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  • 14 июня 2015, 21:48
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Суп с фасолью и грибами

Рецепт: Суп с фасолью и грибами

Такой суп готовила еще моя бабушка. Обязательным условием было приготовление этого супа в печи и в чугунке, с использованием сухих грибов. Фасоль использовалась белая или красная, но грибы… грибы, обязательно лесные. Суп получался ароматным и необычайно вкусным! Теперь такой суп я готовлю для своей семьи. Правда, с тех пор рецепт претерпел незначительные изменения. Заглядывайте, угощу и расскажу!

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Суп с фасолью и грибами»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1389.7 ккал		 белки
82.2 г		 жиры
8.3 г		 углеводы
248.6 г
100 г блюда
ккал
31.3 ккал		 белки
1.9 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
5.6 г

Рецепт «Суп с фасолью и грибами»:

Фасоль (у меня сорт Пинто от ТМ "Мистраль") промываем и замачиваем в холодной воде на 2-3 часа, лучше на ночь. Затем отвариваем фасоль до полуготовности и сливаем воду

Для приготовления это супа лучше всего использовать сухие грибы (вес грибов после размачивания 200 граммов), если в наличии сухих грибов нет, тогда используйте свежие или замороженные. Итак... грибы (в моем случае смесь сухих боровиков и опят) выкладываем в миску, промываем и заливаем горячей водой, оставляем настояться. Когда грибы настоялись, ставим кастрюлю с водой на плиту, выкладываем грибы вместе с водой, в которой они были замочены, добавляем лавровый лист, душистый перец и отвариваем до готовности.

Морковь и лук очищаем и нарезаем... лук-полукольцами,
морковь-соломкой. Сладкий перец моем, удаляем семена и перегородки, нарезаем соломкой.

Какие же изменения претерпел рецепт?! Самое серьёзное изменение-это приготовление супа на плите. Хотя бывают исключения (как например, сегодня) и я готовлю этот суп в чугунке, именно в печи. И овощи, естественно их никто не обжаривал... бабушка закладывала фасоль, размоченные грибы, картофель, лук и морковь в чугунок и отправляла в печь. Я же периодически отступаю от этого правила. Но, не будем отвлекаться и продолжим. Итак, разогреваем растительное масло на сковороде, выкладываем лук и жарим 3-4 минуты. Затем добавляем морковь, томатную пасту, перец и нарезанный кубиками помидор (предварительно сняв кожицу). Обжариваем все вместе

Грибной бульон ставим на огонь, добавляем фасоль и варим приблизительно 10-15 минут. Затем выкладываем в суп овощи с томатной пастой. Солим, перчим по вкусу, варим еще минут 10. Выключаем и оставляем суп настояться.
Перед подачей добавляем рубленую зелень и наслаждаемся!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Проверено временем". Бобовые На обед : На первое На ужин : На горячее Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: ужин обед первое

Вкусы: фасолевый грибной сытный

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Суп с фасолью и грибами
Описание: Такой суп готовила еще моя бабушка. Обязательным условием было приготовление этого супа в печи и в чугунке, с использованием сухих грибов. Фасоль использовалась белая или красная, но грибы… грибы, обязательно лесные. Суп получался ароматным и необычайно вкусным! Теперь такой суп я готовлю для своей семьи. Правда, с тех пор рецепт претерпел незначительные изменения. Заглядывайте, угощу и расскажу!


