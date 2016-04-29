Вкусно, бюджетно. Хочу предложить вам еще один рецепт из серии "мои фавориты". Отличные куличи получаются - не заморочистое тесто, бюджетный набор продуктов и прекрасный результат! Достойны повторения! Может быть, кому-то пригодится!
- 29 апреля 2016, 12:17
- 56401
Кулич по старинному рецепту
Ингредиенты для «Кулич по старинному рецепту»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука (стакан 250 мл) — 3 стак.
- Сахар — 1 стак.
- Молоко (теплое) — 1 стак.
- Масло сливочное (растопить) — 200 г
- Ванилин — по вкусу
- Дрожжи (свежие) — 50 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Соль — 1 щепот.
- Изюм — 1/2 стак.
- Цукаты — 1/2 стак.
Глазурь
- Сахарная пудра — 1 стак.
- Белок яичный — 1 шт
- Кислота лимонная — 1 щепот.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
6016.4 ккал
|
белки
104 г
|
жиры
188 г
|
углеводы
1000.4 г
|100 г блюда
|ккал
323.5 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
10.1 г
|углеводы
53.8 г
Рецепт «Кулич по старинному рецепту»:
ПРОДУКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ!!!
В теплое молоко всыпать сахар и соль, ванилин, влить 2 яйца.
Всыпать изюм, цукаты.
Слегка перемешать.
Всыпать муку и растопленное масло - тесто мешать лучше деревянной ложкой - оно немного жидковато.
Накрыть и на час в теплое место.
Проложить формочки промасленной бумагой и выложить тесто на 1/3 объема.
Постоят 15 минут и в разогретую до 180 духовку на 20-30 минут - в зависимости от размера формы.
Вытягиваем куличи и убираем бумагу, не поднимаем их, а оставляем лежать, немного прокатывая по полотенцу- так они не деформируются, а останутся ровными - тесто после выпечки очень нежное и если вы поставите их сразу, они чуть просядут и испортится внешний вид.
Для глазури
Белок взбить с лимонной кислотой, всыпать сахарную пудру и еще раз взбить
Покрыть теплые куличи и украсить по своему усмотрению - я просто посыпала апельсиновыми цукатами.
Комментарии и отзывы
20 апреля 2020 года Наталья Щучкина #
21 апреля 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
19 апреля 2020 года kiew713 #
19 апреля 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
19 апреля 2020 года nora88 #
19 апреля 2020 года Voronenok75 #
19 апреля 2020 года Voronenok75 #
19 апреля 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
19 апреля 2020 года Voronenok75 #
19 апреля 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
18 апреля 2020 года nikonova1983 #
18 апреля 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
23 марта 2020 года Iris_i_20 #
Зашла поглядеть ингридиенты в этом году и не узнала рецептик🤔
Автор, у меня к Вам вопросы- почему Вы подкорректировала приготовление и убрала такие моменты, как:
1) Вы рекомендовала тесто хорошо взбивать миксером-тесто мягкое?
2)Тесто расстаевается в холодильнике и вырастает в 2 раза?
3)Тесто раскладывать по формам и стоит минимум 1.5 часа, потом начинает расти, после чего выпекать.
Теперь у меня путаница с этапами приготовления. Вы много говорили ранее, что рецепт выверен и проверен😏
23 марта 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
23 марта 2020 года Iris_i_20 #
Можно попросить Вас бросить сюда ссылочку на него?
А по Вашему мнению, по какому рецепту из Ваших, куличи выходят вкуснее?
23 марта 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
Дело вкуса Я пеку по 3 любимым рецептам
30 апреля 2019 года elena perepeli #
30 апреля 2019 года wise1288 #
30 апреля 2019 года elena perepeli #
28 апреля 2019 года zwetokk #
30 апреля 2019 года wise1288 #
27 апреля 2019 года Лорикс #
27 апреля 2019 года alarm clock # (автор рецепта)
27 апреля 2019 года Лорикс #
27 апреля 2019 года alarm clock # (автор рецепта)
28 апреля 2019 года Лорикс #
28 апреля 2019 года alarm clock # (автор рецепта)
27 апреля 2019 года Лорикс #
12 апреля 2018 года panenka #
12 апреля 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
8 апреля 2018 года elena perepeli #
8 апреля 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
17 апреля 2020 года Vasiliss #
8 апреля 2018 года Маришка-sёm #
Огромное спасибо за рецепт!!! Божественное тесто-куличи получились воздушными,влажными,просто тающими-и вправду,праздничными!)))))
Спасибо💕
8 апреля 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
8 апреля 2018 года taskaeva mariya #
8 апреля 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
7 апреля 2018 года kitty_007 #
8 апреля 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля 2018 года мама3-х #
8 апреля 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля 2018 года lely79 #
Девочки, о дрожжах. Есть активные и быстродействующие. Для куличей нужны именно активные. Расчет 100г живых= 40г активных
6 апреля 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля 2018 года мама3-х #
6 апреля 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
Тесто перед расстойкой немного жидковато - я писала об этом.
6 апреля 2018 года lely79 #
8 апреля 2018 года джж #
6 апреля 2018 года bunny-evil #
6 апреля 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля 2018 года ангелуша #
А можно заменить молоко на кефир или йогурт? И можно ли кроме изюма насыпать наполнитель по своему вкусу (орехи, инжир, курага)?
6 апреля 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля 2018 года ангелуша #
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