У нас в семье обязательно на праздничном столе фаршированные блинчики. Как я только их ни делала и чем только ни фаршировала! Есть один вариант блинчиков, конечно, не считая сладких с творогом, который очень популярен. Минимум продуктов, немного затраченного времени, и в результате очень вкусное блюдо!
- 12 февраля 2015, 19:45
- 27690
Блинчики с курицей в соусе бешамель
Ингредиенты для «Блинчики с курицей в соусе бешамель»:
- Блин — 15 шт
- Грудка куриная (отварная) — 500 г
- Грибы (вешенки) — 300 г
- Молоко — 0,5 л
- Масло сливочное — 50 г
- Мука пшеничная / Мука — 40 г
- Орех мускатный (на кончике ножа)
- Соль
- Масло растительное (Олейна для жарки)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5148.7 ккал
|
белки
238.7 г
|
жиры
128.5 г
|
углеводы
757.6 г
|100 г блюда
|ккал
170.5 ккал
|белки
7.9 г
|жиры
4.3 г
|углеводы
25.1 г
Рецепт «Блинчики с курицей в соусе бешамель»:
Блинчики я готовлю вот по этому рецепту http://www.povarenok .ru/recipes/show/102 355/?direct=1, их примерно нам понадобится 15 штук.
Готовим соус. В ковшике с толстым дном растопим сливочное мало, понемногу всыпем муку и, помешивая, обжариваем до характерного орехового аромата.
Постепенно добавляем горячее молоко в ковшик с мукой, тщательно размешивая. Нужно получить гладкий однородный соус. Посолим по вкусу, добавим мускатный орех.
Грибы обжарим на растительном масле Олейна, до готовности. Грудку отварим и нарежем маленькими кубиками.
Добавим к грибам с курицей остывший соус. Чтобы получилась густая начинка, если соус остался, то его можно потом подогреть и подать к готовым блинчикам.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6706
Комментарии и отзывы
вчера в 4:35 gurtati #
позавчера Бубно #
позавчера alenanat #
позавчера Этоя Нетуменяфамилии #
позавчера Этоя Нетуменяфамилии #
позавчера alenanat #
30 декабря 2019 года jannasimf #
8 июня 2019 года karamelka lushik #
21 января 2018 года Сооолнышко #
21 января 2018 года Жменька ИИ #
11 декабря 2017 года Ната 69 #
10 декабря 2017 года малибу #
13 декабря 2017 года Janecheh # (автор рецепта)
9 ноября 2017 года Nsedych #
14 августа 2017 года schecschnya #
23 марта 2017 года Yeva_Yeva #
26 февраля 2017 года красавица киса #
Получилось очень вкусно,всем понравилось.Рецепт остается с нами.Спасибо!
26 февраля 2017 года cook_with_smile #
Да пусть эти блинчики хоть на машинном масле, с такой подачей этого не заметят, только нахваливать будут и добавки просить!
Ну молодец, такую красоту сотворила!
26 февраля 2017 года красавица киса #
Не,мои хвалить не будут,если не понравится.Сразу говорят - рецепт в помойку.Эти блинчики и правда вкусные,напоминают жюльен.
22 февраля 2017 года sunaly #
Небыстрый рецепт, но того стоит. С такой начинкой делала впервые ))
Треугольники завернулись, но немного не так )) наверно от размера блина и количества начинки зависит
спасибо за рецепт!
22 февраля 2017 года красавица киса #
21 февраля 2017 года wtp54552009 #
9 октября 2016 года Ннатали_D #
16 февраля 2016 года Оксана Рик #
28 апреля 2015 года whisper_of_scream #
Пришлось в трубочку скручивать
А начинка очень вкусной получилось)
28 февраля 2015 года Птичка-невеличка #
28 февраля 2015 года Janecheh # (автор рецепта)
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