Для любителей шоколада! Очень нежный и вкусный десерт. Обязательно приготовьте и насладитесь его чудным вкусом!
- 20 февраля 2015, 21:21
- 27913
Шоколадно-муссовый торт
Ингредиенты для «Шоколадно-муссовый торт»:
Для бисквита
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сахар — 2 стак.
- Молоко — 1 стак.
- Масло растительное — 1 стак.
- Ваниль — 1 шт
- Какао-порошок — 3 ст. л.
- Разрыхлитель теста (с горкой) — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 2 стак.
Для крема
- Сливки (35% жирности, можно меньше) — 400 мл
- Йогурт (греческий, можно жирную сметану) — 400 г
- Сахарная пудра — 250 г
- Шоколад молочный / Шоколад (темный) — 200 г
- Желатин (порошок) — 20 г
- Молоко — 100 мл
Для пропитки коржей
- Кофе растворимый — 1.5 ч. л.
- Молоко сгущенное — 1.5 ч. л.
- Вода (кипяток) — 100 мл
Для смазки формы
- Масло растительное — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
9389.1 ккал
|
белки
142.9 г
|
жиры
472.5 г
|
углеводы
1162 г
|Порции
|ккал
938.9 ккал
|белки
14.3 г
|жиры
47.3 г
|углеводы
116.2 г
|100 г блюда
|ккал
309.9 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
15.6 г
|углеводы
38.3 г
Рецепт «Шоколадно-муссовый торт»:
-
Яйца разбить в миску
-
Добавить к ним сахар, ванилин
-
Яично-сахарную смесь очень хорошо взбить
-
Налить растительное масло
-
Налить молоко
-
Хорошо взбить смесь
-
Просеять какао-порошок
-
Еще раз хорошо взбить
-
Муку просеять с разрыхлителем
-
Частями просеять муку в основную массу и перемешать миксером
-
Дно круглой формы (27 см) застелить бумагой для выпечки, смазать маслом
-
Вылить тесто в форму
-
Выпекать при температуре 180 градусов 50-60 минут ( ориентируйтесь на свою духовку) Готовность бисквита проверить шпажкой. Если она сухая, бисквит готов. Остывший бисквит вынимаем из формы
-
Разрезать бисквит на 2 коржа
-
Готовим крем.
Сливки наливаем в миску
-
Добавляем йогурт ( сметану)
-
Высыпаем сахарную пудру и взбиваем смесь
-
Шоколад ломаем на кусочки
-
Растапливаем шоколад на водяной бане и добавляем в смесь, взбиваем
-
Желатин высыпаем в маленькую миску и добавляем 3 ст. л. воды, перемешиваем. Желатин должен набухнуть
-
В маленькой кастрюлю нагреваем молоко и распускаем желатин, он должен раствориться полностью. Смесь до кипения не доводим.
-
Теплый желатин добавляем тонкой струйкой в крем и хорошо взбиваем. Крем готов.
-
СБОРКА ТОРТА:
Растворить в кипятке кофе и сгущенное молоко, пропитать коржи.
-
Форму застелить бумагой, также сделать бортики.
-
Положить первый корж, нанести равномерным слоем крем
-
Положить второй корж и также нанести равномерным слоем крем. Выравниваем поверхность штапелем. Ставим торт в холодильник на 4-5 часов, а лучше на ночь
-
Готовый торт вынимаем из формы. Украшаем по желанию. Я использовала какао-порошок, сахарные сердечки и ореховое печенье.
Комментарии и отзывы
20 мая 2017 года Талантливая #
20 мая 2017 года Марина Бархатова #
21 мая 2017 года Талантливая #
9 июня 2017 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
4 марта 2017 года Грязнова #
11 марта 2017 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
25 февраля 2017 года Грязнова #
25 февраля 2017 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
25 февраля 2017 года Грязнова #
8 февраля 2017 года lina0710 #
8 февраля 2017 года Просто Мэри #
8 февраля 2017 года lina0710 #
8 февраля 2017 года hellena2013 #
8 февраля 2017 года lina0710 #
8 февраля 2017 года subsidii66 #
8 февраля 2017 года lina0710 #
8 февраля 2017 года Лиса Петровна #
8 февраля 2017 года lina0710 #
9 февраля 2017 года sakurako #
9 февраля 2017 года lina0710 #
9 февраля 2017 года angy munteanu #
9 февраля 2017 года lina0710 #
9 февраля 2017 года Yulya-zefirka #
9 февраля 2017 года lina0710 #
9 февраля 2017 года Yulya-zefirka #
11 февраля 2017 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
1 ноября 2016 года Аллочка-уралочка #
4 ноября 2016 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
31 октября 2016 года ленушка87 #
4 ноября 2016 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
4 июня 2016 года Тортишка #
Если честно, после приготовления бисквита, была скептически настроена, что получится нежно, ведь корж получается очень жирным из-за наличия растительного масла в тесте. Но после отдыха в холодильнике всё преобразилось!! Во вкусе только нежность!!
Единственное, что в следующий раз изменю, так это греческий йогурт на сметану.
P.S.: у меня нет разъемной формы подходящего размера, поэтому готовила в силиконовой, от того и вид тортика немного подкачал. Но главное - вкус!
Спасибо за рецепт!!
6 июня 2016 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
14 марта 2016 года Yuladom #
14 марта 2016 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
12 марта 2016 года мисс #
12 марта 2016 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
19 февраля 2016 года Наст-ночка89 #
20 февраля 2016 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
24 сентября 2015 года Мила-бабуля #
27 сентября 2015 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
20 июля 2015 года Мария По #
5 июля 2015 года Super_T #
5 июля 2015 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
25 июня 2015 года bankabanka #
25 июня 2015 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
25 июня 2015 года ira-golosova #
25 июня 2015 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
7 мая 2015 года yohoho # (модератор)
Торт потрясающий! Мусс волшебный Очень вкусный, шоколадный. Я бисквит делала по своему рецепту, в остальном всё как у вас. Мусс делается очень быстро, не ожидала, морально подготовилась на титаническую работу, а получилось всё вжик-вжик и готово включая то, что желатин был быстрорастворимый. Шоколад брала 58%, поэтому уменьшила кол-во сах пудры до 200гр, но на мой вкус можно было ещё уменьшить. Слой бисквита был только внизу. Мусс сразу получился жидкий, поэтому хорошо распределился, тортик был ровненький. Сверху ганаш. Форма 24 см.
Оххх, как вспомню аж слюнки текут! Благодарю!
9 мая 2015 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
9 мая 2015 года yohoho # (модератор)
8 марта 2015 года hudeusheya #
8 марта 2015 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
8 марта 2015 года anna milnikova #
Бисквит вкусный, нежный, в меру сладкий. Пропитка не понадобилась, мы больше любим суховатый бисквит. И мусс лучше всякого жирного крема. Семейство оценило как "лучше магазинного", что для меня означает высокий балл.
8 марта 2015 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
4 марта 2015 года Hami_chan #
4 марта 2015 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
3 марта 2015 года owlways #
Очень вкусно выглядит
Надо бы приготовиться как-нибудь
4 марта 2015 года Svetlana Metaxa # (автор рецепта)
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