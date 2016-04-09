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Версия для печати Рецепты Десерты Вафли
  • 9 апреля 2016, 17:38
  • 41173

Яблочные вафли

Рецепт: Яблочные вафли

Несмотря на то, что в рецепте отсутствуют яйца и сливочное масло, вафли получаются великолепные! Очень часто их готовлю на завтрак, вкусно и полезно! Угощайтесь.

Категория: Десерты Вафли

Ингредиенты для «Яблочные вафли»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1156 ккал 		белки
14.8 г 		жиры
34.9 г 		углеводы
196.9 г
100 г блюда
ккал
162.8 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
4.9 г		 углеводы
27.7 г


Рецепт «Яблочные вафли»:

Яблоко необходимо очистить от кожуры.

Натереть на крупной терке

Добавить муку, овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель теста, по желанию корицу.

Подсолнечное масло и воду.

Все хорошо перемешать, попробуйте на сахар, у меня были сладкие яблоки, мне данного количества сахара хватило. Масса для вафель должна получиться чуть гуще, чем на оладьи.

Разогрейте вафельницу для венских вафель, если боитесь, что вафли прилипнут, смажьте поверхность вафельницы тонким слоем подсолнечного масла. Распределяем тесто по поверхности, я выкладывала тесто в середину вафельницы.

Выпекаем вафли 4 минуты 30 секунд.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Пост с Олейной" На завтрак На обед На полдник На ужин Специальное питание : Постное питание

Теги: завтрак обед ужин десерт чаепитие

Вкусы: сладкий яблочный

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Яблочные вафли
Описание: Несмотря на то, что в рецепте отсутствуют яйца и сливочное масло, вафли получаются великолепные! Очень часто их готовлю на завтрак, вкусно и полезно! Угощайтесь.
Рецепты: Десерты -> Вафли


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Фотографии «Яблочные вафли» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Очень заинтересовал рецепт. Для кориюмящей мамы просто находка. Сразу насторожило количество воды в рецепте и я добавила только пару столовых ложек, чтобы добиться результата, как на фото у автора. Первая вафля развалилась и осталась на обеих сторонах вафельницы. Отдирать пришлось ножом. Стало даже интересно, как у других вафельки то получаются.
В связи с тем, что у меня алюминиевая вафельница для газовой плиты, а не тефлоновая, как у Автора, решила модернизировать полученное тесто, добавив подсолнечное масло, где-то ложки три-четыре сверху и муки около шести-семи ложек с горкой. Тесто получилось очень густым. Но результат оказался в итоге положительным. Вафельницу перед каждым использованием тщательно промазывала маслом и к концу вафельки уже отходили легко, как обычные вафли на сливочном масле. Огонь практически на минимуме, готовились долго минуты по три с каждой стороны. В итоге вафли чуть-чуть суховаты, но очень вкусные. Улетали прямо с плиты, еле успела сфотографировать.
Не получилось как и у большинства в итоге пришлось из сделанного теста лепить яблочный пирог по своему рецепту. Первый раз с этого сайта не получилось 😔
Мне кажется, что в рецепте ошибка, неверные пропорции жидкости и сухих ингредиентов. Готовила точно по рецепту, ингредиенты отмеряла мерной ложкой, без верха, как и положено. Тесто получилось совсем не таким, как на картинке, яблоки просто плавали в жидкости. Чтобы тесто было похоже на ту густую массу, которую видно на картинке (там, где тесто выкладывается в вафельницу) пришлось увеличить количество сухих ингредиентов в 3 раза!!! (9 ложек муки и 9 ложек хлопьев). В итоге, на такое количество теста было мало разрыхлителя, вафли не пропеклись, хотя стали подгорать из-за большого количества сахара (хотя, возможно, это из-за того, что у меня не очень мощная вафельница - мультипекарь Редмонд). В общем, решила не мучаться и остатки теста приготовила на панелях для тонких вафель. Получились неплохие такие вафли, только сладкие очень.

