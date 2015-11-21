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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Чебуреки
  • 21 ноября 2015, 23:31
  • 99972

Чебуреки духовые

Рецепт: Чебуреки духовые

Прекрасные "диетически е" (по сравнению с жареными) чебуреки. Вкусные, сочные, аппетитные. С хрустящей сырной корочкой. Заходите угощаться.

Категория: Выпечка Изделия из теста Чебуреки

Ингредиенты для «Чебуреки духовые»:

Тесто

Начинка

Верх

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1607.8 ккал 		белки
50 г 		жиры
48.3 г 		углеводы
173.4 г
100 г блюда
ккал
178.6 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
5.4 г		 углеводы
19.3 г


Рецепт «Чебуреки духовые»:

Тесто. В просеянную муку добавить яйцо, растереть в крошку.

После добавить растительное масло, снова растереть.

Воду подсолить и, понемногу вливая в мучную крошку, замесить тесто, пока оно не станет мягким и гладким.

Завернуть тесто в пленку и положить на пару часов в холодильник.

Начинка. В фарш (я брала готовый) добавить лук, измельченный в блендере или на терке. Вашу любимую зелень вымыть, обсушить и измельчить. У меня зеленый лук, кинза и укроп, каждого вида по несколько веточек, в общем пучок. По желанию подсолить. Добавить черный перец.

Добавить соевый соус. Тщательно вымешать до однородности.

Тесто раскатать тонко, почти как на лапшу, чтобы стол чуть-чуть просвечивался. Вырезать кружки диаметром 10 см.

На половину кружка положить ложку фарша, накрыть второй половиной теста и прижать вилкой.

Выложить чебуреки на противень (лучше брать с бортами), смазать взбитым яйцом и присыпать тертым сыром.

Противень накрыть фольгой, аккуратно, чтобы фольга не касалась чебуреков. Выпекать при 200С в течение 15 минут под фольгой, потом фольгу снять и выпекать в течение 15 минут без фольги.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Дом + К" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе / На закуску На полдник На природу На ужин : На горячее / На закуску

Теги: обед

Вкусы: сырный мясной

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Чебуреки духовые
Описание: Прекрасные "диетически е" (по сравнению с жареными) чебуреки. Вкусные, сочные, аппетитные. С хрустящей сырной корочкой. Заходите угощаться.
Тэги: обед.


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Комментарии и отзывы

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Фарш отличный, слчный и вкусный. Тесто буду использовать другое - это рвется в процессе запекания. Спасибо за отличную идею запкания в духовке. Очень удобно.
Спасибо за доверие
Большое спасибо за рецепт. Сделала фарш такой же,но тесто у меня было готовое в упаковке. Часть приготовила на противне,часть в сковороде,но практически без масла(сковороду только смазала).Очень вкусно.Следующий раз приготовлю с тестом по Вашему рецепту. Ещё раз спасибо,что поделились таким хорошим ,можно сказать , менее колорийным рецептом.
Большое спасибо за такой подробный и теплый комментарий! Я очень рада,что чебуреки Вам понравились!
Kagetsya, dyxovie chebyreki - yantik. Ochen vkysnie, poprobyu vash rezept.
Большое спасибо!
рецептик переписала, все ингредиенты есть, сегодня же приготовлю и заранее спасибо за мой вкусный обед
Большое спасибо,буду только рада!
Воду в тесто добавлять какую-ледяную, теплую, или горячюю?
Холодную,но не ледяную
Получились очень вкусные, сочные, спасибо
Большое спасибо за доверие и приготовление!
Большое спасибо!
И Вам спасибо!
Просто супер-рецепт!!!! Обожаю чебуреки, но жареное в последнее время действует на желудок. А этот рецепт посто находка для меня. Но чтобы мясо не стало "котлеткой" в сырой фарш нужно добавить холодной воды. После поста сделаю. И есть вопрос - а сколько штук получается?
Большое спасибо за теплый комментарий!
У меня получилось 2 противня по 8 штук.
Хороший рецепт чебуреков,особенно понравилось то,что они готовятся в духовке. Супер!!!Спасибо!
И Вам спасибо за выбор рецепта!
Хорошая альтернатива жаренным. Специально для моего мужа. Он оценил. Спасибо.
Я очень этому рада,большое спасибо!
Спасибо за рецепт! Семья любит чебуреки, но жареные я не хотела делать, а в духовке даже не приходило в голову. Просто чудо! Немножко пожарила - для скептиков, остальное в духовке. Последние стали фаворитами. Однозначно - в семью!
Большое спасибо за доверие и приготовление!
Очень рада,что Вам понравилось!
Попробовала ваш рецепт и ничего не получилось( обожаем чебуреки всей семьей но эти есть было просто невозможно. Тесто жесткое и сухое, мясо тоже сухое, совершенно нет сочности без которой чебурек не чебурек... очень жаль, а так хотелось уйти от вредных жаренных чебуреков
Мне тоже очень жаль,что не получилось
Очень вкусно, мясо сочное, тесто вкусное, легко делаетса. Всем очень понравилось. Но все 20 штук прилипло, почему не знаю. С 4 потекло с мяса по идее они должни только прилипнуть, что не так с остальными?
Прилипли к противню Вы имеете ввиду?
Да
Даже не знаю в чем тут дело Я на пергаменте сейчас все пеку.
Спасибо, рецепт класный, может во второй раз выйдет!
Скрещу за Вас пальцы!
Очень аппетитно смотрится
Благодарю!
Я чумею. В обморок грохнусь, как аппетитно, про том что говядину на дух не выношу! Сделаю мужу, он говядоед у меня, от беляшей стонет. Спасибо за идею!
Спасибо за комментарий!
Приготовила на прошлой неделе. Спасибо еще раз вам за рецепт - замечательная идея для чебуреков . С мужем быстро с ними справились )). Единственное - зелени свежей не очень много было и я добавила сушеной, а фарш не размягчила водой, и они получились слегка суховатые, но все равно очень вкусные ! Однозначно - буду еще готовить, как пост закончится. Хочу помидорку или перчик в следующий раз попробовать добавить...
Замечательная идея! Спасибо за доверие и приготовление!
Никогда ни в какие чебуреки не лодится яйцо в тесто. Новорю как преставитель народа, чебуреки -это национальное блюдо. Да, возможно, вкусно оригинально, но это пирожки св форме чебуреков. А фотографии красивые
Спасибо
Очень вкусно и оригинально, спасибо!!!
Вам спасибо!
очень аппетитно выглядит, а сок внутри можно устроить кусочком сливочного масла ...
Вы правы,спасибо!
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