Приготовив куриное филе с овощами таким способом, получится порционное, необычное и вкусное блюдо, которое очень удобно приготовить и подать на стол, и конечно же, порадовать своих родных и близких.
- 24 ноября 2015, 9:14
- 18553
Куриное филе с овощами, запеченные в лаваше
Ингредиенты для «Куриное филе с овощами, запеченные в лаваше»:
- Филе куриное — 500 г
- Перец болгарский — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Горошек зеленый (у меня замороженный) — 100 г
- Масло оливковое — 50 мл
- Соевый соус (Kikkoman) — 2 ст. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Лаваш (армянский 2 листа ) — 2 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2437.4 ккал
|
белки
163.3 г
|
жиры
69.2 г
|
углеводы
296.8 г
|100 г блюда
|ккал
168.1 ккал
|белки
11.3 г
|жиры
4.8 г
|углеводы
20.5 г
Рецепт «Куриное филе с овощами, запеченные в лаваше»:
Листы лаваша смазать (не обязательно) оливковым маслом (20 мл.) и разрезать пополам. В центр половинки выложить куриное филе с овощами.
Получается очень вкусное, сытное, насыщенное и сочное блюдо.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
6 ноября 2019 года darinagannenko #
6 ноября 2019 года МурКатеринка # (автор рецепта)
3 мая 2018 года инга140874 #
Из фольги у меня не вытащилось и я знаю почему. Я сначала их накрутила и положила в холодильник, чтоб запечь перед ужином, ну лаваш конечно же размок на дне.
Но вывалив в тарелку съедается просто со смаком!
Спасибо за рецепт, буду делать часто.
8 июня 2018 года МурКатеринка # (автор рецепта)
10 апреля 2018 года yoanna china #
17 апреля 2018 года МурКатеринка # (автор рецепта)
11 января 2017 года рева-2016 #
12 января 2017 года МурКатеринка # (автор рецепта)
11 января 2017 года Аллочка-уралочка #
12 января 2017 года МурКатеринка # (автор рецепта)
10 января 2017 года marusjala #
12 января 2017 года МурКатеринка # (автор рецепта)
10 января 2016 года Ludmilla2000 #
Скажите, пожалуйста, сколько получается штук из этих продуктов? Хочу приготовитьна семейный обед, надо чтобы всем досталось.
11 января 2016 года МурКатеринка # (автор рецепта)
12 января 2016 года Ludmilla2000 #
12 декабря 2015 года yul6100 #
13 декабря 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
9 декабря 2015 года Юлиана Молчанова #
10 декабря 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
8 декабря 2015 года daha18 #
9 декабря 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
6 декабря 2015 года ЖАСМИН61 #
7 декабря 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
1 декабря 2015 года ИчиК #
2 декабря 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
30 ноября 2015 года Милютина Елена #
30 ноября 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
30 ноября 2015 года uggi #
30 ноября 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
30 ноября 2015 года Анастасия Малыгина #
30 ноября 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
30 ноября 2015 года n ulova #
30 ноября 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
30 ноября 2015 года Людмила Светлова #
30 ноября 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
29 ноября 2015 года swetlana010 #
30 ноября 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
29 ноября 2015 года sunsv #
30 ноября 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
27 ноября 2015 года Елена-13 #
28 ноября 2015 года МурКатеринка # (автор рецепта)
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