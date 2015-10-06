"Бекон" из баклажанов

1. Для бекона взять молодые баклажаны - 4 шт маленьких или 2 обычных. Желательно выбирать сорта с малым количеством семян.

2. Баклажаны помыть, очистить от кожуры. Если баклажаны узкие, то хорошо нарезать их с помощью ножа для овощей. Если баклажаны широкие, то нарезаем обычным ножом очень тонкие полоски.

3. Для приготовления маринада измеряла стаканом двухсот пятидесяти граммовым. В кастрюльке смешиваем все составляющие маринада.

4. Выкладываем в него ломтики баклажанов, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 2-3 часа.

5. Духовку разогреть до 60-70 градусов.

6. Достаем баклажаны из маринада, перекладываем в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость (после этого, если хотите, можно промокнуть баклажаны бумажным полотенцем).

7. Ломтики баклажанов выкладываем на застеленный пергаментом противень.

8. Сушим баклажаны 3-4 часа. (ориентируйтесь по своей духовке).