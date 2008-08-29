Помидоры черри в собственном соку

P.S. на 1,5л. банку уходит приблизительно 0,7-0,8 кг помидор.

Из 5-6 кг помидор получается 3-3,5 литра жидкости.

Банки нужно наполнять помидорной жидкостью так, чтобы жидкость вытекала из неё (чтобы не попал воздух) ну и, соответственно, если образуется сверху пенка, её нужно убрать.