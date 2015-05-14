С таким противоречивым названием я знаю эти пирожные с самого детства, с тех времен, когда вкусные рецепты тщательно переписывались из тетрадочки в тетрадочку, хотя на самом деле это именно - "Шу... круглое заварное пирожное с кремом, достаточно жирным, чтобы тесто могло пропитаться.." С детства помню восхитительный вкус тающего во рту необыкновенно вкусного крема и нежную хрустящую оболочку пирожного, тогда их пекли по большим праздникам, чтобы порадовать и себя, и детвору.
- 14 мая 2015, 1:18
- 340197
Пирожное "Шу"
Ингредиенты для «Пирожное "Шу"»:
Заварное тесто
- Вода (кипяток) — 200 мл
- Масло сливочное — 60 г
- Мука пшеничная / Мука — 1 стак.
- Яйцо куриное — 4 шт
Заварной масляный крем
- Сахар коричневый — 1 стак.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука (с горкой) — 1 ст. л.
- Молоко — 400 мл
- Масло сливочное — 200 г
Время приготовления:
Количество порций: 20
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4170.7 ккал
|
белки
72.2 г
|
жиры
254.8 г
|
углеводы
395.6 г
|Порции
|ккал
208.5 ккал
|белки
3.6 г
|жиры
12.7 г
|углеводы
19.8 г
|100 г блюда
|ккал
259 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
15.8 г
|углеводы
24.6 г
Рецепт «Пирожное "Шу"»:
-
Для приготовления этого старинного рецепта я использую видавшую виды и такую же старую кастрюлю с толстым дном. Чтобы приготовить заварное тесто, берем 200 мл кипятка, вливаем в кастрюлю, добавляем 60 г сливочного масла и кипятим эту смесь. В кипящую смесь добавляем 1 стакан муки и тщательно размешиваем массу, не снимая кастрюли с огня. Затем, сняв с огня кастрюлю с густой массой, еще раз тщательно её перемешиваем, получается очень крутое тесто, которое мы оставляем остывать.
Включаем духовку и разогреваем её до температуры 240 градусов.
-
Когда тесто остынет, вбиваем в него по очереди 4 яйца.
-
Во времена наших мам и бабушек кондитерские шприцы были доступны только кулинарам на производствах, а целлофановых пакетов тогда еще не существовало, поэтому берем десертную ложку, макаем её в банку с холодной водой и аккуратно выкладываем тесто на подогретый противень. Для среднего размера пирожных Шу достаточно набирать неполную десертную ложку теста или половину столовой ложки.
-
Выпекаем наши пирожные при температуре 240 градусов около 20 минут. Во время выпекания духовку открывать категорически нельзя, иначе они осядут. Пирожные должны приобрести румяный цвет, не подгореть и, в то же время, пропечься внутри. Если они пропекутся недостаточно, то при остывании могут осесть и не будут хрустящими.
-
Для приготовления заварного крема я использовала коричневый сахар Мистраль, который придает крему карамельный вкус.
-
Для приготовления заварного масляного крема берем кастрюлю с толстым дном, 1 стакан сахарного песка перетираем с 2 яйцами, добавляем 1 столовую ложку муки с горкой, перемешиваем и вливаем 400 мл молока, ставим массу на огонь, и, помешивая, вскипятим. Как только масса закипит, убавляем огонь и варим, постоянно помешивая, на медленном огне 10 минут. Будьте осторожны: масса, увариваясь, начинает "плеваться". Через 10 минут её консистенция будет напоминать густую манную кашу. Выключаем огонь и остужаем массу до комнатной температуры, а затем добавляем 200 г размягченного сливочного масла и взбиваем крем до густого состояния.
-
Остывшие пирожные надрезаем горизонтально и начиняем их кремом.
Обычно я готовлю их вечером, и тогда к утру они восхитительно пропитываются кремом и готовы к употреблению.
А вот и старая записная книжка с рецептом пирожных
Пирожные получаются воздушными, невероятно притягательными и улетают со стола как семечки.
Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6706
Комментарии и отзывы
6 ноября 2022 года Венса #
15 ноября 2022 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
2 ноября 2022 года Венса #
23 августа 2022 года Wrigleys #
Получилось вкусно! Правда, судя по фотографиям, у всех получились красивые и ровные Шу-колобочки, у меня это скорее ежики. 😔 Выкладывала на прогретый противень ложкой, смоченной в воде. Но в духовке их пораздувало в разные стороны, некоторые ещё и порвались, в чем может быть причина? 😢 К сожалению, начинять их было практически невозможно
25 августа 2022 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
11 января 2022 года gol57natalia #
6 февраля 2022 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
20 марта 2021 года svetik5552 #
29 марта 2021 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
8 марта 2021 года MamaUa #
29 марта 2021 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
27 декабря 2020 года milosveta #
Спасибо!
