Диетическая куриная ветчина, или запеченный диетический террин. Один из самых простых терринов, или ветчины домашней, как хотите назовите, которые я когда либо делала. И не только в смысле приготовления, но и по составу. Террин получается сочным, нежным и диетическим. И для тех, кто худеет, и для тех, кто соблюдает диету при заболевании ЖКТ. Скоро праздники, и этот террин выручит Вас, даже если изыски Вам нельзя, как выручал нас не раз. Это блюдо идет и на горячее, как "запеченное полено", и как мясная нарезка. Вкусно и так, и так!!!
- 19 ноября 2015, 20:10
- 232330
Диетическая куриная ветчина
Ингредиенты для «Диетическая куриная ветчина»:
- Грудка куриная (филе) — 500 г
- Филе куриное (бедра) — 300 г
- Молоко сухое — 1 ст. л.
- Соевый соус (Киккоман) — 2 ст. л.
- Перец черный (по желанию) — 1 щепот.
- Орех мускатный (небольшая) — 1 щепот.
- Яйцо куриное — 1 шт
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1120.5 ккал
|белки
206.1 г
|жиры
19.8 г
|углеводы
23 г
|Порции
|ккал
186.8 ккал
|белки
34.4 г
|жиры
3.3 г
|углеводы
3.8 г
|100 г блюда
|ккал
120.5 ккал
|белки
22.2 г
|жиры
2.1 г
|углеводы
2.5 г
Рецепт «Диетическая куриная ветчина»:
Филе куриной грудки пропустить через мясорубку с решеткой диаметром сначала 4,5 мм, затем еще два раза с диаметром решетки 3 мм (той, что для паштетов).
В фарш из куриной грудки добавить сухое молоко, перец черный (по желанию), яйцо и мускатный орех, тщательно перемешать
Теперь пришла очередь погружного блендера, взбить им куриный фарш в тягучее тесто, чем тщательнее будет взбит фарш, тем нежнее получится ветчина.
Концы фольги или пергамента загнуть, чтобы полностью прикрыть начинку. Форму поставить в духовку, заранее разогретую до 180 градусов, и запекать 40-50 минут.
По истечении срока террин можно есть в горячем виде, например, с овощами или картофельным пюре. Если использовать в качестве нарезки на бутерброд, то поставьте сверху горячего террина небольшой груз и оставьте до полного остывания. Нежнейшее лакомство!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6319
Комментарии и отзывы
12 февраля muver1979 #
12 февраля muver1979 #
23 января Alyona-2020 #
22 декабря 2019 года Демоника #
15 октября 2019 года jenevaff #
15 октября 2019 года Svetttttt # (автор рецепта)
17 мая 2019 года Юлия Западная #
17 мая 2019 года Svetttttt # (автор рецепта)
19 мая 2019 года Юлия Западная #
19 апреля 2019 года night_owl7 #
29 марта 2019 года taschka #
28 марта 2019 года svetik5552 #
28 марта 2019 года Svetttttt # (автор рецепта)
17 февраля 2019 года blondinkaaa #
17 февраля 2019 года Svetttttt # (автор рецепта)
30 декабря 2018 года koriv91 #
8 декабря 2018 года wise1288 #
6 декабря 2018 года itanilav-2018 #
6 декабря 2018 года Svetttttt # (автор рецепта)
27 сентября 2018 года linka97 #
23 сентября 2018 года linka97 #
23 сентября 2018 года linka97 #
23 сентября 2018 года Svetttttt # (автор рецепта)
7 июля 2018 года alfmar1 #
7 июля 2018 года Svetttttt # (автор рецепта)
30 июня 2018 года lazof #
1 июля 2018 года Svetttttt # (автор рецепта)
16 июня 2018 года tatabilga-2015 #
16 июня 2018 года Svetttttt # (автор рецепта)
25 мая 2018 года Юта-2015 #
Папа мой после операции на диете, уже голову сломала, чем ему разнообразить питание. Врачи рекомендуют побольше мяска есть, вот и приготовлю твою аппетитную ветчину
25 мая 2018 года Svetttttt # (автор рецепта)
25 мая 2018 года Юта-2015 #
25 мая 2018 года Svetttttt # (автор рецепта)
16 июня 2018 года Юта-2015 #
7 июля 2018 года Svetttttt # (автор рецепта)
8 июля 2018 года Юта-2015 #
Папе твоему Царство Небесное...
8 июля 2018 года Svetttttt # (автор рецепта)
4 мая 2019 года Юлия Печ-нкина #
25 мая 2018 года Светлана0504 #
Так просто и вкусно!
Добавляла жидкие сливки и сухой кориандр, боялась от рецепта сильно отходить.
Теперь буду экспериментировать с компонентами.
Благодарю за рецепт!
25 мая 2018 года Юта-2015 #
26 мая 2018 года Светлана0504 #
25 мая 2018 года Svetttttt # (автор рецепта)
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