Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Заготовки Соленья Помидоры соленые
  • 17 марта 2016, 10:35
  • 31817

Малосольные помидоры

Рецепт: Малосольные помидоры

Этот рецепт малосольных помидоров заметно отличается от тех, что встречал раньше. Им со мной поделился знакомый, в прошлом прекрасный кулинар. Рецепт удивил. А когда я по этому рецепту сделал малосольные помидоры, трехлитровой банки на семью из трех человек хватило на два дня. Так что – не напрасно удивлялся. На первый взгляд, блюдо сезонное: когда еще появятся свежие помидоры. Но плоды из Средней Азии сейчас на прилавках почти круглый год. Так что эту закуску вполне можно готовить когда угодно.

Категория: Заготовки Соленья Помидоры соленые

Ингредиенты для «Малосольные помидоры»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
451.7 ккал 		белки
8.6 г 		жиры
2.4 г 		углеводы
102 г
100 г блюда
ккал
37.6 ккал		 белки
0.7 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
8.5 г


Рецепт «Малосольные помидоры»:

Помидоры помыть, разрезать пополам, не вырезая плодоножек. Уложить в емкость.

Пучок укропа порезать крупно.

Головку чеснока вымыть, разрезать пополам поперек, не снимая шелухи.

Заложить в емкость к помидорам чеснок, укроп, мед.

Добавить сахар…

…и соль.

Залить помидоры и остальные ингредиенты крутым кипятком, добавить предварительно заваренный чай (пакетики черного и зеленого можно заварить вместе), плотно закрыть емкость, перевернуть ее и оставить на сутки.

Через сутки перевернуть – и можно кушать.

Уверяю: трех литров вам хватит очень ненадолго!
Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Для беременных и кормящих / Для диеты / Постное питание

Теги: закуска обед ужин пост

Вкусы: острый

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Малосольные помидоры
Рецепт: Малосольные помидоры

Этот рецепт малосольных помидоров заметно отличается от тех, что встречал раньше. Им со мной поделился знакомый, в прошлом прекрасный кулинар. Рецепт удивил. А когда я по этому рецепту сделал малосольные помидоры, трехлитровой банки на семью из трех человек хватило на два дня. Так что – не напрасно удивлялся. На первый взгляд, блюдо сезонное: когда еще появятся свежие помидоры. Но плоды из Средней Азии сейчас на прилавках почти круглый год. Так что эту закуску вполне можно готовить когда угодно.

Ингредиенты для «Малосольные помидоры»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Малосольные помидоры» от приготовивших (8)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Не плохо....но не скажу что мой рецепт, но в кк оставлю!! Спасибо за рецепт.
Спасибо за отзыв
Здравствуйте! Каким количеством воды заваривать пакетики с чаем? То есть сколько в итоге должно заварки получиться, которую в банку нужно залить?
Я завариваю в кружке объемом 200 мл, но это не принципиально: у вас же эта заварка все равно распределится на весь объем банки
Спасибо за оперативный ответ!) отпишусь, как сделаю)
Вкусные помидорки получились, но восторга не вызвали.
И помидоры бывают разные изначально - я вот, например, таким способом делал желтые - тоже не вызвали восторга И вообще - дело вкуса ведь
Очень аппетитные помидоры! Прелесть!
Спасибо
Уже не первый раз пользуюсь этим замечательным рецептом. Очень вкусные и ароматные получаются помидорки, прекрасно сохраняют свою форму! Думаю, что заварка здесь играет немаловажную роль). Большое спасибо автору за такой удачный рецепт!
Симпатяги какие! Их бы сейчас с шашлычком! Мангал за забором спрятала!?
Это беседка! А за ней шашлычница настоящая, как печка! Каменная с крышей и трубой
Так, выходит, у вас и дождь шашлыку не помеха!?
Не помеха ! А там и беседка ! В любую погоду можно посиделки устраивать
Так посидим!?
С удовольствием ! Приглашаю
Ответ для korztat
тортик докушала? теперь на солёненькое
Соображаем на троих!
Фигушки, на четверых уже разливайте!
Только если твою наливочку-вчера еще все оприходовали!
Да не вопрос!
Ответ для Galiniya
Ух ты! Разрешите и мне к вам "присусЕдиться"?
Конечно-конечно! Будем очень рады
Ответ для Galiniya
Галочка, помидоры бесподобные! До чего же аппетитные!
Спасибо, Светик! Попробуй такие приготовить, очень вкусные
Спасибо, Галочка!
Ответ для Galiniya
Галиночка очень колоритное фото Графинчик угадывается ,но не бликует на 1 плане.
Спасибо, Алечка! Зачем же его на первый план, он как приложение, помидорки - гвоздь программы
Ответ для Galiniya
Спасибо Вам за оценку
Ответ для Galiniya
Подача шикарная! Хочу к тебе в гости!
Наташенька милости прошу летом , если , конечно, зима всё-таки закончится, а то к концу недели опять обещают до минус двадцати
Спасибо, моя хорошая!
Чудесные помидорки ! Для меня-идеальные, а муж попросил в следующий раз перца горького положить. Спасибо за рецепт
Спасибо за оценку Муж прав - мне тоже немного остроты не хватает
А с огурчиками никто не пробовал?
Пробовал вместе с огурчиками - лучше делать по отдельности
Получились очень вкусные помидоры! Всем понравились. Спасибо!
Приятного аппетита Спасибо за оценку
ПЕрвый раз делала помидоры. Это умопомрачительный результат! Спасибо! Завтра буду делать опять!!!
Очень рад, спасибо за оценку
Несколько минут назад банка 1,5л была полной. Решила попробовать один, но остановиться не возможно! Рука тянется сама за следующим помидором! Ну, очень вкусные! Большое спасибо за рецепт!
Ну, полтора литра - это на раз Мы трехлитровую банку съедаем втроем в два приема
Муж у меня не ест помидоры солёные, так что для себя любимой такая банка в самый раз!
Тогда понятно Приятного аппетита
Какой интересный и необычный рецепт! Забрала в КК, спасибо!
Спасибо и Вам Приготовите - не пожалеете
очень вкусные помидорки получились! спасибо!!!
Рад за Вас У меня особенно вкусные получаются, когда беру сорта "Москвичка" или "Романо" - восторг!
Приготовила-результат очень понравился. Быстро и вкусно. Готовила все по рецепту, только добавила больше разной зеленушки (кинзу, базилик). Спасибо большое автору, что поделился таким замечательным рецептом.
Всегда рад Вот как раз сейчас сижу и лопаю такие помидорки - лето, как не приготовить
Опробовала, очень удачный рецепт! Спасибо!
Очень вкусные, ароматные помидоры! Готовятся на раз-два! Делала все строго по рецепту. Зеленый чай использовала с имбирем и апельсином. Получилось так пикантно! Спасибо Вам огромное за прекрасный рецепт! Буду готовить такие помидоры еще не раз!
И Вам спасибо за оценку и за идею - добавить имбирь во вкус
Ответ для Ирушенька
Иришечка какие же аппетитнейшие помидорки
Танюша, очень рада тебя видеть! Спасибо тебе огромное за внимание и такие приятные слова! Ты знаешь, помидорки, правда, до того вкусные! Оторваться невозможно!
Отличные помидорки!!!Всего в норме,даже придраться не к чему)))Очень вкусно!
Спасибо
Вкусные помидорки! Идея с таким разрезанием чеснока просто покорила, очень декоративно )
Спасибо! Да, мне эта идея тоже очень нравится
стоящий рецепт
Иначе не стал бы здесь его выкладывать
Приготовила повезло купить в магазине не "пластмассовые" помидоры, офигенно вкусно получилось! и рассол - самое то, что нужно, и помидорки - не оторваться теперь только одна проблема - как победить себя и не натрескаться этих помидоров на ночь
Помидоры просто супер! Когда кушали хвалили все муж ,дети и самой очень понравились
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с гаражом V415 "Киллин"

Каркасный дом с гаражом V415 "Киллин"
Каркасный дом для узкого участка V290 "Окленд"

Каркасный дом для узкого участка V290 "Окленд"
Каркасный дом с эркером V393 "Сейлем"

Каркасный дом с эркером V393 "Сейлем"
Ещё 466 проектов

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Что для вас лучшее начало дня?


Уже 6479 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки