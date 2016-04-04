Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 4 апреля 2016, 20:50
  • 21091

Постный пирог "Вишнёвое чудо"

Рецепт: Постный пирог Вишнёвое чудо

Мой пирог полностью постный. Он будет прекрасным дополнением к чаю не только постящимся, но и вегетарианцам. Этот пирог -моё первое участие в конкурсах вообще. Прошу строго не судить. Спасибо. С уважением Попов Михаил.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Постный пирог "Вишнёвое чудо"»:

Тесто

Начинка

  • Вишня (Вишня у меня была замороженная ,косточки я удалил.Начинку можно менять по своему желанию, я пёк с апельсинами, абрикосами и т.д.) — 250 г
  • Сахар (По вкусу, кто любит)
  • Крахмал (Можно 2 с горкой) — 2.5 ст. л.

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2894.2 ккал 		белки
31.5 г 		жиры
55.2 г 		углеводы
570.4 г
Порции
ккал
482.4 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
9.2 г		 углеводы
95.1 г
100 г блюда
ккал
281 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
5.4 г		 углеводы
55.4 г


Рецепт «Постный пирог "Вишнёвое чудо"»:

  • Замешиваем тесто.

  • В муку добавляем сахар и соль. Вливаем воду с маслом "Олейна". Замешиваем мягкое тесто. Немного отделяем и кладем в морозилку немного застыть.

  • Оставшееся тесто распределяем по форме, делая бортики. Форму смазать маслом, или использовать пекарскую бумагу.

  • Готовим начинку.

  • Кладем в блендер вишню, крахмал и сахар. Измельчаем в однородную массу. Выкладываем начинку в форму.

  • Достаём из морозилки тесто и трем на крупной тёрке прямо на начинку пирога.

  • Ставим в предварительно разогретую духовку и печём при температуре 190 градусов, примерно минут 30-35. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой, или кокосовой стружкой.

  • Приятного чаепития!

  • Спасибо за внимание к рецепту.

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6706
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Пост с Олейной" На обед : На десерт На праздничный стол : Пасха На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: праздник детям выпечка пост десерт

Вкусы: вишневый оригинальный сладкий

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Постный пирог "Вишнёвое чудо"
Рецепт: Постный пирог Вишнёвое чудо

Мой пирог полностью постный. Он будет прекрасным дополнением к чаю не только постящимся, но и вегетарианцам. Этот пирог -моё первое участие в конкурсах вообще. Прошу строго не судить. Спасибо. С уважением Попов Михаил.

Ингредиенты для «Постный пирог "Вишнёвое чудо"»:

Другие варианты рецепта

3385

Тёртый яблочный пирог

1875

Тёртый пирог с чёрной смородиной

1379

Быстрый песочный пирог

935

Тертый пирог

645

Песочный пирог

497

Венский пирог

445

Печенье быстрое с вареньем

437

Сладкий тертый пирог

428

Постный пирог "Вишнёвое чудо"

362

Пирог с черникой

306

Тёртый пирог с яблоками

285

Печенье с вареньем

255

Песочный пирог

247

"Тертый" пирог

242

Пирог "Кудрявый"

226

Тертый пирог с вишневым джемом

193

Пирог с вареньем

182

Тертый Пирог-печенье

165

Выпечка-полоска "Смородинка"

153

Песочный пирог "Творожно-малиновое удовольствие"

130

Пирог с вареньем по типу "Каракум"

95

Тертый пирог с вареньем

80

Тертый пирог с черной смородиной

71

Тертый пирог

69

Тёртый пирог с вареньем из киви

63

Песочный пирог

62

Песочный пирог с банановой начинкой

56

Песочный пирог с клубничным вареньем и грецкими орешками

46

Пирог песочный

41

Тертый пирог с начинкой

28

Шоколадный тертый пирог

Показать все варианты рецепта (31)

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Постный пирог "Вишнёвое чудо"» от приготовивших (14)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Постное песочное тесто, конечно, отличается от теста со сливочным маслом, однако, получается вкусно. Пирог пекла два раза. Из указанного количества ингредиентов получилось достаточно тугое тесто, а так же не понравилась посыпка из этого теста: запеклась до очень твердого состочния. Учитывая эти моменты во второй раз уменьшила количество муки до 280г (Макфа)и изменила посыпку на штрейзель. Чудо у меня черносмородиновое. Спасибо за рецепт.
Шикарный пирог. Тесто, не смотря на то что постное, совершенно не отличается по вкусу от обычного песочного. В пост или при наличии минимума продуктов можно делать различные варианты пирога или даже печенья.
Рецепт понравился. Пирог получился очень вкусным, тесто песочное, начинку сделала из целых размороженных вишен, без косточки. Натертое тесто местами пропиталось вишневым соком и потемнело - посинело в ходе выпечки, но на вкус это не повлияло. Вкус но, просто, бюджетно. Замечательный рецепт!
Постной выпечкой особо не увлекаюсь-люблю все калорийное! Но решила попробовать В пост имеет место быть-вишневая начинка настолько яркая,что тесто не важно какое!
Михаил, я в восторге от подачи рецепта и от самой идеи! Забираю в КК и обязательно поставлю отчет! Вы - прекрасный повар ! Ставьте еще рецепты: любые! У Вас очень хорошо получается! Удачи Вам!
Вы писали, что делали этот пирог с апельсинами. Сколько штук пошло в начинку, подскажите пожалуйста.
у меня не вишневый, а с джемом яблочным с мятой. пудрой не посыпала, т.к. и так сладко. Очень вкусно. Не похоже на постную выпечку. Спасибо за прекрасный рецепт
Спасибо, на здоровье!
Михаил, браво! Постное песочное тесто выше всяких похвал! Спасибо большое за рецепт!
Спасибо!
Пирог получился вкусным. Съели с удовольствием. Вместо крахмала в начинку для загустения положила три ложки манки. Спасибо за публикацию.
Спасибо!
Михаил, пирог восхитительный! Настоящее чудо! Настолько простой в приготовлении, доступный, невероятно вкусный, ароматный, воздушный, с хрустящей корочкой! Тесто прекрасно поднялось, начинка держит форму. Слегка посыпала сахарной пудрой. Спасибо огромное за прекрасный рецепт!
Светочка, мои восхищения! И приготовить, и подать, и сфотографировать, и тааак рассказать!!! ну Светочка-умелица-искусница!!! Пирог и правда чудесный у тебя!
Наташенька, спасибо от души! Спасибо, мне так приятно! Я в восторге от пирога! Выпечку с вишней обожаю!
Ответ для Светланка g980
Светочка, ну ты мастерица! Обалденный пирог из ничего!
Лилечка, сердечное спасибо! Ты права, пирог из ничего и такой вкусный!
Ответ для Светланка g980
КАк ты удачно сверху тесто распределила, не полностью закрыта начинка, словно орешками грецкими посыпан он!Симпатяга!
Танюша, большое спасибо! Наверху есть слой теста, он от вишни покрасился а эти кусочки зарумянились.
А мне орехи везде мерещатся!
Похоже на орешки.
Ответ для Светланка g980
Светочка, восхитительный пирог. Иолодец!!!
Жанночка, спасибо огромное! Отличный рецепт!
Ответ для Светланка g980
Светик, чудо-расчудесное!!!!
Сердечное спасибо, Леночка!
Ответ для Светланка g980
Светик, пирог замечательный, вишневый, моя слабость !!!
Галочка, спасибо, моя родная! И моя, выпечку с вишней обожаю!
Ответ для Светланка g980
Светочка прекраснейший пирог с твоей любимой вишней
Танечка, сердечное спасибо! Какое наслаждение! Очень вкусный пирог с моей любимой вишенкой!
Ответ для Светланка g980
Светик Красивейший нарядный пирог И не скажешь,что состав постный Твой на соде или разрыхлителе?
Алечка, благодарю сердечно! Я добавила соду, гашеную уксусом. Постный, а такой вкусный! Прелесть - пирог!
Ответ для Светланка g980
Чудеснейшее чудо у тебя получилось, Светочка! Прелестный пирожок!
Линочка, спасибо от души! Пирог - чудо! Очень вкусно! Очень!
Ответ для Светланка g980
Светочка, как же вкусно! Вишенка словно снегом припорошена!
Оленька, сердечное спасибо, родная! Спасибо от души за тёплые слова!
Ответ для Светланка g980
Очень аппетитный пирог, Светочка! Просто красавчик!
Жанночка, спасибо большое! Вкусный и красивый вышел!
Ответ для Светланка g980
Светочка, очаровательный, яркий и такой соблазнительный пирог!
Иришенька, сердечное спасибо! Чудесный пирог!
Ответ для Светланка g980
Спасибо, Вам огромное!
Михаил, и Вам спасибо от души!
Подскажите пожалуйста, сколько грамм муки в двух таких стаканах? у меня нет таких
150-160 гр, в зависимости от влажности муки! Это в одном стакане столько, конечно!
спасибо! ох уж эти стаканы ))
Отличная постная выпечка! Спасибо большое за рецепт!
Я влюбилась в Ваш рецепт. Не ожидала, что постный пирог может быть таким вкусным. Буду готовить еще и еще.
Спасибо!!! С Наступающим Новым годом!!!
Спасибо за пирог! В начинке всего понемножку: слива, вишня, смородина, нектарин. Вкусно!
Класс! Надо попробовать!
Вкуснющий пирог!!!О чень простой в приготовлении,а главное,без яиц!Я готовила со сливами,нам очень понравилось,колличество начинки увеличила в полтора раза.Буду часто пользоваться этим рецептом,спасибо Вам большое!!!
пирог очень вкусный.Я добавила в тесто ванилин.
Очень вкусный пирожок, спасибо
Я с отчетом. Очень вкусный пирог, который быстро «улетел». В начинку положила смесь из абрикосов и сливы.
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с мансардой V460 "Вест-Джордан"

Каркасный дом с мансардой V460 "Вест-Джордан"
Каркасный дом с 4 спальнями V457 "Ванкувер"

Каркасный дом с 4 спальнями V457 "Ванкувер"
Каркасный дом с мансардой V351 "Макаллен"

Каркасный дом с мансардой V351 "Макаллен"
Ещё 483 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Какие проекты группы МедиаФорт (кроме povarenok.ru) вы посещаете?


Уже 127 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки