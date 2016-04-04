Куриный пирог без теста

В форму большего размера поместить форму с "пирогом" и налить в нее воду, так, чтобы она доходила до половины формы с "пирогом".

Это необходимо для того, чтобы наш куриный (мясной) "пирог"запекся равномерно и не подгорел. На такой водяной бане результат будет еще более сочным.