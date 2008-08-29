Очень вкусные помидорчики, способ проверенный временем и людьми, минимум усилий, но вкусные, просто класс
- 29 августа 2008, 17:36
- 122278
Помидоры черри в собственном соку
Ингредиенты для «Помидоры черри в собственном соку»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
278.6 ккал
|
белки
0 г
|
жиры
0 г
|
углеводы
69.8 г
|100 г блюда
|ккал
199 ккал
|белки
0 г
|жиры
0 г
|углеводы
49.9 г
Рецепт «Помидоры черри в собственном соку»:
Банки заполнить мелкими помидорами и залить кипятком на 7-10 минут прикрыв стерилизованными крышками
После слить воду
И залить кипящей помидорной жидкостью.Закатать крышками, перевернуть и укутать до полного остывания банок.
Хранятся при комнатной температуре.
Помидоры получаются вкусными, очень рекомендую.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
P.S. на 1,5л. банку уходит приблизительно 0,7-0,8 кг помидор.
Из 5-6 кг помидор получается 3-3,5 литра жидкости.
Банки нужно наполнять помидорной жидкостью так, чтобы жидкость вытекала из неё (чтобы не попал воздух) ну и, соответственно, если образуется сверху пенка, её нужно убрать.
Комментарии и отзывы
11 сентября 2020 года Покусаева Ольга #
18 августа 2020 года Демурия #
Спасибо
8 августа 2020 года GalinaiNikolai #
18 сентября 2019 года List Stil #
24 сентября 2018 года pns051182 #
6 августа 2017 года АллаЖук #
17 сентября 2016 года MAlyonka #
24 августа 2016 года openbox77 #
Половину помидоров пустил на соус, половину - уложил в банки, наколов в нескольких местах зубочисткой. В результате, из 6 кг помидоров у меня получилось 5,5 литров готового продукта. Это 4 банки: 2 + 1,5 + 1,5 + 0,5 литра.
Вкус, конечно же, пока оценить не могу - надо дождаться зимы Соус получился очень соленый, но думаю, за пару месяцев хранения в банках он как раз отдаст эту соль пресным помидорам, и результат должен быть хорош! Автору - спасибище!
20 августа 2016 года eleshanikolaevna #
16 августа 2015 года ВераГур82 #
2 августа 2015 года танюхан #
22 августа 2016 года openbox77 #
22 августа 2016 года танюхан #
Помидорки - супер!!!! И стояли хорошо - ни одна банка не взорвалась. А вкус....Это что-то!!! Спасибо Вам за рецепт!!!
23 августа 2016 года openbox77 #
28 августа 2016 года танюхан #
23 октября 2013 года NNV0707 #
22 августа 2013 года юлия громова #
13 августа 2011 года Valeria-sid #
27 июля 2011 года jasmin_77 #
5 августа 2011 года Евгейша #
6 августа 2011 года jasmin_77 #
6 августа 2011 года Евгейша #
31 октября 2010 года Fianitik deleted #
26 ноября 2009 года Tatiana Sidorenko deleted #
24 сентября 2009 года LenaZ #
23 сентября 2009 года Путырч-нок #
23 сентября 2009 года Путырч-нок #
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