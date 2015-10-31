Совершенно прелестные апельсиновые конфетки. Очень изящное решение использования апельсиновой кожуры. Особенно пригодится этот простой рецепт французского десерта в новогодние и праздничные дни.
- 31 октября 2015, 19:16
- 6841
Апельсиновые цукаты в шоколаде
Ингредиенты для «Апельсиновые цукаты в шоколаде»:
- Апельсин — 2 шт
- Шоколад темный — 200 г
- Корица — 1/2 ч. л.
- Орех мускатный — 1/2 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 ст. л.
- Сахар — 3/4 стак.
- Вода — 1,5 стак.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4055.4 ккал
|
белки
14.8 г
|
жиры
71.8 г
|
углеводы
845.6 г
|100 г блюда
|ккал
260 ккал
|белки
0.9 г
|жиры
4.6 г
|углеводы
54.2 г
Рецепт «Апельсиновые цукаты в шоколаде»:
-
Апельсины моем, обдаем кипятком, очищаем. Нарезаем кожуру
-
Смешиваем все пряности с водой, доводим до кипения, кладем нарезанную кожуру.
Провариваем ее примерно 40-50 минут на среднем огне
-
Откидываем цукаты на сито. Оставшийся пряный сироп можно использовать в приготовлении мороженного, желе, в выпечке
-
Раскладываем цукаты на пергаменте, обсушиваем их
-
Растапливаем на водяной бане шоколад, поломанный на кусочки
Никакие магазинные сладости не сравнятся!
Очень вкусно, очень ароматно.
Цукаты исчезают с тарелки в одно мгновение
Комментарии и отзывы
17 декабря 2020 года anna bilialova #
24 декабря 2017 года shkolnikR #
Очень вкусно !
Большое спасибо !
24 декабря 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
24 декабря 2017 года shkolnikR #
25 декабря 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
27 апреля 2017 года yleavna #
27 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
26 апреля 2017 года MSU #
26 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
26 апреля 2017 года MSU #
26 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
26 апреля 2017 года Роса15 #
26 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
25 апреля 2017 года galina zernova60 #
25 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
24 апреля 2017 года Edem-ka #
25 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
24 апреля 2017 года Марина Indus #
24 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
24 апреля 2017 года flying_fox #
В этом году в Красной поляне на Газпроме отбирали у народа фляжки при посадке на подъёмник Нас к счастью миновало.
24 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
24 апреля 2017 года Valentina Alexeeva #
24 апреля 2017 года Valentina Alexeeva #
Предварительное замачивание удаляет из кожуры горечь.
24 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
24 апреля 2017 года DAISY # (модератор)
24 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
21 мая 2016 года МамаЛари #
21 мая 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
3 января 2016 года Merzika #
3 января 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
2 января 2016 года Merzika #
2 января 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
27 ноября 2015 года inulia68 #
Неужели теперь сама могу их сделать?!
28 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
3 ноября 2015 года tomi_tn #
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
2 ноября 2015 года veronika1910 #
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
2 ноября 2015 года Жанночкин # (модератор)
Очень эффектно и ароматно!
Лар,у тебя такое интересное блюдо для подачи,дуги блестящие рассекреть,что такое
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
Подставка под тосты
6 ноября 2015 года Жанночкин # (модератор)
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
2 ноября 2015 года Гуррикап #
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
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