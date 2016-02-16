Очень вкусная, нежная и ароматная "буженина" из мяса индейки! Не секрет, что зачастую буженину готовят из свинины... Но, думаю, что этот рецепт может заинтересовать любителей "белого мяса". P.S. Время приготовления указано без учета маринования мяса.
- 16 февраля 2016, 16:26
- 39774
Буженина из индейки
Ингредиенты для «Буженина из индейки»:
- Грудка индюшки — 1,3 кг
- Вода — 1,5 л
- Соль — 5 ст. л.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Смесь специй (прованские травы) — 2 ч. л.
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л.
- Кориандр — 1 ч. л.
- Паприка сладкая — 2 ч. л.
- Перец черный — 2 щепот.
- Чеснок — 3 зуб.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1335.5 ккал
|
белки
10.5 г
|
жиры
34 г
|
углеводы
38.8 г
|Порции
|ккал
166.9 ккал
|белки
1.3 г
|жиры
4.3 г
|углеводы
4.9 г
|100 г блюда
|ккал
57.1 ккал
|белки
0.4 г
|жиры
1.5 г
|углеводы
1.7 г
Рецепт «Буженина из индейки»:
Приготовить раствор из соли и воды. Выложите индейку в кастрюлю, залейте полученным солевым раствором (при необходимости можно добавить немного воды, чтобы она покрывала мясо). Оставьте мясо в рассоле на 2-3 часа.
Чеснок нарежьте пластинками. Индюшиную грудку обмойте, обсушите бумажным полотенцем и нашпигуйте чесноком по всей поверхности.
Для ароматной смеси смешайте все сухие приправы и специи, добавьте к ним горчицу, соевый соус и масло, всё как следует перемешайте.
Полученной смесью натрите индейку как следует со всех сторон, массажируя мясо. Положите её в миску или кастрюлю, накройте крышкой и уберите на 1 сутки в холодильник.
Перед запеканием буженины разогрейте духовку до максимума — 250°C. Положите индейку на противень, застеленный фольгой и поставьте в горячую духовку! Температуру сразу же снизить до 200°C. Запекать 30 минут. Дать буженине полностью остыть в духовке, и подавать.
Но и, независимо от всех этих достоинств мяса индейки, предлагаю вам просто попробовать эту вкусную буженину... Набор специй делает её очень ароматной!
В охлаждённом виде просто замечательно!
Комментарии и отзывы
1 час назад aneta 56 #
1 час назад aneta 56 #
12 февраля liyatana #
26 января oxanalieb #
9 апреля 2019 года Silver_star #
12 февраля liyatana #
5 сентября 2018 года Vasska #
14 июня 2018 года fialkaXY #
17 апреля 2018 года Танча Н #
19 декабря 2017 года Linda9 #
26 января 2018 года knfknf55555 #
26 января 2018 года knfknf55555 #
26 января 2018 года Linda9 #
20 октября 2017 года Ночная гостья #
Когда готовила, до последнего момента мучили сомнения, но когда всё было готово... Я была удивлена, муж восхищен и мы оба насладились сочным, нежным и ароматным мясом.
27 ноября 2017 года прошутто75 # (автор рецепта)
8 мая 2017 года Наталья_zebra #
27 ноября 2017 года прошутто75 # (автор рецепта)
22 апреля 2017 года shkolnikR #
Очень вкусно и в тёплом и в холодном виде.
Спасибо!
22 апреля 2017 года cook_with_smile #
22 апреля 2017 года shkolnikR #
22 апреля 2017 года cook_with_smile #
22 апреля 2017 года shkolnikR #
22 апреля 2017 года cook_with_smile #
27 ноября 2017 года прошутто75 # (автор рецепта)
28 ноября 2017 года shkolnikR #
17 апреля 2017 года Tata0330 #
27 ноября 2017 года прошутто75 # (автор рецепта)
25 декабря 2016 года knfknf55555 #
27 ноября 2017 года прошутто75 # (автор рецепта)
7 сентября 2016 года NatBar #
7 сентября 2016 года NatBar #
8 сентября 2016 года прошутто75 # (автор рецепта)
17 августа 2016 года juli_27 #
18 августа 2016 года прошутто75 # (автор рецепта)
21 июля 2016 года kotmarsa #
8 мая 2016 года molichka84 #
9 мая 2016 года прошутто75 # (автор рецепта)
23 апреля 2016 года malika asha #
23 апреля 2016 года прошутто75 # (автор рецепта)
23 апреля 2016 года malika asha #
24 апреля 2016 года прошутто75 # (автор рецепта)
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