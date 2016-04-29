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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Куличи
  • 29 апреля 2016, 12:17
  • 56401

Кулич по старинному рецепту

Рецепт: Кулич по старинному рецепту

Вкусно, бюджетно. Хочу предложить вам еще один рецепт из серии "мои фавориты". Отличные куличи получаются - не заморочистое тесто, бюджетный набор продуктов и прекрасный результат! Достойны повторения! Может быть, кому-то пригодится!

Категория: Выпечка Изделия из теста Куличи

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Кулич по старинному рецепту»:

Тесто

Глазурь

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
6016.4 ккал 		белки
104 г 		жиры
188 г 		углеводы
1000.4 г
100 г блюда
ккал
323.5 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
10.1 г		 углеводы
53.8 г


Рецепт «Кулич по старинному рецепту»:

ПРОДУКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ!!!
В теплое молоко всыпать сахар и соль, ванилин, влить 2 яйца.
Всыпать изюм, цукаты.
Слегка перемешать.

Раскрошить дрожжи.
Накрыть и убрать в теплое место на 8 часов.

После 8 часов.

Всыпать муку и растопленное масло - тесто мешать лучше деревянной ложкой - оно немного жидковато.
Накрыть и на час в теплое место.

Тесто после подъема.

Вот так развилось тесто.

Проложить формочки промасленной бумагой и выложить тесто на 1/3 объема.
Постоят 15 минут и в разогретую до 180 духовку на 20-30 минут - в зависимости от размера формы.

Вынимаем аккуратно из духовки и переворачиваем формы на бок.

Вытягиваем куличи и убираем бумагу, не поднимаем их, а оставляем лежать, немного прокатывая по полотенцу- так они не деформируются, а останутся ровными - тесто после выпечки очень нежное и если вы поставите их сразу, они чуть просядут и испортится внешний вид.

Для глазури
Белок взбить с лимонной кислотой, всыпать сахарную пудру и еще раз взбить
Покрыть теплые куличи и украсить по своему усмотрению - я просто посыпала апельсиновыми цукатами.

Это кулич в разрезе.

А это тонкий ломтик кулича на просвете.

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6732
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Пасха На ужин : На десерт

Теги: праздник полдник выпечка десерт чаепитие

Вкусы: нежный сливочный ванильный

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Кулич по старинному рецепту
Рецепт: Кулич по старинному рецепту

Вкусно, бюджетно. Хочу предложить вам еще один рецепт из серии "мои фавориты". Отличные куличи получаются - не заморочистое тесто, бюджетный набор продуктов и прекрасный результат! Достойны повторения! Может быть, кому-то пригодится!

Ингредиенты для «Кулич по старинному рецепту»:

