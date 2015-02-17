Ну не могла не поделиться этим рецептом! Очень сильно его люблю! Вообще история блюда связана со знаменитым рецептом омлета Arnold Bennett, в котором используют пикшу. Но я безумно полюбила именно интерпретацию от Гордона!!! Блюдо очень красивое, нежное и вкусное!
- 17 февраля 2015, 8:16
- 21727
Блинное суфле "Арнольд Беннет" от Гордона Рамзи
Ингредиенты для «Блинное суфле "Арнольд Беннет" от Гордона Рамзи»:
Блины
- Мука блинная — 50 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Молоко — 155 мл
- Масло подсолнечное ((+ для жарки блинов) "Олейна" классическая) — 2 ст. л.
Соус
- Семга (или же филе белой рыбы, при желании копченой) — 300 г
- Молоко — 300 мл
- Лист лавровый — 1 шт
- Лук-шалот (либо любой другой) — 2 шт
- Масло сливочное — 40 г
- Мука пшеничная / Мука — 40 г
- Желток яичный — 2 шт
- Сыр твердый (грюйер, элементаль, чеддер) — 50 г
- Белок яичный — 3 шт
Заливка
- Сливки — 285 мл
- Сыр твердый (грюйер, элементаль, чеддер) — 50 г
- Пармезан (по желанию) — 50 г
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3241.6 ккал
|
белки
162.9 г
|
жиры
256.5 г
|
углеводы
116.4 г
|Порции
|ккал
540.3 ккал
|белки
27.2 г
|жиры
42.8 г
|углеводы
19.4 г
|100 г блюда
|ккал
194.1 ккал
|белки
9.8 г
|жиры
15.4 г
|углеводы
7 г
Рецепт «Блинное суфле "Арнольд Беннет" от Гордона Рамзи»:
Итак, приготовим блины: смешаем все ингредиенты и пожарим тонкие и загорелые блины! Накроем после пищевой пленкой, и пусть подождут часа пик! Подсолнечное масло "Олейна" - отличный помощник для вкусных и красивых блинов!
Для соуса: в молоко добавим лавровый лист и лук, опустим туда филе рыбы. Как только молоко закипит, сразу снимем с огня, накроем крышкой. Настаиваем семь минут.
Выложите рыбу из кастрюли на тарелку. Молоко процедить. Проверьте, нет ли костей, разберите рыбу аккуратно на хлопья.
Теперь добавьте горячее молоко, в несколько этапов, доведите соус до состояния густой сметаны. Далее влейте 2 желтка и половину тертого сыра. Поперчите.
Три белка взбейте с солью до устойчивых пиков. Аккуратно лопаткой соедините остывший соус с белками.
Разогрейте духовку до 180С. Можно приготовить одно большое суфле, либо шесть порционных. Блины распределите по форме так, чтобы концы свисали.
Сливки вскипятить, добавить оставшийся сыр. Залить поверх блинов, присыпать пармезаном. Отправить в заранее разогретую духовку, выпекать 15 минут для маленьких форм и 25 для большой. До поднятия суфле и красивой золотистой корочки!
С другой стороны Ла-Манша жил литератор, который единственный удостоился чести иметь омлет своего имени. Это – Арнольд Беннетт (1867 —1931), английский писатель, драматург и публицист. Обедая в лондонском ресторане Savoy Hotel, он часто отдавал предпочтение омлету. Шеф-повар ресторана специально для Арнольда Беннетта придумал рецепт с пикшей и сыром пармезан, который вошел в постоянное меню ресторана и находится там до сих пор.
Комментарии и отзывы
18 сентября 2018 года Ольга Григоренко #
7 октября 2018 года Kipariss # (автор рецепта)
18 октября 2017 года Ади-повар #
всегда по разному получаестся, но
очень вкусно. Спасибо за рецепт
15 ноября 2017 года Kipariss # (автор рецепта)
23 февраля 2017 года Родком #
Делала строго по рецепту до слов "присыпать пармезаном": не было.
Вот теперь вопрос: соус должен быть полужидкий? Мне показалось, что у вас он заварился, стал нежным, но не текучим. А у меня норовит вылиться из готового кусочка...
23 февраля 2017 года sarafan05 #
Нужно в выходные повторить, порционно в формах для маффинов,👍
24 февраля 2017 года Русалочка88 #
25 февраля 2017 года sarafan05 #
Я уже подумала, что малы...Есть кокотницы..Они по больше.
Хочу порционно.
20 февраля 2017 года eleshanikolaevna #
20 февраля 2017 года Gayne #
20 февраля 2017 года linda bobik #
21 февраля 2017 года Gayne #
20 февраля 2017 года Русалочка88 #
Лет 30 пеку тонюсенькие, кружевные блины и два яйца на литр молока кладу...муки не знаю сколько - " на глаз " . ..
23 февраля 2017 года Родком #
А китайские блинчики вообще обходятся без молока: яйца, немного крахмала, соль. И очень даже вкусно, скажу я вам! Совсем не омлет на вкус.
Так что не смущайтесь этим соотношением, оно вкусное!
24 февраля 2017 года Русалочка88 #
20 февраля 2017 года aryia #
19 февраля 2017 года dreamfighter #
11 марта 2016 года pchelka3343 #
29 апреля 2016 года Kipariss # (автор рецепта)
4 октября 2015 года Тайгета #
6 октября 2015 года Kipariss # (автор рецепта)
15 августа 2015 года Елена-13 #
16 августа 2015 года Kipariss # (автор рецепта)
1 мая 2015 года Marinaua #
3 мая 2015 года Kipariss # (автор рецепта)
24 февраля 2015 года Angelina Wain #
25 февраля 2015 года Kipariss # (автор рецепта)
24 февраля 2015 года krasavica_i #
25 февраля 2015 года Kipariss # (автор рецепта)
22 февраля 2015 года дуэт #
25 февраля 2015 года Kipariss # (автор рецепта)
22 февраля 2015 года taffiti #
Сделала суфле с тилапией(за неимением пикши ) и копченым сыром (за неимением грюйера).
Что-то я не в восторге.
К автору рецепта претензий никаких, не подумайте. Все получилось, как должно было. Я скорее к тому, что это блюдо "на любителя", потому что вкус суфле лично меня не вдохновил.
Попробую сделать еще раз через некоторое время. Ибо Мистер Рамзи мой личный бог и я не верю, что его рецепты могут мне не понравиться)))
22 февраля 2015 года Kipariss # (автор рецепта)
22 февраля 2015 года taffiti #
23 февраля 2015 года lanasebert #
24 февраля 2015 года taffiti #
25 февраля 2015 года lanasebert #
25 февраля 2015 года Kipariss # (автор рецепта)
20 февраля 2015 года Людмила НК #
21 февраля 2015 года Kipariss # (автор рецепта)
19 февраля 2015 года лялич #
21 февраля 2015 года Kipariss # (автор рецепта)
19 февраля 2015 года IrikF #
21 февраля 2015 года Kipariss # (автор рецепта)
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