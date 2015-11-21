Чебуреки духовые

Начинка. В фарш (я брала готовый) добавить лук, измельченный в блендере или на терке. Вашу любимую зелень вымыть, обсушить и измельчить. У меня зеленый лук, кинза и укроп, каждого вида по несколько веточек, в общем пучок. По желанию подсолить. Добавить черный перец.