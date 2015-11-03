Предлагаю вам попробовать очень теплое семейное блюдо в горшочках. Готовится очень просто, а получается вкусно и сытно. К тому же практически все продукты найдутся в холодильнике. Такое блюдо отлично подойдет в качестве горячего на праздничный стол. Мясо в горшочках можно дополнить отварной картошечкой и соленьями.
- 3 ноября 2015, 10:38
- 120243
Мясо в горшочках "Тепло домашнего очага"
Ингредиенты для «Мясо в горшочках "Тепло домашнего очага"»:
- Говядина (мякоть) — 300 г
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Шампиньоны — 100 г
- Бульон (овощной, подсоленный) — 200 мл
- Хлеб (серый или "Бородинский") — 70 г
- Горчица — 1 ст. л.
- Соевый соус (Kikkoman) — 3 ст. л.
- Перец черный (молотый, по вкусу) — 1/8 ч. л.
- Масло растительное (для жарки) — 3 ст. л.
- Сыр твердый (тертый) — 2 ст. л.
- Паприка сладкая — 1/2 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1384.8 ккал
|
белки
93.8 г
|
жиры
86 г
|
углеводы
60.9 г
|Порции
|ккал
692.4 ккал
|белки
46.9 г
|жиры
43 г
|углеводы
30.5 г
|100 г блюда
|ккал
141.3 ккал
|белки
9.6 г
|жиры
8.8 г
|углеводы
6.2 г
Рецепт «Мясо в горшочках "Тепло домашнего очага"»:
Выложить кусочки говядины в глубокую чашу, влить соевый соус, приправить черным молотым перцем, добавить горчицу. Все перемешать и оставить на 30 минут мариноваться.
В горшочки слоями выложить немного мяса, затем овощи, снова мясо, овощи и т. д. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 2 полных горшочка. Не бойтесь набивать горшочки дополна, так как в процессе приготовления овощи упарятся, и получится горшочек, заполненный на 2/3. Залить бульоном на 2/3 горшочка, накрыть крышкой. Духовку разогреть до 160 град. и готовить 1 час 30 минут.
За 5 минут до готовности вынуть горшочки, посыпать тертым сыром и снова убрать в духовку (крышкой не закрывать, чтобы сыр успел подрумяниться).
Готовое мясо достать из духовки. Присыпать паприкой. Подавать с серым хлебом, соленьями и горячей отварной картошечкой, сдобренной маслом и посыпанной зеленью. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
6 часов назад Рыжечка #
Правда, внесла коррективы: готовила в мультиварке, горчица "французская", грибы лесные, добавила чуть болгарского перца, лаваш. 👍
позавчера larisa65 #
Муж с сыном одобрили в один голос. Сын сказал, круто! Буду готовить ещё.
Автору респект!
24 декабря 2020 года helena1961 #
23 ноября 2020 года L_onika #
16 ноября 2020 года Sladkoejca #
8 ноября 2020 года Alefniunia #
20 сентября 2020 года акчуч #
28 сентября 2020 года екатерина19901 # (автор рецепта)
21 июня 2020 года Покусаева Ольга #
22 июня 2020 года екатерина19901 # (автор рецепта)
27 апреля 2019 года Николай Борчиков #
29 апреля 2019 года екатерина19901 # (автор рецепта)
1 ноября 2018 года Essa_22 #
1 ноября 2018 года екатерина19901 # (автор рецепта)
25 октября 2018 года riba1 #
6 марта 2018 года tanushka mikki #
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7 марта 2018 года tanushka mikki #
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31 октября 2017 года VolOksana #
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30 октября 2017 года natali kin2009 #
30 октября 2017 года екатерина19901 # (автор рецепта)
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7 октября 2017 года aninzah77 #
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29 апреля 2017 года okeaniua #
2 мая 2017 года екатерина19901 # (автор рецепта)
10 марта 2017 года annamiha #
В копилочку однозначо!
10 марта 2017 года екатерина19901 # (автор рецепта)
12 января 2017 года sinulis #
14 января 2017 года екатерина19901 # (автор рецепта)
16 ноября 2016 года MSU #
17 ноября 2016 года екатерина19901 # (автор рецепта)
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