёво-шоколадный пирог
Описание: Рецепт из серии - всё смешал, испёк и получил чудесный результат. Но несмотря на свою простоту приготовления - эта выпечка очень насыщенна, богата и вкусна! В Татьянин день - всем Танюшкам нашего сайта посвящается!!!


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Фотографии «Вишнёво-шоколадный пирог» от приготовивших (12)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Очень нежный и вкусный пирожок получился! Делала с замороженной вишней. Просто восторг!!!
Юлечка!
Огромное спасибо за чудесный отчет, добрые слова! Мне очень приятно, что Вам было вкусно! На здоровье!
Вам спасибо!!!
Очень вкусно!
Собственно, при таком сочетании ингредиентов не может быть не вкусно
Мой вариант со смородиной, и шоколад использовала только горький, в темный слой (поэтому вкус слоев отличается, сделала вывод, что нужно попробовать с добавлением белого шоколада - для более насыщенного вкуса).

Лариса, спасибо огромное! Очень нравится Ваше исполнение рецептов!
Гузель!
Какая прелесть! Очень рада, что и этот рецепт принёс удовольствие! Очень аппетитный и красивый пирог получился! А с шоколадом можно и " поиграть", получая новые вкусы. Спасибо большое и Вам, Газель, за доверие, чудесный отчёт, такие тёплые слова! На здоровье!
Пирог, конечно, хороший, но это далеко не из серии "все смешал"...
Ну не знаю... Как по мне - всё смешал Здесь не нужно отделять желток от яйца, отдельно взбивать ингредиенты, выпекать отдельно коржи или допекать "второй этаж" после какого-то времени в духовке первого. А то, что шоколад отдельно порубить и залить сливками... так и яйца ведь нужно достать из холодильника и разбить. Всё относительно ведь при выпечке и этот пирог действительно готовится без особых телодвижений. Да, эти слова про всё смешал и испёк, я перевела из немецкого рецепта, которые сопровождали рецепт и я с ними полностью согласилась и оставила. И большое спасибо Вам за внимание, похвалу - мне приятно!
Согласна, что возни меньше, чем бывает. Но в моем понимании"все смешал" - это все в миску добавил и перемешал. А здесь масло размягчи, взбей, потом яйца по одному, шоколад раствори... Просто иногда совсем нет даже на это времени. А пирог классный, спасибо!
Ларочка, пирог у меня получился не высокий, так как делала на пол.порции. Украсить тоже не успела. Пришли гости. Хорошо хоть фото успела сделать. Спасибо тебе от гостей и от меня. Вкусно!!!
Людочка!
Прям именины сердца!
Хоть ты не успела украсить, как говоришь, пирог получился чудесный! Очень правильная структура теста, как же аппетитно! Умничка! Спасибо большое, Людочка, за такое великолепие, за доверие и к этому рецепту - очень рада и очень приятно! На здоровье, моя дорогая!
Ой, Ларочка спасибо за приятные слова Фото конечно неудачное Просто хотелось не просто написать, что готовила,а действательно приготовила.Но сам по себе пирог получился вкусным, нежным, пористым по структуре и это намного важнее чем фото.Спасибо тебе и всем поварятам за ваши рецепты и труд. За то что делаете нашу повседневную жизнь ВКУСНОЙ.
Ларочка, понравился пирог, от рецепта отступлений практически нет (только вишню брала домашнего приготовления, залита была водкой с сахаром (для торта "Пьяная вишня" делала), вот ее и пустила в ход, а остальное все по рецепту. Белый шоколад, как тут писАли в комментах, можно было и не добавлять, он в пироге абсолютно не ощутим (может просто мне такой шоколад попался). Спасибо за рецепт от меня и моих родных. Разрезик поближе можешь посмотреть на форуме "Хочу сказать спасибо".
Женечка!
Ах, какое красивое фото! Какой великолепный отчет, моя дорогая! Очень я рада, что пирог вам понравился! А на счет шоколада белого... Так он сам по себе и не чувствуется - он же растворяется в тесте, как и темный Женечка! Я очень тебе благодарна за доверие, за теплые слова! На здоровье, моя хорошая!
