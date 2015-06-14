Такой суп готовила еще моя бабушка. Обязательным условием было приготовление этого супа в печи и в чугунке, с использованием сухих грибов. Фасоль использовалась белая или красная, но грибы… грибы, обязательно лесные. Суп получался ароматным и необычайно вкусным! Теперь такой суп я готовлю для своей семьи. Правда, с тех пор рецепт претерпел незначительные изменения. Заглядывайте, угощу и расскажу!
- 14 июня 2015, 21:48
- 72627
Суп с фасолью и грибами
Ингредиенты для «Суп с фасолью и грибами»:
- Грибы ( свежих) — 400 г
- Фасоль — 250 г
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Перец болгарский — 1 шт
- Помидор — 1 шт
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Лист лавровый — 1 шт
- Соль (по вкусу)
- Перец душистый — 2 шт
- Зелень (для подачи)
- Вода — 3 л
- Сметана (для подачи по желанию)
- Картофель (по желанию) — 3 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1389.7 ккал
|белки
82.2 г
|жиры
8.3 г
|углеводы
248.6 г
|100 г блюда
|ккал
31.3 ккал
|белки
1.9 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
5.6 г
Рецепт «Суп с фасолью и грибами»:
Фасоль (у меня сорт Пинто от ТМ "Мистраль") промываем и замачиваем в холодной воде на 2-3 часа, лучше на ночь. Затем отвариваем фасоль до полуготовности и сливаем воду
Для приготовления это супа лучше всего использовать сухие грибы (вес грибов после размачивания 200 граммов), если в наличии сухих грибов нет, тогда используйте свежие или замороженные. Итак... грибы (в моем случае смесь сухих боровиков и опят) выкладываем в миску, промываем и заливаем горячей водой, оставляем настояться. Когда грибы настоялись, ставим кастрюлю с водой на плиту, выкладываем грибы вместе с водой, в которой они были замочены, добавляем лавровый лист, душистый перец и отвариваем до готовности.
Морковь и лук очищаем и нарезаем... лук-полукольцами,
морковь-соломкой. Сладкий перец моем, удаляем семена и перегородки, нарезаем соломкой.
Какие же изменения претерпел рецепт?! Самое серьёзное изменение-это приготовление супа на плите. Хотя бывают исключения (как например, сегодня) и я готовлю этот суп в чугунке, именно в печи. И овощи, естественно их никто не обжаривал... бабушка закладывала фасоль, размоченные грибы, картофель, лук и морковь в чугунок и отправляла в печь. Я же периодически отступаю от этого правила. Но, не будем отвлекаться и продолжим. Итак, разогреваем растительное масло на сковороде, выкладываем лук и жарим 3-4 минуты. Затем добавляем морковь, томатную пасту, перец и нарезанный кубиками помидор (предварительно сняв кожицу). Обжариваем все вместе
Грибной бульон ставим на огонь, добавляем фасоль и варим приблизительно 10-15 минут. Затем выкладываем в суп овощи с томатной пастой. Солим, перчим по вкусу, варим еще минут 10. Выключаем и оставляем суп настояться.
Перед подачей добавляем рубленую зелень и наслаждаемся!
Комментарии и отзывы
15 марта vasil2205 #
14 марта 331kam20 #
14 марта rybkin45 #
14 марта alenanat #
12 ноября 2019 года lady efa #
26 марта 2019 года super xl11 #
26 января 2018 года Л-лька2805 #
Готовила из свежих шампиньонов, предварительно их протушила в сковороде.
Спасибо за рецепт!
27 января 2018 года olia999 # (автор рецепта)
26 января 2018 года maltel #
27 января 2018 года olia999 # (автор рецепта)
13 января 2018 года Lilith-2016 #
27 января 2018 года olia999 # (автор рецепта)
п.с. извините, за столь долгий ответ! Слишком редко я здесь появляюсь
9 декабря 2017 года Alena Rubia #
27 января 2018 года olia999 # (автор рецепта)
5 августа 2017 года Аленушка1234 #
27 января 2018 года olia999 # (автор рецепта)
12 октября 2016 года Аллочка-уралочка #
27 января 2018 года olia999 # (автор рецепта)
11 октября 2016 года marfutak # (модератор)
27 января 2018 года olia999 # (автор рецепта)
21 марта 2016 года a shvedova77 #
8 июня 2016 года olia999 # (автор рецепта)
Спасибо Вам за положительную оценку и добрые слова! Надеюсь, рецепт пригодился!
Всё еще смею надеяться на фото
18 февраля 2016 года felix032 #
23 февраля 2016 года Покусаева Ольга #
23 февраля 2016 года felix032 #
4 марта 2016 года ирина таджибова #
4 марта 2016 года felix032 #
21 марта 2016 года a shvedova77 #
21 марта 2016 года felix032 #
22 марта 2016 года a shvedova77 #
8 июня 2016 года olia999 # (автор рецепта)
Спасибо огромное за приготовление по моему рецепту!
Твоя тарелочка дивно как хороша! Я очень рада, что суп понравился! Отдельная благодарность за прекрасное фото, которое украсило мой рецепт!
п.с. извини за задержку с ответом, немного выпала из жизни сайта!
10 января 2016 года toha336 #
Беру рецепт!!! Вам спасибо огромное!!!
Куплю все продукты и попробую приготовить .... в духовке,в горшочках
1 февраля 2016 года olia999 # (автор рецепта)
Готовьте на здоровье! Буду рада, если супчик понравится!
6 января 2016 года mariina267 #
1 февраля 2016 года olia999 # (автор рецепта)
27 декабря 2015 года suliko2002 #
1 февраля 2016 года olia999 # (автор рецепта)
И это фото, не исключение! Такое аппетитное, теплое и по-домашнему уютное!
21 марта 2016 года a shvedova77 #
19 сентября 2015 года sk26 2009 #
29 октября 2015 года olia999 # (автор рецепта)
Спасибо за отзыв!
2 августа 2015 года Ася09 #
3 августа 2015 года olia999 # (автор рецепта)
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