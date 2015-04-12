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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины
  • 12 апреля 2015, 21:55
  • 28024

Подчеревок запеченный "Украинский"

Рецепт: Подчеревок запеченный Украинский

Необыкновенно вкусное блюдо национальной украинской кухни украсит любой праздник. Особенно оно популярно на Рождество и Пасху! Приглашаю вас на аппетитное блюдо! С запахом чеснока, вкусом горчицы с хреном! Неимоверный аромат при приготовлении, подаче и нежный насыщенный вкус!!

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Кухня: Украинская

Ингредиенты для «Подчеревок запеченный "Украинский"»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2856.2 ккал 		белки
172.5 г 		жиры
221.6 г 		углеводы
50.5 г
Порции
ккал
476 ккал		 белки
28.8 г		 жиры
36.9 г		 углеводы
8.4 г
100 г блюда
ккал
234.1 ккал		 белки
14.1 г		 жиры
18.2 г		 углеводы
4.1 г


Рецепт «Подчеревок запеченный "Украинский"»:

Наши ингредиенты

Подчеревок посыпаем молотым имбирём, замариновываем на часок в соевом соусе "Киккоман"

После этого делаем надрезы, в которые вставляем дольки чеснока и горошинки чёрного перца

Обсыпаем специями

Натираем горчицей с хреном

Выкладываем на фольгу

Заворачиваем краями вверх, образуя "бортики", и запекаем в духовке (180град.) час в фольге и ещё минут 15-20 без неё, запах стоит невообразимый!

Вот такая ароматная красота получается! Укусил, и остановиться невозможно! Сочно! Вкусно! Нежно!

Угощайтесь! Очень вкусно!


На праздничный стол - самое то!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Ужин + К". Мясо На обед На праздничный стол : Новый год / Пасха / Рождество На ужин

Теги: ужин обед

Вкусы: горчичный пряный свиной

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Подчеревок запеченный "Украинский"
Рецепт: Подчеревок запеченный Украинский

Необыкновенно вкусное блюдо национальной украинской кухни украсит любой праздник. Особенно оно популярно на Рождество и Пасху! Приглашаю вас на аппетитное блюдо! С запахом чеснока, вкусом горчицы с хреном! Неимоверный аромат при приготовлении, подаче и нежный насыщенный вкус!!

Ингредиенты для «Подчеревок запеченный "Украинский"»:

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Фотографии «Подчеревок запеченный "Украинский"» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт! Я можно заменить свинину с каким-то другим мясом?
Уважаемый автор!

Минусовать, конечно, не буду, т.к. и рецепт хорош, да и любой рецепт имеет право быть опубликован на Сайте зарегистрированным пользователем, НО!!!

1. При чём тут национальная украинская кухня, которую я весьма уважаю, и соевый соус с имбирём в придачу? Зачем морочить голову и вводить в заблуждение молодых и неопытных хозяек? Другое-то название, не судьба была, придумать?

2. Полностью присоединяюсь к цитате":,,сюськи-муськи-пуськи". Общайтесь по теме, сюсюканье очень раздражает."

За державу, блин, обидно , причём, и за украинцев , и за китайцев , а больше, за пользователей сайта.
А кроме соуса с имбирем вы в украинской кухне больше ничего не заметили? Уважаемая
Уважаемый автор данного комментария, а Вы его, собственно, мой комментарий, читали? Я как раз и писала, что в традиционной украинской кухне не используют ИМБИРЬ с СОЕВЫМ соусом в придачу!!!
АйЛюЛю-кайте дальше. Судя по "смайлику" в конце фразы, это у Вас очень хорошо выходит !
Рецепт классный, как и многие на сайте. НО! Полностью согласна с предыдущим комментатором насчет ,,сюськи-муськи-пуськи". Общайтесь по теме, сюсюканье очень раздражает.
Девушки, а можно обойтись без этих ваших сюськи-муськи-пуськи. Не думаю, что это кому-нибудь интересно. Хотелось бы читать только дельные комментарии и по существу.
Рецепт понравился. Забрала, спасибо! Часто готовлю такое блюдо, очень вкусно. Но обычно оставляю мариноваться прямо в фольге хотя бы на ночь. Думаю, что так он становится более пропитанным и более сочным.
Никогда не применяю для подчеревка соевый соус только соль. Ну и всегда добавляю тмин. Специи подбираю сама из тех что у меня есть. Вкусная вещь.
Сделал по рецепту,очень вкусно получилось,спасибо! Но все таки это,наверное,не национальная украинская кухня.Имбирь,соевый соус...Это,скорее всего,китайская))))
Безумно вкусно получилось, теперь это один из самых любимых рецептов будет!
Спасибо большое за рецепт! Очень вкусно, муж в восторге!
Скажите, а солить не нужно
соевый соус вместо соли
спасибо!
Шикарнейший подчерёвок, очень-очень вкусно!
Лада, спасибо за рецепт, обязательно буду повторять!
До чего же аппетитное фото!
Вероника, спасибо! А какой подчерёвок вкуснющий...
Ладушка, очень вкусно и аппетитно!
Ладушка, спасибо за эту вкуснятину!!! Деликатно, нежно, ароматно! И без всяких хлопот! Шикарный рецепт, спасибо!
Ларочка, какое фото аппетитное! Так ярко и вкусно!
Спасибо, Светочка ! Со свежим хлебушком да с -сказка!
Ой, Ларик, не дразни, у меня итак слюноотделение зашкаливает, глядя на эту красоту!
Значит угощайся и , за нас
Присоединяюсь!
Ответ для mazziadri
Вау! Красота!!! Какое вкусное сало!!! Лар, фото прелесть!
Наташенька, спасибо за поддержку ! Вкусно так, что за уши не оттянешь !
Нисколько не сомневаюсь. Я бы тоже кусочек проглотила за компанию.
Ответ для mazziadri
Красота и вкуснота ..ммм!!!
Светочка, спасибо за внимание ! У меня не так красиво, как у автора, но точно одно-вкусно!
Ответ для mazziadri
Ларисочка, как у тебя аппетитно!!! Это что-то!!! Сижу - облизываюсь)). Очень вкусно!
Светик, не облизывайся! Давай, присоединяйся !
Ларисочка, я с удовольствием! Не откажусь от такой вкуснятины!
Ответ для mazziadri
Ларисочка на это нельзя спокойно смотреть а чем запить такую роскошь?
великолепное исполнение рецепта
Танюш, спасибо ! Хорошее красное вино сюда отлично подойдёт
а я его не нашла
Оно в кадр не попало, но оно есть, верь мне !
я тебе конечно верю
Ответ для mazziadri
Оооо... ,Ларочка, сегодня я к тебе с бутылочкой...покрепче к такому натюрморту! Шикарное исполнение рецепта!
Оленька, давай быстрее, солнышко ! Можешь даже без бутылки, здесь этого добра хватает !
Какая запасливая!
Сказать, что вкусно - ничего не сказать! Необыкновенно вкусно! 5 в квадрате!
Я для сокращения времени сделала шприцов с соевым соусом инфекции в кусок мяса, 5 столовых ложек на 500 грамм, все остальное по рецепту.
Не знаю , что повлияло на вкус : соевый соус или хрен, но очень вкусно!
Ладушка, принимай благодарное фото от благодарного и довольного приготовившего подчеревок !!!
Готовила я ваш подчеревок,и что хочу сказать -- Это просто восхитительно. Мужу понравилось,не оттянуть.Очень вкусно,сочно и ароматно.Спасибо вам огромное за рецептик,который уж точно поселится в моей кулинарной книге.Очень жаль,что забыла сфотографировать для отчета.
Это вкусно. НО! 2 г имбиря по мне показалось чересчур много. В следующий раз добавлю его значительно меньше. Но это так, нюансы. В любом случае "+" и спасибо!
Спасибо!
Этот рецепт шикарен и бесподобно вкусен!!!
БЛАГОДАРЮ!!!!
Запекала мясо по вашему рецепту, очень понравилось. Вкусно, спасибо!!!
Спасибо что отписались!очень рада что вам понравилось!!!
Шикарное мяско!
спасибо!!Очень рада что приглянулось!!!!!!!!!
Наверное очень вкусно....но духовки нет(((( а можно сделать в мультиварке, подскажите может кто делал....я тут новенькая
можно.стукни в личку-напишу как делаю вмульте
можно.стукни в личку-напишу как делаю вмульте
И мне скиньте.
Пожа-а-а-а-луйста!!! Ну очень хочется
Напомни мне часа через два-буду у компа и напишу.с телефона неудобно
Напомни мне часа через два-буду у компа и напишу.с телефона неудобно
Напоминаю
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