Устраивали немецкую вечеринку, выбрала в качестве десерта это чудо! Гости пальцы облизывали!!! Очень вкусно и шоколадно! Спасибо!)
Как же приятно! Очень- очень рада, что этот рецепт Вам понравился и понравился Вашим друзьям! Спасибо большое и Вам за доверие к этому рецепту, за чудесный отчет! На здоровье!
Ларочка, вот я наконец то испекла твою вкусняшку! Это просто бомба! Оставляю у себя в постоянное пользование! Спасибо милая, за потрясающий рецепт!
Любочка!
Вот это да! Как же я рада! Спасибо огромное за такую красоту! Очень приятно, что пирог вам понравился! Какое аппетитное фото - так бы и откусила кусочек! Спасибо, моя хорошая, за доверие, за такую высокую оценку! На здоровье, Любочка!
Ответ для pupsik27
Любонька, очень красивый пирог получился
Спасибо, милая! Угощайся!
Ларисочка, жаль, что за данный рецепт нельзя поставить оценки выше. Ну очень вкусный, легкий, необыкновенный ароматный пирог! Большой, что для нашей семьи имеет значение. Готовила без белого шоколада, так хотелось обновить форму. Однозначно, такой пирог останется в золотой коллекции КК!!!
Олечка!
Какой приятный сюрприз! Как же я рада, дорогая моя, получить от тебя этот волшебный отчёт! Очень приятно, что пирог понравился! За золотую коллекцию отдельное спасибо - так приятно, когда рецепт доставляет удовольствие! И тебе, моя сладкая, огромное спасибо за радость от твоего отчёта, доверие, такие тёплые и душевные слова! Пеки с удовольствием! На здоровье! Целую, Олечка!
Большой, что для нашей семьи имеет значение.
Ой, не могу!!!
А какую ты вишню использовала? Великолепный пирог!!!
У меня вишня замороженная, предварительно ее разморозила.
Ларочка, шикарный пирог,очень нежный и вкусный,легко готовить, море удовольствий, спасибо за вкуснейший десерт!!
Олесенька!
Как я рада! Такой приятный сюрприз, моя дорогая! Очень аппетитный кусочек! Мне очень радостно, что пирог вам понравился, доставил удовольствие! Спасибо тебе за чудесный отчет, за доверие к рецепту! На здоровье, Олесенька!
Очень-очень вкусный пирог, готовлю по Вашему рецепту уже почти год и каждый раз это съедается за два дня (мной и мужем). Спасибо огромное за такой великолепный рецепт! Вместо консервированной вишни кладу свежую или размороженную, мне так больше нравится! Пирог уже оценен мамой и подругами, и главное все просто! Сейчас как раз в духовочке выпекается!
Очень рада получить такой красивый и теплый отчет! Спасибо большое за доверие ! Как приятно, что Вы печете этот пирог неоднократно и он Вас постоянно радует! Конечно, можно и со свежей вишней и с размороженной и получать новые вкусы! Пеките с удовольствием и радуйте своих близких! На здоровье!
Очень-очень вкусный пирог, готовлю по Вашему рецепту уже почти год и каждый раз это съедается за два дня (мной и мужем). Спасибо огромное за такой великолепный рецепт! Вместо консервированной вишни кладу свежую или размороженную, мне так больше нравится! Пирог уже оценен мамой и подругами, и главное все просто! Сейчас как раз в духовочке выпекается!
Делала без шоколада т.к. не оказалось в наличии, коричневую часть сделала с какао. ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ ВКУСНО. Он получился такой мягкий, рыхлый, мокрый вообщем как я люблю. Можно делать и без вишен ( я не большой любитель), будет просто вкусный пирог к чаю.
Большое спасибо за такой красивый, теплый отчет! Мне очень приятно, что пирог понравился! Пеките с удовольствием и радуйте своих близких! На здоровье!