Комментарии и отзывы

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Суп с грибами - это вкусно! Спасибо за рецепт!
Для поста актуально! Готовлю в похожем варианте! Токма добавляю сельдерей и исключаю картофель (с фасолью совсем не нужен). Фасоль использую белую. Чего говорить всё на любителя и по вкусу.
С лесными грибами и фасолью если даже очень захотеть сварить посредственный супчик - задача трудно решаемая.
я часто такой супчик варю, даже заготовку с осени делаю, фасоль с грибами и овощами, делаю и с томатами и без, Но вот только почему то не стал нравится вкус сухих грибов, в детстве любила,.Насушу (в сушилке)мешочек не маленький и всем раздаю, кому нравится, мои тоже не едят. В этом году даже и сушить не буду
Спасибо за рецепт, приготовила, очень вкусно
Очень вкусный супчик!! Готовила из замороженных подосиновиков. Вкус отменный даже муж, заядлый мясоед попросил добавки))
Супчик получился вкусный, насыщенным.
Готовила из свежих шампиньонов, предварительно их протушила в сковороде.
Спасибо за рецепт!
Пожалуйста, готовьте с удовольствием! Вам спасибо за отзыв!
Суп достаточно вкусный и сытный. Делала все по рецепту, единственное, добавила немного фасолевого пюре из этой же фасоли для насыщенности. Спасибо за рецепт. : thumbsup:
Спасибо огромное за отзыв по рецепту! Я рада, что конечный результат понравился и здорово, что вносите свои коррективы!
Вкуснятина!!! Благодарю за рецепт!
Спасибо огромное за доверие к рецепту и прекрасное фото к нему! Я рада, что супчик понравился!
п.с. извините, за столь долгий ответ! Слишком редко я здесь появляюсь
Спасибо за рецепт, несмотря на нашу жару в тропической Доминикане, все нашей семье он очень понравился! Ароматно, вкусно, сытно и в то же время это легкий супчик. Мы вегетарианцы и следим за присутствием достаточного количества белка в блюдах и их разнообразием, так что я слегка обогатила исходную версию, из которой все продукты также использовала, за исключением сметаны. К красной фасоли я добавила нут, картофель дополнила кабачком цукини и розовой яутией, к моркови натерла также корень сельдерея и нарезала стебель сельдерея, к перечню специй добавила карри и орегано. Получилось классно, еще раз спасибо от всех нас!
Алена, спасибо за выбор рецепта и приготовление по нему! Фото безумно аппетитное и колоритное, сияю от счастья)) Я рада, что все получилось, здорово, что вносите свои дополнения!
Спасибо, за рецепт. Очень вкусный супчик. Делала без отступлений.
Пожалуйста, готовьте с удовольствием!
Какой чугунок колоритный !
Спасибо, Аллочка!
Пришла по Галиной наводке, удивительный супчик, с удовольствием утаскиваю и обязательно приготовлю.
Танюш, привет! Я рада, что рецепт приглянулся! Может за столь длительное мое отсутствие ты готовила его?!
Олюшка, супчик дивный! Обязательно сделаю такой, обычно варю фасоль и говядину, а тут грибочки! Представляю, как это вкусно, а увидев ваш чугунок, я совсем обомлела! Такой суп томила бабушка в русской печи,именно в чугунке.... а аромат стоял какой, когда открывалась крышка, непередаваемый, насыщенный, несравненный. И удовольствие от каждой ложки...... Спасибо за рецепт и приятные воспоминания! Вам + , а с меня фотка
Алёна!
Спасибо Вам за положительную оценку и добрые слова! Надеюсь, рецепт пригодился!
Всё еще смею надеяться на фото
Олечка, вкусный суп, другим он просто быть и не может!!!Грибы, фасоль придают такой вкус и аромат, что оторваться невозможно. Готовила на мясном бульоне, фасолька белая, спасибо огромное за рецепт !!!
Галочка, отличное исполнение рецепта!
Олечка, спасибо!!!
Ответ для felix032
Галочка, очень аппетитный супчик!
Спасибооо огромное !!!
Ответ для felix032
Красота, не то слово!!! Я даже запах чувствую! Так и хочется попробовать!!!
Угощаю, знатный супец !!!
Спасибо!
Ответ для felix032
Галочка!
Спасибо огромное за приготовление по моему рецепту!
Твоя тарелочка дивно как хороша! Я очень рада, что суп понравился! Отдельная благодарность за прекрасное фото, которое украсило мой рецепт!
п.с. извини за задержку с ответом, немного выпала из жизни сайта!
Какая вкуснятина!!! Очень люблю грибы и фасоль!!!
Беру рецепт!!! Вам спасибо огромное!!!
Куплю все продукты и попробую приготовить .... в духовке,в горшочках
Берите-берите, с удовольствием отдаю!
Готовьте на здоровье! Буду рада, если супчик понравится!
Спасибо, очень вкусный супчик получился! Делала с белой консервированой фасолью.
Спасибо за доверие к рецепту и Ваш отзыв! Я рада, что все получилось и супчик понравился!
Олечка, большое спасибо! Такой ароматный вкусный суп получился!
Олюшка! Спасибо огромное за доверие к рецептам и красочные фототчеты к ним! Каждый твой отчет, шедевр, без преувеличения!!!
И это фото, не исключение! Такое аппетитное, теплое и по-домашнему уютное!
Ответ для suliko2002
Какой наваристый, душевный!!!
Автору рецепта огромное спасибо! Супчик просто замечательный,очень вкусный!!!Только я вместо картошки (и так она почти в каждом супе присутствует) курочку добавила. Забираю себе в КК и буду еще с удовольствием готовить!
Пожалуйста! Я очень рада, что рецепт понравился! Готовьте с удовольствием!
Спасибо за отзыв!
Да и болгарский перец имеет другой вкус. Вряд ли Ваша бабушка клала в суп болгарский перец.
Спасибо за внимание к рецепту! Вы немного не внимательно его читали. Я не описывала, что перец добавлялся в суп... это моё личное дополнение
бабушка закладывала фасоль, размоченные грибы, картофель, лук и морковь в чугунок и отправляла в печь[ /quote]
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