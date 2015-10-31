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  • 31 октября 2015, 19:16
  • 6841

Апельсиновые цукаты в шоколаде

Рецепт: Апельсиновые цукаты в шоколаде

Совершенно прелестные апельсиновые конфетки. Очень изящное решение использования апельсиновой кожуры. Особенно пригодится этот простой рецепт французского десерта в новогодние и праздничные дни.

Категория: Десерты Фруктовые десерты

Кухня: Французская

Ингредиенты для «Апельсиновые цукаты в шоколаде»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4055.4 ккал 		белки
14.8 г 		жиры
71.8 г 		углеводы
845.6 г
100 г блюда
ккал
260 ккал		 белки
0.9 г		 жиры
4.6 г		 углеводы
54.2 г


Рецепт «Апельсиновые цукаты в шоколаде»:

  • Апельсины моем, обдаем кипятком, очищаем. Нарезаем кожуру

  • Смешиваем все пряности с водой, доводим до кипения, кладем нарезанную кожуру.
    Провариваем ее примерно 40-50 минут на среднем огне

  • Откидываем цукаты на сито. Оставшийся пряный сироп можно использовать в приготовлении мороженного, желе, в выпечке

  • Раскладываем цукаты на пергаменте, обсушиваем их

  • Растапливаем на водяной бане шоколад, поломанный на кусочки

Обмакиваем каждый цукат в шоколад, раскладываем все на фольге. Выдерживаем конфеты в холодильнике минимум полчаса.









Никакие магазинные сладости не сравнятся!
Очень вкусно, очень ароматно.
Цукаты исчезают с тарелки в одно мгновение

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Шарм Франции" На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт сладкое цукаты

Вкусы: апельсиновый шоколадный сладкий

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Апельсиновые цукаты в шоколаде
Рецепт: Апельсиновые цукаты в шоколаде

Совершенно прелестные апельсиновые конфетки. Очень изящное решение использования апельсиновой кожуры. Особенно пригодится этот простой рецепт французского десерта в новогодние и праздничные дни.

Ингредиенты для «Апельсиновые цукаты в шоколаде»:

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Фотографии «Апельсиновые цукаты в шоколаде» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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безумно вкусно! и цукаты, и сироп. правда, есть не очень удобно - шоколад тает прямо в руках, хоть и в холодильнике стоял полчаса. что-нибудь посоветуете?
Замечательные цукаты получились .
Очень вкусно !
Большое спасибо !
На здоровье! Рада, что понравилось!
Спасибо, очень люблю сочетание вкуса шоколада и апельсина))) Когда-то сироп от апельсиновых цукатов добавила в варенье из черноплодной рябины, вкус изменился радикально))) в лучшую сторону.
А если делать двойную порцию, надо ли удваивать сахар + воду (для сиропа)?
Думаю, да
Спасибо!
Какая прелесть! Обязательно сделаю! Спасибо, Ларочка, за рецепт! Фото чудесные тоже!
Спасибо большое!
Очень вкусно. Решила немного отойти от Вашего рецепта, и не полностью цукаты делать в шоколаде. Спасибо за рецепт.
Как красиво! Очень ярко и сочно! Спасибо большое за фото и за доверие!
Ох какая красота! Забрала!
Сегодня просто праздник вкусов - теперь апельсин с темным шоколадом, какая прелесть! Мне сестра всегда это лакомство из Чехии привозит,знает мою слабость. Теперь я и сама смогу,спасибо!
Все верно. Всегда старалась купить такие конфетки. Теперь сама могу делать, сколько душе угодно
Зимой самое то Особенно на покатушках в горах. Сделал глоточек вискарика из фляжечки, цукатиком закусил и с новыми силами покорять вершины
В этом году в Красной поляне на Газпроме отбирали у народа фляжки при посадке на подъёмник Нас к счастью миновало.
Точнее - замачивала апельсиновую кожуру.
Спасибо за рецепт! Делала похожие, только апельсины замачивала в холодной воде двое суток, несколько раз меняя воду.
Предварительное замачивание удаляет из кожуры горечь.
Поверьте, и без замачивания вкусно. Горечь уходит при отваривании
Уверена, что очень вкусно
Очень вкусно!
Спасибо! Сегодня сделала - получилось именно так, как я люблю - ароматно, пряно и с шоколадом
Очень рада! Готовьте с удовольствием!
Спасибо огромное за быстрый ответ. Обязательно попробую оба варианта.
Здравствуйте . Очень интересный рецепт и простой в исполнении. Скажите,пожалуйста,а можно сделать такие цукаты из кожуры лимона или мандарина?
Не знаю, не пробовала
Как же я их люблю!!!!
Неужели теперь сама могу их сделать?!
Сможете-сможете!
Ларочка, очень вкусные штучки!
Спасибо большое!
Замечательно
Спасибо большое!
Классные вкусные штучки!
Очень эффектно и ароматно!
Лар,у тебя такое интересное блюдо для подачи,дуги блестящие рассекреть,что такое
Спасибо большое!
Подставка под тосты
Подставка под тосты ,вот это дааа,классно ты её пристроила
Замечательная идея! Очень вкусно!
Спасибо большое!
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