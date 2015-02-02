Ну очень вкусное блюдо!!! Простое и в то же время изысканное! Подойдёт и для семейного ужина и для праздничного стола! Это нужно пробовать!!!
- 2 февраля 2015, 12:47
- 112756
Бризоль с грибами
Ингредиенты для «Бризоль с грибами»:
- Грудка куриная (Две больших куриных грудки, либо куриный фарш грамм 500-600) — 2 шт
- Грибы (Белые, но можно взять и шампиньоны.) — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Яйцо куриное — 6 шт
- Молоко — 6 ст. л.
- Сливки — 5 ст. л.
- Сметана — 100 г
- Сыр голландский — 100 г
- Соль (по вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2195.5 ккал
|
белки
234.2 г
|
жиры
124.6 г
|
углеводы
31 г
|Порции
|ккал
365.9 ккал
|белки
39 г
|жиры
20.8 г
|углеводы
5.2 г
|100 г блюда
|ккал
117.4 ккал
|белки
12.5 г
|жиры
6.7 г
|углеводы
1.7 г
Рецепт «Бризоль с грибами»:
У меня две большие куриные грудки, я их перекрутила через мясорубку, но для облегчения можно взять и готовый фарш.
В получившийся фарш добавим 5 ст. ложек сливок (либо молока) это что бы наш фарш не сухой был, для сочности, посолить по вкусу.
Далее нужно испечь блины. Для каждого блинчика взбиваем 1 яйцо с 1 ст. ложкой молока, это выливаем на разогретую и смазанную маслом сковороду. Жарим с двух сторон. Переворачиваются данные блинчики очень легко, главное смазывайте сковороду. Таким образом жарим мы 6 блинчиков.
Комментарии и отзывы
12 часов назад lena kir 78 #
31 января Кукл-шка #
24 октября 2019 года Л-лька2805 #
3 апреля 2018 года sfeala #
21 марта 2018 года Bettina #
23 апреля 2017 года subsidii66 #
23 апреля 2017 года Yulya-zefirka #
23 апреля 2017 года subsidii66 #
24 апреля 2017 года Yulya-zefirka #
23 апреля 2017 года Милучик #
24 апреля 2017 года subsidii66 #
24 апреля 2017 года felix032 #
24 апреля 2017 года subsidii66 #
1 марта 2017 года Лучина Ольга #
28 февраля 2017 года Милучик #
24 апреля 2017 года subsidii66 #
6 февраля 2017 года Аллочка-уралочка #
6 февраля 2017 года Русалочка88 #
11 декабря 2016 года Ольга Головко 1 #
12 декабря 2016 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
20 сентября 2016 года afochka #
28 мая 2016 года Тортишка #
Маришка, они восхитительные!!!!! Правда я не любитель грибочков, поэтому в виде начинки у меня лучок!
Получилось очень-очень вкусно!!! Я просто с хлебушком снямкала, а муж и вовсе без ничего, сказал, что и так вкусно!!!
В общем, спасибо тебе огромное за этот чудесный рецептик!!!!!
28 мая 2016 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
29 мая 2016 года Тортишка #
17 декабря 2015 года novikova888 #
25 декабря 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
26 сентября 2015 года davidov vad #
26 сентября 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
26 сентября 2015 года davidov vad #
могу сказать одно, пахнет очень вкусно, а пробовать будем завтра, когда вернется жена из командировки)))) Спасибо за рецепт
26 сентября 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
27 сентября 2015 года davidov vad #
27 сентября 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
14 августа 2015 года Анна Фишер #
14 августа 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
14 августа 2015 года Анна Фишер #
14 августа 2015 года Анна Фишер #
14 августа 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
16 июля 2015 года olia999 #
16 июля 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
16 июля 2015 года olia999 #
16 июля 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
16 июля 2015 года olia999 #
16 июля 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
16 июля 2015 года olia999 #
16 июля 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
16 июля 2015 года olia999 #
8 июня 2015 года колибри71 #
8 июня 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
3 июня 2015 года namebe #
3 июня 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
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