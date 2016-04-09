Сливовый пирог с безе

Подготовить продукты. Вода должна быть очень холодная, я ставлю ее в морозильник минут на 10.

Замесить тесто. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на 30 минут. Муки может потребоваться немного больше.

Подготовить продукты для начинки. Кроме перечисленных нам потребуется 1 ст. л. геркулеса (не нашла его в Списке рекомендованных ингредиентов).

Сливу помыть и разделить на половинки, удалив косточку. Сложить в посуду для микроволновки, посыпать 25 г сахара и потомить при полной мощности 2-4 минуты.

Охлажденное тесто раскатать и выложить в форму d 20 см, застеленную пергаментом, сформировав высокие бортики, наколоть тесто вилкой и отправить в заранее разогретую до 190*С духовку на 15 минут.

На слегка пропеченное тесто высыпать геркулес и оставшийся сахар (25 г). При выпечке тесто немного оплыло, видимо, жидковатое замесила. Или надо было все таки груз какой-то положить.

Потом выложить сливы без выделившегося сока и опять отправить в духовку на 10 минут.

Белки взбить с сахаром до плотных пиков. Достать основу со сливами из духовки и выложить поверх взбитые белки.

Готовый пирог остудить минут 20, а потом аккуратно снять бортики,достать из формы и уложить на блюдо.Теперь можно подавать. Пирог получился очень сочным.На следующий день он напомнил мне пирог "Слезы ангела" или "Слезы Девы Марии", кто как его называет. На поверхности безе тоже выступили крохотные капельки влаги.Приятного чаепития!