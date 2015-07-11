Куриные крылья - их же любят очень многие! И, как правило, данного продукта много не бывает!!! А вот вкус наших крылышек напрямую зависит от маринада!!! Хочу предложить рецепт очень вкусного маринада, благодаря которому получаются ароматнейшие крылышки!!!
- 11 июля 2015, 16:47
- 19912
Куриные крылышки "Взмах крыла"
Ингредиенты для «Куриные крылышки "Взмах крыла"»:
- Крылья куриные — 1 кг
- Сок свежевыжатый (апельсиновый, из одного апельсина, цедра тоже понадобится)
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Лук красный (или 1 большая) — 2 шт
- Соль (2 щепотки)
- Паприка сладкая — 0.5 ч. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Кунжут — 1 горст.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2193 ккал
|
белки
205 г
|
жиры
136.9 г
|
углеводы
37.9 г
|Порции
|ккал
548.3 ккал
|белки
51.3 г
|жиры
34.2 г
|углеводы
9.5 г
|100 г блюда
|ккал
171.3 ккал
|белки
16 г
|жиры
10.7 г
|углеводы
3 г
Рецепт «Куриные крылышки "Взмах крыла"»:
Крылья помыть, просушить. Поместить в ёмкость для маринования. С апельсина снять цедру пластинами при помощи овощечистки.
Измельчённый чеснок. И всё хорошенько перемешаем... Оставляем мариноваться на час, а лучше на ночь...
Крылья выкладываем в смазанную маслом форму. И отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 35-40 минут. В конце (когда крылья будут уже красивенькие и практически готовые...) полить маслом от крылышек (чтобы они были румяненькие) и посыпать кунжутом.
Комментарии и отзывы
4 декабря 2017 года НатаПят43 #
5 декабря 2017 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
15 ноября 2017 года kapitoshka2175 #
17 ноября 2017 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
8 декабря 2015 года Ксюня Окс #
9 декабря 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
7 декабря 2015 года ЖАСМИН61 #
7 декабря 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
24 ноября 2015 года o roma #
25 ноября 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
20 сентября 2015 года Юджин1 #
Благодарю вас от всего сердца за это вкусное чудо!
20 сентября 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
20 сентября 2015 года Юджин1 #
Благодарю вас от всего сердца за это вкусное чудо!
10 сентября 2015 года Lanka F #
10 сентября 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
24 августа 2015 года oksana ulya #
24 августа 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
20 августа 2015 года Кукл-шка #
20 августа 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
20 августа 2015 года Кукл-шка #
20 августа 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
12 августа 2015 года vodateplo #
14 августа 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
9 августа 2015 года Демурия #
Спасибо!!!
10 августа 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
4 августа 2015 года RaIena #
4 августа 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
29 июля 2015 года Svet_La-2014 #
29 июля 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
29 июля 2015 года Svet_La-2014 #
29 июля 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
28 июля 2015 года Анна Пономар-ва #
28 июля 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
27 июля 2015 года Екатерина Портнова #
27 июля 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
23 июля 2015 года дуэт #
23 июля 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
22 июля 2015 года Юджин1 #
22 июля 2015 года Маришка-2015 # (автор рецепта)
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