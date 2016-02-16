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  • 16 февраля 2016, 16:26
  • 39774

Буженина из индейки

Рецепт: Буженина из индейки

Очень вкусная, нежная и ароматная "буженина" из мяса индейки! Не секрет, что зачастую буженину готовят из свинины... Но, думаю, что этот рецепт может заинтересовать любителей "белого мяса". P.S. Время приготовления указано без учета маринования мяса.

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Буженина из индейки»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1335.5 ккал 		белки
10.5 г 		жиры
34 г 		углеводы
38.8 г
Порции
ккал
166.9 ккал		 белки
1.3 г		 жиры
4.3 г		 углеводы
4.9 г
100 г блюда
ккал
57.1 ккал		 белки
0.4 г		 жиры
1.5 г		 углеводы
1.7 г


Рецепт «Буженина из индейки»:

Приготовить раствор из соли и воды. Выложите индейку в кастрюлю, залейте полученным солевым раствором (при необходимости можно добавить немного воды, чтобы она покрывала мясо). Оставьте мясо в рассоле на 2-3 часа.

Чеснок нарежьте пластинками. Индюшиную грудку обмойте, обсушите бумажным полотенцем и нашпигуйте чесноком по всей поверхности.

Для ароматной смеси смешайте все сухие приправы и специи, добавьте к ним горчицу, соевый соус и масло, всё как следует перемешайте.

Полученной смесью натрите индейку как следует со всех сторон, массажируя мясо. Положите её в миску или кастрюлю, накройте крышкой и уберите на 1 сутки в холодильник.

Перед запеканием буженины разогрейте духовку до максимума — 250°C. Положите индейку на противень, застеленный фольгой и поставьте в горячую духовку! Температуру сразу же снизить до 200°C. Запекать 30 минут. Дать буженине полностью остыть в духовке, и подавать.

Белое мясо предпочтительнее употреблять, если вы планируете снизить содержание холестерина в крови, так как его содержание в нём значительно меньше, чем в красном мясе. Кроме того, белое мясо содержит меньше калорий, мало жира и совсем свободно от сахаров.
Но и, независимо от всех этих достоинств мяса индейки, предлагаю вам просто попробовать эту вкусную буженину... Набор специй делает её очень ароматной!
В охлаждённом виде просто замечательно!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Вкус праздника" На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На закуску

Теги: обед закуска ужин

Вкусы: пикантный

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Буженина из индейки
Описание: Очень вкусная, нежная и ароматная "буженина" из мяса индейки! Не секрет, что зачастую буженину готовят из свинины... Но, думаю, что этот рецепт может заинтересовать любителей "белого мяса". P.S. Время приготовления указано без учета маринования мяса.


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Фотографии «Буженина из индейки» от приготовивших (8)

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Комментарии и отзывы

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Рецепт изумительный. Интересно в аэрогриле можнно сделать?
Рецепт изумительный. Интересно в аэрогриле можнно сделать?
Ооооочень сочно и вкусно! Никогда раньше не ела такой вкусной индюшатины. Все специи - то, что надо! Спасибо! Вкусно!
Замечательное мясо!
Я не поняла, индейку нужно в фольге запекать или в открытом виде?
Открыто запекать.
В чём отличие от рецепта https://www.povarenok.ru/recipes/show/34351/ ?
Замечательное мясо! Спасибо за рецепт!
Волшебное мяско!!! Очень сочно, прекрасно просолено и очень-очень вкусно. Замечательный маринад!!! Спасибо огромное за простой и вкусный рецепт!!!
Индейка получается действительно сочная, не верилось, но это факт, спасибо за рецепт! Я открыла для себя чудесное мясо, которое по плотности напоминает свинину, но для меня намного вкуснее (свинину терпеть не могу). Только вот прованские травы я использовала впервые и поняла, что это не мои любимые травы, привкус от них не нравится. Посоветуйте, пожалуйста, какими травами можно заменить.
Замените приправой "Хмели-сунели." Думаю, Вам понравится.
[Linda9]Замените приправой "Хмели-сунели." Думаю, Вам понравится.[/quote]
Ответ для knfknf55555
Спасибо, пока ждала ответа, как раз и попробовала хмели-сунели, отлично, намного лучше прованских трав!
Большое спасибо за рецепт!
Когда готовила, до последнего момента мучили сомнения, но когда всё было готово... Я была удивлена, муж восхищен и мы оба насладились сочным, нежным и ароматным мясом.
СПАСИБО большое за отзыв к рецепту!)) рада, что все получилось и мясо понравилось!
Замечательно все получилось. Очень сочное мясо! А запах...!!! Никогда раньше не замачивала мясо в солёной воде, а вот , оказывается, в чем секрет равномерно засоленного мяса. Теперь попробую свининку по этому рецепту приготовить. Надеюсь, будет не хуже. Спасибо за рецепт!
Мне приятно, что рецепт оказался Вам полезен!)) Спасибо за отзыв!
Чудесный рецепт , всё получились замечательно!
Очень вкусно и в тёплом и в холодном виде.
Спасибо!
Рита, как вкусно и ароматно! Такой аппетитный кусочек, румяный, просто супер!
Юля большое спасибо! Очень хороший рецепт , не занимает много времени.Всем советую приготовить
а у тебя кусочек какого веса был до и после?
Точно не помню ,половинка грудки приблизительно 1,200 .А после приготовления не вщвешивала.Мои мужчины оценили
буду иметь в виду, спасибо за уточнение!
Ответ для shkolnikR
Очень красивое мясо получилось! )) Спасибо большое за добавленный фото отчет и добрый отзыв!
Чудесно!Замечательный рецепт,правда по определенным обстоятельствам у меня чуть дольше происходил процесс маринования,но это видимо,только улучшило вкус!Спасибо за замечательный рецепт!
Благодарю за фото улику и за отзыв к рецепту!))
Ваша "буженина" просто прекрасна. Уходит на "ура". Ни за что бы не поверила, что из достаточно сухой грудки получается очень сочное мясо, ничем не отличающееся от свиного деликатеса. Умению Вашему браво!
Вы очень добры! )) СПАСИБО за внимание к рецепту и за доверие!
Да еще кориандра совсем не услышала..
Спасибо огромное за рецепт! Понравились и результат, и легкость приготовления! Получилось немного соленовато, но возможно, я передержал в соленаде (ночь стояло) или для меня нужно норму соевого соуса уменьшить. В любом случае забрала в копилку замен колбасы
Благодарю за отзыв и за внимание к рецепту!)))) Приятно, что в целом результат порадовал...
Вкусная буженина получилась! Очень всем понравилась. Готовить очень легко. Буду повторять еще много раз. Спасибо за рецепт!
Спасибо большое за отзыв и такой красивый фото отчет, Юля!))) Мне очень приятно, что рецепт пригодился и понравился!
Мясо на следующий день остаётся сочным? Из свинины сочное пока тёплое. Делала разные варианты, и всё одно и то же. Попробую индюшку. Может на этот раз получится.
Хорошая буженинка делала на Пасху, всем понравилась. Сфотографировать не успела, но обязательно сфотографирую в следующий раз. Спасибо за рецепт!
Благодарю за внимание и за отзыв к рецепту! Рада, что "буженина" пришлась по вкусу Вашим близким!
Замечательная буженина! Готовлю не первый раз, и всегда получается хорошо! Спасибо за рецепт! 🌹 🌹 🌹
СПАСИБО большое за отзыв! ))) Очень приятно, что рецепт понравился! Суда по фото, БУЖЕНИНА удалась!
О да! Это всё, что осталось
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