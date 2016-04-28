Очень вкусная пасха! Готовится она очень просто и легко. Она без яиц. И очень нежная!
- 28 апреля 2016, 15:39
- 185054
Творожная пасха на сгущенном молоке
Ингредиенты для «Творожная пасха на сгущенном молоке»:
- Творог (жирный) — 600 г
- Масло сливочное — 130 г
- Сметана (30%) — 130 г
- Молоко сгущенное — 200 г
- Сахар — 3 ст. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Изюм (без косточек) — 100 г
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3069.9 ккал
|
белки
129.7 г
|
жиры
161.7 г
|
углеводы
283 г
|Порции
|ккал
255.8 ккал
|белки
10.8 г
|жиры
13.5 г
|углеводы
23.6 г
|100 г блюда
|ккал
247.6 ккал
|белки
10.5 г
|жиры
13 г
|углеводы
22.8 г
Рецепт «Творожная пасха на сгущенном молоке»:
-
Изюм хорошо промыть в тёплой воде и хорошо просушить.
-
Творог пропустить через сито, даже можно дважды, чтобы он стал очень однородным.
-
Добавить сахар и ванильный сахар, всё хорошо растереть.
-
Затем добавить мягкое сливочное масло, сметану, сгущёнку и всё растереть. Должна получиться очень однородная масса.
-
И только после этого добавить подготовленный изюм. Массу хорошо перемешать.
-
Соберите форму для пасхи. Разложите в ней влажную марлю, которую необходимо прижать к стенкам формы.
-
Затем положите в неё творожную массу, плотно прижимая её. Накрыть массу, концами марли.
-
Сверху положить тарелку или доску, поставить гнет. Саму форму с пасхой тоже поставить в глубокую тарелку, т. к. в процессе стояния, с неё будет стекать жидкость, которую надо периодически сливать. Убрать пасху на ночь или даже больше в холодильник.
-
С праздником светлой Пасхи!!!
Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6828
Комментарии и отзывы
27 апреля Ardilla #
Пасхальная неделя ещё в разгаре, так что Христос Воскресе!
27 апреля Marion-Morana #
p.s. По фото автора понимаю, что у меня такая же форма для пасхи, но у меня оба раза еще оставалась творожная масса. Немного, но не вся влезает в эту фабричную форму. В итоге я в обрезанную пластиковую бутылку (в область горлышка) еще кладу творожную массу, так что на выходе получается 1,5 десерта
2 апреля Luchik Nata #
4 апреля гошлена # (автор рецепта)
3 мая 2021 года Dama-Lorik #
8 июля 2020 года Анастасия АГ #
10 мая 2019 года Гали-28 #
10 мая 2019 года Покусаева Ольга #
10 мая 2019 года Гали-28 #
10 мая 2019 года Покусаева Ольга #
10 мая 2019 года Гали-28 #
12 мая 2019 года Покусаева Ольга #
12 мая 2019 года Гали-28 #
12 мая 2019 года Покусаева Ольга #
10 мая 2019 года акчуч #
10 мая 2019 года Гали-28 #
10 мая 2019 года mtata #
10 мая 2019 года Гали-28 #
10 мая 2019 года virgola71 #
10 мая 2019 года Гали-28 #
10 мая 2019 года Ирушенька #
10 мая 2019 года Гали-28 #
11 мая 2019 года felix032 #
11 мая 2019 года Гали-28 #
7 мая 2019 года fialkaXY #
3 мая 2019 года NATATA555 #
3 мая 2019 года kushnikova alena16 #
28 апреля 2019 года Cristalik #
28 апреля 2019 года inna_2107 #
28 апреля 2019 года mtata #
с праздником!!!!
28 апреля 2019 года inna_2107 #
28 апреля 2019 года laka-2014 #
28 апреля 2019 года inna_2107 #
27 апреля 2019 года Deniskinay #
26 апреля 2019 года marinafl1324 #
с лева ваша
24 апреля 2019 года MilkyTea #
24 апреля 2019 года гошлена # (автор рецепта)
24 апреля 2019 года yul-2019 #
24 апреля 2019 года гошлена # (автор рецепта)
22 апреля 2019 года galina27 1967 #
22 апреля 2019 года гошлена # (автор рецепта)
24 апреля 2019 года galina27 1967 #
17 апреля 2019 года ingrida abraityte #
12 апреля 2018 года Сурик #
12 апреля 2018 года гошлена # (автор рецепта)
12 апреля 2018 года felix032 #
12 апреля 2018 года Сурик #
12 апреля 2018 года mtata #
12 апреля 2018 года Сурик #
12 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
12 апреля 2018 года Сурик #
12 апреля 2018 года Лилек3011 #
12 апреля 2018 года Сурик #
13 апреля 2018 года акчуч #
14 апреля 2018 года Сурик #
9 апреля 2018 года rozzmari #
9 апреля 2018 года гошлена # (автор рецепта)
9 апреля 2018 года akiv lev #
9 апреля 2018 года гошлена # (автор рецепта)
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