Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 30 марта 2016, 17:47
  • 99710

Печеночная колбаса "Сельская"

Рецепт: Печеночная колбаса Сельская

Хочу сегодня угостить Вас вкусной, домашней печеночной колбасой. Готовится очень просто. Если интересно - заходите.

Категория: Закуски Закуски из субпродуктов

Ингредиенты для «Печеночная колбаса "Сельская"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3548.4 ккал 		белки
141 г 		жиры
213 г 		углеводы
277.1 г
100 г блюда
ккал
283.9 ккал		 белки
11.3 г		 жиры
17 г		 углеводы
22.2 г

Рецепт «Печеночная колбаса "Сельская"»:

Сало перемолоть на мясорубке с крупной сеткой.

Печень (у меня была замороженная, я не размораживала) перемолоть на мясорубке.

Пропустить через мясорубку лук и чеснок.

Добавляем в фарш яйца, муку, соль и перец. Хорошо перемешиваем.

Выкладываем полученную массу в два (вложить их друг в друга) полиэтиленовых пакета, сформировать колбасу и завязать завязками (или нитками). Кладем в подходящего размера кастрюлю, наливаем воду, доводим до кипения, огонь убавляем и варим под закрытой крышкой 40 мин.

Достаем нашу колбасу, даем ей остыть полностью. Разворачиваем и убираем на пару-тройку часов в холодильник.

Остывшая колбаса очень хорошо режется. Очень вкусно с горчицей и домашним хлебом!







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6373
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: ужин обед завтрак закуска

Вкусы: нежный чесночный печеночный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Печеночная колбаса Сельская
Описание: Хочу сегодня угостить Вас вкусной, домашней печеночной колбасой. Готовится очень просто. Если интересно - заходите.


Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Похоже на, не лучший,паштет, домашние не оценили пришлось запихнуть в оладьи.
Очень вкусная колбаска. Делала в мультиварке, пакет в воде, на программе тушение 2 часа. Делала две колбаски . В одну сало кроме перемолотого на мясорубке ещё и кусочками добавила и часть печёнки также кусочками, хорошо получилось.
Сделала_с_1_зyбком_чеснока.Попробовала,_сразy_после_того_как_сварила._Мне_понравилось _Спасибо
Сделала_с_1_зyбком_чеснока.Попробовала,_сразy_после_того_как_сварила._Мне_понравилось _Спасибо
Готовила из куриной печени. Запекала в духовке примерно час. Получилось весьма недурно. Спасибо за рецепт.
А в пароварке никто не пробовал приготовить?
а по вкусу как-отварная печень? на паштет похожа?
Женечка, очень люблю Ваш рецепт! Решила обновить фото. Только я немного изменила технологию. Надеюсь, Вы не против... Запекаю колбасу в духовке, предварительно выстелив форму жировой сеткой. Вначале закрываю форму фольгой, а потом ее снимаю. Сало не перемалывала, а нарезала мелкими кусочками, чтобы оно чувствовалось. Печень была свиная. Очень вкусно и сочно получилось! Теперь муж обеспечен вкусняшкой для бутербродов, а я спокойна, что это вкусно и натурально! Вам, Женечка, за рецепт спасибо огромное!
Великолепный натюрморт, Марина! Роскошная колбаса!
Спасибо на добром слове, Олечка!
Ответ для Просто Мэри
Мариночка, отличная колбаска!!!
Спасибо, Жанночка! Очень вкусно получилось!
Ответ для Просто Мэри
а что такое жировая сетка?
фотка аппетитная ...народу наверное рюмашку под такое охота
Ответ для Рыжая Лиса77
Википедия: "Жировая сетка – тонкая жировая мембрана, которая обволакивает внутренние органы некоторых животных: овец, свиней, коров. Этот субпродукт используется в кулинарии в качестве оболочки для колбас, мясных рулетов и паштетов. Во время тепловой обработки жир растворяется почти полностью, но мембрана из соединительной ткани остаётся, удерживая начинку блюда."
Во...благодарю за ликбез
Наташа,у нас такую только в инете ,наверно,можно найти.
Аль,я ради ликбеза спросила)я всё равно такие блюда не ем
Ответ для Рыжая Лиса77
Спасибо за похвалу!
Ответ для Просто Мэри
Нет, Марина, я только за. Надо и мне приготовить так же, как и Вы.
Ответ для Просто Мэри
Шикарная колбаса, Мариночка!!! Супер!!!
Спасибо, Танюшка! Это очень вкусно!
Ответ для Просто Мэри
Мариночка! Какая вкусная и ароматная колбаска у тебя!
Спасибо, Юлечка, за поддержку и похвалу!
Ответ для Просто Мэри
Невероятно аппетитно. Мариночка ! Как же вкусно !
Спасибо на добром слове, Ларочка!
Ответ для Просто Мэри
Мариночка,очень -очень вкусно выглядит колбаска для мужа на бутерброд! Аппетитнейшая подача!
Спасибо, Алечка! Мужу понравилось! В холодильнике долго не задержится...
Ответ для Просто Мэри
Аппетитное фото, Мариночка!
Спасибо за внимание и поддержку, Наташ!
Ответ для Просто Мэри
Марина, по какому рецепту у Вас огурцы закрыты? Квашеные или маринованные? Очень вкусно выглядят.
Спасибо за похвалу, Наташ! Маринованные, сладко-острые, вкусные....
Вот по этому рецепту консервировала. Только на части не резала, как автор предлагал, а целиком клала...
https://www.povarenok.ru/recipes/show/111516/
Женечка какая вкуснота Забираю
На здоровье, Танечка!
Евгения! Спасибо за рецепт Забрала в КК.
На здоровье, Светлана!
Очень вкусная колбаса. Всегда делаю сразу двойную порцию. Часть готовлю, остальное замораживаю и использую по мере необходимости. Очень удобно. В этот раз добавляла грибы. Вам спасибо за рецепт.
Татьяна! Прекрасный результат
Спасибо, Светлана.
Ответ для tatianyhkakru
Мне очень приятно! Отличная колбаса на фото. С грибами - это очень вкусно.
Спасибо, Евгения.
Это вкусно, особенно с горчичкой))) Спасибо за рецепт)))
Женечка! Принимай и мой отчётик! Делала всё строго по рецепту, только варила чуть дольше.
Колбаска получилась очень вкусная и ароматная как в горячем, так и в холодном виде!
Спасибо огромное за твой труд и замечательный рецепт! Буду готовить ещё однозначно!
Наташаааааа! Замечательная колбасятина у тебя!!!
Спасибо, Солнце! Угощайся!
Наташа! Вышли по почте хоть кусочек ... Я что-то никак не соберусь на такие весчи !!!
Курьер уже в пути!
Жду!!! Я ждун !!!
Ответ для ирпенчанка
Классная колбаска!!!
Жанночка! Спасибо большое!
Ответ для ирпенчанка
Наташа!Вот это колбаска полезная вышла -супер! С зерновой горчицей ещё и красиво))
Спасибо, Алечка! Я зерновую горчичку очень полюбляю! Угощайся, милая!
Ответ для ирпенчанка
Очень вкусно, Наташ! Подтверждаю...
Спасибо, Маришка! Видела твой красивенный натюрморт! Подача великолепная.
Ответ для ирпенчанка
Наташенька, замечательная колбаска у тебя получилась! Очень аппетитная!
Линуся! Спасибо, дорогая, за внимание и поддержку!
Ответ для ирпенчанка
Ох и красота-то какая у тебя на фото! Кусочек стаСЧу?
Тащи, Солнышко! Ещё раз спасибо за рецепт!
В восторге от колбаски! Очень вкусно! Сало резала маленькими кусочками, запекала в духовом шкафу в рукаве. Искренне благодарна за рецепт!
Светочка, на здоровье! Спасибо за доверие и фотоулику.
Ответ для svetlanaboyko75
Света! А как в рукаве? Его надо скрутить вместе с колбаской что ли??
Завязала рукав с одной стороны, вылила фарш и завязала с другой стороны, получился брикет. Когда запеклось и остыло, нарезала прямоугольными кусочками. На фото видно.
Спасибо, поняла!!!
Правду говорят ниже, с пакетами ещё попробуй повозиться)) но аромат, при варке колбаски, непередаваем, как и вкус, спасибо за рецепт!
P.S. Обзаведусь формой и попробую запечь)
намучилась с пакетами… поставила варить, даже пробовать не хочу
Спасибо огромное! Очень вкусно! Только я варила 1 час.
Прикольно. Вкусненько. Обычно делаю паштет из печени. Добавил в КК. Теперь попробую так.
Сало обязательно свежее или можно взять соленое и уменьшить соли?
Можно.
Спасибо.
Женечка, очень вкусная колбаска!
Олечка, благодарю.
Женечка, какая соблазнительная колбаска!
Светочка, спасибо. Угощайся на здоровье!
Спасибо, Женечка! С большим удовольствием угощусь! Очень вкусно!
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook