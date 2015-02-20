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Версия для печати Рецепты Десерты Торты
  • 20 февраля 2015, 21:21
  • 27913

Шоколадно-муссовый торт

Рецепт: Шоколадно-муссовый торт

Для любителей шоколада! Очень нежный и вкусный десерт. Обязательно приготовьте и насладитесь его чудным вкусом!

Категория: Десерты Торты

Ингредиенты для «Шоколадно-муссовый торт»:

Для бисквита

Для крема

Для пропитки коржей

Для смазки формы

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
9389.1 ккал 		белки
142.9 г 		жиры
472.5 г 		углеводы
1162 г
Порции
ккал
938.9 ккал		 белки
14.3 г		 жиры
47.3 г		 углеводы
116.2 г
100 г блюда
ккал
309.9 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
15.6 г		 углеводы
38.3 г


Рецепт «Шоколадно-муссовый торт»:

  • Яйца разбить в миску

  • Добавить к ним сахар, ванилин

  • Яично-сахарную смесь очень хорошо взбить

  • Налить растительное масло

  • Налить молоко

  • Хорошо взбить смесь

  • Просеять какао-порошок

  • Еще раз хорошо взбить

  • Муку просеять с разрыхлителем

  • Частями просеять муку в основную массу и перемешать миксером

  • Дно круглой формы (27 см) застелить бумагой для выпечки, смазать маслом

  • Вылить тесто в форму

  • Выпекать при температуре 180 градусов 50-60 минут ( ориентируйтесь на свою духовку) Готовность бисквита проверить шпажкой. Если она сухая, бисквит готов. Остывший бисквит вынимаем из формы

  • Разрезать бисквит на 2 коржа

  • Готовим крем.
    Сливки наливаем в миску

  • Добавляем йогурт ( сметану)

  • Высыпаем сахарную пудру и взбиваем смесь

  • Шоколад ломаем на кусочки

  • Растапливаем шоколад на водяной бане и добавляем в смесь, взбиваем

  • Желатин высыпаем в маленькую миску и добавляем 3 ст. л. воды, перемешиваем. Желатин должен набухнуть

  • В маленькой кастрюлю нагреваем молоко и распускаем желатин, он должен раствориться полностью. Смесь до кипения не доводим.

  • Теплый желатин добавляем тонкой струйкой в крем и хорошо взбиваем. Крем готов.

  • СБОРКА ТОРТА:
    Растворить в кипятке кофе и сгущенное молоко, пропитать коржи.

  • Форму застелить бумагой, также сделать бортики.

  • Положить первый корж, нанести равномерным слоем крем

  • Положить второй корж и также нанести равномерным слоем крем. Выравниваем поверхность штапелем. Ставим торт в холодильник на 4-5 часов, а лучше на ночь

  • Готовый торт вынимаем из формы. Украшаем по желанию. Я использовала какао-порошок, сахарные сердечки и ореховое печенье.

Приятного!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт торт

Вкусы: Вкусно

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Шоколадно-муссовый торт
Рецепт: Шоколадно-муссовый торт

Для любителей шоколада! Очень нежный и вкусный десерт. Обязательно приготовьте и насладитесь его чудным вкусом!

Категория: Десерты Торты

Ингредиенты для «Шоколадно-муссовый торт»:

