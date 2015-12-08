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  • 8 декабря 2015, 21:05
  • 109497

Рождественский мясной рулет без выпечки

Рецепт: Рождественский мясной рулет без выпечки

Мясной и без выпечки? Кому интересно, прошу. Все как всегда: быстро и из простых продуктов.

Категория: Закуски Закусочные рулеты Мясные рулеты

Ингредиенты для «Рождественский мясной рулет без выпечки»:

Основа

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1855.9 ккал 		белки
112.1 г 		жиры
73.5 г 		углеводы
183.1 г
100 г блюда
ккал
162.8 ккал		 белки
9.8 г		 жиры
6.4 г		 углеводы
16.1 г

Рецепт «Рождественский мясной рулет без выпечки»:

Куриную грудку перемолоть в блендере, добавить специи, мягкий сыр (у меня филадельфия) и предварительно отваренный горошек (если не любите горох, можно не добавлять или заменить на шпинат. Шпинат придаст свой вкус. Пробуйте и решайте, что вам больше по вкусу!)
Горошек можно оставить целиком или перемолоть вместе с мясом, это дело вкуса.
Хорошо перемешать.

Отварить рис ТМ Мистраль, дать остыть.

Лук и чеснок почистить, нарезать произвольно. Обжарить на оливковом масле пару минут.
Почистить грибы, нарезать, добавить к луку.
Обжарить 2-3 минуты. Добавить специи и рис. Дать остыть, перемолоть в блендере.

На лист фольги или пищевой пленки укладываем мясной фарш с горошком.
Отступив от краев, укладываем грибную начинку с рисом.
Присыпать начинку рубленным орехом и мелко нарезанным укропом.
Свернуть рулетом. Ставим рулет в холод на час.

Перед подачей верх украсить нарезанным укропом и розовым перцем.
Порезать рулет порционно.
Рецепт авторский.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний сюрприз для огненной обезьяны" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска рулет

Вкусы: пикантный мясной

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Рождественский мясной рулет без выпечки
Рецепт: Рождественский мясной рулет без выпечки

Мясной и без выпечки? Кому интересно, прошу. Все как всегда: быстро и из простых продуктов.

Ингредиенты для «Рождественский мясной рулет без выпечки»:

Комментарии и отзывы

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Подскажите, пожалуйста. Полстакана риса уже отваренного или сырого?
см шаг №2
Готовила этот рулет на Новый Год. Рецепт немного изменила. Не стала добавлять горошек, честно, он там лишний. Из начинки исключила рис, не любят мои рис с грибами. Сыр был двух видов : Виолетта и Хохланд. Грибы - вешенки, вернее икра из грибов. Рулет очень нежный, но процесс приготовления очень трудоемкий, проще было бы запечь и не морочить голову. Времени ушло уйма. Результат великолепный, все одобрили, но повторно вряд ли буду делать, дорого и времязатратно. Но сам рецепт достойный, у кого есть время, рулет получается очень вкусный и нежный.
Спасибо, за рулетик ! Готовила на день рождения, гости оценили!!!
Подскажите пожалуйста, получается, что грибы жарим только 2-3 минутки? Почти сырые?
Читаю Ваши рецепты и восторгаюсь!!! сплошные шедевры!
Ольга, подскажите пожалуйста, рулет вначале нужно скрутить и потом его фольгой обвернуть, или скрутить сразу с фольгой, а после холодильника вытащить фольгу каким то образом. Извините за глупый вопрос, но что то я засомневалась.
Свернуть как обычно вы скручиваете рулеты.Фольга или пленка остается сверху,чтобы потом ее можно было легко снять.
Спасибо, вчера уже сообразила по ходу готовки, рулеты без выпечки раньше не делала, только из теста. Спасибо за рецепт, все получилось вкусно!
Прелесть!.. Очень понравился!.. Огромное спасибо!..
спасибо, огромное! Старый Новый год обязательно украшу Вашим рулетом!
Фотоотчет в альбоме https://www.povarenok.ru/photo/62666/
спасибо большое за отчет!
О-о-очень нежный и о-о-очень вкусный рулет. Горошек не перемалывала, грибы- сушеные боровики, рис варила в грибном отваре. Равнодушных не осталось Большое спасибо за чудесный рецепт! С Рождеством ! Всех благ!
спасибо , интересно
Очень красивый рулет!
Огромное спасибо за рецепт! Очень хочу приготовить. Но у нас такого сыра нет. Скажите, каким можно заменить? Плавленным или каким другим?
хохланд или любой сливочный
тот, который намазывается на хлеб?
можно плавленный или нет?
с плавленным не пробовала ,не могу сказать
Вкусняшку! На Рождество попробую приготовить))
Боже, у Вас столько уровней на этом сайте, наград за конкурсы и столько положительных отзывов!! Так-так-так... Буду сейчас Ваши рецепты смотреть - уверена, "плавленным сырком" не обойдётся)) С наступающим Вас, Ольга и самые лучшие пожелания, от души!! Представляю себе, каким вкусненьким будет Ваш стол сегодня!))
Мясо сырое?..
почему сырое?Написано в ингредиентах отварное!
Написано же: "Филе куриное (отварное) — 300 г "
Танюша, давай уже, сосредоточься))
Ответ для Ольга Бабич
Точно.Ольга,простите меня за невнимательность...
Автор рецепта приготовила рулет по своему вкусу и нам сообщила рецепт. Если Вы делаете замену ингредиентов, то сами отвечаете за то, что Вы приготовили:
«-а можно без сыра? Или чем его заменить?
-чем можно заменить грибы? Дети же не будут есть
-А вы не пробовали вместо укропа чё-нить другое? Ну там... коричку... чернослив...
-ну что могу сказать, на вкус и цвет.. как по мне, то выброшенные продуктытолько заменила оливковое масло на подсолнечное.
-Почему-то мне кажется, что если взять даже простой плавленный сырок, тоже получится неплохо »
Спасибо за поддержку!
Конечно вкусы у всех разные,может и не понравился рулет(на вкус и цвет как говорится....)но выбросить продукты в мусор...Хорошая хозяка никогда этого не позволит.Из этих продуктов получится отличная пицца на сковороде,но тут опять мой рецепт....Думаю проблема не в рулете!
Троллей везде хватает - и в жизни, и в сети. Я воспринимаю это как тест на раздражительность))
сновым годом
а можно без сыра? Или чем его заменить?
без сыра распадется,замените сливочным маслом,только пропорция меньше.
Забираю в Кулинарную книгу, уже хочу приготовить на Новый год такое блюдо. С наступающими праздниками!
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