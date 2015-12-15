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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/117996/]Старинный английский суп "Стю"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/117996/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2015dec/14/28/1378793_86779-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Бульоны и супы -> Горячие супы -> Другие супы Если вы читали романы Вальтера Скотта или, по крайней мере, смотрели фильм "Джен Эйр", то должны знать, что в Шотландии и Ирландии довольно холодно. Шотландские вересковые пустоши очень красивы в период цветения, но продуваются ледяными ветрами насквозь. А скалистые берега, кроме того, обдаются ледяным прибоем. Жители этих мест суровы, а пища их проста, но очень сытна, ведь она должна не только насытить, но и согреть. Именно поэтому основной пищей был густой, ароматный суп. Бедняки варили его из моллюсков, богатые - из говядины или дичи мяса. Моллюски в изобилии водились в прибрежных водах и стоили, не в пример сегодняшнему дню, гораздо дешевле мяса. Ах, да, забыла добавить: рецепт нашла в интернете, довольно долго он ждал своей очереди. Вот, дождался. Я не знаю, насколько этот рецепт старинный, как о нем заявлено, ведь Колумб открыл Америку только в 1492 году... хотя... пять с лишним столетий прошло, можно уже считать старинным:))) Ингредиенты: Говядина, Фарш мясной, Морковь, Лук репчатый, Чеснок, Фасоль, Горошек зеленый, Фасоль стручковая, Картофель, Соевый соус, Томатная паста, Сахар, Соль, Перец черный, Паприка сладкая, Лист лавровый, Вода. Тэги: ужин, обед, горячее, первое.