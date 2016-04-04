Сочный, вкусный и очень ароматный пирог, как то террином не смогла его "обозвать", где "тестом" служит куриное филе, а начинка из грибов и 2-х видов перца. Прекрасно подходит для закуски, а так же можно сервировать как горячее блюдо.
- 4 апреля 2016, 13:59
- 46978
Куриный пирог без теста
Ингредиенты для «Куриный пирог без теста»:
"Тесто":
- Филе куриное — 900 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Соевый соус (Киккоман) — 3 ст. л.
Начинка:
- Шампиньоны (у меня консервированные) — 800 г
- Лук репчатый — 200 г
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Белок яичный — 1 шт
- Соевый соус (Киккоман) — 3 ст. л.
- Соль (черный молотый перец) — по вкусу
- Перец болгарский (у меня желто-зеленый и красный) — 250 г
- Чеснок — 2 зуб.
Заливка:
- Яйцо куриное — 2 шт
- Желток яичный — 1 шт
- Сливки (любой жирности, у меня 15%) — 200 г
- Сыр голландский — 200 г
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
- Перец черный (молотый) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3667.8 ккал
|
белки
340.5 г
|
жиры
210.2 г
|
углеводы
120.9 г
|Порции
|ккал
458.5 ккал
|белки
42.6 г
|жиры
26.3 г
|углеводы
15.1 г
|100 г блюда
|ккал
123.1 ккал
|белки
11.4 г
|жиры
7.1 г
|углеводы
4.1 г
Рецепт «Куриный пирог без теста»:
Филе нарезать на тонкие пластины и слегка отбить. Посолить и поперчить каждое. добавить соевый соус и оставить мариноваться минимум 1,5 часа.
Мелко нарезанные лук и чеснок слегка потушить 2-3 мин., добавить грибы и тушить еще минут 5-7. Добавить соевый соус. Перемешать. Остудить и добавив белок опять перемешать.
Форму для запекания (18Х30Х7 см) застелить намоченным и отжатым листом пекарской бумаги. (лучше прилегает к стенкам формы). Выстелить форму замаринованным филе так, чтобы его края наполовину свисали за ее пределы.
В форму большего размера поместить форму с "пирогом" и налить в нее воду, так, чтобы она доходила до половины формы с "пирогом".
Это необходимо для того, чтобы наш куриный (мясной) "пирог"запекся равномерно и не подгорел. На такой водяной бане результат будет еще более сочным.
Запекать в прогретой до 190"С духовке 1,5 часа. За 10 минут до конца запекания снимите фольгу и дайте зарумяниться верху. Ориентируйтесь на вашу духовку и при необходимости долейте в форму воду.
Сытный и в тоже время, почти диетический обед или ужин, в тоже время нарядная закуска на праздничном столе.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6530
Комментарии и отзывы
21 февраля 2019 года Л-лька2805 #
13 февраля 2019 года Л-лька2805 #
4 марта 2018 года Stillet #
31 января 2018 года svetlana gorelik #
31 января 2018 года natapit # (автор рецепта)
20 сентября 2017 года ljaljka #
18 мая 2017 года Rosmarin #
13 февраля 2017 года Martbahar #
13 февраля 2017 года natapit # (автор рецепта)
12 февраля 2017 года nina19571 #
7 февраля 2017 года Luca57 #
7 февраля 2017 года niutiki #
6 февраля 2017 года Грейсик #
6 февраля 2017 года natapit # (автор рецепта)
20 января 2017 года marina sidorova 00 #
20 января 2017 года Аллочка-уралочка #
20 января 2017 года marina sidorova 00 #
21 января 2017 года natapit # (автор рецепта)
10 ноября 2016 года рева-2016 #
7 октября 2016 года Skolopendra2 #
6 августа 2016 года ovcharenko elvira06 #
19 мая 2016 года Liduxa #
19 мая 2016 года natapit # (автор рецепта)
13 апреля 2016 года tagen #
13 апреля 2016 года natapit # (автор рецепта)
10 апреля 2016 года Dinni #
11 апреля 2016 года natapit # (автор рецепта)
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