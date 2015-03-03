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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/103660/]Суп "Пашкет"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/103660/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2015mar/02/41/1052756_28625-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Бульоны и супы -> Горячие супы -> Другие супы Самый любимый и самый вкусный суп. Рецепт моей бабушки, который она готовила всю жизнь и который достался ей, в свою очередь, от ее бабушки. Готовила она его, в основном, по праздникам; суп помнят до сих пор все родственники и друзья, которые приходили к ней в гости. Рецепт этот очень сложно найти в интернете, я нашла буквально пару-тройку упоминаний о том, что "Пашкет"- блюдо именно астраханское, и готовили его раньше, в основном, из свежей рыбы в русской печи. Мы готовим в духовке из мяса или курицы, но и так получается очень вкусно. Густой, наваристый суп томится под тестом, которое в свою очередь пропитывается таким ароматом! Признаюсь честно, это тесто для меня - самая любимая часть блюда) Ингредиенты: Говядина, Картофель, Лук репчатый, Чеснок, Специи, Мука пшеничная, Вода, Масло растительное, Дрожжи, Сахар, Соль, Яйцо куриное. Тэги: первое, обед.