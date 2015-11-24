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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 24 ноября 2015, 9:14
  • 18553

Куриное филе с овощами, запеченные в лаваше

Рецепт: Куриное филе с овощами, запеченные в лаваше

Приготовив куриное филе с овощами таким способом, получится порционное, необычное и вкусное блюдо, которое очень удобно приготовить и подать на стол, и конечно же, порадовать своих родных и близких.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриное филе с овощами, запеченные в лаваше»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2437.4 ккал 		белки
163.3 г 		жиры
69.2 г 		углеводы
296.8 г
100 г блюда
ккал
168.1 ккал		 белки
11.3 г		 жиры
4.8 г		 углеводы
20.5 г


Рецепт «Куриное филе с овощами, запеченные в лаваше»:

Куриное филе промыть и нарезать кусочками.

Лук почистить, помыть и порезать.

Морковь почистить, помыть и порезать.

Перец очистить от семян, помыть и порезать.

Куриное филе посолить и обжарить на оливковом масле (30 мл.) до побеления.

Добавить лук, морковь, перец и горошек. Перемешать.

Затем добавить соевый соус Kikkoman, хорошо перемешать и потушить минут 5-7 на среднем огне.

Листы лаваша смазать (не обязательно) оливковым маслом (20 мл.) и разрезать пополам. В центр половинки выложить куриное филе с овощами.

Сформировать "мешочек".

Завернуть "мешочек" в фольгу. Запекать в духовке, заранее разогретой до 200 градусов, 20 минут.

С "мешочков" снять фольгу и можно подавать к столу.




Получается очень вкусное, сытное, насыщенное и сочное блюдо.




Приятного аппетита!!!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Дом + К" На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: ужин обед второе

Вкусы: овощной куриный

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Куриное филе с овощами, запеченные в лаваше
Рецепт: Куриное филе с овощами, запеченные в лаваше

Приготовив куриное филе с овощами таким способом, получится порционное, необычное и вкусное блюдо, которое очень удобно приготовить и подать на стол, и конечно же, порадовать своих родных и близких.

Ингредиенты для «Куриное филе с овощами, запеченные в лаваше»:

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Фотографии «Куриное филе с овощами, запеченные в лаваше» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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Как же это вкусно,просто обьедение!!!Большое спасибо за рецепт!
На здоровье!!! Вам спасибо большое за внимание!!!
Ну очень вкусно!
Из фольги у меня не вытащилось и я знаю почему. Я сначала их накрутила и положила в холодильник, чтоб запечь перед ужином, ну лаваш конечно же размок на дне.
Но вывалив в тарелку съедается просто со смаком!
Спасибо за рецепт, буду делать часто.
И вам спасибо за довериеи внимание к рецепту!!! Очень рада, что вам было вкусно!!!
Отличное блюдо,делала начинку в горшочках ,на гарнир -рис.семья оценила.с лавашом тоже пробовали.оба варианта очень супер.
Очень рада, что рецепт вам пригодился и понравился!!! Спасибо большое за внимание!!!
Очень понравился рецептик, хочу!!!!
Готовьте на здоровье!!! И спасибо за внимание!!!
Катюша, соблазнительная курочка !
Аллочка, сердечно благодарю!!!
Простите за фото с фольгой (это чтобы не остыло). Получилось не так красиво, но однозначно вкусно и полезно. Спасибо.
И Вам спасибо огромное за доверие к рецепту и фотоотчет!!! Рада, что было вкусно
Очень интересный рецепт.
Скажите, пожалуйста, сколько получается штук из этих продуктов? Хочу приготовитьна семейный обед, надо чтобы всем досталось.
Получается 4 порции, достаточно больших Буду рада, если рецепт пригодится
Большое спасибо за ответ
Наша семья хочет поблагодарить автора за такой вкусный рецепт!!! Фото-отчет в дневнике. Делали вчера на ужин, однозначно будем еще готовить (правда я сделала отступление от рецепта - добавила помидор еще). Спасибо большое за такую вкуснятину Оценку поставили.
Спасибо большое за благодарность и отчет!!! Я очень рада, что рецепт Вам пригодился и понравился!!!
Скажите пожалуйста, а лаваш получается мягкий, как блинчик или как вареный или хрустящий. В конце не нужно фольгу приоткрывать чтоб подрумянился??
Лаваш, если хорошо пропитается, получается размягченный, скорее, как блинчик, а кончики сверху немного хрустящие. Фольгу приоткрывать не нужно.
Скажите пожалуйста,а не получится ли курочка как бы пареная ? Я как то так (в фольге ) запекалв курочку, так она у меня парная получилась (((((.заранее благодарю!
Я бы не сказала, что курочка получается парная, тем более её же сначала обжариваем, а потом запекаем, да еще она пропитывается соком овощей.
Спасибо! Попробую...
Попробуйте , конечно! И спасибо за внимание!!!
А можно все тоже самое, но не запекать в духовке? Тоже очень вкусно получается и главное, быстрее!
Да, конечно можно и не запекать, а потушить в сковороде, тоже будет вкусно С лавашом, просто, не совсем обычно
Спасибо за прекрасный рецепт, беру в КК
Забирайте на здоровье!!!
Симпатично и аппетитно выглядит, спасибо за рецепт!
Вам спасибо за внимание!!!
Прелесть обалденная, красиво, порционно, ну чего ещё желать?! по-моему, празднично! спасибо за супер-идею!!
Вам спасибо за такой теплый и приятный отзыв!!!
Чудесная идея подачи.
Спасибо большое!!!
Класс!!!!!!!!! А лаваш потом съедается? А он жесткий ?
Спасибочки, Людмила! Да, конечно, лаваш съедается, он в данном блюде вместо хлеба. Остается совершенно не жесткий, главное не забыть смазать его маслом, да еще он пропитается соком куриного филе с овощами, в итоге получается очень вкусный.
Класс! Можно и на Новый год сделать, очень оригинально, спасибо
Спасибо большое!!! Готовьте на здоровье!!!
круть!!!
Спасибочки!!!
Спасибочки, Елена!!!
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