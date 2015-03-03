Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Бульоны и супы Горячие супы Другие супы
  • 3 марта 2015, 0:03
  • 58441

Суп "Пашкет"

Рецепт: Суп Пашкет

Самый любимый и самый вкусный суп. Рецепт моей бабушки, который она готовила всю жизнь и который достался ей, в свою очередь, от ее бабушки. Готовила она его, в основном, по праздникам; суп помнят до сих пор все родственники и друзья, которые приходили к ней в гости. Рецепт этот очень сложно найти в интернете, я нашла буквально пару-тройку упоминаний о том, что "Пашкет"- блюдо именно астраханское, и готовили его раньше, в основном, из свежей рыбы в русской печи. Мы готовим в духовке из мяса или курицы, но и так получается очень вкусно. Густой, наваристый суп томится под тестом, которое в свою очередь пропитывается таким ароматом! Признаюсь честно, это тесто для меня - самая любимая часть блюда)

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Суп "Пашкет"»:

Суп

Тесто

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
7000 ккал 		белки
136.4 г 		жиры
232.8 г 		углеводы
1106.5 г
100 г блюда
ккал
290.5 ккал		 белки
5.7 г		 жиры
9.7 г		 углеводы
45.9 г


Рецепт «Суп "Пашкет"»:

Замешиваем тесто. Есть у меня любимый рецепт, пользуюсь им уже давно, он из "Рецептов на бис", называется "Пицца, которая очень нравится моему мужу".
Очень быстрое тесто, из простых ингредиентов.
В 0,5 литра теплой воды растворяем 3-4 ст. л. сахара и 1-2 ч. л. соли, добавляем 0,5 стакана растительного масла, 1 яйцо, насыпаем муку и дрожжи. Муки уходит примерно 7-8 стаканов. Хорошо вымешиваем.

Варим концентрированный бульон, можно из курицы, можно из говядины (кастрюля нужна достаточно широкая). Добавить лаврушку.

Жарим картошку с луком почти до готовности.

Бульон почти весь сливаем в отдельную кастрюлю, убираем на время. В оставшийся бульон и мясо кладем жареную картошку, специи по вкусу, кладем лаврушку (ту, которая была до этого, выкидываем). Добавляем измельченный чеснок.

Сверху на кастрюлю кладем шпажки, палочки, шампуры (что есть).

На них раскатанное тесто. Палочек много не нужно, тесто должно немного проваливаться в кастрюлю. В середине делаем надрез. Ставим в разогретую духовку - до готовности теста.
Кастрюлю желательно ставить на противень, а не на решетку, так как бульон может вытекать.
Снимаем готовое тесто, доливаем бульон в кастрюлю, подогреваем, если остыл, разливаем суп по тарелкам и подаем на стол вместе с ароматным вкуснейшим хлебушком!











Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На первое На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: первое обед

Вкусы: насыщенный вкусный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Суп Пашкет
Описание: Самый любимый и самый вкусный суп. Рецепт моей бабушки, который она готовила всю жизнь и который достался ей, в свою очередь, от ее бабушки. Готовила она его, в основном, по праздникам; суп помнят до сих пор все родственники и друзья, которые приходили к ней в гости. Рецепт этот очень сложно найти в интернете, я нашла буквально пару-тройку упоминаний о том, что "Пашкет"- блюдо именно астраханское, и готовили его раньше, в основном, из свежей рыбы в русской печи. Мы готовим в духовке из мяса или курицы, но и так получается очень вкусно. Густой, наваристый суп томится под тестом, которое в свою очередь пропитывается таким ароматом! Признаюсь честно, это тесто для меня - самая любимая часть блюда)
Тэги: первое, обед.


Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Фотографии «Суп "Пашкет"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Правильно ли я понимаю, тесто перед выпеканием на расстойку ставить не надо?
А 7-8 стаканов муки это не много на 0,5 литра воды?
Подскажите пожалуйста, а сколько мяса надо и картошки?
Вопрсик:-тесто вымешиваем...даем подняться или сразу раскатаваем???Спасибо.
Вот это рецепт так рецепт! попробую приготовить в медленноварке (вроде как аналог русской печи), только вот боюсь, тесто не пропечется... но попробовать надо!
Вот то же самое подумала! А сейчас мелькнула идейка...сварю сам суп в медленноварке....тем более, что по-любому картошку с луком жарить не буду - потом перелью в чугунный казанок, плоский есть у меня в хозяйстве...и вместе с тестом запеку. Надо попробовать! Спасибо автору за аутентичный суп, так приятно читать фамильные рецепты, с историей и любовью к бабушке.
Рецепту уже 4! года, а я его только встретила. Вечером будем дегустировать. Такое интересное блюдо из таких простых продуктов! Я б сказала, что это суп на 1 января😂, когда надоели деликатесы
Спасибо! Расскажите как попробуете)
Довольный интересный супчик! Буду готовить в дальнейшем. Спасибо, Елена!
Спасибо большое за такое красивое фото!
Давно затырила и только сегодня приготовила Ваш супчик! Ещё не пробовали, но аромат стоит обалденный Сделала половину нормы, муки мало, кастрюлька тоже не большая, но чую, что очень скоро придётся варить снова!
Спасибо за рецепт!
Спасибо большое,что приготовили!
Приготовила вчера по вашему рецепту) Суп получился очень вкусный наваристый! Но тесто не пропеклось, что было над супом, то есть внутри, а сверху поджарилось и затвердело. Очень долго в духовке пеклось. Почему так произошло?
А тесто жидкости касалось? Обычно если тесто попадает в суп,то получается мокрым,поэтому основную часть бульона сливают.
Нет, не касалось и было не мокрым, но просело сильно и та часть, которая в кастрюле была никак не хотела пропекаться.
Даже не знаю почему так...у меня всегда пропекается
Да рецепт очень по нраву , забираю в КК. Чуть позже сготовлю
Я очень рада,что вам понравился рецепт!
Прошу прощения, а сколько все-таки дрожжей? У нас пакетики очень разные продаются - от 8 г и до 150. Очень хочется приготовить и чтоб "без осечек". Рецепт уж больно аппетитный!
Спасибо большое за приятные слова) Маленький пакетик дрожжей,11 г. Готовьте на здоровье!
Спасибо за быстрый ответ! Уже приготовила и (интуитивно) именно столько и положила. Результат порадовал, хотя кастрюля и оказалась маловата для такого количества теста, пришлось выпекать в 2 этапа. Вся семья оценила супчик! Буду обязательно готовить еще, но уже по холодам. Суп признали однозначно оригинальным и вкусным.
Спасибо большое!очень приятно,когда рецепт приходится по вкусу!
Уже готовлю Думаю, будет классно
Очень рада! Получилось?
Да, все в восторге Так мало ингредиентов и так вкусно Вот только лепешка у меня не получилась (не поднялась)
Я очень рада,что вам понравилось!Спасибо большое,что попробовали!А тесто делали по моему рецепту?Совсем не поднялось?
Да, по вашему
Странно,уже много лет пользуюсь этим рецептом,наоборот всегда очень быстро поднимается.А вода теплая была?Дрожжи свежие?
Замечательный рецепт! Постараюсь обязательно приготовить!
Спасибо большое!Обязательно попробуйте!
Ого как интересно!
Спасибо большое!
люблю такие редкие оригинальные рецепты!.. спасибо!
Людмила,спасибо большое!
И зачиталась, и залюбовалась!
Спасибо большое!
Первый блин у меня получился чуть "комом".
Сахара в тесто 1-2 ст ложки достаточно. У меня сладковато получилось.
Кастрюля у меня была широкая, но надо, что бы еще была и высокая. Хлебные "сосульки" опустились прям на картошку. Может это так и должно быть, а я раньше времени запаниковала.
Моя ошибка заключалась в том, что я смазала верх взбитым яйцом.
И печь при температуре 150-160 градусов.
А на молоке мне понравилось. Мякишь беленький. Хотя я "сижу" на строгом подсчете калорий, все ж пробу сняла.
Автору огромное спасибо.
Спасибо Вам огромное за такие подробные комментарии! Я рада,что понравилось) "Сосульки" так и должны свисать наверно,я даже поэтому слишком частую решетку не делаю,потому что вкуснее,когда тесто пропитывается супом Но плавать конечно тесто не должно.Спасибо еще раз,что приготовили
Мой суп, как и обещала, в данный момент времени в процессе приготовления. Взяла 1,5 курицы ( свои домашние). Картошку резала крупно ( на 4-6 частей),лук. Я еще добавила 1 крупную морковку ( с ней как то веселее )
У меня супчик получится чуть со шкварками из куриного жира и кожи. ( вместо масла для поджарки картошки) Морковь на крупной терке брусочками.
Теперь все замерли в ожидании когда его величество тесто "подойдет". У меня ушло 7 стаканов ( объемом 230 мл). Вместо воды я взяла 1% молоко. Ждемс....
Суперский супчик! Утащила в КК!
Спасибо большое!Очень приятно)
Два в одном!Хлебопечка нервно курит в сторонке! Тырю!
Тырьте на здоровье! Спасибо!
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Вы соблюдаете режим самоизоляции?


Уже 4100 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки