Рождественский мясной рулет без выпечки

Куриную грудку перемолоть в блендере, добавить специи, мягкий сыр (у меня филадельфия) и предварительно отваренный горошек (если не любите горох, можно не добавлять или заменить на шпинат. Шпинат придаст свой вкус. Пробуйте и решайте, что вам больше по вкусу!)

Горошек можно оставить целиком или перемолоть вместе с мясом, это дело вкуса.

Хорошо перемешать.