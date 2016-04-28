Творожная пасха на сгущенном молоке

Сверху положить тарелку или доску, поставить гнет. Саму форму с пасхой тоже поставить в глубокую тарелку, т. к. в процессе стояния, с неё будет стекать жидкость, которую надо периодически сливать. Убрать пасху на ночь или даже больше в холодильник.