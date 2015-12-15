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  • 15 декабря 2015, 9:26
  • 27256

Старинный английский суп "Стю"

Рецепт: Старинный английский суп Стю

Если вы читали романы Вальтера Скотта или, по крайней мере, смотрели фильм "Джен Эйр", то должны знать, что в Шотландии и Ирландии довольно холодно. Шотландские вересковые пустоши очень красивы в период цветения, но продуваются ледяными ветрами насквозь. А скалистые берега, кроме того, обдаются ледяным прибоем. Жители этих мест суровы, а пища их проста, но очень сытна, ведь она должна не только насытить, но и согреть. Именно поэтому основной пищей был густой, ароматный суп. Бедняки варили его из моллюсков, богатые - из говядины или дичи мяса. Моллюски в изобилии водились в прибрежных водах и стоили, не в пример сегодняшнему дню, гораздо дешевле мяса. Ах, да, забыла добавить: рецепт нашла в интернете, довольно долго он ждал своей очереди. Вот, дождался. Я не знаю, насколько этот рецепт старинный, как о нем заявлено, ведь Колумб открыл Америку только в 1492 году... хотя... пять с лишним столетий прошло, можно уже считать старинным:)))

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Старинный английский суп "Стю"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2431.7 ккал 		белки
152.9 г 		жиры
55.4 г 		углеводы
277.4 г
100 г блюда
ккал
48.7 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
1.1 г		 углеводы
5.6 г


Рецепт «Старинный английский суп "Стю"»:

Красную фасоль замочить на ночь, затем промыть ее, отварить в отдельной посуде до готовности, слить воду! Красная фасоль в сыром виде содержит ядовитые ферменты, поэтому ее всегда вымачивают или отваривают в отдельной посуде, и воду никогда не используют для последующего приготовления.
Подготовить продукты. Морковь и картофель вымыть и почистить.

Мясо поставить варить в большой кастрюле на 3,5 литра, после того, как бульон закипит, снять пену и добавить лавровый лист и варить, пока говядина не станет мягкой, 2-3 часа (если у вас телятина, то примерно час-полтора).

Морковь нашинковать соломкой. Картофель нарезать на небольшие кубики.

Лук мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета, добавить томатную пасту

И продолжить обжаривание еще 3-4 минуты. Отставить.

Готовый бульон процедить.

Мясо вынуть из бульона, слегка остудить и разделить на небольшие кусочки.

На отдельной сковороде обжарить фарш, посолить и поперчить.

В кипящий бульон добавить картофель, довести до кипения и варить на маленьком огне 10 минут.

Затем добавить морковь,

Всыпать готовую красную фасоль, стручковую фасоль, горошек и лук с томатом.

Прямо в бульон влить соевый соус, по ложке, каждый раз перемешивая и пробуя на вкус. Мне хватило 2 ст. л. Добавить в стю мясо и обжаренный фарш.

Добавить в наш супчик сахар, сладкую паприку и досолить, если недостаточно соли. Варить еще около 10 минут. Выключить огонь, добавить измельченный чеснок, накрыть суп крышкой и дать ему настояться 15-20 минут.


Подавать с деревенским хлебом, посыпав зеленью.


Невероятно насыщенный, согревающий и очень сытный суп.


Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год + К" На обед : На первое На ужин : На горячее

Теги: ужин обед горячее первое

Вкусы: томатный фасолевый овощной мясной насыщенный

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Старинный английский суп "Стю"
Рецепт: Старинный английский суп Стю

Если вы читали романы Вальтера Скотта или, по крайней мере, смотрели фильм "Джен Эйр", то должны знать, что в Шотландии и Ирландии довольно холодно. Шотландские вересковые пустоши очень красивы в период цветения, но продуваются ледяными ветрами насквозь. А скалистые берега, кроме того, обдаются ледяным прибоем. Жители этих мест суровы, а пища их проста, но очень сытна, ведь она должна не только насытить, но и согреть. Именно поэтому основной пищей был густой, ароматный суп. Бедняки варили его из моллюсков, богатые - из говядины или дичи мяса. Моллюски в изобилии водились в прибрежных водах и стоили, не в пример сегодняшнему дню, гораздо дешевле мяса. Ах, да, забыла добавить: рецепт нашла в интернете, довольно долго он ждал своей очереди. Вот, дождался. Я не знаю, насколько этот рецепт старинный, как о нем заявлено, ведь Колумб открыл Америку только в 1492 году... хотя... пять с лишним столетий прошло, можно уже считать старинным:)))

Ингредиенты для «Старинный английский суп "Стю"»:

