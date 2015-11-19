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  • 19 ноября 2015, 20:10
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Диетическая куриная ветчина

Рецепт: Диетическая куриная ветчина

Диетическая куриная ветчина, или запеченный диетический террин. Один из самых простых терринов, или ветчины домашней, как хотите назовите, которые я когда либо делала. И не только в смысле приготовления, но и по составу. Террин получается сочным, нежным и диетическим. И для тех, кто худеет, и для тех, кто соблюдает диету при заболевании ЖКТ. Скоро праздники, и этот террин выручит Вас, даже если изыски Вам нельзя, как выручал нас не раз. Это блюдо идет и на горячее, как "запеченное полено", и как мясная нарезка. Вкусно и так, и так!!!

Категория: Закуски Закусочные рулеты Мясные рулеты

Ингредиенты для «Диетическая куриная ветчина»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1120.5 ккал		 белки
206.1 г		 жиры
19.8 г		 углеводы
23 г
Порции
ккал
186.8 ккал		 белки
34.4 г		 жиры
3.3 г		 углеводы
3.8 г
100 г блюда
ккал
120.5 ккал		 белки
22.2 г		 жиры
2.1 г		 углеводы
2.5 г

Рецепт «Диетическая куриная ветчина»:

Филе куриной грудки пропустить через мясорубку с решеткой диаметром сначала 4,5 мм, затем еще два раза с диаметром решетки 3 мм (той, что для паштетов).

Филе куриных бедер нарезать кусочками примерно по 1,5 см.

В фарш из куриной грудки добавить сухое молоко, перец черный (по желанию), яйцо и мускатный орех, тщательно перемешать

К фаршу добавить соевый соус

Теперь пришла очередь погружного блендера, взбить им куриный фарш в тягучее тесто, чем тщательнее будет взбит фарш, тем нежнее получится ветчина.

Теперь добавить кусочки курицы, перемешать.

Форму для приготовления паштетов застелить фольгой или пергаментом, выложить нашу заготовку.

Концы фольги или пергамента загнуть, чтобы полностью прикрыть начинку. Форму поставить в духовку, заранее разогретую до 180 градусов, и запекать 40-50 минут.

По истечении срока террин можно есть в горячем виде, например, с овощами или картофельным пюре. Если использовать в качестве нарезки на бутерброд, то поставьте сверху горячего террина небольшой груз и оставьте до полного остывания. Нежнейшее лакомство!



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6319
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Дом + К" На завтрак На праздничный стол На ужин : На горячее Специальное питание : Для диеты

Теги: ужин

Вкусы: нежный куриный

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Диетическая куриная ветчина
Описание: Диетическая куриная ветчина, или запеченный диетический террин. Один из самых простых терринов, или ветчины домашней, как хотите назовите, которые я когда либо делала. И не только в смысле приготовления, но и по составу. Террин получается сочным, нежным и диетическим. И для тех, кто худеет, и для тех, кто соблюдает диету при заболевании ЖКТ. Скоро праздники, и этот террин выручит Вас, даже если изыски Вам нельзя, как выручал нас не раз. Это блюдо идет и на горячее, как "запеченное полено", и как мясная нарезка. Вкусно и так, и так!!!
Тэги: ужин.


