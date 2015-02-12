Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Начинка для блинов
  • 12 февраля 2015, 19:45
  • 27690

Блинчики с курицей в соусе бешамель

Рецепт: Блинчики с курицей в соусе бешамель

У нас в семье обязательно на праздничном столе фаршированные блинчики. Как я только их ни делала и чем только ни фаршировала! Есть один вариант блинчиков, конечно, не считая сладких с творогом, который очень популярен. Минимум продуктов, немного затраченного времени, и в результате очень вкусное блюдо!

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Начинка для блинов

Ингредиенты для «Блинчики с курицей в соусе бешамель»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5148.7 ккал 		белки
238.7 г 		жиры
128.5 г 		углеводы
757.6 г
100 г блюда
ккал
170.5 ккал		 белки
7.9 г		 жиры
4.3 г		 углеводы
25.1 г


Рецепт «Блинчики с курицей в соусе бешамель»:

Блинчики я готовлю вот по этому рецепту http://www.povarenok .ru/recipes/show/102 355/?direct=1, их примерно нам понадобится 15 штук.

Готовим соус. В ковшике с толстым дном растопим сливочное мало, понемногу всыпем муку и, помешивая, обжариваем до характерного орехового аромата.

Постепенно добавляем горячее молоко в ковшик с мукой, тщательно размешивая. Нужно получить гладкий однородный соус. Посолим по вкусу, добавим мускатный орех.

Грибы обжарим на растительном масле Олейна, до готовности. Грудку отварим и нарежем маленькими кубиками.

Добавим к грибам с курицей остывший соус. Чтобы получилась густая начинка, если соус остался, то его можно потом подогреть и подать к готовым блинчикам.

Добавляем нарезанную петрушку. Перемешаем.

В центр блинчика выкладываем начинку.

Загнуть края, чтобы получился треугольник.

Одну из вершин загнуть к противоположной стороне.

Затем загнуть края, чтобы получился маленький треугольник

Вот так.

Вот такие треугольнички.

В большой сковороде разогреваем немного растительного масла Олейна.

Обжарим наши блинчики с двух сторон.





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6706
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На праздничный стол На ужин

Теги: ужин обед завтрак закуска завтрвк

Вкусы: грибной куриный блинный вкусный блиный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Блинчики с курицей в соусе бешамель
Описание: У нас в семье обязательно на праздничном столе фаршированные блинчики. Как я только их ни делала и чем только ни фаршировала! Есть один вариант блинчиков, конечно, не считая сладких с творогом, который очень популярен. Минимум продуктов, немного затраченного времени, и в результате очень вкусное блюдо!


Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Блинчики с курицей в соусе бешамель» от приготовивших (7)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Это реклама подсолнечного масла?
С Бешамель повара не очень заморачиваются, а в начинку подливают немного теста для блинчиков,тот же эффект:при обжаривании блинчиков тесто немного склеивает рассыпчатую начинку и придает сливочный вкус
мои любят блинчики с мясом, если делаю с фаршем, то бывает начинка суховата, а теперь с бешамелью, Все будет прекрасно, спасибо за подсказку
Бульончик добавьте. И яичко крутое покрошить в фарш для вкуса
Ответ для alenanat
...и жареный лучок! )
ну куда же без лучка, это само собой, с бешамелью мне очень идея понравилась, я его часто делаю, мои любят
Вкусные, нежные и сытные блинчики получились. Спасибо большое за рецепт.
Спасибо автору за рецепт.Очень вкусненько ,только я немного не по рецепту готовила- тесто для блинов своё использовала,не добавляла петрушку и сперва пассеровала лук,затем добавила грибы.Вкуснятина
Очень понравились блины. Вкусные , интересные, оригинальные. Только один блинчик свернула треугольником, все остальные привычным способом. При имевшейся отварной грудке времени ушло около часа .
Начинка с соусом очень понравилась: нежно, сливочно, сытно, похоже на жульен. Грибы у меня шампиньоны. Завершающее обжаривание - на масле сливочном. Ели и просто так и с горячим бульоном. Очень вкусные блинчики получились!
Блинчики понравились очень! Особенно формовка восхитила!
Огромное спасибо Вам за рецепт! Взяла петелинку для начинки, с блинчиками помогла бабушка, а с соусом решила не горячиться, положила немного. Но получилось, что надо!!! Дети пальчики облизывали
рецепт просто восхитительный! слов нет! отныне и навсегда блины с курицей и грибами у нас будут готовиться только так!
Вот и мои блинчики!Блины пекла по своему любимому рецепту и в соус "Бешамель" как положено добавила сыр вместо петрушки.Треугольник получился совсем некрасивый,так что - квадратики!
Получилось очень вкусно,всем понравилось.Рецепт остается с нами.Спасибо!
Надя, ну что тут скажешь - это шедевр!
Да пусть эти блинчики хоть на машинном масле, с такой подачей этого не заметят, только нахваливать будут и добавки просить!
Ну молодец, такую красоту сотворила!
Юля,спасибо! Стараюсь...
Не,мои хвалить не будут,если не понравится.Сразу говорят - рецепт в помойку.Эти блинчики и правда вкусные,напоминают жюльен.
очень вкусно получилось! Немного отступила от рецепта (сделала без петрушки, с обжаренным репчатым луком).
Небыстрый рецепт, но того стоит. С такой начинкой делала впервые ))
Треугольники завернулись, но немного не так )) наверно от размера блина и количества начинки зависит
спасибо за рецепт!
Отличные блинчики! Скажите,сколько начинки выкладывать на блин? 1 ст. ложку или можно больше?
Спасибо за рецепт вкуснейшей начинки! Оооооочень вкусно! Только треугольники не получились. Ну да это не важно.
Спасибо огромное,блинчики люблю делать но чтоб с соусом не додумалась,муж в восторге,говорит что блинчики вкуснее чем когда либо
У меня не получилось сложить так красиво, распадались
Пришлось в трубочку скручивать

А начинка очень вкусной получилось)
Женечка, блинчики просто восхитительные! Начинка - супер , я использовала маринованные шампиньоны, из-за них вкус получился очень даже пикантным. Формовка тоже очень понравилась, причем блинчики хорошо держались - не разваливались.
Спасибо, Ириночка, за фото отчет. Очень рада, что понравилось.
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Есть ли у вас техника бренда REDMOND?


Уже 1003 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки