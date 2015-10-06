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  • 6 октября 2015, 10:30
  • 54821

"Бекон" из баклажанов

Рецепт: Бекон из баклажанов

По этому рецепту получаются очень вкусные баклажаны, отличная закуска имитирующая бекон. Понравится всем, без исключения. Спасибо большое автору. За основу взяла рецепт c сайта "Дневник сыроедки" у Марины ( rawinrussian).

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «"Бекон" из баклажанов»:

Основной продукт

Маринад

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3242.4 ккал 		белки
17.7 г 		жиры
280.6 г 		углеводы
756.5 г
100 г блюда
ккал
153.7 ккал		 белки
0.8 г		 жиры
13.3 г		 углеводы
35.9 г


Рецепт «"Бекон" из баклажанов»:

1. Для бекона взять молодые баклажаны - 4 шт маленьких или 2 обычных. Желательно выбирать сорта с малым количеством семян.
2. Баклажаны помыть, очистить от кожуры. Если баклажаны узкие, то хорошо нарезать их с помощью ножа для овощей. Если баклажаны широкие, то нарезаем обычным ножом очень тонкие полоски.
3. Для приготовления маринада измеряла стаканом двухсот пятидесяти граммовым. В кастрюльке смешиваем все составляющие маринада.
4. Выкладываем в него ломтики баклажанов, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 2-3 часа.
5. Духовку разогреть до 60-70 градусов.
6. Достаем баклажаны из маринада, перекладываем в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость (после этого, если хотите, можно промокнуть баклажаны бумажным полотенцем).
7. Ломтики баклажанов выкладываем на застеленный пергаментом противень.
8. Сушим баклажаны 3-4 часа. (ориентируйтесь по своей духовке).

9. Получается очень вкусная закуска (очень напоминающая мясо), можно делать бутерброды, добавлять в салаты. Вкусно, как написала автор, до неприличия.

10. В первый раз готовила строго по рецепту. Получился немного жирненький "бекон". Когда готовила во второй раз, оливковое масло заменила на растительное без запаха (подсолнечное), соевый соус заменила на яблочный, добавляла соль и другие специи. Получилось также вкусно. Есть основа рецепта, а дальше выбирайте, как и с какими добавками готовить это блюдо.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На ужин

Теги: закуска

Вкусы: мясной нежный

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Бекон из баклажанов
Описание: По этому рецепту получаются очень вкусные баклажаны, отличная закуска имитирующая бекон. Понравится всем, без исключения. Спасибо большое автору. За основу взяла рецепт c сайта "Дневник сыроедки" у Марины ( rawinrussian).
Тэги: закуска.


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