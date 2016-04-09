Несмотря на то, что в рецепте отсутствуют яйца и сливочное масло, вафли получаются великолепные! Очень часто их готовлю на завтрак, вкусно и полезно! Угощайтесь.
- 9 апреля 2016, 17:38
- 41173
Яблочные вафли
Ингредиенты для «Яблочные вафли»:
- Яблоко (крупное) — 2 шт
- Сахар — 3 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Хлопья овсяные — 3 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
- Вода — 150 мл
- Масло подсолнечное (Олейна) — 2 ст. л.
- Корица (по желанию) — 0.25 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1156 ккал
|
белки
14.8 г
|
жиры
34.9 г
|
углеводы
196.9 г
|100 г блюда
|ккал
162.8 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
4.9 г
|углеводы
27.7 г
Рецепт «Яблочные вафли»:
Все хорошо перемешать, попробуйте на сахар, у меня были сладкие яблоки, мне данного количества сахара хватило. Масса для вафель должна получиться чуть гуще, чем на оладьи.
Разогрейте вафельницу для венских вафель, если боитесь, что вафли прилипнут, смажьте поверхность вафельницы тонким слоем подсолнечного масла. Распределяем тесто по поверхности, я выкладывала тесто в середину вафельницы.
Комментарии и отзывы
3 октября archibesh #
В связи с тем, что у меня алюминиевая вафельница для газовой плиты, а не тефлоновая, как у Автора, решила модернизировать полученное тесто, добавив подсолнечное масло, где-то ложки три-четыре сверху и муки около шести-семи ложек с горкой. Тесто получилось очень густым. Но результат оказался в итоге положительным. Вафельницу перед каждым использованием тщательно промазывала маслом и к концу вафельки уже отходили легко, как обычные вафли на сливочном масле. Огонь практически на минимуме, готовились долго минуты по три с каждой стороны. В итоге вафли чуть-чуть суховаты, но очень вкусные. Улетали прямо с плиты, еле успела сфотографировать.
5 марта 2019 года Светик Юрьевна #
4 марта 2018 года Katinda O #
Больше готовить по этому рецепту не буду, пышные вафли по нему не получаются.
21 февраля 2018 года Katinda O #
И второй вопрос: почему Вы кладёте тесто только в середину вафельницы? Они разваливаются, если на всю поверхность положить тесто? Или какая-то другая причина? Просто, если положить тесто на всю поверхность вафельницы, то в 4 раза быстрее все можно приготовить (существенная экономия на электричестве получится).
22 февраля 2018 года Marioka82 # (автор рецепта)
5 ноября 2017 года GourmetLana #
30 марта 2017 года nborodina evdokimova #
30 марта 2017 года Marioka82 # (автор рецепта)
Что касаемо...вафли ли или оладьи, главное что этот рецепт идеален для вафельницы.
3 декабря 2016 года zvetana2 #
24 октября 2016 года angeinka-malvinka #
Готовила вафли на обычной советской вафельнице 30-летней давности, поверхности смазала разок маслом. В тесто я тоже добавила еще 2 ст.л. масла и мне показалось много сока от яблок получилось плюс вода как по рецепту, поэтому добавила 3 ст.л. муки для загущения. Сахара положила 1 ст.л. и мне вполне хватило сладости, предпочитаю сочетать не сильно сладкую выпечку со сладким топингом и сладким чаем.
24 октября 2016 года angeinka-malvinka #
24 октября 2016 года Marioka82 # (автор рецепта)
7 октября 2016 года Алия Алесеевна #
7 октября 2016 года Marioka82 # (автор рецепта)
4 мая 2016 года merisaria #
30 апреля 2016 года Janet #
19 апреля 2016 года adg1231 #
19 апреля 2016 года Marioka82 # (автор рецепта)
19 апреля 2016 года adg1231 #
19 апреля 2016 года Marioka82 # (автор рецепта)
19 апреля 2016 года adg1231 #
19 ноября 2016 года ermolina tv #
19 ноября 2016 года ljaljka #
19 ноября 2016 года Marioka82 # (автор рецепта)
свекольные вафли https://www.povarenok.ru/recipes/show/124291/
19 апреля 2016 года VolOksana #
17 апреля 2016 года мама Светланочка #
И я так понимаю, овсяные хлопья лучше брать что-то типа "Ясно солнышко"? Так как бывают овсяные хлопья, более дешевые, которые даже после 10 мин.варки остаются жесткими?
17 апреля 2016 года Marioka82 # (автор рецепта)
17 апреля 2016 года мама Светланочка #
16 апреля 2016 года ifigeniia #
16 апреля 2016 года Marioka82 # (автор рецепта)
9 июня 2016 года Роса15 #
Я думаю, что в ростере не получится, т.к. нужно прижимать с двух сторон, как в вафельнице, которая печет толстые блинчики.
"Ростер – бытовой электрический прибор, представляющий собой компактный духовой шкаф. Некоторые модели могут сочетать в себе функции тостера, аэрогриля, микроволновой печи. В ростере можно приготовить горячие тосты и бутерброды, мясо, рыбу, испечь хлеб или пирожки."
Иногда очень полезная вещь на кухне, когда нет обычной духовки.
У нас на даче, когда-то, был старый советский духовой шкаф, так работал отлично! Но сейчас другая техника и названия все на английском
15 апреля 2016 года suntrek #
15 апреля 2016 года Marioka82 # (автор рецепта)
15 апреля 2016 года Аленушка2904 #
16 апреля 2016 года Marioka82 # (автор рецепта)
16 апреля 2016 года Аленушка2904 #
15 апреля 2016 года molotok_natalia #
15 апреля 2016 года Marioka82 # (автор рецепта)
28 января 2018 года gvmulyar #
В общем, рецепт - не плохой, но не советую готовить "это" в вафельнице, читайте все отзывы......
15 апреля 2016 года ЛюдаК #
15 апреля 2016 года Marioka82 # (автор рецепта)
15 апреля 2016 года ЛюдаК #
12 апреля 2016 года Светлана Сов #
11 апреля 2016 года Oksunchik #
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