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Фотографии «Старинный английский суп "Стю"» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Оооочень понравился суп!!! Вкусный, сытный, ароматный. Огромное спасибо за прекрасный рецепт!!!
Я бесконечно рада! Спасибо большое за чудесный отзыв!
Офигительно вкусный суп!! Мне так понравилось, что я уже второй раз за день ем! Спасибо за рецепт! Буду готовить еще
Я очень за вас рада! Спасибо большое за чудесный комментарий!
Очень понравился суп! Я еще более упростила процесс готовки, фарш обжарила вместе с луком и томатной пастой, морковь заложила сразу вместе с картофелем, горошек использовала консервированный. Результатом очень довольна! Нина, в очередной раз, благодарю Вас за рецепт!
Спасибо большое, Катюша, я так рада, что вам понравилось!
Этот суп готовила в первый раз. Правда, без фасоли (забыла замочить на ночь). Но и без неё суп получился наваристым, ароматным и очееееееень вкусным. Великолепно!
Спасибо большое! Я так рада, что вам понравилось! Очень-очень приятно!
Только что приготовила этот суп! Ели всей семьёй с большим удовольствием! Очень вкусно! Спасибо!
На здоровье, Светланочка! Очень рада, что вам понравилось!
Ниночка, очень красиво! И к Великобритании и их традициям я отношусь с большим интересом А если вместо красной взять белую фасоль и не добавлять соевый соус, будет уже другой рецепт?..
Конечно, немного другой, но, думаю, что все равно будет вкусно!
Нина, и снова Ах! Суп просто невероятно вкусный! Сегодня приготовила на радость себе и домочадцам! Нет, реально, просто великолепно: красивый, вкусный, сытный! Готовить было одно удовольствие! Спасибо! P.S. Если есть время заходите в альбом посмотреть фото.
Очень жалею, что такой восхитительный суп мне теперь нет для кого варить.
А почему? Что приключилось?
Автору большое спасибо за очень
вкусный рецепт,браво
Вам спасибо за комментарий. Очень рада!
Спасибо Вам большое за такое замечательное кулинарное путешествие! Суп действительно ароматный и такооой вкусный. Делала строго по рецепту, хотя люблю от себя что-нибудь добавить. Моя младшая малоешка просила добавки!!! Боюсь не дождусь времени настоялся))) Очень рада Вашим рецептам, они такие же яркие Как и Вы сами. Приставка СУПЕР оправдана. С Рождеством Вас и Вашу дружную семью.
Большое спасибо за чудесный отзыв и сердечные пожелания! Желаю и вам мира, добра, любви и счастья!
Не суп, а СУПИЩЕ!!!!! Айнтопфы я обожаю... особенно зимой, значит и этот понравится... Такой "многогранный" Забираю.
Леночка, не ошибешься! Спасибо, дорогая! С наступающим Новым годом тебя! Здоровья, счастья и добра!
Вкуснятина получилась неимоверная! Варила на телячьих ребрышках... В таком виде вся семья в кои-то веки ела фасоль, облизывалась и просила добавки) Спасибо!
Боже мой, как же я рада! В предверие Нового года такой замечательный отзыв!!! Спасибо, спасибо большое! С наступающим Новым годом вас! Добра и счастья!!!
Спасибо!
Суп ооооочень вкусный, все оценили.
На следующий день становится вкусней!
Согласна с вами полностью, на второй день он стал вкуснее. Настоялся.
Суп вкусный, сытный, не избитый... Простите, но сделала одно отступление, тоже подредактировала под свою семью: вместо фарша обжарила подкопченные сосиски. Все же бобовые супы у нас идут лучше с привкусом копчения.... Всем понравилось, буду готовить еще, тем более, что зеленый горошек, стручковая фасоль и семена фасоли у меня свои, выращиваю летом. Спасибо.
На здоровье! Я рада, что суп вам понравился!
Очень вкусно. То что нужно зимним вечером. Я люблю фасоль, а муж мясо. Так в этом супе есть все, чтобы и ему угодить (много мяса, так еще и фарш), а мне фасолька. Ммммм. Вкуснятина получилась. Спасибо. Единственное, это не было горошка. Не где у нас не встречала замороженный. Интересно, а можно положить консервированный? Или лучше вообще без него готовить?
Дорогая Наташа, спасибо большое за чудесный комментарий! Я думаю, что можно положить и консервированный горошек, но сделать это надо в самом конце, ведь он уже готовый.
Ну вот,теперь уже бАлшое спасибо от всей семьи!
Только что сварила,ну и запах я вам скажу!!! Мне кажется я уже наелась пока пробовала, тааак вкуснооо! Спасибо за рецепт (пока только от меня,посмотрим,что мои скажут )
Как я рада, что вам понравилось! Большое спасибо за доверие и за чудесный отчет!
Какой классный суп ,да ещё с такой богатой историей!
Ниночка,интересный рецепт и сама история,которая меня подвинула поискать в инете,спасибо за "насыщенный" рецепт!
На здоровье! Буду рада, если суп понравится! Спасибо за комментарий!
Представляю как это вкусно. Спасибо за прекрасный рецепт. Надо обязательно попробовать приготовить!!!!!
На здоровье! Буду рада, если суп вам понравится.
Наваристо!
Очень, очень наваристо!
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