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  • 2 февраля 2015, 12:47
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Бризоль с грибами

Рецепт: Бризоль с грибами

Ну очень вкусное блюдо!!! Простое и в то же время изысканное! Подойдёт и для семейного ужина и для праздничного стола! Это нужно пробовать!!!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Бризоль с грибами»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2195.5 ккал 		белки
234.2 г 		жиры
124.6 г 		углеводы
31 г
Порции
ккал
365.9 ккал		 белки
39 г		 жиры
20.8 г		 углеводы
5.2 г
100 г блюда
ккал
117.4 ккал		 белки
12.5 г		 жиры
6.7 г		 углеводы
1.7 г

Рецепт «Бризоль с грибами»:

Грибы пожарить вместе с луком.

У меня две большие куриные грудки, я их перекрутила через мясорубку, но для облегчения можно взять и готовый фарш.

В получившийся фарш добавим 5 ст. ложек сливок (либо молока) это что бы наш фарш не сухой был, для сочности, посолить по вкусу.

Далее нужно испечь блины. Для каждого блинчика взбиваем 1 яйцо с 1 ст. ложкой молока, это выливаем на разогретую и смазанную маслом сковороду. Жарим с двух сторон. Переворачиваются данные блинчики очень легко, главное смазывайте сковороду. Таким образом жарим мы 6 блинчиков.

Затем каждый блинчик смазываем фаршем.

Посередине выкладываем грибы.

И закручиваем трубочкой.

Так у нас получиться 6 трубочек. Их мы выкладываем в форму смазанную маслом.

Сверху смажем сметаной.

Посыпаем тёртым сыром. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов, на 30 минут.

Наше блюдо готово!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На праздничный стол На ужин

Теги: второе куриная сочная грибная

Вкусы: грибной вкусный сочный

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Бризоль с грибами
Описание: Ну очень вкусное блюдо!!! Простое и в то же время изысканное! Подойдёт и для семейного ужина и для праздничного стола! Это нужно пробовать!!!


Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт- вкусно, не сложно в исполнении, оригинально!
Маришенька, огромное спасибо тебе за очередную вкусняшку!! Очень, очень вкусно, а главное быстро и совсем несложно!
Очень вкусные рулетики! Спасибо за рецепт!
Готовила дочке на день рождения, всем очень понравилось. Спасибо за вкуснятину!
Очень вкусное, праздничное блюдо! Никаких проблем с приготовлением не возникло, блины переворачивались хорошо. Готовила на 23 февраля - всем понравилось. Буду готовить еще. Спасибо за вкусный рецепт!
Очень нежный и вкусный бризоль! Абсолютно никаких проблем с переворачиванием блинчиков и в цело в процессе приготовления, у меня не было. Отличный несложный рецепт с превосходным результатом! Очень рекомендую! Мариночка, большое спасибо за рецепт!
Светик, какая вкуснота и красота
Юленька, зная твою "любовь" к луку... Он там не чувствуется, грибы перебивают!
это хорошо, что не чувствуется
Ответ для subsidii66
Ура! Солнечные бризолики! Очень красиво, и ооочень вкусно!
Спасибо большое, Милочка!
Ответ для subsidii66
Светочка, великолепное исполнение, фото супер !!!
Большое спасибо, дорогая!
готовили уже 2 раза на праздники,мужу очень понравилось!нежный и сочный вкус!были проблемы с переворачиванием,поэтому каждый раз в молочно-яичную смесь я решила добавлять щепотку муки чтобы уплотнить немного тесто и все стало получаться.спасибо за рецепт!
Это и правда очень вкусная штука! Готовится очень легко, а результат всегда радует. Уменя были лесные грибы отваренные и замороженные. Получилось просто супер (даже не успела сфотографировать в разрезе, мои домашние быстро управились с такой вкуснятиной))спасибо за рецепт!
Милочка, отличный аппетитные бризоли!
Вкусно !
Спасибо большое за рецепт ! Очень вкусно! Чтобы не страдать от вида разорванных блинчиков , пекла на двух сковородках, на вторую сторону сбрасывала на другую сковородку чуть больше диаметром. Очень удобно, все целенькие и быстро, не тратится время на переворачивание, может кому пригодится .
Попробовали, очень вкусно. Спасибо огромное за прекрасный рецепт!!!
Очень рада, что рецепт понравился!!!
Skajite a kakovi onu na vkus cherez den? Xochu uqostit kolleq.
Наконец-то, я опробовала твои бризолечки!!
Маришка, они восхитительные!!!!! Правда я не любитель грибочков, поэтому в виде начинки у меня лучок!
Получилось очень-очень вкусно!!! Я просто с хлебушком снямкала, а муж и вовсе без ничего, сказал, что и так вкусно!!!
В общем, спасибо тебе огромное за этот чудесный рецептик!!!!!
Спасибо огромное, за такой аппетитный фото отчёт!!!! Так приятно, что понравилось!!!!!
Понравилось даже очень, будем готовить ещё Не раз!!!!!!!
Спасибо за рецепт, очень вкусно получается, моим мальчикам очень понравилось
Очень рада, что понравилось!!!!
готовлю это блюдо сейчас, надеюсь, что получится. Однако, о том, что блины будут легко переворачиваться, подозревал, но практика показала обратное. приходится от нервов спасаться бокалом вина)))))
Вот уж удивили!!!! С этими блинами вообще никаких проблем нет!!! А сковороду Вы маслом сказали???? Может сковорода плохая??? Вот прям удивлена, так удивлена!!!!!
дело в том, что в семье блинами занимается жена, а это мой первый опыт. Здесь просто надо набить руку, могу сказать, что 4 блин мне удался. В рецепте вы все очень четко написали, все делалось по инструкции, но не удавался сам процесс переворачивания.
могу сказать одно, пахнет очень вкусно, а пробовать будем завтра, когда вернется жена из командировки)))) Спасибо за рецепт
Спасибо большое, а то я прям расстроилась... Молодец, радуйте жену!!! Удачи, в дальнейших приготовлениях!!!!
Попробовали, очень вкусно. Теперь можно будет попробовать разные вариации, разные начинки. Еще раз спасибо за рецепт.
Спасибо!!! Я очень рада,что всё получилось!!!!!
Вот и мой отчет! Очень Вкусно! Сын и муж сразу зачислили это блюдо в Любимые! Спасибо за рецепт!!!
Анюта, какие красивые и аппетитные!!!! Спасибо огромное!!!!! Я так рада, что понравилось!!!
Готовлю это чудесное блюдо... Долго к рецепту подбиралась. Спасибо за удивительную идею!!!
Анечка, я так рада, что рецепт приглянулся!!!!
Аааааа... все продукты в наличии есть, а духовки то нету может как-нибудь попробую запечь в печи Пока утащила!
Олечка, ты в поисках вкусностей!!!! Очень рада, что понравилось!!!!! Это невероятно вкусное блюдо!!!!!
Ага... ты уже давно приглашала а я только вчера добралась! Сегодня продолжила
Молодец!!!! Угощайся!!!!!
Уже так наугощалась, что живот к спине прилип.... пойду что ли съем чего
Ох, насмешила!!!!
Мне было не смешно!!! Рылась в холодильнике в поисках вкусненького!
Ох, ты, моя хорошая!!!! У меня обычно такое перед сном... Как насмотрюсь вкусных рецептов....Ох как тяжело потом уснуть....
Просто время близилось к обеду
Наслаждение! И горячие, и холодные - очень вкусно! Один комментарий - при запекании положила в 2 слоя, нижний получился очень сочный, верхний - более сухой. Лучше все запекать в один слой. Спасибо за рецепт!
Спасибо большое!!! Очень рада, что понравилось!!!!!
Добавляю фото восхитительных бризолек!
Какие же они у Вас аппетитные получились!!!! Очень рада что понравилось!!!
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