Необыкновенно вкусное блюдо национальной украинской кухни украсит любой праздник. Особенно оно популярно на Рождество и Пасху! Приглашаю вас на аппетитное блюдо! С запахом чеснока, вкусом горчицы с хреном! Неимоверный аромат при приготовлении, подаче и нежный насыщенный вкус!!
- 12 апреля 2015, 21:55
- 28024
Подчеревок запеченный "Украинский"
Ингредиенты для «Подчеревок запеченный "Украинский"»:
- Свинина (печеровина мясная) — 1 кг
- Соевый соус (соевый соус ТМ "Kikkoman") — 50 мл
- Чеснок — 4 зуб.
- Перец черный (горошком) — 1 г
- Горчица (горчица с хреном) — 3 ст. л.
- Имбирь (молотый) — 2 г
- Специи ("Приправа для мяса проф. серия" - с горкой) — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2856.2 ккал
|
белки
172.5 г
|
жиры
221.6 г
|
углеводы
50.5 г
|Порции
|ккал
476 ккал
|белки
28.8 г
|жиры
36.9 г
|углеводы
8.4 г
|100 г блюда
|ккал
234.1 ккал
|белки
14.1 г
|жиры
18.2 г
|углеводы
4.1 г
Рецепт «Подчеревок запеченный "Украинский"»:
Заворачиваем краями вверх, образуя "бортики", и запекаем в духовке (180град.) час в фольге и ещё минут 15-20 без неё, запах стоит невообразимый!
На праздничный стол - самое то!
Комментарии и отзывы
вчера в 21:12 nellino4 #
вчера в 17:26 artefact #
Минусовать, конечно, не буду, т.к. и рецепт хорош, да и любой рецепт имеет право быть опубликован на Сайте зарегистрированным пользователем, НО!!!
1. При чём тут национальная украинская кухня, которую я весьма уважаю, и соевый соус с имбирём в придачу? Зачем морочить голову и вводить в заблуждение молодых и неопытных хозяек? Другое-то название, не судьба была, придумать?
2. Полностью присоединяюсь к цитате":,,сюськи-муськи-пуськи". Общайтесь по теме, сюсюканье очень раздражает."
За державу, блин, обидно , причём, и за украинцев , и за китайцев , а больше, за пользователей сайта.
13 часов назад АйЛюЛю #
9 часов назад artefact #
АйЛюЛю-кайте дальше. Судя по "смайлику" в конце фразы, это у Вас очень хорошо выходит !
вчера в 13:04 lkvalya #
вчера в 12:47 uggi #
Рецепт понравился. Забрала, спасибо! Часто готовлю такое блюдо, очень вкусно. Но обычно оставляю мариноваться прямо в фольге хотя бы на ночь. Думаю, что так он становится более пропитанным и более сочным.
вчера в 11:06 ela050p #
вчера в 10:04 knigoman67 #
18 апреля anj buli4 #
27 января 2019 года darinagannenko #
31 мая 2018 года о-л-я-1 #
27 марта 2019 года Хаха2 #
29 марта 2019 года о-л-я-1 #
18 августа 2017 года Мисуня #
Лада, спасибо за рецепт, обязательно буду повторять!
19 августа 2017 года veronika1910 #
24 августа 2017 года Мисуня #
19 июня 2017 года Светланка g980 #
18 июня 2017 года mazziadri #
18 июня 2017 года subsidii66 #
18 июня 2017 года mazziadri #
18 июня 2017 года subsidii66 #
18 июня 2017 года mazziadri #
18 июня 2017 года subsidii66 #
18 июня 2017 года Наталья Щучкина #
19 июня 2017 года mazziadri #
20 июня 2017 года Наталья Щучкина #
18 июня 2017 года mega lana1981 #
19 июня 2017 года mazziadri #
19 июня 2017 года Светланка g980 #
19 июня 2017 года mazziadri #
19 июня 2017 года Светланка g980 #
19 июня 2017 года mtata #
великолепное исполнение рецепта
19 июня 2017 года mazziadri #
19 июня 2017 года mtata #
19 июня 2017 года mazziadri #
20 июня 2017 года mtata #
19 июня 2017 года Покусаева Ольга #
19 июня 2017 года mazziadri #
19 июня 2017 года Покусаева Ольга #
13 июня 2017 года lyniks #
Я для сокращения времени сделала шприцов с соевым соусом инфекции в кусок мяса, 5 столовых ложек на 500 грамм, все остальное по рецепту.
Не знаю , что повлияло на вкус : соевый соус или хрен, но очень вкусно!
17 августа 2016 года Бэбита #
4 мая 2016 года Женульчик #
9 февраля 2016 года irinam74 #
9 февраля 2016 года lada l09 # (автор рецепта)
10 декабря 2015 года СамаяСамая1 #
10 декабря 2015 года lada l09 # (автор рецепта)
16 ноября 2015 года semikina83 #
16 ноября 2015 года lada l09 # (автор рецепта)
23 октября 2015 года Сооолнышко #
23 октября 2015 года lada l09 # (автор рецепта)
7 октября 2015 года natusiki1974 #
22 октября 2015 года lada l09 # (автор рецепта)
25 января 2016 года marina139311 #
Пожа-а-а-а-луйста!!! Ну очень хочется
25 января 2016 года lada l09 # (автор рецепта)
25 января 2016 года marina139311 #
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