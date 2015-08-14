Сырные панкейки

Конечно, панкейки, это не оладьи! И возможно, у этих "заморских" блинчиков есть как свои поклонники, так и свои противники. А я хочу поделиться с вами рецептом необыкновенно вкусных панкейков! Оторваться от них невозможно! Подавать можно с любым вашим любимым соусом... и с фруктами! P.S. Вместо сыра Филадельфия можно использовать любой имеющийся у вас крем-сыр, в том числе, и домашнего производства.