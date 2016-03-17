Этот рецепт малосольных помидоров заметно отличается от тех, что встречал раньше. Им со мной поделился знакомый, в прошлом прекрасный кулинар. Рецепт удивил. А когда я по этому рецепту сделал малосольные помидоры, трехлитровой банки на семью из трех человек хватило на два дня. Так что – не напрасно удивлялся. На первый взгляд, блюдо сезонное: когда еще появятся свежие помидоры. Но плоды из Средней Азии сейчас на прилавках почти круглый год. Так что эту закуску вполне можно готовить когда угодно.
- 17 марта 2016, 10:35
- 31817
Малосольные помидоры
Ингредиенты для «Малосольные помидоры»:
- Помидор (крупных и спелых, но не переспелых) — 1,5 кг
- Мед (мед жидкий) — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль (нужна крупная морская соль) — 2 ст. л.
- Чеснок (большая головка) — 1 шт
- Укроп (большой) — 1 пуч.
- Чай зеленый (пакетик) — 1 шт
- Чай черный (пакетик) — 1 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
451.7 ккал
|
белки
8.6 г
|
жиры
2.4 г
|
углеводы
102 г
|100 г блюда
|ккал
37.6 ккал
|белки
0.7 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
8.5 г
Рецепт «Малосольные помидоры»:
Залить помидоры и остальные ингредиенты крутым кипятком, добавить предварительно заваренный чай (пакетики черного и зеленого можно заварить вместе), плотно закрыть емкость, перевернуть ее и оставить на сутки.
Комментарии и отзывы
21 июня 2019 года мальв #
22 июня 2019 года vasilevg # (автор рецепта)
13 июня 2018 года mrrmyakmyak #
14 июня 2018 года vasilevg # (автор рецепта)
14 июня 2018 года mrrmyakmyak #
7 сентября 2017 года caramel77 #
7 сентября 2017 года vasilevg # (автор рецепта)
15 августа 2017 года Светланка g980 #
16 августа 2017 года vasilevg # (автор рецепта)
15 августа 2017 года Galiniya #
15 августа 2017 года korztat #
15 августа 2017 года Galiniya #
15 августа 2017 года korztat #
15 августа 2017 года Galiniya #
15 августа 2017 года korztat #
15 августа 2017 года Galiniya #
15 августа 2017 года Лиса Петровна #
15 августа 2017 года korztat #
16 августа 2017 года N_Olga_4 #
16 августа 2017 года korztat #
16 августа 2017 года N_Olga_4 #
16 августа 2017 года korztat #
16 августа 2017 года N_Olga_4 #
16 августа 2017 года Galiniya #
16 августа 2017 года N_Olga_4 #
15 августа 2017 года Светланка g980 #
15 августа 2017 года Galiniya #
16 августа 2017 года Светланка g980 #
15 августа 2017 года Лиса Петровна #
15 августа 2017 года Galiniya #
16 августа 2017 года vasilevg # (автор рецепта)
12 марта 2018 года ирпенчанка #
12 марта 2018 года Galiniya #
12 марта 2018 года ирпенчанка #
9 августа 2017 года PoLena #
10 августа 2017 года vasilevg # (автор рецепта)
16 ноября 2016 года lemonywater #
16 ноября 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
27 октября 2016 года Диана Кузьменко #
27 октября 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
29 августа 2016 года Наталия Горохова #
29 августа 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
30 августа 2016 года Наталия Горохова #
22 августа 2016 года virgola71 #
23 августа 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
23 августа 2016 года virgola71 #
23 августа 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
21 августа 2016 года eleshanikolaevna #
22 августа 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
12 августа 2016 года Людмила Проноза #
15 августа 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
8 августа 2016 года Kroci #
8 августа 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
2 июля 2016 года AneJIbcuHka #
3 июля 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
24 мая 2016 года Ирушенька #
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25 мая 2016 года mtata #
25 мая 2016 года Ирушенька #
25 мая 2016 года mtata #
21 апреля 2016 года Enelli #
22 апреля 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
6 апреля 2016 года katia Giovedi #
6 апреля 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
4 апреля 2016 года Вета-Лана1 #
5 апреля 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
23 марта 2016 года кот симпот #
4 апреля 2016 года vasilevg # (автор рецепта)
21 марта 2016 года ludariga7799 #
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