Суп с фасолью и грибами

Какие же изменения претерпел рецепт?! Самое серьёзное изменение-это приготовление супа на плите. Хотя бывают исключения (как например, сегодня) и я готовлю этот суп в чугунке, именно в печи. И овощи, естественно их никто не обжаривал... бабушка закладывала фасоль, размоченные грибы, картофель, лук и морковь в чугунок и отправляла в печь. Я же периодически отступаю от этого правила. Но, не будем отвлекаться и продолжим. Итак, разогреваем растительное масло на сковороде, выкладываем лук и жарим 3-4 минуты. Затем добавляем морковь, томатную пасту, перец и нарезанный кубиками помидор (предварительно сняв кожицу). Обжариваем все вместе