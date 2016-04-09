Приятный кисло-сладкий вкус, неописуемый сливовый аромат, нежное рассыпчатое тесто - что еще нужно для чудесного вечернего чаепития!
- 9 апреля 2016, 7:42
- 23779
Сливовый пирог с безе
Ингредиенты для «Сливовый пирог с безе»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 180 г
- Масло сливочное — 75 г
- Желток яичный — 2 шт
- Сахар — 30 г
- Вода — 2 ст. л.
- Соль — 1 щепот.
Начинка
- Слива — 10 шт
- Сахар — 50 г
- Ванильный сахар — 20 г
- Коньяк — 30 мл
- Хлопья овсяные (Геркулес) — 1 ст. л.
Безе
- Белок яичный — 4 шт
- Сахар — 130 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2436.7 ккал
|
белки
41.8 г
|
жиры
85.8 г
|
углеводы
407.2 г
|100 г блюда
|ккал
227.7 ккал
|белки
3.9 г
|жиры
8 г
|углеводы
38.1 г
Рецепт «Сливовый пирог с безе»:
Замесить тесто. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
Муки может потребоваться немного больше.
Подготовить продукты для начинки. Кроме перечисленных нам потребуется 1 ст. л. геркулеса (не нашла его в Списке рекомендованных ингредиентов).
Сливу помыть и разделить на половинки, удалив косточку. Сложить в посуду для микроволновки, посыпать 25 г сахара и потомить при полной мощности 2-4 минуты.
Охлажденное тесто раскатать и выложить в форму d 20 см, застеленную пергаментом, сформировав высокие бортики, наколоть тесто вилкой и отправить в заранее разогретую до 190*С духовку на 15 минут.
На слегка пропеченное тесто высыпать геркулес и оставшийся сахар (25 г). При выпечке тесто немного оплыло, видимо, жидковатое замесила. Или надо было все таки груз какой-то положить.
Белки взбить с сахаром до плотных пиков. Достать основу со сливами из духовки и выложить поверх взбитые белки.
Готовый пирог остудить минут 20, а потом аккуратно снять бортики,
достать из формы и уложить на блюдо.
Теперь можно подавать. Пирог получился очень сочным.
На следующий день он напомнил мне пирог "Слезы ангела" или "Слезы Девы Марии", кто как его называет. На поверхности безе тоже выступили крохотные капельки влаги.
Приятного чаепития!
Комментарии и отзывы
14 января 2019 года nadin r 2016 #
15 января 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 января 2019 года wise1288 #
1 сентября 2018 года Лина183 #
4 сентября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 января 2018 года MIGLAS #
4 января 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
24 октября 2017 года Nicky17 #
Конечно же это маленький шедевр! Удачное песочное тесто (никогда прежде я к нему не обращалась, считая душным, жирным и проч.), оно хорошо удерживает влагу слив, совершенно замечательное сочетание вкусов вкупе со слоем "безе"; совершенно восхитительный аромат ( пользовалась "ваниль-сливки" от С.Пудовъ) и при том пирог очень красив (дочь любовно пошутила: ох, бабушка-выпендрежница!)) Я не стала уточнять, какая из нас - Вы как автор рецепта или я как исполнитель)). Особое достоинство пирога - скорость ваяния и простота воплощения.
Вкусно, ярко, неприторно!
Практически не самовольничала, ну разве только щепотка соли при сбивании белков с сахаром, а сок-сироп от слив из микроволновки подала как соус для желающих усилить сливовый вкус (муж добавил его в чашку чая). Спасибо-преспасибо огромное! Любо! Продолжаю готовить и сравнивать сливовые пироги с сайта...)) и, конечно же, поминать Вас добрым словом!
25 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
25 октября 2017 года Nicky17 #
К вчерашнему комментарию добавлю, что сливовый с безе на второй день мне понравился ещё больше, поскольку сочность пирога гармонизировалась.
Тороплюсь освоить-апробировать как можно больше новых блюд, поскольку уже через недельку все буду воплощать в лондонских условиях, не повторяясь.
Благодарю за доброе, умное, профессиональное участие в моей жизни! Ангела-Хранителя!
25 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 октября 2017 года lady belarus #
7 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 октября 2017 года lady belarus #
9 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 августа 2017 года Улыбастик #
8 августа 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
12 апреля 2017 года elena kr82 #
12 апреля 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
2 апреля 2017 года dreamfighter #
2 апреля 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 марта 2017 года aida14aida14 #
то?
18 марта 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 марта 2017 года aida14aida14 #
19 марта 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
5 марта 2017 года Nuta12 #
5 марта 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
6 марта 2017 года Nuta12 #
6 марта 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
16 сентября 2016 года Tanya_Mnd #
17 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
25 октября 2016 года sveta yps #
25 октября 2016 года weta-k #
25 октября 2016 года sveta yps #
прям как в рекламе.
безе-выпекается супер.
а вот на бисквиты и пироги-мягкое!!!
25 октября 2016 года weta-k #
15 сентября 2016 года weta-k #
15 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 сентября 2016 года weta-k #
25 октября 2016 года sveta yps #
25 октября 2016 года weta-k #
25 октября 2016 года sveta yps #
будем есть одно безе.
25 октября 2016 года weta-k #
3 сентября 2016 года dimatila #
Форма у меня 28 см, так что ингредиентов в 2 раза больше уходит
4 сентября 2016 года dimatila #
На этот раз решил сделать тесто более рассыпчатым и нежным, формы взял 25 см. На два пирога 5 желтков, 2 целых яйца, полтора пакета рыхлителя, добавил маргарин поровну с маслом. Белки для безюшки взбивал на водяной бане. Начинку в этот раз тоже изменил, подумал а ну его в чернослив орехи пихать, муторно немного. На чернослив выложил смесь четвертинок слив, тертого яблока и орехов. Получилось богато со 100 процентрым заполнением пустот при укладке. Получилось очень и очень даже) Искал что-нибудь необычное, муж сестры попросил испечь "приколюху", частенько их балую. Наткнулся на Ваш рецепт и сделал "по мотивам"
30 августа 2016 года KukoJlka #
30 августа 2016 года KukoJlka #
12 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
30 августа 2016 года weta-k #
12 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
12 сентября 2016 года weta-k #
12 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 августа 2016 года min_Herzing #
Слов нет, одни эмоции! Даже я, человек, который игнорирует пироги, "втянулась", да еще как! Кисленькая начинка, песочное тесто, легкость и одновременно хрупкость безе... Не стало его быстро... Просят еще! Спасибо Вам за Ваши рецепты, на них я всегда могу положиться!
12 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
25 октября 2016 года sveta yps #
20 августа 2016 года Ольхен-7 #
21 августа 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
25 июля 2016 года oleox #
Ой, простите, забыла упомянуть коньяк! Я им сливы полила перед помещением в микроволновку.
23 июля 2016 года Ольхен-7 #
25 июля 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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