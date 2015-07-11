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  • 11 июля 2015, 16:47
  • 19912

Куриные крылышки "Взмах крыла"

Рецепт: Куриные крылышки Взмах крыла

Куриные крылья - их же любят очень многие! И, как правило, данного продукта много не бывает!!! А вот вкус наших крылышек напрямую зависит от маринада!!! Хочу предложить рецепт очень вкусного маринада, благодаря которому получаются ароматнейшие крылышки!!!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриные крылышки "Взмах крыла"»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2193 ккал 		белки
205 г 		жиры
136.9 г 		углеводы
37.9 г
Порции
ккал
548.3 ккал		 белки
51.3 г		 жиры
34.2 г		 углеводы
9.5 г
100 г блюда
ккал
171.3 ккал		 белки
16 г		 жиры
10.7 г		 углеводы
3 г


Рецепт «Куриные крылышки "Взмах крыла"»:

Подготовим наши ингредиенты.

Крылья помыть, просушить. Поместить в ёмкость для маринования. С апельсина снять цедру пластинами при помощи овощечистки.

Лук нарезать полукольцами.

Смешать сок апельсина с соевым соусом и полить крылья.

Добавить соль и паприку.

Измельчённый чеснок. И всё хорошенько перемешаем... Оставляем мариноваться на час, а лучше на ночь...

Крылья выкладываем в смазанную маслом форму. И отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 35-40 минут. В конце (когда крылья будут уже красивенькие и практически готовые...) полить маслом от крылышек (чтобы они были румяненькие) и посыпать кунжутом.

Наши ароматные крылышки готовы!!!

Куриные крылышки являются популярным продуктом питания, который выделяется простотой приготовления и высокими вкусовыми качествами. Еще некоторое время назад эта часть тушки считалась субпродуктом, но сегодня из него делают большое количество вкуснейших блюд, вкус которых напрямую зависит от маринада! Сочетание апельсинового сока, цедры апельсина и соевого соуса просто великолепно, невероятно ароматно и очень сочно!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Сочное Лето Hurom" На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: ужин обед горячее второе

Вкусы: ароматный

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Куриные крылышки "Взмах крыла"
Рецепт: Куриные крылышки Взмах крыла

Куриные крылья - их же любят очень многие! И, как правило, данного продукта много не бывает!!! А вот вкус наших крылышек напрямую зависит от маринада!!! Хочу предложить рецепт очень вкусного маринада, благодаря которому получаются ароматнейшие крылышки!!!

Ингредиенты для «Куриные крылышки "Взмах крыла"»:

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Фотографии «Куриные крылышки "Взмах крыла"» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Очень Вкусно! Ням!
Спасибо огромное!!!
Обожаю фруктово-мясные сочетания! Крылышки обалденные, всем понравились! Спасибо за рецепт!
Спасибо большое за доверие к рецепту!!! Очень рада, что Вам понравилось!!!
крылышки вкуснейшие получились. правда я их дожаривала на сковороде (духовка что-то подвела, не подрумянились). аромат от апельсина превосходный. спасибо!
Спасибо большое!!!! Так приятно, что понравилось!!!!
Спасибо!Попробуем!
Большое спасибо! Очень рада, что рецепт пригодится!!!!
Маришенька, я с благодарностью за рецепт и маринад! Очень вкусно.
Олечка!!!! Спасибо огромное!!!! Такой красивенький Взмах у тебя получился!!!!! Очень аппетитно!!!! Очень рада, что понравилось!!!!
Сегодня в очередной раз делали крылышки по вашему рецепту, только на открытом огне в этот раз. ЭТО ЧТО ТО!!!! Гости и хозяева дачи, на которой праздновали день рождения, просто "пищали" от восторга! Пока не наелись, тосты не произносили
Благодарю вас от всего сердца за это вкусное чудо!
Большое спасибо!!! Так приятно!!!
Сегодня в очередной раз делали крылышки по вашему рецепту, только на открытом огне в этот раз. ЭТО ЧТО ТО!!!! Гости и хозяева дачи, на которой праздновали день рождения, просто "пищали" от восторга! Пока не наелись, тосты не произносили
Благодарю вас от всего сердца за это вкусное чудо!
"Взмах крыла" - великолепнейший! Прилетела на крыльях благодарности! Очень очень вкусненько! Мариновала сутки почти - получилось насыщенно и ярко! Лучок оставшийся слегка обжарила и добавляла к гарниру! Шикарно!
Светочка, какие они у тебя красивенькие и аппетитные получились!!!!! Спасибо, моя хорошая, за такой вкусный отчётик!!!!
Спасибо за рецепт! Очень вкусно!!! Делала на гриле.
Большое спасибо!!!! Очень рада, что понравилось!!!
Маришка, лови мой отчётик! Блюдо великолепное, легко готовиться, быстро съедается!
Иришка, какие они у тебя красивенькие!!!!! Очень я довольна, что пришлось по вкусу!!!!
Маришенька, ты снова на высоте! Очень вкусные крылышки, всем просто надо пробовать! Для меня был приятным открытием такой маринад! Спасибо тебе, умничка!
Ирочка, спасибо большое за тёплые слова!!! Так приятно!!!!!!
очень вкусно и сочно получилось, спс вам!
Очень рада, что понравилось!!! Спасибо!!!
Конечно же вкусно и ароматно, и так было понятно, что получится вкуснятина и мы не ошиблись. Добавляла еще молотый кориандр, а про кунжут забыла.
Спасибо!!!
Я так рада, что понравилось!!!! Очень аппетитные крылышки получились!!!
Спасибо за рецепт Очень вкусно Правда крылышки как то уж быстро взмахнули и поулетали с тарелок
Спасибо большое!!!! Так приятно!!!! У нас они тоже очень быстро улетели!!!
И кунжут добавляет свою особенную изюминку (кунжутинку)! Просто Класс
Это точно!!!!
Мариша, Спасибо большое за рецепт, крылышки получились обалденно вкусные, несмотря на то что я сначала тоже отнеслась критически к апельсиновому соку (как Олег Багрин). У Вас идеальный рецепт маринада!!! Супер! Еще раз спасибо!
Я так рада, что Вам понравилось!!!!!! Спасибо огромное за доверие к рецепту!!!!!
Я мариную примерно так же,Жарю на гриле.Вкусно...................................
Замечательно, когда вкусы сходятся !!!!!
Изумительные получились крылышки!!!! Разлетелись в миг!!)))) СПАСИБО ОГРОМНОЕ за рецепт!!!
Очень рада, что понравилось!!!
Чудо какое!!!
Спасибо большое!!!!
Спешу поблагодарить за потрясающий рецепт! Все сделала как велели, только у меня не оказалось паприки (вернее я не смогла ее найти ) и не полила почти в конце приготовления оставшимся соусом, не запомнила. Но ЭТО БЫЛО ЧТО ТО!!! Муж все вздыхал и нахваливал, велел запомнить рецепт на веки вечные. Я и сама в восторге!!! Эта легкая цитрусовая особенная нотка.... БЕСПОДОБНО!!! Думаю, а не повторить ли мне сегодня? И уже сделать все как Вы написали. В общем, мои огромные благодарности!
Как я рада!!!!!! Мне так приятно, что Вам понравилось!!!! СПАСИБО!!!!!
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