14 декабря 2020 года jannasimf #
16 декабря 2020 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
5 декабря 2020 года lazof #
7 декабря 2020 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
27 октября 2020 года olga 555 81 #
Побоялась выпекать на незастеленном противне, просмотрела фото под рецептом, увидела, что люди пользуются бумагой для выпечки. Нагрела противень, застелила бумагой и смазала сливочным маслом. В результате ни одна профитролька не прилипла, все просто отщелкивались.
Держала в духовке минут 50, не хотели подрумяниваться и боялась что не допекутся, опадут. Но в результате все отлично😊. Начиняла шприцом с рукавом полиэтиленовым, очень удобно, пару шт сначала разрезала, муж пришел говорит неа, не то, давай шприцом и я тебе помогу😊Хочу попробовать теперь с вареной сгущенкой в след раз, подскажите туда нужно масло добавлять или ее использовать в чистом виде?
А может еще какую нибудь удачную начинку порекомендуете?
И еще хотела спросить, можно ли добавить в тесто сахара немного? Не изменится от этого структура, поднимется ли оно?
31 октября 2020 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
Сахар в тесто я никогда не добавляла, думаю от него тесто будет плотнее и получится что-то совсем другое.
Есть прекрасный рецепт крема со сгущенкой: 1 банка сгущенки, 250-300 гр сливочного масла, хорошенько взбить миксером. Не забывайте, что от качества слив.масла будет зависеть вкус крема.
Для любителей шоколадненького можно добавить 2 чайные ложки настоящего какао(типа Золотой ярлык).
1 ноября 2020 года olga 555 81 #
12 ноября 2020 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
20 января 2020 года swehta #
21 января 2020 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
10 августа 2019 года natasha2110 #
10 августа 2019 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
25 февраля 2019 года Valushka2003 #
25 февраля 2019 года jannasimf #
25 февраля 2019 года Valushka2003 #
25 февраля 2019 года PYMA-2016 #
25 февраля 2019 года Valushka2003 #
25 февраля 2019 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
25 февраля 2019 года Valushka2003 #
25 февраля 2019 года mazziadri #
25 февраля 2019 года Valushka2003 #
25 февраля 2019 года felix032 #
25 февраля 2019 года Valushka2003 #
26 февраля 2019 года felix032 #
26 февраля 2019 года Mara2181 #
26 февраля 2019 года Valushka2003 #
15 февраля 2019 года belyi shum #
15 февраля 2019 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
8 февраля 2019 года lioliy1967 #
8 февраля 2019 года jannasimf #
8 февраля 2019 года lioliy1967 #
8 февраля 2019 года virgola71 #
Браво!
8 февраля 2019 года lioliy1967 #
8 февраля 2019 года lina0710 #
8 февраля 2019 года lioliy1967 #
8 февраля 2019 года Лилек3011 #
8 февраля 2019 года lioliy1967 #
8 февраля 2019 года Galiniya #
8 февраля 2019 года lioliy1967 #
8 февраля 2019 года ved-marina #
8 февраля 2019 года lioliy1967 #
8 февраля 2019 года Глушец #
8 февраля 2019 года lioliy1967 #
8 февраля 2019 года Valushka2003 #
8 февраля 2019 года lioliy1967 #
9 февраля 2019 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
9 февраля 2019 года lioliy1967 #
15 февраля 2019 года nnutty #
15 февраля 2019 года lioliy1967 #
15 февраля 2019 года nnutty #
15 февраля 2019 года lioliy1967 #
26 декабря 2018 года sandramansvet #
27 декабря 2018 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
15 декабря 2018 года Natali Seryaeva #
16 декабря 2018 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
15 ноября 2018 года huretskaya #
16 ноября 2018 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
30 октября 2018 года limonit #
Подкупил 2 яйцами
Крем недоварила и взбивала тёплым немного, поэтому, думаю, он остался жидким
Но я начиняла через дырочку, мешком с насадкой, так даже больше понравилось, не нужно разрезать
Потом он схватился и стал более густым, на фото видно
Но вкус! Вкус очень-очень понравился!
Нежный, сладкий, насыщений,
Не отдаёт ни мукой, ни яйцами, сбалансированный! На манку не похож
От себя добавила пачку ванильного сахара
Спасибо, записала себе этот рецепт как - рецепт идеального крема
Спасибо!
30 октября 2018 года korztat #
30 октября 2018 года limonit #
31 октября 2018 года korztat #
31 октября 2018 года limonit #
31 октября 2018 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
14 августа 2018 года vika marina 2018 #
14 августа 2018 года marfutak # (автор рецепта) (модератор)
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