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- 8 декабря 2015, 21:05
- 109497
Рождественский мясной рулет без выпечки
Ингредиенты для «Рождественский мясной рулет без выпечки»:
Основа
- Филе куриное (отварное) — 300 г
- Сыр мягкий — 100 г
- Горошек зеленый — 4 ст. л.
- Специи (Хмели-сунели)
Начинка
- Грибы (крупные) — 6 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Орехи грецкие — 1 горст.
- Укроп
- Рис — 1/2 стак.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1855.9 ккал
|
белки
112.1 г
|
жиры
73.5 г
|
углеводы
183.1 г
|100 г блюда
|ккал
162.8 ккал
|белки
9.8 г
|жиры
6.4 г
|углеводы
16.1 г
Рецепт «Рождественский мясной рулет без выпечки»:
Куриную грудку перемолоть в блендере, добавить специи, мягкий сыр (у меня филадельфия) и предварительно отваренный горошек (если не любите горох, можно не добавлять или заменить на шпинат. Шпинат придаст свой вкус. Пробуйте и решайте, что вам больше по вкусу!)
Горошек можно оставить целиком или перемолоть вместе с мясом, это дело вкуса.
Хорошо перемешать.
Лук и чеснок почистить, нарезать произвольно. Обжарить на оливковом масле пару минут.
Почистить грибы, нарезать, добавить к луку.
Обжарить 2-3 минуты. Добавить специи и рис. Дать остыть, перемолоть в блендере.
На лист фольги или пищевой пленки укладываем мясной фарш с горошком.
Отступив от краев, укладываем грибную начинку с рисом.
Присыпать начинку рубленным орехом и мелко нарезанным укропом.
Свернуть рулетом. Ставим рулет в холод на час.
Перед подачей верх украсить нарезанным укропом и розовым перцем.
Порезать рулет порционно.
Рецепт авторский.
Комментарии и отзывы
6 июля 2018 года katinakvas #
10 июля 2018 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
36 месяцев назад kpu #
25 июня 2017 года svetik5552 #
12 ноября 2016 года kepai #
12 июня 2016 года Елена_Хелена_1 #
5 февраля 2016 года Astra17 #
7 февраля 2016 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
7 февраля 2016 года Astra17 #
8 февраля 2016 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
25 января 2016 года Valentina_charm #
11 января 2016 года dev1605 #
7 января 2016 года solna #
11 января 2016 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
7 января 2016 года solna #
60 месяцев назад yelena kalach #
4 января 2016 года golubga #
4 января 2016 года Наталия63 #
4 января 2016 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
4 января 2016 года Наталия63 #
можно плавленный или нет?
4 января 2016 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
31 декабря 2015 года Rusika I Philipp #
31 декабря 2015 года Lee_Taa #
31 декабря 2015 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
31 декабря 2015 года tatianka_88 #
31 декабря 2015 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
31 декабря 2015 года Lee_Taa #
Танюша, давай уже, сосредоточься))
31 декабря 2015 года tatianka_88 #
30 декабря 2015 года Lee_Taa #
«-а можно без сыра? Или чем его заменить?
-чем можно заменить грибы? Дети же не будут есть
-А вы не пробовали вместо укропа чё-нить другое? Ну там... коричку... чернослив...
-ну что могу сказать, на вкус и цвет.. как по мне, то выброшенные продуктытолько заменила оливковое масло на подсолнечное.
-Почему-то мне кажется, что если взять даже простой плавленный сырок, тоже получится неплохо »
31 декабря 2015 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
Конечно вкусы у всех разные,может и не понравился рулет(на вкус и цвет как говорится....)но выбросить продукты в мусор...Хорошая хозяка никогда этого не позволит.Из этих продуктов получится отличная пицца на сковороде,но тут опять мой рецепт....Думаю проблема не в рулете!
31 декабря 2015 года Lee_Taa #
30 декабря 2015 года Галина Ковальова #
31 декабря 2015 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
6 января 2016 года Галина Ковальова #
30 декабря 2015 года victoriazeltov #
30 декабря 2015 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
30 декабря 2015 года tana rum #
30 декабря 2015 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
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