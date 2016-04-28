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  • 28 апреля 2016, 15:39
  • 185054

Творожная пасха на сгущенном молоке

Рецепт: Творожная пасха на сгущенном молоке

Очень вкусная пасха! Готовится она очень просто и легко. Она без яиц. И очень нежная!

Категория: Десерты Другие десерты Творожные десерты

Ингредиенты для «Творожная пасха на сгущенном молоке»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3069.9 ккал 		белки
129.7 г 		жиры
161.7 г 		углеводы
283 г
Порции
ккал
255.8 ккал		 белки
10.8 г		 жиры
13.5 г		 углеводы
23.6 г
100 г блюда
ккал
247.6 ккал		 белки
10.5 г		 жиры
13 г		 углеводы
22.8 г


Рецепт «Творожная пасха на сгущенном молоке»:

  • Изюм хорошо промыть в тёплой воде и хорошо просушить.

  • Творог пропустить через сито, даже можно дважды, чтобы он стал очень однородным.

  • Добавить сахар и ванильный сахар, всё хорошо растереть.

  • Затем добавить мягкое сливочное масло, сметану, сгущёнку и всё растереть. Должна получиться очень однородная масса.

  • И только после этого добавить подготовленный изюм. Массу хорошо перемешать.

  • Соберите форму для пасхи. Разложите в ней влажную марлю, которую необходимо прижать к стенкам формы.

  • Затем положите в неё творожную массу, плотно прижимая её. Накрыть массу, концами марли.

  • Сверху положить тарелку или доску, поставить гнет. Саму форму с пасхой тоже поставить в глубокую тарелку, т. к. в процессе стояния, с неё будет стекать жидкость, которую надо периодически сливать. Убрать пасху на ночь или даже больше в холодильник.

  • С праздником светлой Пасхи!!!
    Приятного аппетита!










Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6828
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На полдник На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Пасха На ужин : На десерт

Теги: десерт завтрак полдник праздник

Вкусы: бесподобный нежный приятный сладкий творожный

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Творожная пасха на сгущенном молоке
Рецепт: Творожная пасха на сгущенном молоке

Очень вкусная пасха! Готовится она очень просто и легко. Она без яиц. И очень нежная!

Ингредиенты для «Творожная пасха на сгущенном молоке»:

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Фотографии «Творожная пасха на сгущенном молоке» от приготовивших (22)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Тоже попробовали в этом году Ваш рецепт. Большое спасибо! На следующий год обязательно повторим. Не приторно сладко, приятный вкус. В холодильнике продержали ночь и всё прекрасно.
Пасхальная неделя ещё в разгаре, так что Христос Воскресе!
Отличный рецепт! Два года только по нему пасху и готовлю, только вместо изюма беру цукаты - 150 г, а в этом году еще кокосовой стружки добавила 15 г. Цукаты на кусочки помельче шинкует блендер, он же перетирает творог - ура прогрессу!

