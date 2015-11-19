Диетическая куриная ветчина, или запеченный диетический террин. Один из самых простых терринов, или ветчины домашней, как хотите назовите, которые я когда либо делала. И не только в смысле приготовления, но и по составу. Террин получается сочным, нежным и диетическим. И для тех, кто худеет, и для тех, кто соблюдает диету при заболевании ЖКТ. Скоро праздники, и этот террин выручит Вас, даже если изыски Вам нельзя, как выручал нас не раз. Это блюдо идет и на горячее, как "запеченное полено", и как мясная нарезка. Вкусно и так, и так!!!