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Версия для печати Рецепты Десерты Пирожные
  • 14 мая 2015, 1:18
  • 340197

Пирожное "Шу"

Рецепт: Пирожное Шу

С таким противоречивым названием я знаю эти пирожные с самого детства, с тех времен, когда вкусные рецепты тщательно переписывались из тетрадочки в тетрадочку, хотя на самом деле это именно - "Шу... круглое заварное пирожное с кремом, достаточно жирным, чтобы тесто могло пропитаться.." С детства помню восхитительный вкус тающего во рту необыкновенно вкусного крема и нежную хрустящую оболочку пирожного, тогда их пекли по большим праздникам, чтобы порадовать и себя, и детвору.

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Пирожное "Шу"»:

Заварное тесто

Заварной масляный крем

Время приготовления:

Количество порций: 20

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4170.7 ккал 		белки
72.2 г 		жиры
254.8 г 		углеводы
395.6 г
Порции
ккал
208.5 ккал		 белки
3.6 г		 жиры
12.7 г		 углеводы
19.8 г
100 г блюда
ккал
259 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
15.8 г		 углеводы
24.6 г

Рецепт «Пирожное "Шу"»:

  • Для приготовления этого старинного рецепта я использую видавшую виды и такую же старую кастрюлю с толстым дном. Чтобы приготовить заварное тесто, берем 200 мл кипятка, вливаем в кастрюлю, добавляем 60 г сливочного масла и кипятим эту смесь. В кипящую смесь добавляем 1 стакан муки и тщательно размешиваем массу, не снимая кастрюли с огня. Затем, сняв с огня кастрюлю с густой массой, еще раз тщательно её перемешиваем, получается очень крутое тесто, которое мы оставляем остывать.
    Включаем духовку и разогреваем её до температуры 240 градусов.

  • Когда тесто остынет, вбиваем в него по очереди 4 яйца.

  • Во времена наших мам и бабушек кондитерские шприцы были доступны только кулинарам на производствах, а целлофановых пакетов тогда еще не существовало, поэтому берем десертную ложку, макаем её в банку с холодной водой и аккуратно выкладываем тесто на подогретый противень. Для среднего размера пирожных Шу достаточно набирать неполную десертную ложку теста или половину столовой ложки.

  • Выпекаем наши пирожные при температуре 240 градусов около 20 минут. Во время выпекания духовку открывать категорически нельзя, иначе они осядут. Пирожные должны приобрести румяный цвет, не подгореть и, в то же время, пропечься внутри. Если они пропекутся недостаточно, то при остывании могут осесть и не будут хрустящими.

  • Для приготовления заварного крема я использовала коричневый сахар Мистраль, который придает крему карамельный вкус.

  • Для приготовления заварного масляного крема берем кастрюлю с толстым дном, 1 стакан сахарного песка перетираем с 2 яйцами, добавляем 1 столовую ложку муки с горкой, перемешиваем и вливаем 400 мл молока, ставим массу на огонь, и, помешивая, вскипятим. Как только масса закипит, убавляем огонь и варим, постоянно помешивая, на медленном огне 10 минут. Будьте осторожны: масса, увариваясь, начинает "плеваться". Через 10 минут её консистенция будет напоминать густую манную кашу. Выключаем огонь и остужаем массу до комнатной температуры, а затем добавляем 200 г размягченного сливочного масла и взбиваем крем до густого состояния.

  • Остывшие пирожные надрезаем горизонтально и начиняем их кремом.
    Обычно я готовлю их вечером, и тогда к утру они восхитительно пропитываются кремом и готовы к употреблению.



А вот и старая записная книжка с рецептом пирожных




Пирожные получаются воздушными, невероятно притягательными и улетают со стола как семечки.





Приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6706
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Проверено временем". Сахар На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: праздник полдник десерт выпечка чаепитие

Вкусы: сливочный нежный сладкий бесподобный

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Пирожное "Шу"
Рецепт: Пирожное Шу

С таким противоречивым названием я знаю эти пирожные с самого детства, с тех времен, когда вкусные рецепты тщательно переписывались из тетрадочки в тетрадочку, хотя на самом деле это именно - "Шу... круглое заварное пирожное с кремом, достаточно жирным, чтобы тесто могло пропитаться.." С детства помню восхитительный вкус тающего во рту необыкновенно вкусного крема и нежную хрустящую оболочку пирожного, тогда их пекли по большим праздникам, чтобы порадовать и себя, и детвору.