Вкусный, сытный, большой пирог Кушали аж 2 дня на завтрак, обед и ужин. Я делала со свежей вишней, сладости было достаточно, а кислинка была своеобразной изюминкой Спасибо за рецепт!
Спасибо огромное за такой красивый отчет! Я очень рада, что пирог Вам понравился - очень приятно! А то что ели пару дней , так это хорошо Мы бывает, неделю едим выпечку И конечно же спасибо огромное за доверие к этому рецепту! На здоровье!
Он просто был огроменный! выпекала в форме 27 см, в высоту получился 6-7 см. Взвесила его перед тем, как поставить в духовку- примерно 1,8 кг Буду печь еще не раз!
Буду печь ещё не раз!

Да, ведь пропорции можно и уменьшить - будет как-раз в удовольствие , чтобы не надоедал На здоровье!
Очень понравился пирог! Вкус насыщенный, украшать не стала, подумала и так калорий хватит. Вместо вишни добавила свежую чернику, но и с вишней попробую!
Гульнара! Как же приятно получить такой отчет! Очень рада, что пирог понравился! С черникой отличная идея - несомненно пирог заиграл новыми красками! На здоровье!
Очень высокий, красивый пирог, ни с чем не сравнимый на вкус. Готовить было достаточно просто, в удовольствие. Украсила я кремом из каймака, взбитого с сахарной пудрой, свежей клубникой и кокосовой стружкой. Огромное вам спасибо за рецепт!
Ирочка!
Как я рада получить такой красивый и вкусный отчёт! Великолепно! Мне очень приятно! Пирог очень аппетитный и богатый получился! Спасибо и Вам огромное за доверие к этому рецепту, блестящий результат! На здоровье, Ирочка!
Украсила я кремом из каймака
и не слышала о таком а что это?
Это вам еще раз спасибо: пирог всей семье понравился, да и не пирог вовсе получился, а мини-торт! Насчет каймака: на Балканах - это кисломолочный продукт, а у нас на Дону - это жирные густые сливки, которые снимают с цельного кипяченого молока. По вкусу ничем не уступают обычным жирным сливкам, а многие считают, что даже превосходят их.
Вкуснейшее сочетание и как я этот рецепт пропустила????
Спасибо большое, Вика! Да, пирожок хорош, рекомендую!
Наташенька! Спасибо тебе большое!
Вкуснющий пирог!! Спасибо за рецепт!
Дмитрий!
Как же я рада! Очень аппетитный пирог получился - очень приятно! Спасибо и Вам огромное за доверие к рецепту, блестящий отчёт! На здоровье!
Согласна с предыдущим оратором на счет белого шоколада (в след. раз буду делать без него). Получилось вкусненько! Спасибо за рецепт!!!
Ксения!
Как приятно получить такой красивый и вкусный отчёт! Очень рада, что этот рецепт Вас порадовал! Спасибо и Вам за доверие к рецепту, блестящее исполнение, высокую оценку! На здоровье!
на счет белого шоколада (в след. раз буду делать без него)
Вы конечно можете и без него делать, но всё же я так делать не советую. Не хотите белый шоколад - добавьте полностью тёмный. Ведь добавление жидкого шоколада со сливками делает тесто совсем другой структуры и вкуса. А без шоколада будет тоже несомненно вкусно, но получится уже другой рецепт и соответственно пирог. Удачи Вам!
Спасибо Вам!!!
спасибо,интересный рецепт.я не очень правда поняла какую роль выполняет белый шоколад... Получился очень насыщенный вкус, и выглядит красиво! самое то для поздравления мужа-сладкоежки с 23 февраля
Олечка!
Я очень рада, что Вы приготовили этот пирог!
я не очень правда поняла какую роль выполняет белый шоколад...
такую же, как и тёмный шоколад , только отличие в цвете и вкусе
Спасибо и Вам за доверие к этому рецепту - очень приятно! Мужа с Праздником! На здоровье!
Спасибо!!!! очень привлекательный рецепт
И Вам большое спасибо за внимание к этому рецепту! Очень приятно!
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