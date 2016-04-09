Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт
  • 9 апреля 2016, 7:42
  • 23779

Сливовый пирог с безе

Рецепт: Сливовый пирог с безе

Приятный кисло-сладкий вкус, неописуемый сливовый аромат, нежное рассыпчатое тесто - что еще нужно для чудесного вечернего чаепития!

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Сливовый пирог с безе»:

Тесто

Начинка

Безе

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2436.7 ккал 		белки
41.8 г 		жиры
85.8 г 		углеводы
407.2 г
100 г блюда
ккал
227.7 ккал		 белки
3.9 г		 жиры
8 г		 углеводы
38.1 г


Рецепт «Сливовый пирог с безе»:

Подготовить продукты. Вода должна быть очень холодная, я ставлю ее в морозильник минут на 10.

Муку с маслом перетереть руками в крошку. Добавить желтки, воду, сахар и соль.

Замесить тесто. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
Муки может потребоваться немного больше.

Подготовить продукты для начинки. Кроме перечисленных нам потребуется 1 ст. л. геркулеса (не нашла его в Списке рекомендованных ингредиентов).

Сливу помыть и разделить на половинки, удалив косточку. Сложить в посуду для микроволновки, посыпать 25 г сахара и потомить при полной мощности 2-4 минуты.

Охлажденное тесто раскатать и выложить в форму d 20 см, застеленную пергаментом, сформировав высокие бортики, наколоть тесто вилкой и отправить в заранее разогретую до 190*С духовку на 15 минут.

На слегка пропеченное тесто высыпать геркулес и оставшийся сахар (25 г). При выпечке тесто немного оплыло, видимо, жидковатое замесила. Или надо было все таки груз какой-то положить.

Потом выложить сливы без выделившегося сока и опять отправить в духовку на 10 минут.

Белки взбить с сахаром до плотных пиков. Достать основу со сливами из духовки и выложить поверх взбитые белки.

Выпекать еще 10-15 минут, до легкого румянца.


Готовый пирог остудить минут 20, а потом аккуратно снять бортики,


достать из формы и уложить на блюдо.


Теперь можно подавать. Пирог получился очень сочным.


На следующий день он напомнил мне пирог "Слезы ангела" или "Слезы Девы Марии", кто как его называет. На поверхности безе тоже выступили крохотные капельки влаги.


Приятного чаепития!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт чаепитие выпечка

Вкусы: кисло-сладкий сливовый сладкий

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Сливовый пирог с безе
Рецепт: Сливовый пирог с безе

Приятный кисло-сладкий вкус, неописуемый сливовый аромат, нежное рассыпчатое тесто - что еще нужно для чудесного вечернего чаепития!