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Фотографии «Шоколадно-муссовый торт» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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Торт очень вкусный и очень большой, тоже наращивала бортики в форме 26 см. Все гости удивлялись, что это не торт из магазина и по виду, и по вкусу)) Бисквит пекла за сутки, просто лежал в пленке при комнатной температуре. Сливки 26%, сметана 26,%, 1 шоколадка, сахарной пудры 200 гр - и крем получился восхитительный! В бисквит тоже меньше сахара положила, кстати. Ну и сверху глазурь. Спасибо, Светлана, за хороший рецепт!
очень красиво
Спасибо!
Ответ для Талантливая
Спасибо!
Спасибо за рецепт. Торт очень понравился. Вкуснота!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько мл у Вас стакан.
200-220
Спасибо.
Тортик превосходный! У меня получился очень высокий - на 2 см был выше разъемной формы 26см. В крем положила только 1 шоколадку. Бисквит разрезала на 3 коржа. Тортик невероятно вкусный. Его удобно готовить на праздники, т.к. он получается очень большой. Светочка, спасибо огромное за прекрасный рецепт!!!
Какое заманчиво привлекательное фото! И тортик, наверняка, супер!
Мэри, спасибо огромное за похвалу! Очень приятно! Тортик восхитительный, мы от него были в восторге!
Ответ для lina0710
Линочка, какой красавчик у тебя получился, а главное, что вкусный!
Леночка, дорогая, спасибо за внимание и поддержку!
Ответ для lina0710
Чудесный торт, Линочка! Очень красиво!
Светочка, так приятна твоя похвала, спасибо огромное!
Ответ для lina0710
Линушка! Обалдеть! Вот это красота шоколадная получилась Прямо к фоточке хочется с ложечкой и немножечко попробовать кусочек! Супер!
Алечка, ты меня засмущала. Спасибо тебе огромное за внимание и похвалу! Мне очень приятна твоя высокая оценка!
Ответ для lina0710
Какой классный! Не смогла промолчать, прими мои восторги
Светочка, как же мне приятно твое внимание и твоя похвала! Благодарю сердечно!!!
Ответ для lina0710
Какой красивущий торт получился
Анжелочка, большое спасибо за столь высокую оценку моих стараний! Мне неимоверно приятно!!!
Ответ для lina0710
Линочка, торт у тебя обалденно красивый! Нельзя ли в Рязань кусочек закинуть?
Юленька, с огромным удовольствием закину уже со следующего тортика , об этом остались одни воспоминания. Спасибо тебе, моя хорошая, за чудесную похвалу, мне очень приятно!!!
Буду ждать
Ответ для lina0710
Светочка, шикарный торт !
Очень вкусный тортик! Нежный, воздушный, шоколадный, ммм....! Светочка, большое спасибо за рецепт!
Спасибо, Ленушка! Очень приятно, что ортик пришелся Вам по вкусую
Светлана, давно присмотрела рецепт Вашего тортика и, наконец-то, выбрала время и приготовила его!! Сделала пол порции на пробу.
Если честно, после приготовления бисквита, была скептически настроена, что получится нежно, ведь корж получается очень жирным из-за наличия растительного масла в тесте. Но после отдыха в холодильнике всё преобразилось!! Во вкусе только нежность!!
Единственное, что в следующий раз изменю, так это греческий йогурт на сметану.
P.S.: у меня нет разъемной формы подходящего размера, поэтому готовила в силиконовой, от того и вид тортика немного подкачал. Но главное - вкус!
Спасибо за рецепт!!
Спасибо, мне приятно!
Здравствуйте! Очень понравился ваш рецепт, ищу как раз такой, не особо сложный. Подскажите, возможно не класть в мусс шоколад?
Можно. Если хотите сделайте фруктовый или ягодный.
восторг, забрала
спасибо за рецепт,делала Ваш тортик,очень понравился,нежный,кофейно~ шоколадный,воздушный! ВОПРОС : если какао не добавлять,какой получится крем по вкусу? хочу чтоб сливочный нежный получился.
Какао дает легкий оттенок вкуса и конечно меняет цвет. Без какао, думаю будет тоже вкусно
Я сегодня испекла этот торт.Получился точно как у Вас.Очень вкусный.Я сделала из 5-ти яиц,и сахара не полных 2 стакана.Было отлично,и мусс получился отличным.На 13-го сентября ( На день Рождения моих обоих детей-сына и дочки) сделала Ваш шоко.-малиновый торт "Александра"получился бесподобным.Спасибо Вам за ваши рецепты,я полностью доверяю вашим рецептом.
Спасибо!
Очень вкусный тортик, делать быстро и просто, все по нашему вкусу. Только я бисквит делала на горячем молоке. Нежно, сладко, ароматно. Спасибо!!!!
Спасибо за рецепт. Торт получился большой и очень вкусный. Пекла на торжество навынос. Обязательно повторю для семьи.
Голова кругом, такая красота., а слюной захлебнуться можно, . Ну нельзя же так вкусно печь, так никакие диеты не спасут . Эх прощай диета , на поваренке снова вкуснота . Заберу в к. К. Какая Вы все таки молодец, что не рецепт, то шедевр.
Спасибо большое!!!!!
Светочка подскажите какой йогурт вы брали? фаге?
И фаге подойдет тоже
Принимайте отчётик!
Торт потрясающий! Мусс волшебный Очень вкусный, шоколадный. Я бисквит делала по своему рецепту, в остальном всё как у вас. Мусс делается очень быстро, не ожидала, морально подготовилась на титаническую работу, а получилось всё вжик-вжик и готово включая то, что желатин был быстрорастворимый. Шоколад брала 58%, поэтому уменьшила кол-во сах пудры до 200гр, но на мой вкус можно было ещё уменьшить. Слой бисквита был только внизу. Мусс сразу получился жидкий, поэтому хорошо распределился, тортик был ровненький. Сверху ганаш. Форма 24 см.
Оххх, как вспомню аж слюнки текут! Благодарю!
Здорово когда вжих-вжих и столько удовольствия. Я очень рада, что рецепт пришелся по вкусу!
пасиб!
Приготовила тортик по вашему рецепту. Торт получился очень вкусный, нежный, с насыщенным вкусом шоколада. Действительно для любителей шоколада. Я его еще и сверху шоколадной глазурью покрыла. Единственное, что смутило это жидковатый крем. У вас на фотографиях видно, что он густой и вы намазывали его на коржи, а я его просто выливала. Хотя сливки были жирные, возможно сметана была не достаточно густой. Но мои опасения оказались напрасными, суфле прекрасно застыло. Спасибо за отличный рецепт!
Чудесный торт! Сделала его свекрови на 8 марта. К сожалению фотоотчета не будет, потому что украшать торты я пока не умею, на сайт выкладывать стыдно . Но и рабочая версия ушла на ура!
Бисквит вкусный, нежный, в меру сладкий. Пропитка не понадобилась, мы больше любим суховатый бисквит. И мусс лучше всякого жирного крема. Семейство оценило как "лучше магазинного", что для меня означает высокий балл.
Сделала торт этот для друзей. Ну просто волшебный вкус *_* Только я в кофе не добавляла сгущеное молоко, а сделала более крепким. Вкус горького кофе и сладкого кремя очень хорошо сочетаются. *____* Спасибо огромное за рецепт
Так и хочется себе кусочек
Очень вкусно выглядит
Надо бы приготовиться как-нибудь
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