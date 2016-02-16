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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/121051/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Буженина из индейки" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2016feb/16/11/1453568_32838-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/121051/">Буженина из индейки</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Очень вкусная, нежная и ароматная "буженина" из мяса индейки! Не секрет, что зачастую буженину готовят из свинины... Но, думаю, что этот рецепт может заинтересовать любителей "белого мяса". P.S. Время приготовления указано без учета маринования мяса.</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/15">Закуски</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/225">Закуски из мяса</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/22616">Грудка индюшки</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/351">Вода</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2426">Масло оливковое</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3058">Смесь специй</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1671">Соевый соус</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/442">Горчица</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/849">Кориандр</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3450">Паприка сладкая</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1387">Перец черный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2036">Чеснок</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/20/">закуска</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/121051/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>