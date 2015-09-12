Ароматный горчичный хлеб! С хрустящей, тонкой корочкой и очень нежным мякишем! С легким горчичным послевкусием!
- 12 сентября 2015, 18:35
- 13582
Горчичный хлеб на сыворотке
Ингредиенты для «Горчичный хлеб на сыворотке»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2226 ккал
|
белки
55.6 г
|
жиры
39.8 г
|
углеводы
417.7 г
|100 г блюда
|ккал
242 ккал
|белки
6 г
|жиры
4.3 г
|углеводы
45.4 г
Рецепт «Горчичный хлеб на сыворотке»:
Подогреть 50 мл сыворотки, добавить сахар и дрожжи. Оставить на 15-20 минут в теплом месте до появления «шапочки».
В миску просеять муку, добавить соль, дрожжевую смесь, смалец (можно заменить сливочным маслом), оставшиеся 250 мл сыворотки и горчицу (горчица из баночки, готовая к употреблению).
Положить тесто в миску, прикрыть салфеткой и оставить для подъема на 1,5-2 часа.
Тесто увеличилось в объеме.
Припыляем стол мукой, еще раз хорошо вымешиваем подошедшее тесто. Растягиваем тесто в пласт, загибая края к центру «конвертом», формируем хлебушек.
Острым ножом делаем надрезы, кладем хлебушек на противень или в удобную форму и оставляем на еще одну расстойку на 30-40 минут, прикрыв хлеб салфеткой.
Разогреваем до 200 градусов духовку. Отправляем выпекаться поднявшийся хлебушек на 30-35 минут. Следите за цветом корочки и ориентируйтесь на особенности своей духовки.
Готовый хлеб вынимаем и даем полностью остыть.
Всем приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6426
Комментарии и отзывы
27 марта NATATA555 #
5 апреля Z Olga # (автор рецепта)
10 ноября 2018 года Sorrel #
15 ноября 2018 года Z Olga # (автор рецепта)
31 октября 2018 года huretskaya #
15 ноября 2018 года Z Olga # (автор рецепта)
2 июня 2018 года ТинТин #
17 июня 2018 года Z Olga # (автор рецепта)
13 мая 2018 года Глушец #
13 мая 2018 года hellena2013 #
13 мая 2018 года Глушец #
13 мая 2018 года Светланка g980 #
13 мая 2018 года Глушец #
13 мая 2018 года jannasimf #
13 мая 2018 года Глушец #
14 мая 2018 года Лиса Петровна #
14 мая 2018 года Глушец #
15 мая 2018 года Z Olga # (автор рецепта)
16 октября 2017 года laka-2014 #
17 октября 2017 года Z Olga # (автор рецепта)
29 мая 2017 года Flug #
29 мая 2017 года Z Olga # (автор рецепта)
7 мая 2017 года zaza zan #
10 мая 2017 года Z Olga # (автор рецепта)
2 апреля 2017 года uii1 #
2 апреля 2017 года Z Olga # (автор рецепта)
12 декабря 2016 года himera 9011 #
13 декабря 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
2 декабря 2016 года ariel7777 #
3 декабря 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
2 декабря 2016 года Леночка 53 #
Оленька, спасибо большое за хороший рецепт!
3 декабря 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
3 декабря 2016 года Леночка 53 #
Разрежу хлеб раньше времени и тут же жалею, но ничего не могу с собой поделать
4 декабря 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
27 октября 2016 года LenkaS1 #
спасибо за рецепт
28 октября 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
9 октября 2016 года Лисенок #
Очень удачно получилось!Первый раз он у меня "загорел",но это я не доглядела за своей "чудо-печкой".А потом опыт прошел идеально!Пекла этот хлеб уже не раз и результат постоянный-очень вкусно и ароматно!Спасибо большое за прекрасный рецепт!
9 октября 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
9 октября 2016 года Лисенок #
Мой муж ваще в полном ауте от него!На старости лет он обнаружил,что он дикий тестоман и хлебоед!
9 октября 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
9 октября 2016 года Лисенок #
6 октября 2016 года Barhotochka #
7 октября 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
13 сентября 2016 года elenlazz #
13 сентября 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
14 сентября 2016 года elenlazz #
15 сентября 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
15 сентября 2016 года elenlazz #
9 декабря 2016 года Лиса Петровна #
10 декабря 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
13 сентября 2016 года elenlazz #
20 августа 2016 года Svet Polina #
20 августа 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
20 августа 2016 года Svet Polina #
20 августа 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
7 августа 2016 года RaIena #
7 августа 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
7 августа 2016 года RaIena #
7 августа 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
7 августа 2016 года RaIena #
7 августа 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
17 июля 2016 года JeSeKi # (модератор)
17 июля 2016 года Z Olga # (автор рецепта)
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