Рецепт из серии - всё смешал, испёк и получил чудесный результат. Но несмотря на свою простоту приготовления - эта выпечка очень насыщенна, богата и вкусна! В Татьянин день - всем Танюшкам нашего сайта посвящается!!!
- 25 января 2015, 0:22
- 93214
Вишнёво-шоколадный пирог
Ингредиенты для «Вишнёво-шоколадный пирог»:
- Вишня (консервированная, без косточек - 720 мл) — 1 бан.
- Шоколад темный — 100 г
- Шоколад белый — 100 г
- Сливки ( 30%) — 200 мл
- Масло сливочное (или маргарин, мягкое) — 250 г
- Сахар — 200 г
- Ванильный сахар (8 г) — 1 пач.
- Разрыхлитель теста — 15 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Соль (щепотка)
- Мука пшеничная / Мука — 450 г
Время приготовления:
Количество порций: 16
Рецепт «Вишнёво-шоколадный пирог»:
Порубить по отдельности белый и горький шоколад. Нагреть в кастрюле по 100 мл сливок и залить каждый вид шоколада.
Тесто делим на две одинаковые части.
В одну часть вливаем растопленный белый шоколад, хорошо перемешиваем до гладкого состояния. Также в тесто вводим половину нормы вишни, перемешиваем.
Во вторую часть теста выливаем, растопленный со сливками, горький шоколад и перемешиваем. Вводим оставшуюся вишню и вновь перемешиваем.
Форму для выпечки - d. 26 см, смазываем маслом и посыпаем мукой.
Поочерёдно, кляксами выкладываем два вида теста.
Теперь вилкой делаем мраморный рисунок, плавно смешивая светлый и тёмный слой.
Выпекаем пирог в предварительно нагретой духовке ( 175 ° ) 70-90 минут -
ориентируемся на свою духовку. Готовность проверяем деревянной лучиной по центру пирога.
Пирог готов! Вынимаем из духовки и 10 минут оставляем в форме. Затем освобождаем из формы и остужаем на решётке.
Можно просто украсить сахарной пудрой, но у нас сегодня праздник и мы украсим взбитыми сливками с коктельными вишенками!!!
Комментарии и отзывы
8 мая 2019 года mad yu #
9 июня 2019 года Kleine Hase # (автор рецепта)
Огромное спасибо за чудесный отчет, добрые слова! Мне очень приятно, что Вам было вкусно! На здоровье!
9 июня 2019 года mad yu #
6 сентября 2017 года CraftyFox #
Собственно, при таком сочетании ингредиентов не может быть не вкусно
Мой вариант со смородиной, и шоколад использовала только горький, в темный слой (поэтому вкус слоев отличается, сделала вывод, что нужно попробовать с добавлением белого шоколада - для более насыщенного вкуса).
Лариса, спасибо огромное! Очень нравится Ваше исполнение рецептов!
7 сентября 2017 года Kleine Hase # (автор рецепта)
Какая прелесть! Очень рада, что и этот рецепт принёс удовольствие! Очень аппетитный и красивый пирог получился! А с шоколадом можно и " поиграть", получая новые вкусы. Спасибо большое и Вам, Газель, за доверие, чудесный отчёт, такие тёплые слова! На здоровье!
27 июня 2017 года Eleonora_Shark #
27 июня 2017 года Kleine Hase # (автор рецепта)
27 июня 2017 года Eleonora_Shark #
17 апреля 2016 года yaikova65 #
18 апреля 2016 года Kleine Hase # (автор рецепта)
Прям именины сердца!
Хоть ты не успела украсить, как говоришь, пирог получился чудесный! Очень правильная структура теста, как же аппетитно! Умничка! Спасибо большое, Людочка, за такое великолепие, за доверие и к этому рецепту - очень рада и очень приятно! На здоровье, моя дорогая!
19 апреля 2016 года yaikova65 #
16 апреля 2016 года JeSeKi # (модератор)
16 апреля 2016 года Kleine Hase # (автор рецепта)
Ах, какое красивое фото! Какой великолепный отчет, моя дорогая! Очень я рада, что пирог вам понравился! А на счет шоколада белого... Так он сам по себе и не чувствуется - он же растворяется в тесте, как и темный Женечка! Я очень тебе благодарна за доверие, за теплые слова! На здоровье, моя хорошая!
2 апреля 2016 года Irene Solyar #
6 апреля 2016 года Kleine Hase # (автор рецепта)
1 апреля 2016 года pupsik27 #
1 апреля 2016 года Kleine Hase # (автор рецепта)
Вот это да! Как же я рада! Спасибо огромное за такую красоту! Очень приятно, что пирог вам понравился! Какое аппетитное фото - так бы и откусила кусочек! Спасибо, моя хорошая, за доверие, за такую высокую оценку! На здоровье, Любочка!
2 апреля 2016 года pupsik27 #
3 апреля 2016 года lelikloves #
3 апреля 2016 года pupsik27 #
25 марта 2016 года акчуч #
26 марта 2016 года Kleine Hase # (автор рецепта)
Какой приятный сюрприз! Как же я рада, дорогая моя, получить от тебя этот волшебный отчёт! Очень приятно, что пирог понравился! За золотую коллекцию отдельное спасибо - так приятно, когда рецепт доставляет удовольствие! И тебе, моя сладкая, огромное спасибо за радость от твоего отчёта, доверие, такие тёплые и душевные слова! Пеки с удовольствием! На здоровье! Целую, Олечка!
8 апреля 2016 года Сурик #
А какую ты вишню использовала? Великолепный пирог!!!
8 апреля 2016 года акчуч #
28 января 2016 года asesia2007 #
29 января 2016 года Kleine Hase # (автор рецепта)
Как я рада! Такой приятный сюрприз, моя дорогая! Очень аппетитный кусочек! Мне очень радостно, что пирог вам понравился, доставил удовольствие! Спасибо тебе за чудесный отчет, за доверие к рецепту! На здоровье, Олесенька!
4 ноября 2015 года kosinova3107 #
8 ноября 2015 года Kleine Hase # (автор рецепта)
8 октября 2017 года kosinova3107 #
29 октября 2015 года slavuta777 #
30 октября 2015 года Kleine Hase # (автор рецепта)
17 августа 2015 года Polya-25 #
17 августа 2015 года Kleine Hase # (автор рецепта)
17 августа 2015 года Polya-25 #
17 августа 2015 года Kleine Hase # (автор рецепта)
Да, ведь пропорции можно и уменьшить - будет как-раз в удовольствие , чтобы не надоедал На здоровье!
18 июля 2015 года Гульнара Джелялова #
20 июля 2015 года Kleine Hase # (автор рецепта)
21 июня 2015 года Ivaschenco #
21 июня 2015 года Kleine Hase # (автор рецепта)
Как я рада получить такой красивый и вкусный отчёт! Великолепно! Мне очень приятно! Пирог очень аппетитный и богатый получился! Спасибо и Вам огромное за доверие к этому рецепту, блестящий результат! На здоровье, Ирочка!
и не слышала о таком а что это?
21 июня 2015 года Ivaschenco #
23 апреля 2015 года Angel-Wise #
23 апреля 2015 года Kleine Hase # (автор рецепта)
15 апреля 2015 года гурман1410 #
16 апреля 2015 года Kleine Hase # (автор рецепта)
16 апреля 2015 года гурман1410 #
21 марта 2015 года тарасов дмитрий #
22 марта 2015 года Kleine Hase # (автор рецепта)
Как же я рада! Очень аппетитный пирог получился - очень приятно! Спасибо и Вам огромное за доверие к рецепту, блестящий отчёт! На здоровье!
14 марта 2015 года Ksenja-87 #
14 марта 2015 года Kleine Hase # (автор рецепта)
Как приятно получить такой красивый и вкусный отчёт! Очень рада, что этот рецепт Вас порадовал! Спасибо и Вам за доверие к рецепту, блестящее исполнение, высокую оценку! На здоровье!
Вы конечно можете и без него делать, но всё же я так делать не советую. Не хотите белый шоколад - добавьте полностью тёмный. Ведь добавление жидкого шоколада со сливками делает тесто совсем другой структуры и вкуса. А без шоколада будет тоже несомненно вкусно, но получится уже другой рецепт и соответственно пирог. Удачи Вам!
14 марта 2015 года Ksenja-87 #
22 февраля 2015 года Ольга Аф #
22 февраля 2015 года Kleine Hase # (автор рецепта)
Я очень рада, что Вы приготовили этот пирог!
такую же, как и тёмный шоколад , только отличие в цвете и вкусе
Спасибо и Вам за доверие к этому рецепту - очень приятно! Мужа с Праздником! На здоровье!
9 февраля 2015 года mech #
9 февраля 2015 года Kleine Hase # (автор рецепта)
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