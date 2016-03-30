Хочу сегодня угостить Вас вкусной, домашней печеночной колбасой. Готовится очень просто. Если интересно - заходите.
- 30 марта 2016, 17:47
- 99710
Печеночная колбаса "Сельская"
Ингредиенты для «Печеночная колбаса "Сельская"»:
- Печень говяжья (или любая другая) — 400 г
- Лук репчатый (крупный) — 1 шт
- Чеснок — 4 зуб.
- Сало (свежее) — 200 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука (без горки) — 10 ст. л.
- Соль — 1,5 ч. л.
- Перец черный (у меня смесь перцев) — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3548.4 ккал
|
белки
141 г
|
жиры
213 г
|
углеводы
277.1 г
|100 г блюда
|ккал
283.9 ккал
|белки
11.3 г
|жиры
17 г
|углеводы
22.2 г
Рецепт «Печеночная колбаса "Сельская"»:
Выкладываем полученную массу в два (вложить их друг в друга) полиэтиленовых пакета, сформировать колбасу и завязать завязками (или нитками). Кладем в подходящего размера кастрюлю, наливаем воду, доводим до кипения, огонь убавляем и варим под закрытой крышкой 40 мин.
Достаем нашу колбасу, даем ей остыть полностью. Разворачиваем и убираем на пару-тройку часов в холодильник.
Остывшая колбаса очень хорошо режется. Очень вкусно с горчицей и домашним хлебом!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6373
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6373
Комментарии и отзывы
позавчера v gostyax #
15 мая Una #
6 апреля tayanazar123 #
6 апреля tayanazar123 #
31 марта Gayush #
1 апреля 2019 года shla68 #
13 января 2019 года ati19820310 #
9 декабря 2018 года Просто Мэри #
9 декабря 2018 года Покусаева Ольга #
9 декабря 2018 года Просто Мэри #
9 декабря 2018 года jannasimf #
9 декабря 2018 года Просто Мэри #
9 декабря 2018 года Рыжая Лиса77 #
фотка аппетитная ...народу наверное рюмашку под такое охота
9 декабря 2018 года Просто Мэри #
9 декабря 2018 года Просто Мэри #
9 декабря 2018 года Рыжая Лиса77 #
10 декабря 2018 года Лиса Петровна #
10 декабря 2018 года Рыжая Лиса77 #
9 декабря 2018 года Просто Мэри #
9 декабря 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
9 декабря 2018 года Глушец #
9 декабря 2018 года Просто Мэри #
9 декабря 2018 года virgola71 #
9 декабря 2018 года Просто Мэри #
9 декабря 2018 года mazziadri #
10 декабря 2018 года Просто Мэри #
10 декабря 2018 года Лиса Петровна #
10 декабря 2018 года Просто Мэри #
10 декабря 2018 года nnutty #
10 декабря 2018 года Просто Мэри #
11 декабря 2018 года natalina79 #
11 декабря 2018 года Просто Мэри #
Вот по этому рецепту консервировала. Только на части не резала, как автор предлагал, а целиком клала...
https://www.povarenok.ru/recipes/show/111516/
8 декабря 2018 года блю перл #
8 декабря 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
8 декабря 2018 года блю перл #
8 декабря 2018 года wise1288 #
8 декабря 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
8 декабря 2018 года tatianyhkakru #
8 декабря 2018 года wise1288 #
8 декабря 2018 года tatianyhkakru #
8 декабря 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
8 декабря 2018 года tatianyhkakru #
27 октября 2018 года Ирина Новгородцева #
1 ноября 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
28 мая 2018 года ирпенчанка #
Колбаска получилась очень вкусная и ароматная как в горячем, так и в холодном виде!
Спасибо огромное за твой труд и замечательный рецепт! Буду готовить ещё однозначно!
28 мая 2018 года Natkati #
28 мая 2018 года ирпенчанка #
28 мая 2018 года Natkati #
28 мая 2018 года ирпенчанка #
28 мая 2018 года Natkati #
28 мая 2018 года ирпенчанка #
28 мая 2018 года jannasimf #
28 мая 2018 года ирпенчанка #
28 мая 2018 года Лиса Петровна #
28 мая 2018 года ирпенчанка #
28 мая 2018 года Просто Мэри #
28 мая 2018 года ирпенчанка #
29 мая 2018 года lina0710 #
29 мая 2018 года ирпенчанка #
30 мая 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
30 мая 2018 года ирпенчанка #
18 мая 2018 года svetlanaboyko75 #
20 мая 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
28 мая 2018 года Natkati #
30 мая 2018 года svetlanaboyko75 #
30 мая 2018 года Natkati #
5 марта 2018 года Febei #
P.S. Обзаведусь формой и попробую запечь)
18 ноября 2017 года melly-2017 #
26 октября 2017 года maryperukar #
28 октября 2017 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
36 месяцев назад balgyr #
Сало обязательно свежее или можно взять соленое и уменьшить соли?
36 месяцев назад JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
6 июля 2017 года balgyr #
27 июня 2017 года Покусаева Ольга #
28 июня 2017 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
27 июня 2017 года Светланка g980 #
28 июня 2017 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
29 июня 2017 года Светланка g980 #
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