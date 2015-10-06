По этому рецепту получаются очень вкусные баклажаны, отличная закуска имитирующая бекон. Понравится всем, без исключения. Спасибо большое автору. За основу взяла рецепт c сайта "Дневник сыроедки" у Марины ( rawinrussian).
- 6 октября 2015, 10:30
- 54821
"Бекон" из баклажанов
Ингредиенты для «"Бекон" из баклажанов»:
Основной продукт
- Баклажан (маленьких ) — 4 шт
Маринад
- Масло оливковое — 1/2 стак.
- Уксус (яблочный) — 1/3 стак.
- Соевый соус — 1/3 стак.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Карри ( или любимые специи) — 1/2 ч. л.
- Мед — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3242.4 ккал
|
белки
17.7 г
|
жиры
280.6 г
|
углеводы
756.5 г
|100 г блюда
|ккал
153.7 ккал
|белки
0.8 г
|жиры
13.3 г
|углеводы
35.9 г
Рецепт «"Бекон" из баклажанов»:
1. Для бекона взять молодые баклажаны - 4 шт маленьких или 2 обычных. Желательно выбирать сорта с малым количеством семян.
2. Баклажаны помыть, очистить от кожуры. Если баклажаны узкие, то хорошо нарезать их с помощью ножа для овощей. Если баклажаны широкие, то нарезаем обычным ножом очень тонкие полоски.
3. Для приготовления маринада измеряла стаканом двухсот пятидесяти граммовым. В кастрюльке смешиваем все составляющие маринада.
4. Выкладываем в него ломтики баклажанов, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 2-3 часа.
5. Духовку разогреть до 60-70 градусов.
6. Достаем баклажаны из маринада, перекладываем в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость (после этого, если хотите, можно промокнуть баклажаны бумажным полотенцем).
7. Ломтики баклажанов выкладываем на застеленный пергаментом противень.
8. Сушим баклажаны 3-4 часа. (ориентируйтесь по своей духовке).
9. Получается очень вкусная закуска (очень напоминающая мясо), можно делать бутерброды, добавлять в салаты. Вкусно, как написала автор, до неприличия.
10. В первый раз готовила строго по рецепту. Получился немного жирненький "бекон". Когда готовила во второй раз, оливковое масло заменила на растительное без запаха (подсолнечное), соевый соус заменила на яблочный, добавляла соль и другие специи. Получилось также вкусно. Есть основа рецепта, а дальше выбирайте, как и с какими добавками готовить это блюдо.
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