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Пирожное "Шу"»:

Другие варианты рецепта

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Комментарии и отзывы

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Зря переживала))) на мой большой противень как раз убралось всё тесто. Получилось 20 штук. Корявенькие получились, но для первого раза хорошо. Готовила их в гости, поэтому на фото под плёнкой, готовились в дорогу))) всем очень понравились пирожные. Спасибо))
Спасибо вам огромное за доверие к рецепту. Рада. что понравились. Я пеку в два захода, ничего с тестом не случается.
Здравствуйте. Хочу испечь эти пирожные и возник вопрос: если какая то часть теста не уместится на противень в один заход, то полежит ли она 20 минут или лучше сразу всё тесто использовать?
Спасибо большое за рецепт! Первый раз решилась и на заварное тесто, и на заварной крем!
Получилось вкусно! Правда, судя по фотографиям, у всех получились красивые и ровные Шу-колобочки, у меня это скорее ежики. 😔 Выкладывала на прогретый противень ложкой, смоченной в воде. Но в духовке их пораздувало в разные стороны, некоторые ещё и порвались, в чем может быть причина? 😢 К сожалению, начинять их было практически невозможно
Поскольку не приложили фото, то я не поняла, почему невозможно их было начинить? Аккуратно разрезаете и начиняете. И да, в духовке их раздувает, поэтому я беру тесто ДЕСЕРТНОЙ ложкой ( набираю не полную), как написано, иначе они будут очень большими. Может быть сделали очень большие, поэтому и порвало их?
Тесто великолепное! Воздушное! Оказывается, эклер это так просто!!! Спасибо, прекрасные Шуши получились,🤗
Спасибо вам, чудесные эклекчики получились. Рада, что рецепт прост для восприятия и приготовления.
Всё отлично получилось крем очень понравился, спасибо за рецепт.
Благодарю вас за добрые слова в адрес рецепта.
Отличный рецепт! Сколько было прочитано : обязательно пополам с молоком, на воде жёсткие, яйца не в штуках, а граммах!!!! ..... А здесь все просто! Доверилась рецепту, люблю простое и проверенное годами, испекла двойную норму и не прогадала. Утащила рецепт эклеров и больше не экспереиментирую.
Спасибо вам за добрые слова, мне приятно, когда рецептом пользуются с удовольствием.
Да, Шу точно задались)) Такие красивые, прекрасно поднялись.
Спасибо!
Отличные пирожные получились. Маленькие, красивые и аккуратные, а вкусные какие! На фото ещё без крема. Таня, спасибо большое за рецепт.
Прелесть, какие красивые получились! Жанна, спасибо большое, мне очень приятно, что эклерчики понравились. Готовь, на радость себе и близким.
Я столько уже рецептов переделала...но ваш получился идеальным. Даже ни на грамульчку не опустились,хотя боялась ставить такую температуру в духовке. Спасибо большое за рецепт
Спасибо вам большое, меня всегда невероятно радует, если рецепт приходится по вкусу. Учитывая, что это действительно очень старый и проверенный рецепт из моего детства. Пользуйтесь с удовольствием.
Спешу к вам с фотоотчетом😊🤗 спасибо за рецепт, домашние в восторге!😊🤗
Побоялась выпекать на незастеленном противне, просмотрела фото под рецептом, увидела, что люди пользуются бумагой для выпечки. Нагрела противень, застелила бумагой и смазала сливочным маслом. В результате ни одна профитролька не прилипла, все просто отщелкивались.
Держала в духовке минут 50, не хотели подрумяниваться и боялась что не допекутся, опадут. Но в результате все отлично😊. Начиняла шприцом с рукавом полиэтиленовым, очень удобно, пару шт сначала разрезала, муж пришел говорит неа, не то, давай шприцом и я тебе помогу😊Хочу попробовать теперь с вареной сгущенкой в след раз, подскажите туда нужно масло добавлять или ее использовать в чистом виде?
А может еще какую нибудь удачную начинку порекомендуете?
И еще хотела спросить, можно ли добавить в тесто сахара немного? Не изменится от этого структура, поднимется ли оно?
Благодарю вас за прекрасный комментарий к рецепту.Мне невероятно приятно, что рецепт радует и приносит удовольствие. Пользуйтесь и наслаждайтесь.
Сахар в тесто я никогда не добавляла, думаю от него тесто будет плотнее и получится что-то совсем другое.
Есть прекрасный рецепт крема со сгущенкой: 1 банка сгущенки, 250-300 гр сливочного масла, хорошенько взбить миксером. Не забывайте, что от качества слив.масла будет зависеть вкус крема.
Для любителей шоколадненького можно добавить 2 чайные ложки настоящего какао(типа Золотой ярлык).
Спасибо большое вам за ответ, с простой сгущенкой я знаю такой крем, использую его конда готовлю медовик. А вот именно с вареной, она же другой консистенции. Как с ней крем приготовить, с добавлением масла или нет?
Я бы приготовила со сливочным маслом, без него очень сладко, да и вареная сгущенка очень крутая по консистенции. В интернете есть такие кремы, поищите.
Poprobiwala sdelala Piroschinoe prosta skaska. ja w wastorge. Moi musch i deti tosche, rasletelis w sekundi budu delat snowa i snowa. Spasibo sa rezept
Спасибо вам большое за отзыв, мне очень приятно, что рецептом пользуются в разных уголках мира. Готовьте на здоровье и на радость семье!
Неожиданно легко готовить. Мой первый опыт, всегда боялась заварное тесто. Но как же я ошибалась. Все получилось легко! Только вот у меня получилось не 20, а 31 штучка диаметром около 5 сантиметров крема хватило в самый раз на все пирожные. Класть крем надо не жалея будет волшебно Спасибо на понятный, лёгкий и вкусный рецепт!
Как чудесно, что все получилось с первого раза. Меня всегда невероятно радуют такие комментарии, тем более, что это мой самый любимый с детства рецепт. Готовьте с удовольствием.
Рецепт одно удовольствие! Делается просто, а результат ну очень вкусный! Спасибо за полученное наслаждение, теперь они у нас в любимчиках!
Валечка, очень вкусно у тебя!!!
Жанночка, спасибо! Угощайся, оторваться невозможно!
Ответ для Valushka2003
Валечка, какую вкусняшку приготовила!!!!!
Настюша, благодарю! Налетай!
Ответ для Valushka2003
Валентина, спасибо большое за чудесное фото. Меня невероятно радует, когда рецепты приходятся по вкусу и доставляют удовольствие, пользуйся с удовольствием на радость близким.
Татьяна, ещё раз спасибо за рецепт!
Ответ для Valushka2003
Валюша, обалденные пирожные ты приготовила ! Замечательное лакомство !
Ларисочка, спасибо, моя хорошая! Пробуй, угощайся!
Ответ для Valushka2003
Валечка, а я к тебе в гости !!! Угостишь вкусненьким ?!!!
Галочка, конечно угощайся, получишь наслаждение! По другому с этими пирожными не получается!
Спасибо огромное, Валечка !!! Оооочень вкусно !!!
Ответ для Valushka2003
Валечка, твои пироженки просто супер!!!
Олеся, как я рада, что ты заглянула на сладенькое!
На мой вкус это идеальное тесто и крем. Перепробовав несколько рецептов, поняла, что на молоке или с добавлением молока в тесто, пирожные мягче, но мне хотелось наоборот похрустящей тесто. Это получилось именно такое, как я искала. И крем я хотела,что бы был поплотнее, поэтому добавила масла чуть больше.
Спасибо вам большое, очень приятно, что при таком разнообразии рецептов вы нашли для себя идеальный вариант, пользуйтесь с удовольствием.
