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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/124412/]Постный пирог "Вишнёвое чудо"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/124412/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2016apr/04/50/1528736_95816-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Пироги Мой пирог полностью постный. Он будет прекрасным дополнением к чаю не только постящимся, но и вегетарианцам. Этот пирог -моё первое участие в конкурсах вообще. Прошу строго не судить. Спасибо. С уважением Попов Михаил. Ингредиенты: Мука пшеничная, Сахар, Разрыхлитель теста, Соль, Вода, Масло растительное, Вишня, Крахмал. Тэги: праздник, детям, выпечка, пост, десерт.