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  • 6 мая 2015, 13:20
  • 51378

Куриная печень "Сама нежность"

Рецепт: Куриная печень Сама нежность

В чем же заключается "изюминка" рецепта? Я Вам отвечу. Куриная печень получается необыкновенно мягкой, нежной, сочной и пикантной. Печенка, этот полезный и диетический продукт, в этом блюде превращается в настоящий деликатес.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из субпродуктов птицы

Ингредиенты для «Куриная печень "Сама нежность"»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1657.5 ккал 		белки
181.8 г 		жиры
102.2 г 		углеводы
4.4 г
Порции
ккал
414.4 ккал		 белки
45.5 г		 жиры
25.6 г		 углеводы
1.1 г
100 г блюда
ккал
109 ккал		 белки
12 г		 жиры
6.7 г		 углеводы
0.3 г


Рецепт «Куриная печень "Сама нежность"»:

Куриную печень промыть, обсушить и нарезать кусочками средней величины.

Сделать чай. 2 ч. л. черного чая залить 500 мл кипятка, настоять 3 минуты. Добавить специи (соль, перец, кумин, кориандр, шафран) и охладить до комнатной температуры.

Залить чаем печень. Печенка должна быть полностью покрыта маринадом. Накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 1 час.

Маринад слить, а печень обжарить в небольшом количестве масла на малом огне до готовности и до полного выпаривания жидкости. У меня это заняло 15 минут.



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6205
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: ужин обед второе

Вкусы: нежный аппетитный

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Куриная печень Сама нежность
Описание: В чем же заключается "изюминка" рецепта? Я Вам отвечу. Куриная печень получается необыкновенно мягкой, нежной, сочной и пикантной. Печенка, этот полезный и диетический продукт, в этом блюде превращается в настоящий деликатес.


