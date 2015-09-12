Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб
  • 12 сентября 2015, 18:35
  • 13582

Горчичный хлеб на сыворотке

Рецепт: Горчичный хлеб на сыворотке

Ароматный горчичный хлеб! С хрустящей, тонкой корочкой и очень нежным мякишем! С легким горчичным послевкусием!

Категория: Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб

Ингредиенты для «Горчичный хлеб на сыворотке»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2226 ккал 		белки
55.6 г 		жиры
39.8 г 		углеводы
417.7 г
100 г блюда
ккал
242 ккал		 белки
6 г		 жиры
4.3 г		 углеводы
45.4 г


Рецепт «Горчичный хлеб на сыворотке»:

Подогреть 50 мл сыворотки, добавить сахар и дрожжи. Оставить на 15-20 минут в теплом месте до появления «шапочки».

В миску просеять муку, добавить соль, дрожжевую смесь, смалец (можно заменить сливочным маслом), оставшиеся 250 мл сыворотки и горчицу (горчица из баночки, готовая к употреблению).

Замесить гладкое, не липнущее к рукам тесто. Вымешивать минут 5-7.

Положить тесто в миску, прикрыть салфеткой и оставить для подъема на 1,5-2 часа.

Тесто увеличилось в объеме.

Припыляем стол мукой, еще раз хорошо вымешиваем подошедшее тесто. Растягиваем тесто в пласт, загибая края к центру «конвертом», формируем хлебушек.

Острым ножом делаем надрезы, кладем хлебушек на противень или в удобную форму и оставляем на еще одну расстойку на 30-40 минут, прикрыв хлеб салфеткой.

Разогреваем до 200 градусов духовку. Отправляем выпекаться поднявшийся хлебушек на 30-35 минут. Следите за цветом корочки и ориентируйтесь на особенности своей духовки.

Готовый хлеб вынимаем и даем полностью остыть.

Хлебушек получился весом 830 грамм)))








Всем приятного аппетита!


Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6426
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На ужин

Теги: хлеб выпечка домашний

Вкусы: нежный горчичный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Горчичный хлеб на сыворотке
Описание: Ароматный горчичный хлеб! С хрустящей, тонкой корочкой и очень нежным мякишем! С легким горчичным послевкусием!


Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Горчичный хлеб на сыворотке» от приготовивших (27)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5
Вкусный хлебушек. Горчицу клала дижонскую, маловато вкуса горчицы. Сыворотка постоявшая - хлеб пытался убежать из хлебопечки.
спасибо!
Прекрасный хлебушек. Горчица дает изумительный цвет, фото, к сожалению, его искажает. Спасибо за рецепт.
спасибо большое за доверие и фото к рецепту! манящий разрез у хлебушка!
Очень вкусно. Делала и в ХП, и в духовке. Существенной разницы не заметила. Вкусно,быстро и красиво
спасибо большое!
Это мой самый любимый рецепт хлеба! Все время к нему возвращаюсь. Пекла уже множество раз, но благодарю только сейчас. Спасибо огромное за рецепт!
оооо, как приятно получить такой отзыв к рецепту! спасибо большое за доверие к рецепту и фото-отчет!
Восхитительный хлебушек! очень воздушный,ароматный,с хрустящей тоненькой корочкой! Спасибо огромное за рецепт!!!
Танюша, очень аппетитный и соблазнительный у тебя хлебушек!
Спасибо огромное, Леночка!!!
Ответ для Глушец
Красивый хлебушек ты испекла, Танюша!
Светочка,как же приятно спасибо большое!!!
Ответ для Глушец
Замечательный хлебушек!!!
Жанночка, большое спасибо!!!
Ответ для Глушец
Танечка!ММ какой красивый хлебушек,он очень вкусный да Такой духовитый
Алечка, огромное спасибо!!! очень ароматный и вкусный!
Ответ для Глушец
спасибо большое! мне очень приятно!
Олечка, к сожалению в силу обстоятельств не могла духовкой в этот раз пользоваться, поэтому делала в ХП. Очень вкусный, ароматный и воздушный хлеб! Тесто настолько подошло хорошо, что даже крышу на буханке крышка печи примяла. В следующий раз обязательно в духовке испеку! Спасибо!
какой симпатичный хлебушек, Леночка! спасибо большое!
Вкуснятина!Спасибо! Тесто месится быстро и просто, добавила лишь 1 раз немного муки и немного растит.масла. Поднялось в духовке быстро и хорошо!Нямка!
я рада, что всё получилось и хлеб понравился! спасибо!
Отличный хлеб, вот уже помимо сыворотки и смалец нашла куда пристроить) спасибо за чудесный рецепт
спасибо большое!
Спасибо! У меня тоже возникли проблемы с утилизацией сыворотки). Получился замечательный, душистый, пышный и вкусный хлеб! Очень рекомендую!
спасибо! рада, что всё получилось!
Хлеб получился вкусный! Пекла в хлебопечке, пока месилось тесто сильно пахло горчицей, но готовый хлеб запаха горчицы не имеет))) Очень вкусно, спасибо за рецепт.
хорош хлебушек! спасибо большое за доверие к рецепту !
столько много отзывов.... очень соблазнительный хлебушек.... утащила в КК.
буду очень рада, если хлебушек придется по вкусу!
Хороший хлебушек, вкусный. Испробовала этим рецептом свои новые формы, хлеб поднялся высоко, только что не выпрыгивал из формы. Не удержалась и разрезала еще теплым к сожалению ( ну почему так хочется разрезать испеченный хлеб раньше времени)
Оленька, спасибо большое за хороший рецепт!
Леночка, шикарный хлеб! спасибо огромное! завидую завистью кулинара твоим формам для хлеба! чудесные! Не разрезать свежий испеченный хлеб под силу не каждому только вынимаешь его из духовки и уже представляешь этот хруст разрезаемой корочки...аромат мякиша... так что я тебя прекрасно понимаю
Оленька, да у тебя и без формы хлеб такой красивый, что глаз не отвести!
Разрежу хлеб раньше времени и тут же жалею, но ничего не могу с собой поделать
всё равно мечтаю о формах
Все делала по рецепту.Тесто замешивала в комбайне.Когда пекся хлеб-очень переживала что не получится.Не очень поднимался. А получился отличный хлеб. И большой и резался аккуратно -не крошась.Пропекся отлично.Всем понравился.Вкусно очень.
спасибо за рецепт
Я очень рада, что переживания оказались напрасными! Спасибо огромное за доверие к рецепту!
Оленька,принимай и от меня огромное спасибо за чудесный рецепт вкусного хлебушка!!!
Очень удачно получилось!Первый раз он у меня "загорел",но это я не доглядела за своей "чудо-печкой".А потом опыт прошел идеально!Пекла этот хлеб уже не раз и результат постоянный-очень вкусно и ароматно!Спасибо большое за прекрасный рецепт!
Светочка, спасибо огромное! я так рада, что рецепт хлеба понравился и так чудесно воплотился!
У нас в хлебных ларьках продается горчичный хлеб,я его всегда покупаю.Но теперь,благодаря тебе,он будет на нашем столе так часто,как захотим!!!Спасибо большое еще раз!!!
Мой муж ваще в полном ауте от него!На старости лет он обнаружил,что он дикий тестоман и хлебоед!
Светочка, ты так меня порадовала, просто слов нет...сижу вся целиком и полностью довольная!
И это правильно!!!
Очень вкусный хлебушек с хрустящей корочкой!!! Вам спасибо за рецепт!!!
спасибо, Ксения! аппетитная буханочка хлеба!
Замечательный рецепт! Поднялся хорошо, но в разрезе чуток влажноват показался. Скорее всего от того что резала горячим. Скорее хотелось попробовать))
даааа, не разрезать хлеб сразу удается не всегда велико искушение хрустящей корочкой! спасибо за чудесную фото-улику и доверие к рецепту, Леночка!
ой как велико искушение))) сегодня читала секреты удачной выпечки хлеба и там в числе прочих сказано что нельзя хлебушек трогать, накрывать полотенцем и резать раньше чем через два часа после выпечки. Он созревает и остывает.
этот совет проверен! поэтому всегда стараюсь испечь хлеб в ночь, а потом накрываю полотенцем и прячу "спать" со словами "хлеб будет готов только утром"!
тоже буду спать его укладывать)))
Ответ для Z Olga
Олечка!Ну здорово придумала)))
по другому никак не уберечь от разрезания горячего хлебушка!
Столько отзывов и фотоотчетов Это здорово! Вот и я заварганила тесто для горчичного хлебушка)) На силиконовом ковре под мисочкой сидит меня дожидается родименькое)) Горчичка своя самоделанная свежайшая. Вырви-глаз был на кухне пока замешивала Всех злых духов-вирусов разогнала))) Муки понадобилось поменьше, чем в рецепте. Сыворотки увы сегодня не было, замесила на водичке чистой и масла капнула пару ложек растительного. Как испеку фоточку выложу и ссылочку кину. Пока меня увы не удостоили чести добавлять их беспрепятственно сюда в комментарии. Спасибо за рецепт!
Прекрасный хлеб! Спасибо за рецепт!
Очень аппетитный хлебушек! Спасибо! И салфеточки очень красивые! Ваша работа?
Очень аппетитный хлебушек! Спасибо! И салфеточки очень красивые! Ваша работа?
Да, работа моя))), спасибо за похвалу)))
очень красиво!
Спасибо Хлеб очень вкусный Я тоже полностью делала его в ХП
очень аппетитный хлебушек, Алена! спасибо за доверие к рецепту! я рада, что рецепт адаптировался и для ХП
Вы знаете, я сначала сделала его в духовке. Но видимо то ли перемесила, то ли муки чуть больше добавила, чтобы сформировать хлебушек. В результате он получился менее пышный, чем когда я его сделала в ХП
я рада, что все получилось! и ко мне "на ты"!
Алена
Оля
Олечка, принимай и мой скромный отчет: хлеб получился очень-очень нежный, ароматный, с хрустящей корочкой и наинежнейшим мякишем. Хлеб полностью готовила в ХП (ну вот лентяйка я)...
Женечка, спасибо большое за такой аппетитный фото-отчетик!
Страницы: 1 2 3 4 5
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Вы соблюдаете режим самоизоляции?


Уже 2151 ответ Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки