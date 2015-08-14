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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи
  • 14 августа 2015, 11:38
  • 35309

Сырные панкейки

Рецепт: Сырные панкейки

Конечно, панкейки, это не оладьи! И возможно, у этих "заморских" блинчиков есть как свои поклонники, так и свои противники. А я хочу поделиться с вами рецептом необыкновенно вкусных панкейков! Оторваться от них невозможно! Подавать можно с любым вашим любимым соусом... и с фруктами! P.S. Вместо сыра Филадельфия можно использовать любой имеющийся у вас крем-сыр, в том числе, и домашнего производства.

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи

Кухня: Американская

Ингредиенты для «Сырные панкейки»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2148 ккал 		белки
43.8 г 		жиры
122.8 г 		углеводы
218 г
Порции
ккал
179 ккал		 белки
3.7 г		 жиры
10.2 г		 углеводы
18.2 г
100 г блюда
ккал
290.3 ккал		 белки
5.9 г		 жиры
16.6 г		 углеводы
29.5 г

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Рецепт «Сырные панкейки»:

  • Крем-сыр растереть с сахаром и щепоткой соли.

  • Желтки отделить от белков. Желтки добавить в сырную массу и размешать все до однородности.

  • Влить молоко и осторожно размешать, чтобы не было комочков.

  • Добавить растительное масло и снова перемешать.

  • Муку просеять с разрыхлителем и ввести в смесь.

  • Тесто получится достаточно густым. Дать ему отдохнуть 20 минут. Через указанное время тесто немного увеличится в объёме и на его поверхности появятся пузырьки воздуха.

  • Теперь взбить белки до устойчивых пиков и в 2 приема ввести их осторожно в тесто, перемешивая заворачивающими движениями.

  • Тесто для панкейков готово.

  • Сковороду, на которой будете печь панкейки, разогреть. (ВАЖНАЯ особенность панкейков - выпекаем их на сухой сковороде, без масла!...) Затем огонь снизить до среднего. Выпекать панкейки, выкладывая на сковороду около 2-х ст. л. теста и помогая ему тыльной стороной ложки распределиться ровным слоем (тесто достаточно густое!) Как только на поверхности появятся небольшие пузырики, переверните.

  • Таким образом выпекаем все панкейки с двух сторон до золотистого цвета.

  • Готовые панкейки сложить стопочкой. У меня получилось 12 штук.

Угощайтесь! )))



Очень вкусный вариант ПАНКЕЙКОВ!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На полдник

Теги: полдник завтрак оладьи выпечка чаю

Вкусы: нежный нежные вкусные

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Сырные панкейки
Рецепт: Сырные панкейки

Конечно, панкейки, это не оладьи! И возможно, у этих "заморских" блинчиков есть как свои поклонники, так и свои противники. А я хочу поделиться с вами рецептом необыкновенно вкусных панкейков! Оторваться от них невозможно! Подавать можно с любым вашим любимым соусом... и с фруктами! P.S. Вместо сыра Филадельфия можно использовать любой имеющийся у вас крем-сыр, в том числе, и домашнего производства.

Ингредиенты для «Сырные панкейки»:

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Фотографии «Сырные панкейки» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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Большое спасибо за рецепт! Получились с первого раза, что у меня бывает редко ) В семье понравились всем ))
Очень вкусно получается. Тесто нежное, воздушное, уходят на ура.
Спасибо огромное!!!Делаю правда всегда на перетёртом твороге, который готовый обезжиренный перетёртый продаётся в магазине... но они всегда прекрасные получаются и прекрасная замена сырникам получается! Здесь двойная порция, правда подъеденная уже!!! Всем рекомендую
Лина! Чудесный итог
Cамые вкусные панкейки!!!
Очень хороший рецепт панкейков, один из лучших, что я встречала! Готовила и буду готовить ещё!
Супер вкусно! Спасибо за рецепт!
Это просто великолепный рецепт!Очень вкусно
Спасибо за рецепт. Вовремя его нашла, так как нужно было использовать остатки домашнего сливочного сыра. Тесто очень приятное в использовании, с неповторимым сырным запахом . Большой плюс панкейков в том, что они выпекаются на сухой сковороде, без масла, поэтому готовлю их даже двухлетнему ребенку.
К сожалению, попробовать не смогла, так как приходится придерживаться диеты , но мужу и ребенку очень понравились
Ириш, вот и вторые твои панкейки у меня в гостях. Спасибо. Очень вкусные.
Людочка, извини, что с запозданием!)))))) Мне очень приятно, что и эти панкейки тебе понравились! Спасибо большое за фото отчет!
Это тебе спасибо.
Ириша, только что напекла и эти панкейки. Сын съел уже 6 штук Оч вкусные! Теперь мои фавориты: 1 место - на рикотте, 2 место - эти! Премного благодарна за рецепты!!!
Я очень рада, что ты и эти панкейки попробовала, Олеся! )))) И полностью разделяю твою "классифику" Для меня все точно также... Спасибо, милая!
Сделала все по рецепту!Съели, но сказали, что наши блины лучше!
Хороший рецепт. Большое спасибо
Приятно, что понравился... )))) Отличные панкейки получаются!
Спасибо большое за рецепт - получились замечательные панкейки - нежные и очень вкусные, буду готовить еще
Очень приятно, что понравились панкейки! ))) Готовьте с удовольствием!
Замечательный рецепт! Попробую приготовить.
Готовьте, конечно! Вкусные панкейки получаются!
СПАСИБО, И Я ЗАБРАЛА, ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ
Был лишний сливочный сыр, решила сделать эти панкейки. Спасибо большое, вкусно, быстро и легко, отличный завтрак! Подавала с клубникой https://www.povarenok.ru/recipes/show/109576/
Прекрасные панкейки у Вас получились! ))) Простите, что запозданием... Спасибо большое, что воспользовались рецептом и поделились впечатлениями!
Простите, что запозданием , но лучше поздно чем некогда
Вам спасибо что поделились рецептом
Ну очень вкусно, быстро и просто. Спасибо за рецепт. Ещё один вариант для воскресного завтрака.
СПАСИБО большое за Ваш отчет! ))) Так приятно, что Вам было вкусно и рецепт пришелся по душе!!!!!!!!
большое человеческое спасибо вам за рецепт и мне за то, что приготовила ))))))))))))))))) СЛОВ НЕТУ КАКИЕ СУПЕРСКИЕ!!!
И Вам спасибо, что поделились впечателниями!!!! )))) Очень рада, что рецепт оправдал ожидания и доверие!!! Спасибо большое за отзыв!
Спасибо за нежные панкейки!!!Все домочадцы остались в восторге!!!Будем готовить и не раз!!!
И Вам спасибо большое за отзыв! ))) Я очень рада, что получилось всем угодить! Это всегда приятно!
Только что приготовила и спешу высказать своё восхищение Вашим рецептом! Великолепное тесто! Сам процесс жарки доставил огромное удовольствие Панкейки отлично переворачивались, тесто очень нежное с ярко выраженным творожным вкусом. Правда, молока в доме не оказалось Пришлось развести водой сухое молоко и всё равно получилось очень классно! Короче, Вам, Ирина, браво, браво и ещё раз браво!
Леона! Вы простите меня.... Как-то Ваш отчет прошел мимо меня!!!!! Я ОЧЕНЬ рада, что Вам настолько понравились панкейки и Вы поделились своим настроением! Это очень приятно.... Спасибо большое за добрейший отзыв и внимание к рецепту!!!!!!!!
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