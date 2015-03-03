Самый любимый и самый вкусный суп. Рецепт моей бабушки, который она готовила всю жизнь и который достался ей, в свою очередь, от ее бабушки. Готовила она его, в основном, по праздникам; суп помнят до сих пор все родственники и друзья, которые приходили к ней в гости. Рецепт этот очень сложно найти в интернете, я нашла буквально пару-тройку упоминаний о том, что "Пашкет"- блюдо именно астраханское, и готовили его раньше, в основном, из свежей рыбы в русской печи. Мы готовим в духовке из мяса или курицы, но и так получается очень вкусно. Густой, наваристый суп томится под тестом, которое в свою очередь пропитывается таким ароматом! Признаюсь честно, это тесто для меня - самая любимая часть блюда)
- 3 марта 2015, 0:03
- 58441
Суп "Пашкет"
Ингредиенты для «Суп "Пашкет"»:
Суп
- Говядина (или курица)
- Картофель
- Лук репчатый
- Чеснок
- Специи
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 8 стак.
- Вода — 500 мл
- Масло растительное — 1/2 стак.
- Дрожжи (сухие, 11 гр) — 1 пакет.
- Сахар — 4 ст. л.
- Соль — 2 ч. л.
- Яйцо куриное (можно без него) — 1 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
7000 ккал
|
белки
136.4 г
|
жиры
232.8 г
|
углеводы
1106.5 г
|100 г блюда
|ккал
290.5 ккал
|белки
5.7 г
|жиры
9.7 г
|углеводы
45.9 г
Рецепт «Суп "Пашкет"»:
Замешиваем тесто. Есть у меня любимый рецепт, пользуюсь им уже давно, он из "Рецептов на бис", называется "Пицца, которая очень нравится моему мужу".
Очень быстрое тесто, из простых ингредиентов.
В 0,5 литра теплой воды растворяем 3-4 ст. л. сахара и 1-2 ч. л. соли, добавляем 0,5 стакана растительного масла, 1 яйцо, насыпаем муку и дрожжи. Муки уходит примерно 7-8 стаканов. Хорошо вымешиваем.
Варим концентрированный бульон, можно из курицы, можно из говядины (кастрюля нужна достаточно широкая). Добавить лаврушку.
Бульон почти весь сливаем в отдельную кастрюлю, убираем на время. В оставшийся бульон и мясо кладем жареную картошку, специи по вкусу, кладем лаврушку (ту, которая была до этого, выкидываем). Добавляем измельченный чеснок.
На них раскатанное тесто. Палочек много не нужно, тесто должно немного проваливаться в кастрюлю. В середине делаем надрез. Ставим в разогретую духовку - до готовности теста.
Кастрюлю желательно ставить на противень, а не на решетку, так как бульон может вытекать.
Снимаем готовое тесто, доливаем бульон в кастрюлю, подогреваем, если остыл, разливаем суп по тарелкам и подаем на стол вместе с ароматным вкуснейшим хлебушком!
Комментарии и отзывы
вчера в 11:15 Anni68 #
позавчера Ираида Иванова #
позавчера gibelinda #
позавчера stankewich a #
позавчера pat2709 #
позавчера LanaSlavina #
21 ноября 2019 года letima #
21 ноября 2019 года Lena2006209 # (автор рецепта)
24 июля 2017 года Первушина Елена #
7 января 2018 года Lena2006209 # (автор рецепта)
10 февраля 2017 года Мишка Питерский #
Спасибо за рецепт!
13 апреля 2017 года Lena2006209 # (автор рецепта)
4 августа 2015 года yanasw #
4 августа 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
6 августа 2015 года yanasw #
20 августа 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
11 июля 2015 года SVEN82 #
30 июля 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
3 июля 2015 года Шококошка #
4 июля 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
5 июля 2015 года Шококошка #
30 июля 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
26 июня 2015 года Лена25 #
28 июня 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
28 июня 2015 года Лена25 #
28 июня 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
29 июня 2015 года Лена25 #
29 июня 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
11 апреля 2015 года ПанеЛена #
15 мая 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
10 апреля 2015 года Танечка Сребняк #
15 мая 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
8 апреля 2015 года Людмила Проноза #
15 мая 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
6 марта 2015 года tomi_tn #
25 марта 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
4 марта 2015 года жадюха #
Сахара в тесто 1-2 ст ложки достаточно. У меня сладковато получилось.
Кастрюля у меня была широкая, но надо, что бы еще была и высокая. Хлебные "сосульки" опустились прям на картошку. Может это так и должно быть, а я раньше времени запаниковала.
Моя ошибка заключалась в том, что я смазала верх взбитым яйцом.
И печь при температуре 150-160 градусов.
А на молоке мне понравилось. Мякишь беленький. Хотя я "сижу" на строгом подсчете калорий, все ж пробу сняла.
Автору огромное спасибо.
25 марта 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
4 марта 2015 года жадюха #
У меня супчик получится чуть со шкварками из куриного жира и кожи. ( вместо масла для поджарки картошки) Морковь на крупной терке брусочками.
Теперь все замерли в ожидании когда его величество тесто "подойдет". У меня ушло 7 стаканов ( объемом 230 мл). Вместо воды я взяла 1% молоко. Ждемс....
4 марта 2015 года pupsik27 #
25 марта 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
3 марта 2015 года Изобелла #
3 марта 2015 года Lena2006209 # (автор рецепта)
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