Если вы читали романы Вальтера Скотта или, по крайней мере, смотрели фильм "Джен Эйр", то должны знать, что в Шотландии и Ирландии довольно холодно. Шотландские вересковые пустоши очень красивы в период цветения, но продуваются ледяными ветрами насквозь. А скалистые берега, кроме того, обдаются ледяным прибоем. Жители этих мест суровы, а пища их проста, но очень сытна, ведь она должна не только насытить, но и согреть. Именно поэтому основной пищей был густой, ароматный суп. Бедняки варили его из моллюсков, богатые - из говядины или дичи мяса. Моллюски в изобилии водились в прибрежных водах и стоили, не в пример сегодняшнему дню, гораздо дешевле мяса. Ах, да, забыла добавить: рецепт нашла в интернете, довольно долго он ждал своей очереди. Вот, дождался. Я не знаю, насколько этот рецепт старинный, как о нем заявлено, ведь Колумб открыл Америку только в 1492 году... хотя... пять с лишним столетий прошло, можно уже считать старинным:)))
- 15 декабря 2015, 9:26
- 27256
Старинный английский суп "Стю"
Ингредиенты для «Старинный английский суп "Стю"»:
- Говядина — 400 г
- Фарш мясной (свиной) — 200 г
- Морковь (небольшие) — 2 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Фасоль (красная) — 1 стак.
- Горошек зеленый (свежий или замороженный) — 1 стак.
- Фасоль стручковая (свежая или замороженная) — 1 стак.
- Картофель (или 4 шт.) — 3 шт
- Соевый соус (2-4 ст.л.) — 2 ст. л.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (по вкусу)
- Паприка сладкая (по вкусу)
- Лист лавровый — 3 шт
- Вода — 3 л
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2431.7 ккал
|
белки
152.9 г
|
жиры
55.4 г
|
углеводы
277.4 г
|100 г блюда
|ккал
48.7 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
1.1 г
|углеводы
5.6 г
Рецепт «Старинный английский суп "Стю"»:
Красную фасоль замочить на ночь, затем промыть ее, отварить в отдельной посуде до готовности, слить воду! Красная фасоль в сыром виде содержит ядовитые ферменты, поэтому ее всегда вымачивают или отваривают в отдельной посуде, и воду никогда не используют для последующего приготовления.
Подготовить продукты. Морковь и картофель вымыть и почистить.
Мясо поставить варить в большой кастрюле на 3,5 литра, после того, как бульон закипит, снять пену и добавить лавровый лист и варить, пока говядина не станет мягкой, 2-3 часа (если у вас телятина, то примерно час-полтора).
Прямо в бульон влить соевый соус, по ложке, каждый раз перемешивая и пробуя на вкус. Мне хватило 2 ст. л. Добавить в стю мясо и обжаренный фарш.
Добавить в наш супчик сахар, сладкую паприку и досолить, если недостаточно соли. Варить еще около 10 минут. Выключить огонь, добавить измельченный чеснок, накрыть суп крышкой и дать ему настояться 15-20 минут.
Подавать с деревенским хлебом, посыпав зеленью.
Невероятно насыщенный, согревающий и очень сытный суп.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
8 июня tata1108 #
15 июня Нина-супербабушка # (автор рецепта)
20 января 2018 года Rebecka #
21 января 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
24 июля 2017 года slkaterina #
29 июля 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
23 мая 2017 года xeny79 #
23 мая 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 февраля 2016 года Светлана Мищенко #
22 февраля 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
2 февраля 2016 года Валя0304 #
2 февраля 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
20 января 2016 года liyatana #
20 января 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 января 2016 года kotmarsa #
15 января 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
12 января 2016 года v blago #
вкусный рецепт,браво
12 января 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 января 2016 года AllochkaM #
7 января 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
30 декабря 2015 года Живага Елена #
31 декабря 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
30 декабря 2015 года Ольга Андреюк #
30 декабря 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
23 декабря 2015 года lyolya1978 #
Суп ооооочень вкусный, все оценили.
На следующий день становится вкусней!
25 декабря 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 декабря 2015 года Алёна и Никита #
21 декабря 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
19 декабря 2015 года V_Natalia1 #
19 декабря 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 декабря 2015 года Vinca #
17 декабря 2015 года Vinca #
17 декабря 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
17 декабря 2015 года Жанночкин # (модератор)
Ниночка,интересный рецепт и сама история,которая меня подвинула поискать в инете,спасибо за "насыщенный" рецепт!
17 декабря 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
16 декабря 2015 года tan 1608 #
16 декабря 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 декабря 2015 года Щербакова Елена #
16 декабря 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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