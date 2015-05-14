Пирожное "Шу"

С таким противоречивым названием я знаю эти пирожные с самого детства, с тех времен, когда вкусные рецепты тщательно переписывались из тетрадочки в тетрадочку, хотя на самом деле это именно - "Шу... круглое заварное пирожное с кремом, достаточно жирным, чтобы тесто могло пропитаться.." С детства помню восхитительный вкус тающего во рту необыкновенно вкусного крема и нежную хрустящую оболочку пирожного, тогда их пекли по большим праздникам, чтобы порадовать и себя, и детвору.