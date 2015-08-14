Конечно, панкейки, это не оладьи! И возможно, у этих "заморских" блинчиков есть как свои поклонники, так и свои противники. А я хочу поделиться с вами рецептом необыкновенно вкусных панкейков! Оторваться от них невозможно! Подавать можно с любым вашим любимым соусом... и с фруктами! P.S. Вместо сыра Филадельфия можно использовать любой имеющийся у вас крем-сыр, в том числе, и домашнего производства.
- 14 августа 2015, 11:38
- 35309
Сырные панкейки
Ингредиенты для «Сырные панкейки»:
- Мука пшеничная / Мука — 160 г
- Молоко — 125 мл
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 2 ст. л.
- Ванильный сахар — 1 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль — 0.25 ч. л.
- Сыр сливочный (по рецепту сыр Филадельфия, но можно заменить на любой имеющийся крем-сыр) — 230 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2148 ккал
|
белки
43.8 г
|
жиры
122.8 г
|
углеводы
218 г
|Порции
|ккал
179 ккал
|белки
3.7 г
|жиры
10.2 г
|углеводы
18.2 г
|100 г блюда
|ккал
290.3 ккал
|белки
5.9 г
|жиры
16.6 г
|углеводы
29.5 г
Рецепт «Сырные панкейки»:
-
Крем-сыр растереть с сахаром и щепоткой соли.
-
Желтки отделить от белков. Желтки добавить в сырную массу и размешать все до однородности.
-
Влить молоко и осторожно размешать, чтобы не было комочков.
-
Добавить растительное масло и снова перемешать.
-
Муку просеять с разрыхлителем и ввести в смесь.
-
Тесто получится достаточно густым. Дать ему отдохнуть 20 минут. Через указанное время тесто немного увеличится в объёме и на его поверхности появятся пузырьки воздуха.
-
Теперь взбить белки до устойчивых пиков и в 2 приема ввести их осторожно в тесто, перемешивая заворачивающими движениями.
-
Тесто для панкейков готово.
-
Сковороду, на которой будете печь панкейки, разогреть. (ВАЖНАЯ особенность панкейков - выпекаем их на сухой сковороде, без масла!...) Затем огонь снизить до среднего. Выпекать панкейки, выкладывая на сковороду около 2-х ст. л. теста и помогая ему тыльной стороной ложки распределиться ровным слоем (тесто достаточно густое!) Как только на поверхности появятся небольшие пузырики, переверните.
-
Таким образом выпекаем все панкейки с двух сторон до золотистого цвета.
-
Готовые панкейки сложить стопочкой. У меня получилось 12 штук.
Очень вкусный вариант ПАНКЕЙКОВ!
Комментарии и отзывы
23 декабря 2020 года ledushka-2020 #
30 июля 2020 года Akira Shinrei #
23 декабря 2018 года lina los #
24 декабря 2018 года wise1288 #
30 ноября 2018 года Галина Смирнова #
10 июня 2018 года Diana712 #
6 июня 2017 года lina los #
27 марта 2017 года aida14aida14 #
28 февраля 2017 года bonichika #
К сожалению, попробовать не смогла, так как приходится придерживаться диеты , но мужу и ребенку очень понравились
21 августа 2016 года yugai ludmila65 #
30 августа 2016 года прошутто75 # (автор рецепта)
30 августа 2016 года yugai ludmila65 #
30 августа 2016 года прошутто75 # (автор рецепта)
25 марта 2016 года Синяя кошка #
26 марта 2016 года прошутто75 # (автор рецепта)
17 марта 2016 года natasha24092 #
9 февраля 2016 года Ника Никуша 1 #
9 февраля 2016 года прошутто75 # (автор рецепта)
4 февраля 2016 года Drakosha5 #
4 февраля 2016 года прошутто75 # (автор рецепта)
17 декабря 2015 года Елена Ананьева #
17 декабря 2015 года прошутто75 # (автор рецепта)
17 декабря 2015 года Татрум #
17 декабря 2015 года прошутто75 # (автор рецепта)
3 ноября 2015 года yana_v7 #
17 декабря 2015 года прошутто75 # (автор рецепта)
25 января 2016 года yana_v7 #
Вам спасибо что поделились рецептом
26 января 2016 года прошутто75 # (автор рецепта)
7 сентября 2015 года Zaja84 #
8 сентября 2015 года прошутто75 # (автор рецепта)
1 сентября 2015 года ДЖЕМММА #
1 сентября 2015 года прошутто75 # (автор рецепта)
23 августа 2015 года MarusiaMorusia #
1 сентября 2015 года прошутто75 # (автор рецепта)
23 августа 2015 года Aster2404 #
1 сентября 2015 года прошутто75 # (автор рецепта)
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