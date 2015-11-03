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  • 3 ноября 2015, 10:38
  • 120243

Мясо в горшочках "Тепло домашнего очага"

Рецепт: Мясо в горшочках Тепло домашнего очага

Предлагаю вам попробовать очень теплое семейное блюдо в горшочках. Готовится очень просто, а получается вкусно и сытно. К тому же практически все продукты найдутся в холодильнике. Такое блюдо отлично подойдет в качестве горячего на праздничный стол. Мясо в горшочках можно дополнить отварной картошечкой и соленьями.

Категория: Горячие блюда Горячие блюда в горшочках

Ингредиенты для «Мясо в горшочках "Тепло домашнего очага"»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1384.8 ккал 		белки
93.8 г 		жиры
86 г 		углеводы
60.9 г
Порции
ккал
692.4 ккал		 белки
46.9 г		 жиры
43 г		 углеводы
30.5 г
100 г блюда
ккал
141.3 ккал		 белки
9.6 г		 жиры
8.8 г		 углеводы
6.2 г


Рецепт «Мясо в горшочках "Тепло домашнего очага"»:

Мякоть говядины промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими кубиками.

Выложить кусочки говядины в глубокую чашу, влить соевый соус, приправить черным молотым перцем, добавить горчицу. Все перемешать и оставить на 30 минут мариноваться.

Шампиньоны нарезать соломкой.

Морковь очистить и нарезать тонкой соломкой.

Лук мелко порубить.

У хлеба обрезать корки и нарезать маленькими кубиками.

В одной чаше смешать морковь, лук, грибы и хлеб.

Мясо обжарить на растительном масле до легкой золотистой корочки.

В горшочки слоями выложить немного мяса, затем овощи, снова мясо, овощи и т. д. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 2 полных горшочка. Не бойтесь набивать горшочки дополна, так как в процессе приготовления овощи упарятся, и получится горшочек, заполненный на 2/3. Залить бульоном на 2/3 горшочка, накрыть крышкой. Духовку разогреть до 160 град. и готовить 1 час 30 минут.

За 5 минут до готовности вынуть горшочки, посыпать тертым сыром и снова убрать в духовку (крышкой не закрывать, чтобы сыр успел подрумяниться).

Готовое мясо достать из духовки. Присыпать паприкой. Подавать с серым хлебом, соленьями и горячей отварной картошечкой, сдобренной маслом и посыпанной зеленью. Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Дом + К" На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: горячее второе

Вкусы: грибной овощной мясной

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Мясо в горшочках "Тепло домашнего очага"
Рецепт: Мясо в горшочках Тепло домашнего очага

Предлагаю вам попробовать очень теплое семейное блюдо в горшочках. Готовится очень просто, а получается вкусно и сытно. К тому же практически все продукты найдутся в холодильнике. Такое блюдо отлично подойдет в качестве горячего на праздничный стол. Мясо в горшочках можно дополнить отварной картошечкой и соленьями.

Ингредиенты для «Мясо в горшочках "Тепло домашнего очага"»:

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Фотографии «Мясо в горшочках "Тепло домашнего очага"» от приготовивших (11)