Ингредиенты для «Сливовый пирог с безе»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Сливовый пирог с безе» от приготовивших (11)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Отсутствие нужной формы и торопливые шаловливые ручонки подпортили вид, но не вкус! Использовала черный ром и домашний ванильный экстракт. Обязательно куплю форму поменьше и повторю попытку
Спасибо большое за чудесный отчет! Пирог выглядит вполне себе презентабельно, так что не наговаривайте на себя! Все замечательно!
Ответ для nadin r 2016
Прекрасный результат Аппетитно получилось.
Спасибо. Ваши рецепты всегда получаются шедеврами!!!
Спасибо большое! Мне очень приятно! Пирог у вас получился просто восхитительный!
Очень вкусный пирог получился, тесто великолепное. Между тестом и сливовой начинкой сделала шоколадную прослойку тесто осталось "сухим". Буду делать еще. Спасибо за рецепт.
Я очень за вас рада! Спасибо большое за чудесный отчет!
Нина Григорьевна, сегодня в честь 23 недель внука испекла Ваш пирог! Поскольку у меня любимая форма на 26см, то сразу же пошла по типичному для меня в отношении Ваших рецептов пути: увеличила объёмы. Получилось исключительно - тесто на 4 желтка, муки где-то 220гр, слив 19 штук (при сохранении прежнего количества сахара). После того как припекла основу, а за 12 мин. она стала почти готовой, я оставила прежнее количество геркулеса и белков тоже 4.
Конечно же это маленький шедевр! Удачное песочное тесто (никогда прежде я к нему не обращалась, считая душным, жирным и проч.), оно хорошо удерживает влагу слив, совершенно замечательное сочетание вкусов вкупе со слоем "безе"; совершенно восхитительный аромат ( пользовалась "ваниль-сливки" от С.Пудовъ) и при том пирог очень красив (дочь любовно пошутила: ох, бабушка-выпендрежница!)) Я не стала уточнять, какая из нас - Вы как автор рецепта или я как исполнитель)). Особое достоинство пирога - скорость ваяния и простота воплощения.
Вкусно, ярко, неприторно!
Практически не самовольничала, ну разве только щепотка соли при сбивании белков с сахаром, а сок-сироп от слив из микроволновки подала как соус для желающих усилить сливовый вкус (муж добавил его в чашку чая). Спасибо-преспасибо огромное! Любо! Продолжаю готовить и сравнивать сливовые пироги с сайта...)) и, конечно же, поминать Вас добрым словом!
Татьяна Адольфовна, спасибо вам огромное за обстоятельный, как всегда, отчет. Я сейчас временно в силу известных вам обстоятельств от кухни отлучена. Да, и вообще, от всех домашних дел. Делать ничего пока не могу. Пальцы подживают потихоньку, но выглядят еще очень страшно и, если задеваю случайно, боль пронзает, аж, искры из глаз. Берегусь. Очень скучаю по кухне, все рвусь чего-нибудь приготовить, приду, возьмусь и чувствую, что не могу пока. И больно, и плохо пальцы работают. Буду пока выставлять на сайте рецепты, которые приготовила раньше. Их накопилось очень много. Летом было некогда. Спасибо вам за верность и ответственность с которой вы подходите к делу.
Нина Григорьевна, сейчас важно соблюсти разумную целесообразность в нагрузках: умеренное движение полезно, но форсировать темпы нельзя! Народную мудрость ("как без рук") чревато игнорировать. Очень рада, что сейчас Вы нашли себе единственно возможную - и какую полезную! - нишу Аналитика и Теоретика!)
К вчерашнему комментарию добавлю, что сливовый с безе на второй день мне понравился ещё больше, поскольку сочность пирога гармонизировалась.
Тороплюсь освоить-апробировать как можно больше новых блюд, поскольку уже через недельку все буду воплощать в лондонских условиях, не повторяясь.
Благодарю за доброе, умное, профессиональное участие в моей жизни! Ангела-Хранителя!
Спасибо большое, Татьяна Адольфовна. Надеюсь, что и из Лондона вы будете выходить на связь и наше общение не прервется
После прочтения комментариев в приготовлении безе использовала только два белка и очень зря! Получилась совсем скромный слой. Пирог же выше всяких похвал! Благодарю за рецепт!
Дорогая Танечка, все мои рецепты обычно настолько выверены, что им можно доверять. Я никогда не размещу непроверенного рецепта. Верьте мне. А за комментарий спасибо большое! Рада, что пирог вам понравился.
Нина, ваши рецепты для меня уже как знак качества Я в них ни сколько не сомневаюсь, но иногда, в комментариях можно подчерпнуть что-то новое
Это верно! Нюансы приготовления всегда появляются.
Благодарю за ещё один чудесный рецепт! Пирог очень нежный и вкусный, улетел в момент. Муж пришёл на обед, пирог как раз остывал. Отвернулась на пару минут - половины пирога как не бывало. Еле успела попробовать)))
Спасибо большое! Очень за вас рада!
Феерично! Делала с киви! Форма была самая маленькая только на 26, поэтому немного низковат!
И правда феерично! Очень красивый пирог! Спасибо большое за отчет!
Это не пирог, это волшебство! Благодарю
Благодарю вас!
А если добавить не 2,а 1 желток в тесто,ничего же не испортит
то?
А какой смысл?
ну а вдруг
Наверное, не испортит...
Часто готовлю пироги с безейной шапочкой. Это очень вкусный вариант, только по размеру очень маленький
Да, что ты, Аннушка?!! А у меня, вроде, нормальный пирог вышел Все равно, спасибо тебе за отчет!
Нет-нет, все как в рецепте - для 20-сантиметровой формы. Просто для нас это оказалось маловато Надо норму продуктов увеличивать вдвое как минимум.
Ага, понятно.
вкуснющий пирог)) не могли остановиться)) правда, с безе что-то не так пошло, но от того восхищения не меньше)) буду пробовать еще!
Спасибо большое, я рада за вас.
Ответ для Tanya_Mnd
и у меня также с безе. осело и мягкое. интересно что не так???
Я сначала взбивала без сахара довольно долго на высокой скорости очень холодные белки, затем, не переставая взбивать, постепенно добавляла сахар, взбивала до тех пор пока белки не превратились в очень крутую массу, такую, что при переворачивании миски белки не падали из неё, а оставались в миске. (Но мне кажется, что в большей степени это зависит от качества самого миксера.) А затем такое безе можно ложкой выкладывать или из мешочка выдавливать, с ним уже ничего не случится.
я так всегда делаю. чтоб перевернул миску и непадало.
прям как в рекламе.
безе-выпекается супер.
а вот на бисквиты и пироги-мягкое!!!
Ну, пусть мягкое, но не плывет.
Вот такой сочный пирог получился.
И правда очень сочный! Спасибо большое за отчет!
Ответ для weta-k
а какая высота безе? пропеклось?
В смысле, пропеклось ли безе? Конечно, чем больше будете печь, тем суше оно будет. А высоту я не мерила, просто 4 белка это очень много, можно было и двумя белками обойтись, высота- сантиметров 15 наверное, может больше.
спасибо. но если печь дольше то и остальное-высохнет.
будем есть одно безе.
Если тесто песочное, то не страшно.
Испек пирог по Вашему рецепту, но слегка его модифицировал! Сливы отправил на распитку в микроволновку с медовой заливкой (мед, вода, лимонный сок), коньяка нет, влил виноградную чачу)) В половинку каждой сливы вложил распаренный чернослив с вложенным в него грецким орехом. Орех предварительно прогрел в духовке. Основу подсушивать не стал, прям выложил фруктовую начинку на сырое тесто. Получилось очень вкусно! Домашние довольны) Завтра еще один печь буду, порадую девчат на работе =) Оччпонравилось..!)
Форма у меня 28 см, так что ингредиентов в 2 раза больше уходит
В этот раз сделал два пирога, пока готовился второй, от первого почти ничего и не осталось)
На этот раз решил сделать тесто более рассыпчатым и нежным, формы взял 25 см. На два пирога 5 желтков, 2 целых яйца, полтора пакета рыхлителя, добавил маргарин поровну с маслом. Белки для безюшки взбивал на водяной бане. Начинку в этот раз тоже изменил, подумал а ну его в чернослив орехи пихать, муторно немного. На чернослив выложил смесь четвертинок слив, тертого яблока и орехов. Получилось богато со 100 процентрым заполнением пустот при укладке. Получилось очень и очень даже) Искал что-нибудь необычное, муж сестры попросил испечь "приколюху", частенько их балую. Наткнулся на Ваш рецепт и сделал "по мотивам"
Завтра попробуем, что из него вышло ☺
Здравствуйте, Нина! Взялась печь Ваше произведение искусства и на определённом моменте впала в ступор:куда ванильный сахар класть??
В тесто... забыла написать.
Очень красивый пирог, а скажите, пожалуйста, можно ли обойтись без геркулеса, боюсь он будет чувствоваться в начинке?
Геркулес не чувствуется совсем, но отказываться от него не стоит, он впитывает в себя лишний сок от слив.
Спасибо большое за ответ, а нельзя ли заменить геркулес крахмалом?
Наверное, можно, но я не пробовала.
Я, честно говоря, была скептически настроена относительно безе - после того, как мне не слишком понравилось подобное сочетания в пляцке. Но раз тетушка любимая просит вкусный пирог с только что поспевшей алычой - как тут можно не соблазниться, глядя на Вашу красоту?
Слов нет, одни эмоции! Даже я, человек, который игнорирует пироги, "втянулась", да еще как! Кисленькая начинка, песочное тесто, легкость и одновременно хрупкость безе... Не стало его быстро... Просят еще! Спасибо Вам за Ваши рецепты, на них я всегда могу положиться!
Чудесно! Очень красиво и аппетитно! Я рада, что вам понравилось! Спасибо за чудесный отчет!
Ответ для min_Herzing
а безе пропеклось? или мягкое...
Я,таки,испекла ваш пирожок целых 2 раза! В первый заход муж выразил столько восхищения ,что заказал сразу второй пирог! Пекла без коньяка (для детей).Пирог-чудо! А вы-особенное чудо! Спасибо вам огромное за ваши рецепты!
Спасибо большое! Я очень рада, что пирог вам удался и так понравился вашим близким! Это просто замечательно!!!
Уже наверное не актуально,про коньяк есть ответ в предыдущих комментариях. """"июня | Нина-супербабушка (автор рецепта) # +1
Ой, простите, забыла упомянуть коньяк! Я им сливы полила перед помещением в микроволновку.
Ниночка! Хочу испечь ваш пирог, но не поняла- для чего коньяк? Если сейчас ответите-я успею испечь-завтра едем в гости.... с пирогом.... Спасибо!
Ой, простите, я была на даче, сейчас самый сезон!
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Что для вас лучшее начало дня?


Уже 1809 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки