Мой пирог полностью постный. Он будет прекрасным дополнением к чаю не только постящимся, но и вегетарианцам. Этот пирог -моё первое участие в конкурсах вообще. Прошу строго не судить. Спасибо. С уважением Попов Михаил.
- 4 апреля 2016, 20:50
- 21091
Постный пирог "Вишнёвое чудо"
Ингредиенты для «Постный пирог "Вишнёвое чудо"»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука (Стакан большой, гранёный с каёмочкой) — 2 стак.
- Сахар — 1/2 стак.
- Разрыхлитель теста (Можно пол чайной ложки соды гашеной соком лимона или уксусом) — 1 ч. л.
- Соль — 1 щепот.
- Вода — 80 мл
- Масло растительное — 60 мл
Начинка
- Вишня (Вишня у меня была замороженная ,косточки я удалил.Начинку можно менять по своему желанию, я пёк с апельсинами, абрикосами и т.д.) — 250 г
- Сахар (По вкусу, кто любит)
- Крахмал (Можно 2 с горкой) — 2.5 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2894.2 ккал
|
белки
31.5 г
|
жиры
55.2 г
|
углеводы
570.4 г
|Порции
|ккал
482.4 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
9.2 г
|углеводы
95.1 г
|100 г блюда
|ккал
281 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
5.4 г
|углеводы
55.4 г
Рецепт «Постный пирог "Вишнёвое чудо"»:
-
Замешиваем тесто.
-
В муку добавляем сахар и соль. Вливаем воду с маслом "Олейна". Замешиваем мягкое тесто. Немного отделяем и кладем в морозилку немного застыть.
-
Оставшееся тесто распределяем по форме, делая бортики. Форму смазать маслом, или использовать пекарскую бумагу.
-
Готовим начинку.
-
Кладем в блендер вишню, крахмал и сахар. Измельчаем в однородную массу. Выкладываем начинку в форму.
-
Достаём из морозилки тесто и трем на крупной тёрке прямо на начинку пирога.
-
Ставим в предварительно разогретую духовку и печём при температуре 190 градусов, примерно минут 30-35. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой, или кокосовой стружкой.
-
Приятного чаепития!
-
Спасибо за внимание к рецепту.
Комментарии и отзывы
14 февраля Таш #
9 февраля caramel77 #
21 марта 2021 года 5557143 #
24 июля 2020 года mila berezka #
7 мая 2020 года 0703ovvLyusya #
8 мая 2019 года brechko irina #
21 марта 2019 года YuliyaDol #
21 марта 2019 года pop7315 # (автор рецепта)
30 января 2019 года pjr77 #
21 марта 2019 года pop7315 # (автор рецепта)
3 декабря 2018 года ольга алексеевна 2 #
21 марта 2019 года pop7315 # (автор рецепта)
11 марта 2018 года IgorK #
22 января 2018 года Светланка g980 #
22 января 2018 года nnutty #
22 января 2018 года Светланка g980 #
22 января 2018 года lioliy1967 #
22 января 2018 года Светланка g980 #
22 января 2018 года korztat #
22 января 2018 года Светланка g980 #
22 января 2018 года korztat #
22 января 2018 года Светланка g980 #
22 января 2018 года jannasimf #
22 января 2018 года Светланка g980 #
22 января 2018 года laka-2014 #
22 января 2018 года Светланка g980 #
22 января 2018 года laka-2014 #
22 января 2018 года Светланка g980 #
22 января 2018 года felix032 #
22 января 2018 года Светланка g980 #
22 января 2018 года mtata #
22 января 2018 года Светланка g980 #
22 января 2018 года Лиса Петровна #
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22 января 2018 года lina0710 #
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22 января 2018 года Покусаева Ольга #
23 января 2018 года Светланка g980 #
22 января 2018 года Vicentina #
23 января 2018 года Светланка g980 #
23 января 2018 года Ирушенька #
23 января 2018 года Светланка g980 #
24 января 2018 года pop7315 # (автор рецепта)
25 января 2018 года Светланка g980 #
17 декабря 2017 года Евгения Искусница #
23 января 2018 года korztat #
23 января 2018 года Евгения Искусница #
2 апреля 2017 года Бэбита #
24 декабря 2016 года miteka94 #
24 декабря 2016 года pop7315 # (автор рецепта)
23 августа 2016 года ksennypo #
19 августа 2016 года Бабушка Забота #
16 августа 2016 года Наташик24 #
22 июля 2016 года снежинка-2016 #
17 июля 2016 года molotok_natalia #
10 июля 2016 года Olga_Kov #
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