Комментарии и отзывы

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Очень вкусно! Я только не добавляла соевый соус и сухое молоко, а добавила 2 столовые ложки молока. Буду готовить ещё!
Шикарная ветчина, обязательно сделаю!
Приготовила сегодня ветчину и скорее к автору с благодарностью.Хотелось альтернативу колбасе с кучей Ешек, полезла искать рецепт.Филе бедра тоже перемолола,так как хотелось однородной структуры.Все остальное по рецепту.И это такая вкуснятина получилась!Четверть ветчины по кусочкам разошлась сразу!Ее хорошо и на бутерброд и в качестве мяса к гарниру.Очень нежная,ароматная.Спасибо большое автору, однозначно в КК. Буду теперь часто ее готовить
На доброе здоровье и спасибо большое!
Добрый день! Приготовила террин ( курица 1000 + индейка 500) в ветчиннице. Убрала из ингредиентов соевый соус и яйцо, но добавила гр. 50 ледяной воды, чтобы удобнее было вымешивать фарш. Рецепт отличный для диетстола №5, т.е. для людей с проблемами ЖКТ. Вкусно и сочно, как в холодном, так и в горячем виде. Для того, чтобы разнообразить меню - самое то!!! Благодарю автора!! Муж после операции. Оценил блюдо на 5+
Спасибооооо преогромное за доверие
Огромное спасибо от кота Степана!!! Кот, который не ест мясо ни в каком виде, начинает истерить при виде ветчины и требует кусок себе!!!
Спасибо за рецепт, но у меня не получилось... Ветчина получилась сухая, невозможно кушать. Хотя делала все по рецепту. Хотя, возможно, это я что-то неправильно сделала, может, слишком мало жирка куриного прокрутила.
Вкусно, просто и полезно.Спасибо большое за рецепт!
На доброе здоровье ! Спасибо Вам!
Гадость получилась редкая, извините. Но это на вкус нашей семьи.
Бавает и так!
Спасибо! Очень просто и вкусно. Я просто порезала мелко филе и потом перебила его погружным блендером ( не пришлось мыть мясорубку ). Молока сухого не было, не добавляла. Остальное все по рецепту. Получилась вкусная, плотненькая ветчина, в разрезе как у автора.
Светлана! Спасибо за рецепт Забрала в КК.
Спасибо за рецепт! Очень вкусно и полезно. Для нашей семьи это актуальный рецепт, так как мы следим за своим питанием, а полакомиться хочется 😊. Будем готовить ещё!
И Вам спасибо большое!!!!!
Хороший рецепт: вкусно и диетично. Филе грудки я покупала с кожей - оно выгоднее так. Кожу тоже добавила в фарш. Пропорции получились немного другими: около 600 г филе грудки и 230 г филе куриных бёдер. Соевый соус я не добавляла. Филе измельчала в блендере, а не в мясорубке. Запекала в течение 50 минут в форме для кексов. В результате получилось немного лишней жидкости и вкусная ветчина Спасибо за рецепт! Завтра попробую её в холодном виде.
Получится ли ветчина, если её сделать только из филе куриной грудки?
Я имею ввиду, не добавляя филе бедра
Ответ для linka97
Получится, только более сухая.
Из за здоровья сижу на диете. Эта ветчина отлично подходит для моей диеты, делала строго по рецепту. Домашним нравится, несмотря на диетичность)
Мы тоже на пожизненной диете, потому и родилось эт* блюдо. Спасибо Вам большое!!!! Готовлю из за мужа, а лопают все. Спасибооооо!!!
Оказалось очень вкусно , моим мужчинам очень понравилось,а это главный аргумент . Только не буду в следующий раз взбивать,слишком для меня однородная масса,даже с учетом резанных кусочков. Просто перекручу несколько раз,а дальше по рецепту . Отличная альтернатива колбасам! Большое спасибо за рецепт!
И Вам огромное спасибо и за доверие, и за фото!!!!
Светочка,спасибо за рецепт .Очень нежный и вкусный получился ,калассный вариант.
На здоровье , Танюша! И спасибо большое пребольшое!!!!
Светочка, замечательная ветчина, забираю с благодарностью!
Папа мой после операции на диете, уже голову сломала, чем ему разнообразить питание. Врачи рекомендуют побольше мяска есть, вот и приготовлю твою аппетитную ветчину
Танечка, спасибо большое!!! Папе крепкого здоровья и скорейшего выздоровления!!!!
Спасибо за пожелание, дорогая
Танюш, а что за операция была? У мужа была АКШ на сердце, пилили грудину, и тоже советовали первый месяц как можно больше мяса, но чтобы не жирно.
Светочка, только увидела, прости, у папы аденома, злокачественная, вбил себе в голову, что надо меньше есть, чтоб организм боролся с болезнью, в результате гемоглобин сильно упал и сахар, предкоматозное состояние было, врачи ругались, что мы его не кормим, даже сало со сливочным маслом наказали есть. Уже получше, даже из больницы выписали с напутствием хорошо питаться
Танюшечка, папе здоровья и долгих лет жизни. Плохо без папы мне....пять лет, как ушёл на радугу, миеломная болезнь, редкая и страшная болезнь.
Спасибо за пожелание, Светочка!
Папе твоему Царство Небесное...
Ответ для Svetttttt
Первое ощущение - восторг!
Так просто и вкусно!
Добавляла жидкие сливки и сухой кориандр, боялась от рецепта сильно отходить.
Теперь буду экспериментировать с компонентами.
Благодарю за рецепт!
Светлана, чудесная ветчина! Вы колбаски просто в фольгу замотали и на противне запекли?
Светлана, чудесная ветчина! Вы колбаски просто в фольгу замотали и на противне запекли?
Да, просто завернула, фольга с запасом чуть и кончики кверху. Бульон не вытекает. пекла 45минут. А у меня нет формочек... Вот я и не стала усложнять. Результатом очень довольна. В один батончик подмешивала куриные специи.
Ответ для Светлана0504
Светланка, спасибо большое за доверие и чудесное фото!!!!
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