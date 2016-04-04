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  • 4 апреля 2016, 13:59
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Куриный пирог без теста

Рецепт: Куриный пирог без теста

Сочный, вкусный и очень ароматный пирог, как то террином не смогла его "обозвать", где "тестом" служит куриное филе, а начинка из грибов и 2-х видов перца. Прекрасно подходит для закуски, а так же можно сервировать как горячее блюдо.

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Куриный пирог без теста»:

&quot;Тесто&quot;:

Начинка:

Заливка:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3667.8 ккал 		белки
340.5 г 		жиры
210.2 г 		углеводы
120.9 г
Порции
ккал
458.5 ккал		 белки
42.6 г		 жиры
26.3 г		 углеводы
15.1 г
100 г блюда
ккал
123.1 ккал		 белки
11.4 г		 жиры
7.1 г		 углеводы
4.1 г


Рецепт «Куриный пирог без теста»:

Филе нарезать на тонкие пластины и слегка отбить. Посолить и поперчить каждое. добавить соевый соус и оставить мариноваться минимум 1,5 часа.

Мелко нарезанные лук и чеснок слегка потушить 2-3 мин., добавить грибы и тушить еще минут 5-7. Добавить соевый соус. Перемешать. Остудить и добавив белок опять перемешать.

Заливка:
Яйца и желток взбить с перцем и сливками, добавить муку и тертый сыр, хорошо перемешать.

Форму для запекания (18Х30Х7 см) застелить намоченным и отжатым листом пекарской бумаги. (лучше прилегает к стенкам формы). Выстелить форму замаринованным филе так, чтобы его края наполовину свисали за ее пределы.

Нанести на филе 1/3 часть заливки, сверху выстелить желто-зеленый перец нарезанный тонкими лентами.

Сверху ровным слоем поместить грибы и нанести 1/2 часть оставшейся заливки.

Выстелить красный перец нарезанный тонкими кольцами и покрыть оставшейся заливкой.

Закрыть всю поверхность свисающими концами филе. Плотно закрыть верх фольгой.

В форму большего размера поместить форму с "пирогом" и налить в нее воду, так, чтобы она доходила до половины формы с "пирогом".
Это необходимо для того, чтобы наш куриный (мясной) "пирог"запекся равномерно и не подгорел. На такой водяной бане результат будет еще более сочным.

Запекать в прогретой до 190"С духовке 1,5 часа. За 10 минут до конца запекания снимите фольгу и дайте зарумяниться верху. Ориентируйтесь на вашу духовку и при необходимости долейте в форму воду.

Очень вкусно и в горячем и в холодном виде.

Сытный и в тоже время, почти диетический обед или ужин, в тоже время нарядная закуска на праздничном столе.







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6530
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Весна + К" На завтрак : Сытный завтрак На обед На праздничный стол На ужин

Теги: праздник ужин обед закуска второе

Вкусы: овощной грибной куриный

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Куриный пирог без теста
Описание: Сочный, вкусный и очень ароматный пирог, как то террином не смогла его "обозвать", где "тестом" служит куриное филе, а начинка из грибов и 2-х видов перца. Прекрасно подходит для закуски, а так же можно сервировать как горячее блюдо.


Комментарии и отзывы

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Получился вкусный пирог. Сладкий перец заменила на спаржевую фасоль. Пирог вышел сочным, вкусным! Спасибо за рецепт!
Мужу нельзя перец сладкий. Интересно, если его заменить морковкой жареной или сырой, сильно на вкусе отразится?
Очень интересный рецепт при обычном наборе продуктов.
Просто офигенная курица! Домашние постановили, что это лучшая курица, которую им доводилось пробовать. Делала из филе бедра: не так красиво, как из грудки, но сочнее.
просто фантастика!Мне очень нравятся Ваши рецепты.Спасибо большое,что делитесь с нами такими шедеврами.
Наташенька, мастерство таланта!
Наталья, спасибо за рецепт. У меня по времени получилось больше указанного, но жалеть не стоит, так как готовить очень интересно данное блюдо. Попробовать получилось только в холодном виде, мне кажется, что в горячем - будет ещё лучше.
рада, что блюдо удалось и понравилось!
И перцы и куриная грудка мои продукты,обязательно попробую этот рецепт.надеюсь все получится!
Отличный рецепт! Если убрать муку из рецепта, то получится низкоуглеводный продукт. Можно рекомендовать всем, кто следит за своим весом и уровнем сахара. Спасибо! Отличная идея!
А можно чем-то грибы заменить?
Уважаемая Наташа! Спасибо Вам огромное от всей моей семьи и друзей за этот потрясающе вкусный пирог! За Ваше подробное объяснение по рецепту!Такой пирог я готовила впервые, да и еще в аэрогриле (духовка полетела...), но ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ВКУСНО!!! Семья и гости оценили! Фото даже если бы и сумела бы прикрепить(пока еще не очень умею...), то все равно не успела бы - ВСЕ СЛОПАЛИ СПАСИБО! Да, и всем поварятам, кто грамотно прокомментировал рецепт то же СПАСИБО!
рада и мне очень приятно!
Наташенька, спасибо за рецепт! Как всегда все понятно, выверено и отличный результат!
Очень интересная закуска !
Ну очень вкусно! Натащенька, спасибо тебе большое! Правда у меня получилось не так красиво, как у тебя. Нежнейшая начинка, ароматно, очень вкусно! От мужа тебе нижайший поклон! Он ооочень доволен результатом, а я вдвойне!
Очень оригинально и красиво! Утащила!!!
А кто-нибудь пробовал готовить без водяной бани, а просто в форме запечь?
Приготовила получилось очень вкусно, спасибо за рецепт
Опробование прошло успешно! Делала на день рождения - гости остались довольны! Спасибо, что помогли разнообразить праздничный стол.
и это здорово!
Обожаю курочку и грибочки! Слюнки текут, буду готовить!
удачи!
Оригинально!! Спасибо за идею!!
и вам, спасибо!
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