Сбылась моя мечта! Я научилась делать пирожные из заварного теста, да с первого раза! Очень понравился рецепт, крем отменный! Если бы я полила глазурью и посыпала орехами, то вышел бы Орешек! Муж их обожает, он даже опешил от радости, не поверил. Таня, огромное СПАСИБО тебе за прекрасный рецепт! Он теперь наш навеки!!!
Лилечка, чудесные пирожные получились!!!
Спасибо большое, милая Жанночка!
Ответ для lioliy1967
Лилечка! Восхитительные пироженки!
Браво!
Юленька, благодарю сердечно за добрые слова!
Ответ для lioliy1967
Лилечка, великолепные пирожные!Такая горочка приличная, очень соблазнительная!
Линочка, спасибо тебе большое за похвалу! Горочка чуть уменьшилась...
Ответ для lioliy1967
Лиля, замечательные пирожные, видно как хорошо поднялись!!!
Лилечка, спасибо тебе за похвалу!
Ответ для lioliy1967
Ой, какие хорошенькие, пухленькие
Галиночка, спасибо большое за похвалу! Очень приятно!
Ответ для lioliy1967
Чудесные пироженки, Лилечка!
Мариша, спасибо большое!!!!
Ответ для lioliy1967
Восхитительные пирожные, Лилечка!!! Ооочень Красивые и Вкусные!!!
Танечка, спасибо тебе за добрые слова!
Ответ для lioliy1967
Лилечка, восхитительный результат! Будем пробовать!
Валечка, благодарю за похвалу!
Ответ для lioliy1967
Лилия, благодарю тебя за чудесный комментарий. Невероятно приятно, что у тебя все получилось, просто надо верить в себя и четко следовать рецепту. Рада, что мужу понравилось, готовь с удовольствием и на радость близким.
Танечка, спасибо!!!!
Ответ для lioliy1967
Лилечка, великолепные пирожные! Я тоже очень рада, что у тебя всё с первого раза получилось!
Наташенька, привет! Спасибо тебе за добрые слова! Очень приятно! Рада тебе!!!
не успеваю ГВ смотреть
Да я тоже, набегами, на ходу...
Спасибо за рецепт!!! Все получилось с первого раза!
Благодарю вас за фото отчет, очень приятно, что все понравилось и получилось. Готовьте с удовольствием.
Спасибо. По просьбам "кушателей" в крем добавила немного какао и ванилин. Очень вкусно.
Спасибо большое за пробу рецепта, отличный вариант крема у вас получился.
Спасибо за рецепт. Все получилось, и тесто поднялось в духовке, и крем прекрасно взбился. И еще огромное спасибо за момент соприкосновения с детством, когда бабуля в старых тапочках по дому, и дед у печки с сигареткой)))
Спасибо вам большое за теплый отзыв о рецепте и приятные воспоминания. Готовьте с удовольствием.
Взяла ваш рецепт крема для своих заварных
Подкупил 2 яйцами
Крем недоварила и взбивала тёплым немного, поэтому, думаю, он остался жидким
Но я начиняла через дырочку, мешком с насадкой, так даже больше понравилось, не нужно разрезать
Потом он схватился и стал более густым, на фото видно
Но вкус! Вкус очень-очень понравился!
Нежный, сладкий, насыщений,
Не отдаёт ни мукой, ни яйцами, сбалансированный! На манку не похож
От себя добавила пачку ванильного сахара
Спасибо, записала себе этот рецепт как - рецепт идеального крема
Спасибо!
"От себя добавила пачку ванильного сахара "- добавьте ложку коньяка, еще лучше будет!
Зря смеетесь , я совершенно серьезно всех здесь уверяю- ложка коньяка в креме изменяет его вкус и очень значительно ,в лучшую сторону!
Попробую обязательно!
Ответ для limonit
Спасибо вам большое за пробу моего крема и подробный комментарий. Очень приятно, что рецепт крема вас порадовал, пользуйтесь с удовольствием на радость близким.
Ну правда! Крутой рецепт! Один раз делала по другому рецепту, получились лепешки... а по этому рецепту WOW😋😋
Чудесные у вас получились эклерчики, пухленькие, кругленькие. Молодец хозяюшка. Спасибо за веселый позитивный комментарий.
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