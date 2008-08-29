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  • 29 августа 2008, 17:36
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Помидоры черри в собственном соку

Рецепт: Помидоры черри в собственном соку

Очень вкусные помидорчики, способ проверенный временем и людьми, минимум усилий, но вкусные, просто класс

Категория: Заготовки Соленья Помидоры соленые

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Помидоры черри в собственном соку»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
278.6 ккал 		белки
0 г 		жиры
0 г 		углеводы
69.8 г
100 г блюда
ккал
199 ккал		 белки
0 г		 жиры
0 г		 углеводы
49.9 г




Рецепт «Помидоры черри в собственном соку»:

Подготовить ингредиенты

Простерилизовать банки
Крупные помидоры очистить от кожуры и провернуть через мясорубку

Добавить соль и сахар из расчета на 1 литр жидкости
Довести содержимое до кипения

Банки заполнить мелкими помидорами и залить кипятком на 7-10 минут прикрыв стерилизованными крышками
После слить воду

И залить кипящей помидорной жидкостью.Закатать крышками, перевернуть и укутать до полного остывания банок.
Хранятся при комнатной температуре.
Помидоры получаются вкусными, очень рекомендую.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

P.S. на 1,5л. банку уходит приблизительно 0,7-0,8 кг помидор.
Из 5-6 кг помидор получается 3-3,5 литра жидкости.
Банки нужно наполнять помидорной жидкостью так, чтобы жидкость вытекала из неё (чтобы не попал воздух) ну и, соответственно, если образуется сверху пенка, её нужно убрать.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: заготовка закуска

Вкусы: сладкий соленый

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Помидоры черри в собственном соку
Рецепт: Помидоры черри в собственном соку

Очень вкусные помидорчики, способ проверенный временем и людьми, минимум усилий, но вкусные, просто класс

Ингредиенты для «Помидоры черри в собственном соку»:

Комментарии и отзывы

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Закрыла на пробу две баночки! Уверена, что будет вкусно! Маринад мне понравился! Автору спасибо за рецепт!
Безумно вкусный и правильный рецепт без томат пасты!
Спасибо
Делала в прошлом году, в этом повторяю. Спасибо за вкусные помидорки!
Баночки в процессе: залитые кипятком ждут. Рецепт привлек простотой и натуральностью. Сок сделали в соковыжималке. На вкус просится больше сахара, чем в рецепте, но это, видимо, помидоры такие попались. В общем, сделали немного на пробу, до зимы подождем. Спасибо за рецепт!
Спасибо большое за изумительно легкий и вкусный рецепт)
Готовлю по такому рецепту уже много лет! Только добавляю зонтик укропа, листик вишни, смородины, чеснок и перец горький. А когда закрываю просто томатный сок - кладу такое количество соли и сахара на 2 литра сока.
Прекрасный рецепт! Простой и вкусный. Готовлю уже второй год подряд. Спасибо!
Сделал вот только что. Вместо черри брал некрупные сливовидные томаты, они сейчас у нас очень дешевы. Соус варил в мультиварке на реживме "Тушение" 50 минут. В соус добавил также молотый черный перец, мелко порезанные свежие петрушку и укроп, в банки при закладке - порезанный пластиночками свежий чеснок.
Половину помидоров пустил на соус, половину - уложил в банки, наколов в нескольких местах зубочисткой. В результате, из 6 кг помидоров у меня получилось 5,5 литров готового продукта. Это 4 банки: 2 + 1,5 + 1,5 + 0,5 литра.
Вкус, конечно же, пока оценить не могу - надо дождаться зимы Соус получился очень соленый, но думаю, за пару месяцев хранения в банках он как раз отдаст эту соль пресным помидорам, и результат должен быть хорош! Автору - спасибище!
Я тоже люблю этот способ. Только у меня не черри, а просто маленькие томаты. Первая баночка в этом году - ещё не доспели.
Будут ли такие баночки стоять дома? Нет ни погреба, ни кладовки. Не взорвутся?
Спасибо за рецепт!!! Сегодня приготовила по вашему рецепту помидорки Зимой - отчитаюсь!!!
Итак, где же обещанный отчет? Скоро уже вторая зима наступит

Помидорки - супер!!!! И стояли хорошо - ни одна банка не взорвалась. А вкус....Это что-то!!! Спасибо Вам за рецепт!!!
Спасибо огромное за такой быстрый отклик, завтра сделаю тоже. А спасибо говорите за не мне, я не автор рецепта.
Вчера ели помидорки приготовленые по Вашему рецепту. Супер! Всем очень понравилось. А сок от них - это чудо! Были сомнения когда заготовки делала, а не взорвутся ли банки, а не вздуется ли крышка, да и сок изночально сильно соленый вышел. А спустя пару месяцев открыли баночку с помидорками и она опустела за несколько минут. Единственное я добавляла в банку по несколько горошин черного и душистого перца и пару гвоздичек кидала. Спасибо вам за вкусный и простой рецепт. Теперь всегда буду такие помидорки делать!
У меня, почему-то, крышки вздуваются (((((
Вот, сегодня закатала. Большое спасибо за рецепт. Обязательно отчитаюсь
В рецепте указано 2 стак. соли и 3 стак. сахара на 1 литр жидкости Может всё-таки ст.л.?
и меня этот вопрос заинтересовал...но автор молчит(((
и меня этот вопрос заинтересовал...но автор молчит(((
Я рискнула-и в результате у меня получились отличные помидоры, НО соли на 1 литр сока 2 ст.л. (без верха), а сахар-3 ст.л.(если помидоры кислые-то с горкой).А помидорчики-СУПЕР и, главное, без уксуса и стерилизации!Кстати, я таким образом не только черри готовила, но и мелкие помидоры, которые были покрупнее черри.
спасиб,теперь все понятно) вчера уже закатала. греются)
забрала))) пошла крутить! Спасибки
спасибо за рецептик! в следующем году обязательно попробую сделать!
уксус можно не добавлять- в томатном соке кислоты много. Я когда делаю всякие разные заготовки, где присутствует много томатов или с томатногй пастой( икру кабачковую, лечо и проче) уксус не кладу.
Подскажите, уксус надо добавлять? Спасибо!
Подскажите, уксус надо добавлять? Спасибо!
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