Этот рецепт малосольных помидоров заметно отличается от тех, что встречал раньше. Им со мной поделился знакомый, в прошлом прекрасный кулинар. Рецепт удивил. А когда я по этому рецепту сделал малосольные помидоры, трехлитровой банки на семью из трех человек хватило на два дня. Так что – не напрасно удивлялся. На первый взгляд, блюдо сезонное: когда еще появятся свежие помидоры. Но плоды из Средней Азии сейчас на прилавках почти круглый год. Так что эту закуску вполне можно готовить когда угодно.