Больше готовить по этому рецепту не буду, пышные вафли по нему не получаются.
Напишите, пожалуйста, какого размера овсяные хлопья Вы используете. У нас разные продаются. Есть мелкие, которые для приготовления просто запариваются кипятком, есть средние, которые надо варить 3-5 минут, а есть крупные, которые 10 минут варить надо. Мне кажется, что от размера хлопьев серьёзно зависит конечный результат.
И второй вопрос: почему Вы кладёте тесто только в середину вафельницы? Они разваливаются, если на всю поверхность положить тесто? Или какая-то другая причина? Просто, если положить тесто на всю поверхность вафельницы, то в 4 раза быстрее все можно приготовить (существенная экономия на электричестве получится).
Хлопья не имеют никакого значения, если они сильно крупные, их даже можно немного промолоть или измельчить в ступке. Разницы нет для варки или быстрого приготовления. На второй вопрос, просто захотелось так сделать, подглядела идею на иностранном сайте. Но надо учесть ,что у меня проф. вафельница.
Рецепт понравился Забираю, спасибо!
Приготовила вафли по рецепту. Хлопья заварил кипятком а только потом эту смесь добавила в ’тесто’. Первая вафля разслоилась-яблоки были очень большие, поэтому добавила еще 2 ложки муки. После этого вафли стали печься. Я заметила что нужно потоньше слой делать чтобы за 4 мин успели пропечься. Делала на всю площадь вафельницы-все нормально отходило. Вышло 5 больших круглых штук. (У меня вафельница круг с сердечками). Тесто на стенках не оставалось. Ps рецепт интересный. На вкус это не вафли, так как тесто немного влажное из за яблок. Напоминают по вкусу оладья приготовленые в вафельнице. Думаю что по этому рецепту можно просто в духовке пирог испечь.
Очень рада, что рецепт пригодился. Только я у Вас нашла не верный шаг. Хлопья заваривать не нужно, это лишняя процедура))) я их не заваривала))))
Что касаемо...вафли ли или оладьи, главное что этот рецепт идеален для вафельницы.
Интересненько! Спасибо за рецепт!
Я в восторге! Постная вкуснятина!! как раз из ингридиентов, которые мне можно есть, кормя грудью.
Готовила вафли на обычной советской вафельнице 30-летней давности, поверхности смазала разок маслом. В тесто я тоже добавила еще 2 ст.л. масла и мне показалось много сока от яблок получилось плюс вода как по рецепту, поэтому добавила 3 ст.л. муки для загущения. Сахара положила 1 ст.л. и мне вполне хватило сладости, предпочитаю сочетать не сильно сладкую выпечку со сладким топингом и сладким чаем.
Получилось 13 вафель с хрустящими краями.
Ответ для angeinka-malvinka
во это да!!!!! Даже и не думала, что в нашей советской вафельнице может такое получится!!!! Спасибо за отчет!!!!
Получилась каша в мусорку ( ещё и залила всю вафельницу((
а какая у вас вафельница?
удивительно вышло, спасибо!
Олечка, здравствуйте! Приготовила оладьи по Вашему рецепту! За неимением вафельницы. Для постного блюда вкусно! Но вкусней конечно же будет с яйцами и кефиром вместо воды. Пост закончился, попробуем теперь не постный вариант! Спасибо за рецептик!
Приготовила вафли, отчитываюсь. Тесто получилось вкусное, со свежим вкусом. Но в моей чудесной антипригарной вафельнице вафли не снимались - разрывались и оставались на верхней и нижней стенках. Пришлось соскребать аккуратненько с форм и сворачивать в трубочки. У меня такого еще никогда не было. Как вы думаете, почему такое произошло? Маслом форму смазала, держала и подольше, и поменьше - все равно.
Может муки не хватило? У меня, сколько пеку, ни разу ничего не прилипало. На днях кабачковые пекла, были настолько нежные, что тяжеловато снимались, но не прилипли!
Да я уж и муки добавляла, и масла. А вы кабачковые тоже в вафельнице печете?
Да, я даже омлет пекла с сосисками,детям очень понравилось! Я уже только чего не пробовала в ней готовить!
надо тоже поактивнее ее использовать - а то я только вафли и бутерброды
Ответ для Marioka82
Мариока, поделитесь, пожалуйста, что ещё из постного делаете в венской вафельнице? Дорога как подарок, но не пользуюсь совсем, потому что, то тесто, которое мне можно в ней не поднимается... Я не использую дрожжи и продукты животного происхождения. Здорово, если вот этот рецепт получится. И буду очень благодарна, если ещё что-то предложите. А как в ней бутерброды делают, у меня она не закрывается с хлебом...
Мариока, поделитесь, пожалуйста, что ещё из постного делаете в венской вафельнице? Дорога как подарок, но не пользуюсь совсем, потому что, то тесто, которое мне можно в ней не поднимается... Я не использую дрожжи и продукты животного происхождения. Здорово, если вот этот рецепт получится. И буду очень благодарна, если ещё что-то предложите. А как в ней бутерброды делают, у меня она не закрывается с хлебом...
извините,что вклинилась,выпечку с кокосовым маслом не пробовали? Тесто такое пушистеньким с ним.Я тоже многое не могу использовать.Кокосовое масло очень нравиться.Очень вкусно с овощами.
Ответ для ermolina tv
Здравствуйте, вот попробуйте приготовить, мне очень нравится https://www.povarenok.ru/recipes/show/124177/?direct=1

свекольные вафли https://www.povarenok.ru/recipes/show/124291/
Чудесные вафельки
А как думаете, если яблоко натереть на терке, потом добавить измельченные(но не в муку) хлопья овсяные и все это блендером еще измельчить. Или в том и изюминка, что яблоко натертое? И еще, как думаете, в силиконовой форме в виде вафель должно ведь получиться? Как думаете, просто сверху по форме тесто выложить и чуть-чуть тесто туда вдавить, или тесто в формочки вдавливать полностью до дна формочки?
И я так понимаю, овсяные хлопья лучше брать что-то типа "Ясно солнышко"? Так как бывают овсяные хлопья, более дешевые, которые даже после 10 мин.варки остаются жесткими?
Попробую вам ответить. Яблочко обязательно трем, при выпечке оно в зависимости от сорта либо слегка чувствуется, либо полностью растворяется в тесте при выпечке. Хлопья берите любые, при выпечки он них не останется и следа. Дело еще в том, у меня именно электровафельница с хорошей мощностью и антипригарным покрытием. Уверена, что и в силиконовых формочках можно такое сделать, тесто,да нужно наверное будет ложкой придавить, так как в моей вафельнице оно очень плотно придавливается словно прессом. Если вы будете делать в духовке силиконовых, то дырочки будут только с одной стороны. Если попробуете, обязательно отпишитесь об вашем эксперименте!
Хорошо, спасибо за хороший понятный ответ
как Вы думаете, в ростере получится? покрытие антипригарное...
А что такое ростер???? С такой техникой еще не сталкивалась
Извините, что вмешиваюсь, просто хотела ответить на комментарий
Я думаю, что в ростере не получится, т.к. нужно прижимать с двух сторон, как в вафельнице, которая печет толстые блинчики.
"Ростер – бытовой электрический прибор, представляющий собой компактный духовой шкаф. Некоторые модели могут сочетать в себе функции тостера, аэрогриля, микроволновой печи. В ростере можно приготовить горячие тосты и бутерброды, мясо, рыбу, испечь хлеб или пирожки."
Иногда очень полезная вещь на кухне, когда нет обычной духовки.
У нас на даче, когда-то, был старый советский духовой шкаф, так работал отлично! Но сейчас другая техника и названия все на английском
А вафельница у меня электрическая. Пойдет?
у меня тоже электрическая,для венских или бельгийских вафель, плоская вафельнице не подойдет.
А если сделать тесто более жидким, может, рискнуть на плоской вафельнице испечь?
По другим рецептам есть опыт,в советских старых вафельницах не получается,все прилипает. Если у вас с хорошим покрытием рискните!
Не уверена в его качестве. Спасибо за предостережение! Значит, будем есть яблочные оладьи... Что, в общем, тоже неплохо! Спасибо вам! Но рецепт распределю между счастливыми обладателями соответствующих вафельниц!
Как же здорово, жалко, что у меня вафельницы нету ((( Можно без нее как то обойтись, не подскажете?
Можно на сковороде,но это уже будут оладушки ))))
Это и есть оладушки, только в вафельнице!!!)))) Можно что угодно в вафельнице испечь, но от это совсем не значит, что "эти оладушки" можно назвать венскими вафлями!!! Печь в вафельнице 4:30 минуты!!! Поберегите, свое время и деньги за электроэнергию!!!)))) Десять вафель за час!!! Не считая, времени на тесто, за это время пирог бисквитный можно испечь!!!!
В общем, рецепт - не плохой, но не советую готовить "это" в вафельнице, читайте все отзывы......
А сколько штук получается?
Около 7
Спасибо!
Дети готовили. Получилось очень вкусно! Спасибо за рецепт!
Вафли с яблоками - представляю, как вкусно
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