p.s. По фото автора понимаю, что у меня такая же форма для пасхи, но у меня оба раза еще оставалась творожная масса. Немного, но не вся влезает в эту фабричную форму. В итоге я в обрезанную пластиковую бутылку (в область горлышка) еще кладу творожную массу, так что на выходе получается 1,5 десерта
Готовлю уже несколько лет пасху к Пасхе по вашему рецепту. Очень хороший, сбалансированный, не приторный вкус. Вспомнила ваш рецепт перед Пасхой, буду готовить в этом году снова. Спасибо.
Спасибо! Очень рада! Готовьте на здоровье!
Прекрасная пасха получилась, очень вкусная! Спасибо большое за отличный рецепт!
Огромное спасибо за рецепт! Пасха ушла на ура пришлось делать вторую порцию! Вкусно и просто Изюм не добавляла
Леночка, замечательная, очень вкусная Пасочка Спасибо
Галочка, рада видеть тебя! Отличная пасочка у тебя нп фото!
Олечка, спасибо солнышко за внимание и похвалу Олечка, я тоже рада, что смогла тут появиться, но новый формат меня убил, не могу выставить фото на форум.
Галочка у Люды Сурик была такая проблема. Обратись к ней. Она выставила каким то образом.
Да она уже написала, у меня фото не выставляется
Ужас и расстройство!
Уже получилось Олечка
Ответ для Гали-28
Галочка, вкусный результат. И красивый!
Олечка, спасибо моя хорошая за внимание
Ответ для Гали-28
Галочка очень вкусная пасочка у тебя
Танечка, спасибо солнышко за внимание
Ответ для Гали-28
Галочка! Шикарная пасочка!
Юлечка, спасибо моя хорошая за внимание
Ответ для Гали-28
Галочка, очень красивая пасха!
?рочка, спасибо солнышко за внимание
Ответ для Гали-28
Галочка, очень красивая пасочка !!!
Галечка, спасибо моя хорошая за внимание
Очень вкусная и нежная пасха. Делала из 1 кг творога. Спасибо за рецепт!
Спасибо за рецепт! Пасха очень понравилась. Нежная, вкусная.
Делала пасху вашу для мамы, правда без изюма, даже кто не любит творог, ели и нахваливали. Фото не сделала, мама утром пришла и забрала. Но она очень хвалила.
Тоже первый раз пасху делала, всё получилось! спасибо за рецепт, вкусно очень! Всех с праздником! Христос Воскресе!
Елена , огромное спасибо за рецепт ! Молока добавила немного меньше, просто нам хватило сладости.
Инна роскошное исполнение рецепта,красивое фото
с праздником!!!!
Таня, спасибо огромное за поддержку!
Ответ для inna_2107
Инна, шикарная пасха!
Елена, огромное спасибо за внимание и комментарий!
Спасибо за рецепт! Приготовила в первый раз, и так как немного массы ещё оставалось, дети попробовали уже сегодня утром, очень вкусно! Форму сначала держала хорошо, но пока ходили святить, осела(
Супер ,очень вкусно.Спасибо!
с лева ваша
Скажите, плииз, сколько ее под гнетом держать? Хватит ли суток или нужно дольше?
Сверху положить тарелку или доску, поставить гнет. Саму форму с пасхой тоже поставить в глубокую тарелку, т. к. в процессе стояния, с неё будет стекать жидкость, которую надо периодически сливать. Убрать пасху на ночь или даже больше в холодильник.
здравствуйте! а подскажите какого обьема использована форма? на сколько мл рассчитана?
Я не знаю какого она объём, но она обычная, везде продается одного и того же объема
Скажите пжл. сколько штук из этого количества в такой форме получается?
1шт
спасибо за ответ
Леночка! Очень вкусная пасха. Делала из ½ ингредиентов, из своего творога. Спасибо большое за рецепт.
На здоровье!
Ответ для Сурик
Людочка, чудесная пасха и фото праздничное, красивое !!!
Спасибо большое, Галочка, за внимание и похвалу! Мне очень приятно!!!
Ответ для Сурик
Людочка великолепное исполнение рецепта
Танечка, спасибо большое за внимание и похвалу!
Ответ для Сурик
Людочка, красавица пасха у тебя получилась!
Олечка, спасибо большое за похвалу!
Ответ для Сурик
Люда, замечательная пасха!!!
Спасибо большое, Лилечка!
Ответ для Сурик
Отличный творожок. Я почти так же делаю, дочка в восторге!
Спасибо большое, Олечка! А я каждый год по разным рецептам!
Великолепная пасха получилась!!! Большое спасибо, что поделились рецептом!
на здоровье!
Решила в этом году первый раз сделать творожную пасху. Перечитала уйму рецептов и все они начинаются словами "пропустить творог через сито, а еще лучше два раза". Творога было 1,200. Выбрала два рецепта (один из них Ваш).Разделила на две части. И начала тереть, рука отваливалась. Тут на кухню зашел муж и напомнил, что за окном 21 век, а в буфете лежит блэндэр. Но я решила все-же для чистоты эксперимента первые 600 грамм дотереть через сито, а второй рецепт не мучатся и пробить блэндэром. И оказалось ни какой разницы нет! В обоих случаях масса получается абсолютно одинаковая - однородная, нежная, масляная, без единой крупинки! Пасхи все застыли, все держат форму, очень вкусные, даже на солнце (в церкви) не потеряли свою привлекательность. Ваш рецепт понравился больше, чем второй (тот был с шоколадом), забираю в КК для постоянного использования с той лишь разницей, что буду пользоваться блэндэром. Спасибо от души! Христос Воскресе!
Во Благо!!!
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