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Комментарии и отзывы

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Это просто фиерично!!!!! Вкусно! Просто! И ново ( во всяком случае я такого еще не ела)!!! СПАСИБО!
Правда, внесла коррективы: готовила в мультиварке, горчица "французская", грибы лесные, добавила чуть болгарского перца, лаваш. 👍
Очень удачный рецепт. Хлеб полностью растворяется и придаёт подливке колорит. Мясо, правда , брала не говядину, а индюшатину , мы любим.
Муж с сыном одобрили в один голос. Сын сказал, круто! Буду готовить ещё.
Автору респект!
В моём окружении есть люди, которые отмечают католическое Рождество, поэтому сегодня мы собрались небольшой дружеской компанией. К Сочельнику хотелось приготовить какое-то необычное блюдо и выбор пал на этот рецепт, т.к. все отзывы о нем были хорошие. К сожалению, всё получилось не так, как хотелось. Начиная от непрезентабельного внешнего вида - слишком тёмная подлива не вызывала аппетита, до вкуса самого мяса. Специально испекла бородинский хлеб, но он заварился и стал как густой кисель. Ни вкуса овощей, ни грибов не ощущалось. В общем, сплошное расстройство. Обошлись салатами и выпечком, голодными не остались, но мне как хозяйке было грустно и обидно за свой провал. Поставила 1 балл не самому рецепту, а только лишь как констатацию факта, что "блюдо не в моём вкусе".
Скажите, пожалуйста, а картошку в горшочки нельзя добавить? Не пробовали? Если да, то перемешать со всем вместе или отдельным слоем?
Мясо получилось нежным, с насыщенным ароматом. Хлеб в такое блюдо я добавила впервые (взяла черный), но мне понравилось, у подливки получился интересный привкус. Спасибо за рецепт!
Катя, я со своим горшочком. Делала двойную порцию на 4 горшочка. Вкусно, ароматно. Единственное, муж купил не очень удачную говядину, была жестковата, но это не имеет отношение к рецепту. А в остальном нам понравилось. Спасибо за рецепт!
Я готовила в одном горшочке сразу двойную норму. Вместо бульона брала просто воду и обошлась без сыра и паприки. Ну, конечно, это очень вкусно! Нежное, тающее на губах, мясо и много овощного соуса. Замечательная подливка получилась!
очень рада, что рецепт пришелся по вкусу. Спасибо большое за фотоотчет
Конечно, это очень вкусно! Шикарное, мягкое, нежное мясо! Никогда раньше не добавляла хлеб. Я использовала бородинский! Блюдо приобрело непередаваемый, насыщенный аромат и вкус! Спасибо большое!
Очень рада, что рецепт пригодился. Спасибо за аппетитный фотоотчет
Очень вкусно
Делала в мультиварке в режиме "Тушение". Вкус необыкновенный! Мясо сочное, соус особенный, а сыр с грибочками как нельзя кстати. Очень понравилось. Правда лучше делать двойную порцию
Очень рада, что рецепт понравился
А за чем , хлеб в горшочке? ??
Очень очень вкусно!!!
спасибо большое
Спасибо за рецепт! Вкусно)делала дважды. Без отступлений от рецепта не обошлось.1й раз делала с хрюшкой,2й раз не оказалось сыра,что видно на фото. Результатом осталась довольна в любом случае.
Большое спасибо за аппетитные фото)) Очень рада, что Вы оценили этот рецепт
Катюша, отличный рецепт, готовила со свининой, грибы вешенки, заливала бульоном из грибов и сметаны, перемолотых в блендере, отличный вкус, насыщенный и очень вкусный, спасибо большое!!!!
Оксана, большое спасибо за фотоотчет. Я очень рада, что рецепт тебе понравился
Как же это ВКУСНО!!!! Соус получился просто отпад! Добавила серый хлеб с отрубями. Однозначно буду готовить. Попробую и с курицей также, и с картофелем - тоже.
готовьте с удовольствием Спасибо за комментарий
Ответ для natali kin2009
Хлеб , с отрубями, в горшочке ? Вы сума сошли?
Хлеб , с отрубями, в горшочке ? Вы сума сошли?
Извините, а что Вас смутило?
Мне очень понравилось. Правда бульона у меня не было, добавили просто воды. Все равно получилось очень вкусно.Спасибо за рецепт.
спасибо за фотоотчет. Я очень рада, что рецепт Вам понравился
Очень не вкусно получилось ( наверное я что-то не так сделала , кусочки хлеба вообще не в тему ((((
не знаю, у каждого свой вкус. Я частенько готовлю по этому рецепту, нам нравится
Огромное спасибо за рецепт! Приготовила вчера.Ну очень вкусно. Хлебный соус действительно выше всяких похвал!. Только я соевый соус не добавляла (честно-вылетело из головы). И вместо мясного будльона-грибной.
В копилочку однозначо!
я очень рада, что рецепт понравился
Приготовил.Вкусно.Спасибо за рецепт.На мой вкус надо меньше сои.
рада, что рецепт понравился На счет соевого соуса могу сказать, что тут нужно добавлять его по своему вкусу))
Подскажите, пожалуйста, какой объем Ваших горшочков?
примерно 0,5 л, может чуть больше
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