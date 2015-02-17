Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Начинка для блинов
  • 17 февраля 2015, 8:16
  • 21727

Блинное суфле "Арнольд Беннет" от Гордона Рамзи

Рецепт: Блинное суфле Арнольд Беннет от Гордона Рамзи

Ну не могла не поделиться этим рецептом! Очень сильно его люблю! Вообще история блюда связана со знаменитым рецептом омлета Arnold Bennett, в котором используют пикшу. Но я безумно полюбила именно интерпретацию от Гордона!!! Блюдо очень красивое, нежное и вкусное!

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Начинка для блинов

Ингредиенты для «Блинное суфле "Арнольд Беннет" от Гордона Рамзи»:

Блины

Соус

Заливка

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3241.6 ккал 		белки
162.9 г 		жиры
256.5 г 		углеводы
116.4 г
Порции
ккал
540.3 ккал		 белки
27.2 г		 жиры
42.8 г		 углеводы
19.4 г
100 г блюда
ккал
194.1 ккал		 белки
9.8 г		 жиры
15.4 г		 углеводы
7 г


Рецепт «Блинное суфле "Арнольд Беннет" от Гордона Рамзи»:

Итак, приготовим блины: смешаем все ингредиенты и пожарим тонкие и загорелые блины! Накроем после пищевой пленкой, и пусть подождут часа пик! Подсолнечное масло "Олейна" - отличный помощник для вкусных и красивых блинов!

Для соуса: в молоко добавим лавровый лист и лук, опустим туда филе рыбы. Как только молоко закипит, сразу снимем с огня, накроем крышкой. Настаиваем семь минут.

Выложите рыбу из кастрюли на тарелку. Молоко процедить. Проверьте, нет ли костей, разберите рыбу аккуратно на хлопья.

Сыр натереть на терке, желтки отделить от белков.

В сотейнике растопить сливочное масло, добавьте муку, быстро размешайте деревянной ложкой.

Теперь добавьте горячее молоко, в несколько этапов, доведите соус до состояния густой сметаны. Далее влейте 2 желтка и половину тертого сыра. Поперчите.

Три белка взбейте с солью до устойчивых пиков. Аккуратно лопаткой соедините остывший соус с белками.

Разогрейте духовку до 180С. Можно приготовить одно большое суфле, либо шесть порционных. Блины распределите по форме так, чтобы концы свисали.

Распределяем рыбу и заливаем соусом. Накрываем блинами!

Сливки вскипятить, добавить оставшийся сыр. Залить поверх блинов, присыпать пармезаном. Отправить в заранее разогретую духовку, выпекать 15 минут для маленьких форм и 25 для большой. До поднятия суфле и красивой золотистой корочки!

Подавать сразу, не забываем про лимон для желающих и свежемолотый перец! Вкусной всем Масленицы!





С другой стороны Ла-Манша жил литератор, который единственный удостоился чести иметь омлет своего имени. Это – Арнольд Беннетт (1867 —1931), английский писатель, драматург и публицист. Обедая в лондонском ресторане Savoy Hotel, он часто отдавал предпочтение омлету. Шеф-повар ресторана специально для Арнольда Беннетта придумал рецепт с пикшей и сыром пармезан, который вошел в постоянное меню ресторана и находится там до сих пор.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На завтрак : Сытный завтрак На ужин : На горячее

Теги: ужин завтрак

Вкусы: сливочный рыбный сырный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Блинное суфле "Арнольд Беннет" от Гордона Рамзи
Рецепт: Блинное суфле Арнольд Беннет от Гордона Рамзи

Ну не могла не поделиться этим рецептом! Очень сильно его люблю! Вообще история блюда связана со знаменитым рецептом омлета Arnold Bennett, в котором используют пикшу. Но я безумно полюбила именно интерпретацию от Гордона!!! Блюдо очень красивое, нежное и вкусное!

Ингредиенты для «Блинное суфле "Арнольд Беннет" от Гордона Рамзи»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Блинное суфле "Арнольд Беннет" от Гордона Рамзи» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
М-м-м - объеденье! Очень вкусно получилось. Делала с минтаем в большой форме. Думаю повторить в порционных формочках. Спасибо за рецепт!
Очень рада что понравилось, готовьте с удовольствием. Главное чтоб все было вкусно.
Готовил несколько раз,
всегда по разному получаестся, но
очень вкусно. Спасибо за рецепт
Вы знаете у меня тоже по разному Спасибо, люблю этот рецепт!
Очень вкусно! Так я рыбу еще не готовила!
Делала строго по рецепту до слов "присыпать пармезаном": не было.
Вот теперь вопрос: соус должен быть полужидкий? Мне показалось, что у вас он заварился, стал нежным, но не текучим. А у меня норовит вылиться из готового кусочка...
Какой интересный рецепт...
Нужно в выходные повторить, порционно в формах для маффинов,👍
Какой интересный рецепт...
Нужно в выходные повторить, порционно в формах для маффинов,
А как Вы туда блины уложите? Кройка и шитьё получится
как раз швея в прошлом
Я уже подумала, что малы...Есть кокотницы..Они по больше.
Хочу порционно.
Очень интересный рецепт! Спасибо, забрала в КК!
Очень хочется приготовить. Но у меня два вопроса: жирность сливок и градусы выпекания?
Gayne ,180. Сливки жирнее, вкуснее и быстрее взобьются.
Спасибо! Знаю, что для взбивания нужно не менее 33%, но здесь они кипятятся и заливают ими блины, и все.
Девочки, мне одной показался странным набор для блинов? Это же будет а-ля омлет?
Лет 30 пеку тонюсенькие, кружевные блины и два яйца на литр молока кладу...муки не знаю сколько - " на глаз " . ..
Нет, вполне себе блинчики)) тонюсенькие, кружевные, очень нежные блинчики. Я тоже пеку по другому рецепту, но для этого сделала, как указано, и вышло отлично.
А китайские блинчики вообще обходятся без молока: яйца, немного крахмала, соль. И очень даже вкусно, скажу я вам! Совсем не омлет на вкус.
Так что не смущайтесь этим соотношением, оно вкусное!
Нет, вполне себе блинчики)) тонюсенькие, кружевные, очень нежные блинчики. Я тоже пеку по другому рецепту, но для этого сделала, как указано, и вышло отлично.
А китайские блинчики вообще обходятся без молока: яйца, немного крахмала, соль. И очень даже вкусно, скажу я вам! Совсем не омлет на вкус.
Так что не смущайтесь этим соотношением, оно вкусное!
Спасибо! Поверю
Рецепт шикарный и история познавательная, люблю такие посты. Красиво, умно...и съедобно.
Безумно вкусно! Это же невозможно! Благодарю за рецепт
Идея хорошая!Спасибо,думаю,что можно и с начинкой пофантазировать.
Да конечно, почему нет! Спасибо!
как вкусно наверное
Нам понравилось!
Спасибо Вам огромное за рецепт, получилось очень вкусно, суфле очень воздушное, просто бесподобно! Фото отправлю в сообщении, здесь не могу(
Спасибо и вам и за доверие и за теплые слова! Не каждый рискнет на суфле! Я его тоже стала часто готовить
Очень интересный - попробую сделать в выходные, заманчиво выглядит
Спасибо Большое! Очень надеюсь что получится! Не отступайте от рецепта! Суфле они вредные! Удачи и Приятного аппетита!
Спасибо!
Замечательный рецепт!
Танюш Спасибо ОГРОМНОЕ
Привет!
Сделала суфле с тилапией(за неимением пикши ) и копченым сыром (за неимением грюйера).
Что-то я не в восторге.
К автору рецепта претензий никаких, не подумайте. Все получилось, как должно было. Я скорее к тому, что это блюдо "на любителя", потому что вкус суфле лично меня не вдохновил.

Попробую сделать еще раз через некоторое время. Ибо Мистер Рамзи мой личный бог и я не верю, что его рецепты могут мне не понравиться)))
Привет! Очень жаль, что не понравилось! Я думаю копченый сыр все испортил! У него специфический вкус и он слишком тяжелый для суфле. Лучше использовать тогда просто российский если нет в наличии тех сыров что представлены в рецепте. А вот талапия, как раз должна была подойти и вписать прекрасно, пикша это в принципе наша треска. У меня в гостях были французы и парочку русских друзей они чуть тарелку не съели! Суфле должно вырости в размерах и рыба распределится в нем. Оно не должно опадать даже в холодильнике на следующий день. Но в любом случае огромное Спасибо и за отзыв и за пробу! Удачи, надеюсь в следующий раз все получится!
Ого. А вот у меня опало. Как Вы думаете, почему?
Недодержали в духовке. Осталось много влаги.
У меня уже оно коричневое сверху было
Не пропеклось внутри, а верх нужно было прикрыть.
Ответ для taffiti
Думаю потому что сыр копченый он плавленный, он тяжелый. Поэтому вам не понравился вкус суфле. Нужно идеально взбить белки и аккуратно смешивать с основной массой в три четыре захода, ставить обязательно уже в горячую духовку и не открывать ее пока не приготовится!
Маша, суфле в твоем исполнение вызвало полный восторг! Умничка!
Люд Спасибо!!!!
Маша,замечательный рецепт.
Ларис Спасибо!
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Что для вас лучшее начало дня?


Уже 5751 ответ Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки