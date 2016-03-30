Печеночная колбаса "Сельская"

Выкладываем полученную массу в два (вложить их друг в друга) полиэтиленовых пакета, сформировать колбасу и завязать завязками (или нитками). Кладем в подходящего размера кастрюлю, наливаем воду, доводим до кипения, огонь убавляем и варим под закрытой крышкой 40 мин.