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Фотографии «Куриная печень "Сама нежность"» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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Уж на что куриная печень -нежна сама по себе, но после вымачивания в чае становится просто реально тающей во рту. Специи придают аромат и пикантность и убирают резкость печёночного привкуса. Радует отсутствие муки и сметаны, увеличивающих калорийность. Достойный рецепт. Благодарю автора.
Елена! Восхитительно приготовлено
Ответ для Елена Бельтан
Благодарю. И вполне себе диетичный вариант приготовления печени.
У меня вопрос: печень обваливать в муке надо ? Или не обязательно ? Просто в рецептуре это не написано....
Если не написано, значит не надо
Быстро, просто, сытно и очень вкусно! Когда-то свекровь научила в чае готовить мойву... почему не додумалась приготовить печень! В любом случае огромное спасибо от всей семьи за вкусный ужин!
Большое спасибо за чудесный фотоотчёт! Рада, что рецепт понравился!!!
Вкусная нежная печеночка. Я добавила при обжарке лук. Вкуснее всего, на мой взгляд, будет с макаронами.
Олечка, как у тебя вкусно! Ох, и налопалась я у тебя сегодня!
Оленька, как же я рада, что ты угостилась! Спасибо тебе, дорогая, за твое внимание!
Ответ для акчуч
Оленька, очень вкусно и аппетитно!
Спасибо, моя хорошая.
Ответ для акчуч
Олечка! Как же вкусненько! Печёночка с пюрешечкой! М-мм!
Наташенька, спасибо, дорогая, за твое внимание!
Ответ для акчуч
Вкусно! Знаю! Олечка, очень аппетитно!!!
Спасибо, Людочка! Рада, что тебе понравилось!
Ответ для акчуч
Оленька, молодчина!!!
Кристиночка, спасибо на добром слове!
Ответ для акчуч
Оленька как же полезно у тебя и очень аппетитно
Моя ж ты дорогая! Спасибо за такие приятные слова!
Ответ для акчуч
Рада, что рецепт пришелся по вкусу! Огромнейшее спасибо за прекрасный фотоотчет!
Катюша, замечательный рецепт!
Спасибо, Олечка!
Катюша, очень и очень вкусная печенка получилась! Вот именно – сама нежность. При обжаривании добавила лучок! Необыкновенный аромат и вкус! Спасибо большое за рецепт!
Мммм! Очень вкусно! Тоже рецептик забираю!
Ооочень вкусно, согласна! Спасибо большое, Олечка!
Ответ для Сурик
Людочка, какая вкуснотища! Ммм...
Да, Олечка, очень вкусно получилось! Спасибо большое за похвалу!!!
Ответ для Сурик
Людочка, великолепное исполнение, очень аппетитно
Олечка, спасибо большое за внимание и похвалу!!!
Ответ для Сурик
Какая красота! Восхитительно выглядит! Людочка, очень-очень рада, что рецепт тебе понравился. И извини, что поздно отвечаю, сейчас совсем редко заглядываю на сайт
Интересный рецепт, уже пошла готовить. Наверное будет вкусно!!!!
Спасибо! Надеюсь, понравится!
Да очень понравилось, особенно понравилась дочке, а она привереда и не очень субпродукты жалует.
Тогда мне вдвойне приятно! Спасибо за отзыв!
Доброе время суток... Хочу написать пару строк по реабилитации рецепта... Дело в том что, что как только вы заварили чай (3 мин как указано в рецепте), его надо процедить от заварки и только потом в него добавлять специи, указанные в рецепту. Если же заварку оставить, вот тогда чай превращается в чифир и появляется характерная горечь у блюда. Готовила говяжью печень, получилось очень вкусно и нежно, правда чай заваривала 2 минуты, а не 3. Спасибо
Большое спасибо! Рада, что рецепт понравился! Просто для меня процеживание чая является сами собой разумеющимся, поэтому я и не подумала в рецепте указывать.
К сожалению, печень получилась очень горькой, аж скулы свела.
Добавила сметаны и потушила еще, горчинка осталась, но есть можно.
то ли в чае дело, то ли ручки не из того места.
Жаль, что не получилось. Возможно дело в заварке.
Дело может быть в том, что плохо или не аккуратно печень почистили от желчного пузыря. У меня как- то было так.Сейчас покупаю только у одного проверенного продавца.
Может, и в этом причина.
Катюша, спасибо за рецепт. Подробности на форуме.
Надюша, спасибо за аппетитнейшицй фотоотчет!
Прежде всего, спасибо за рецепт!!
Мне блюдо понравилось, интересная альтернатива тушению в сметане, как принято у нас в семействе) Не смогла определить "природу" лёгкой горчинки - то ли сама печень, то ли чай, то ли специи... Хотя муж никакой горчинки не почувствовал)))
Большое спасибо за прекрасный, аппетитный фотооотчет! Рада, что понравилось!
приготовила для мужа, сама я не фанат печени. Использовала свинную. Супруг сьел все, но разницу не почувствовал, от печени по-другому рецепту. Мужчины...
Главное, что съел. Мужчины такие привереды!
простите ради Бога,но честно не понимаю в чем суть..Для меня слово нежная-применительно к куриной печени звучит как издевательство.Во первых она так и так такая,а во вторых-дайте мне попробовать,вдруг у вас все получается просто прекрасно Извините но те кто пишут просто ради лайков ээээ,ну не относятся они к поварам(да и к любителям готовить).
С удовольствием готова угостить.
Очень интересный вариант с чайным маринадом. Печёнка приобрела нежный аромат, буду пользоваться в дальнейем. Спасибо!
Огромное спасибо! Готовьте на здоровье!
Печенка говяжья. Не знаю, какая бы она была на вкус без Вашего маринада, т.к. вообще-то она была очень свежая. Но по данному рецепту правда получилась "сама нежность".
Большое спасибо за аппетитный отчет! Рада, что понравилось!
Катенька, знаю, что молоко делает печенку или почки мягчайшими, а роль чая какая?
Увлажнения и смягчения.
Приготовила по Вашему рецепту - получилась мягкая вкусная печенка. Правда, готовила минут 5. Рецепт хорош как вариант повседневного быстрого ужина.
Рада, что понравилось!
печень выкинули
А что не получилось?
почернела после готовки как чернилом и привкус горечи чая,скорее масел чая,чай был не дешёвый,без добавок,заварил потом что бы выпить,чай хороший,что то пошло не так,если бы не это то вкус и мягкость хорошая
Странно. У меня привкус чай вообще не чувствовался. Наверное, все от чая зависит.
Спасибо за отличный рецепт!
Спасибо за аппетитный рецептик!!!
Большое спасибо!
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