В чем же заключается "изюминка" рецепта? Я Вам отвечу. Куриная печень получается необыкновенно мягкой, нежной, сочной и пикантной. Печенка, этот полезный и диетический продукт, в этом блюде превращается в настоящий деликатес.
- 6 мая 2015, 13:20
- 51378
Куриная печень "Сама нежность"
Ингредиенты для «Куриная печень "Сама нежность"»:
- Печень куриная — 1 кг
- Чай черный — 2 ч. л.
- Вода — 500 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Перец душистый (молотый) — 0.25 ч. л.
- Кумин (молотый) — 1 ч. л.
- Кориандр (молотый) — 0.5 ч. л.
- Шафран — 0.25 ч. л.
- Масло растительное
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1657.5 ккал
|
белки
181.8 г
|
жиры
102.2 г
|
углеводы
4.4 г
|Порции
|ккал
414.4 ккал
|белки
45.5 г
|жиры
25.6 г
|углеводы
1.1 г
|100 г блюда
|ккал
109 ккал
|белки
12 г
|жиры
6.7 г
|углеводы
0.3 г
Рецепт «Куриная печень "Сама нежность"»:
Сделать чай. 2 ч. л. черного чая залить 500 мл кипятка, настоять 3 минуты. Добавить специи (соль, перец, кумин, кориандр, шафран) и охладить до комнатной температуры.
Залить чаем печень. Печенка должна быть полностью покрыта маринадом. Накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 1 час.
Маринад слить, а печень обжарить в небольшом количестве масла на малом огне до готовности и до полного выпаривания жидкости. У меня это заняло 15 минут.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6205
Комментарии и отзывы
24 июня 2019 года Елена Бельтан #
25 июня 2019 года wise1288 #
25 июня 2019 года Елена Бельтан #
18 мая 2019 года waljsha #
19 мая 2019 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
15 мая 2019 года Шевченко Надежда #
19 мая 2019 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
15 апреля 2018 года акчуч #
15 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
15 апреля 2018 года акчуч #
15 апреля 2018 года Dama-Lorik #
16 апреля 2018 года акчуч #
16 апреля 2018 года ирпенчанка #
18 апреля 2018 года акчуч #
16 апреля 2018 года Сурик #
18 апреля 2018 года акчуч #
17 апреля 2018 года Кристина Андреева #
18 апреля 2018 года акчуч #
25 апреля 2018 года mtata #
25 апреля 2018 года акчуч #
5 мая 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
4 июня 2017 года Покусаева Ольга #
7 июня 2017 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
4 июня 2017 года Сурик #
4 июня 2017 года акчуч #
4 июня 2017 года Сурик #
4 июня 2017 года Покусаева Ольга #
4 июня 2017 года Сурик #
5 июня 2017 года lelikloves #
5 июня 2017 года Сурик #
7 июня 2017 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
17 сентября 2015 года Анна Аблазова #
17 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
20 сентября 2015 года Анна Аблазова #
20 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
16 сентября 2015 года Kurty1850 #
16 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
21 августа 2015 года Кнопа_Марина #
Добавила сметаны и потушила еще, горчинка осталась, но есть можно.
то ли в чае дело, то ли ручки не из того места.
21 августа 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
17 сентября 2015 года samareanca #
17 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
9 августа 2015 года Navely #
21 августа 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
4 августа 2015 года Айрина 777 #
Мне блюдо понравилось, интересная альтернатива тушению в сметане, как принято у нас в семействе) Не смогла определить "природу" лёгкой горчинки - то ли сама печень, то ли чай, то ли специи... Хотя муж никакой горчинки не почувствовал)))
6 августа 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
19 июня 2015 года Юлия Пустовойт #
20 июня 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
26 мая 2015 года treat1 #
30 мая 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
22 мая 2015 года Кукл-шка #
23 мая 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
17 мая 2015 года Popova_A #
17 мая 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
14 мая 2015 года Букарасик #
14 мая 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
13 мая 2015 года adg1231 #
13 мая 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
11 мая 2015 года ametisto #
11 мая 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
12 мая 2015 года ametisto #
12 мая 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
11 мая 2015 года laima-akv49 #
11 мая 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
11 мая 2015 года ЖАСМИН61 #
11 мая 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
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