Прекрасные "диетически е" (по сравнению с жареными) чебуреки. Вкусные, сочные, аппетитные. С хрустящей сырной корочкой. Заходите угощаться.
- 21 ноября 2015, 23:31
- 99972
Чебуреки духовые
Ингредиенты для «Чебуреки духовые»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 210 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Масло растительное — 2,5 ст. л.
- Вода — 100 мл
Начинка
- Фарш мясной — 250 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Зелень — 1 пуч.
- Соевый соус (ТМ "Kikkoman") — 1 ст. л.
- Специи (соль, перец по вкусу)
Верх
- Сыр твердый — 60 г
- Яйцо куриное — 1 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1607.8 ккал
|
белки
50 г
|
жиры
48.3 г
|
углеводы
173.4 г
|100 г блюда
|ккал
178.6 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
5.4 г
|углеводы
19.3 г
Рецепт «Чебуреки духовые»:
Воду подсолить и, понемногу вливая в мучную крошку, замесить тесто, пока оно не станет мягким и гладким.
Начинка. В фарш (я брала готовый) добавить лук, измельченный в блендере или на терке. Вашу любимую зелень вымыть, обсушить и измельчить. У меня зеленый лук, кинза и укроп, каждого вида по несколько веточек, в общем пучок. По желанию подсолить. Добавить черный перец.
Тесто раскатать тонко, почти как на лапшу, чтобы стол чуть-чуть просвечивался. Вырезать кружки диаметром 10 см.
Выложить чебуреки на противень (лучше брать с бортами), смазать взбитым яйцом и присыпать тертым сыром.
Противень накрыть фольгой, аккуратно, чтобы фольга не касалась чебуреков. Выпекать при 200С в течение 15 минут под фольгой, потом фольгу снять и выпекать в течение 15 минут без фольги.
Комментарии и отзывы
14 июля 2019 года Angelina Wain #
7 сентября 2019 года Mamita SI # (автор рецепта)
28 января 2018 года lubavial #
31 января 2018 года Mamita SI # (автор рецепта)
15 марта 2017 года ellyaa #
15 марта 2017 года Mamita SI # (автор рецепта)
7 сентября 2016 года Нина Моисеенко #
7 сентября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
8 июля 2016 года sara2054 #
8 июля 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
27 июня 2016 года lisee #
27 июня 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
11 мая 2016 года zinabingo #
12 мая 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
4 мая 2016 года zinabingo #
4 мая 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
20 апреля 2016 года toma555 #
20 апреля 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
У меня получилось 2 противня по 8 штук.
20 апреля 2016 года margosha7300 #
20 апреля 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
8 февраля 2016 года Ника Никуша 1 #
8 февраля 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
2 февраля 2016 года АллаЖук #
3 февраля 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
Очень рада,что Вам понравилось!
13 января 2016 года Анастасия Кузьмич #
13 января 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
9 декабря 2015 года rugudzylka #
9 декабря 2015 года Mamita SI # (автор рецепта)
9 декабря 2015 года rugudzylka #
9 декабря 2015 года Mamita SI # (автор рецепта)
9 декабря 2015 года rugudzylka #
9 декабря 2015 года Mamita SI # (автор рецепта)
6 декабря 2015 года FoodStation1 #
8 декабря 2015 года Mamita SI # (автор рецепта)
6 декабря 2015 года wiski00 #
6 декабря 2015 года Mamita SI # (автор рецепта)
3 декабря 2015 года Ани Счастливая #
3 декабря 2015 года Mamita SI # (автор рецепта)
2 декабря 2015 года SMS_ka Crimea #
3 декабря 2015 года Mamita SI # (автор рецепта)
29 ноября 2015 года mperetyatko #
29 ноября 2015 года Mamita SI # (автор рецепта)
29 ноября 2015 года Bandikot #
29 ноября 2015 года Mamita SI # (автор рецепта)
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