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Фотографии «Кулич по старинному рецепту» от приготовивших (9)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Христос Воскрес! С праздником Светлой Пасхи! Спасибо за рецепт. Беспроигрышный вариант теста. Много лет пеку куличи, пользуясь именно этим рецептом. Тесто поднимается быстро, легко. Мякиш воздушный, нежный. Ароматный и вкусный.
Нарядный какой кулич!!!И яйца очень люблю именно такого цвета! Наташа, спасибо за отзыв и чудесный фотоотчет!
Огромное спасибо за рецепт! Я правда внесла некоторые коррективы. Например, "начинку" добавляла в последнюю очередь, так как решила сделать их разными. Поделила тесто на 3 части, в одну добавила изюм, во вторую - орехи, в третью - мак. А четвертый - смешала по 1/4 от все трёх. Получилось очень вкусно! Только они у меня какие-то очень влажные
Спасибо за отзыв и фотоотчет!!!Возможно,чуть не додержали?по фото трудно понять диаметр ваших куличей,мне кажется,что если широкие,то время увеличить,а температуру чуть снизить
Мой фотоотчёт оставшихся куличиков
Христос Воскресе! Испекла куличики по этому рецепту к Пасхе. Всё почти точь в точь как у автора, только изюма побольше добавила. Любим мы изюм в выпечке, да побольше Куличи в формах поднялись не так уж и сильно. Можно было заполнять на половину формы. Получилось 5 небольших куличиков. Но! Когда мы попробовали это чудо, ммм... мякиш изумительной вкусноты! Нежный, мягкий, ароматный. Сами куличи тяжёленькие получились! Пасха только сегодня, а от куличей только 2 шт. осталось. Надо бежать на кухню срочно, чтоб успеть сфотографировать! Автору выражаю благодарность Рецепт в копилку!
Воистину воскресе! Спасибо за отзыв!Два кулича на Пасху это, конечное, маловато! Очень рада что все понравилось и получилось!
Было 5! 2 Слопали мужчины мои не дождавшись Пасхи)) один я ночью схомячила ещё 2 покупных невскрытых. Купила на случай, если свои не получатся))
Добрый день. Решила оставить отзыв. Делала всё по вашему рецепту, я не навичок в этом деле. Тесто чувствую.Но решила что - то новенькое попробовать. Мне показался странным рецепт, но решилась попробовать. Очень расстроилась. Всё поднялось. И мука хорошая ,и дрожжи. Но рецепт на 2 . Столько продуктов, и так мало получается. Но ладно ,если бы были вкусные. На мой вкус ужасные, они не сочные , а жирные. Все таки столько масло -это много. Да и на вид ,ужасные. Они не сели у меня , я сделала ,как вы написали,на бок и т.д. но они сами по себе не красивые, все таки хочется ,что бы и глаз блюдо радовало. Может для новичков это нормальный рецепт.Извините, но я не советую этот рецепт.
Если Вы соизволите посмотреть на фотоотчеты и на мои фото, то увидите, что куличи красивые .И то, что у вас не получились, не значит, что у всех такой же результат - нравятся куличи и вкусные они.Насчет того, что вы не новичок - а о чем это говорит?Да ни о чем.Удачи .И да - ваша категоричность не допустима - вы не суд последней инстанции
Здравствуйте! В прошлом году пекла по Вашему рецепту, очень понравились куличи, спасибо, сохранила себе ссылочку рецепта.
Зашла поглядеть ингридиенты в этом году и не узнала рецептик🤔
Автор, у меня к Вам вопросы- почему Вы подкорректировала приготовление и убрала такие моменты, как:
1) Вы рекомендовала тесто хорошо взбивать миксером-тесто мягкое?
2)Тесто расстаевается в холодильнике и вырастает в 2 раза?
3)Тесто раскладывать по формам и стоит минимум 1.5 часа, потом начинает расти, после чего выпекать.
Теперь у меня путаница с этапами приготовления. Вы много говорили ранее, что рецепт выверен и проверен😏
Вы путаете мой рецепт с каким то другим.Он остался неизмененным,ничего не корректировалось.Это тесто НЕ расстраивается в холодильнике!!!!У меня есть другой рецепт куличей Мой идеальный кулич для занятых -там тесто стоит в холодильнике,может,Вы рецепты перепутали????Или говорите не про мой рецепт.В любом случае Вы ошиблись-не по адресу
Точно, значит это был Ваш второй рецепт
Можно попросить Вас бросить сюда ссылочку на него?
А по Вашему мнению, по какому рецепту из Ваших, куличи выходят вкуснее?
https://www.povarenok.ru/recipes/show/125938/
Дело вкуса Я пеку по 3 любимым рецептам
И вновь Пасха, и снова пеку куличи по этому рецепту! Ну нет у меня времени отделять белки от желтков и т д по списку... Утром завела опару, уехала на дачу на 8 часов, а вечером приступила. И вновь рецепт не подвёл! Нежный, рассыпчатый, при этом тяжеленький, насыщенный кулич!! Большое спасибо, всех вам благ!
Елена! Удачный кулич получился
Спасибо!
Очень вкусный, чуть влажный, не забитый мукой и легкий в приготовлении-не надо тесто вымешивать! В формах поднялось тесто в полтора раза, а чтобы бока не промялись, я оставила их в формах в лежачем положении до остывания. Спасибо за рецепт автору!
Какой красивенький куличик
Ну вот, отзывы не прочитала, рецепт видимо тоже не внимательно 😔 размешала дрожжи. Что, у меня теперь не получится?
не переживайте - должно все получиться!
Спасибо ? потом отпишусь
Буду ждать!
Большое спасибо за рецепт, не смотря ни на что у меня всё получилось, только сахарку я бы побольше положила
Вот и отлично!Очень рада,что все получилось!!!
Ответ для Лорикс
Прошло 6 часов -пузырится
хороший рецепт для маленьких куличиков. вкусные, не не самый лучший рецепт в моей практике. но рецепт однозначно в мою копилку, спасибо Вам большое!
и в моей практике не самый лучший
Присоединяюсь к предыдущему отзыву - лучше не скажешь! Именно такие - тающие, воздушные, влажные куличи по этому рецепту! Мама моя 80 лет, попробовав, сказала, что еще в жизни не пробовала такого самодостаточного кулича, настолько в нем ВСЁ как надо... Я использовала сухие дрожжи САФ, на это кол-во использовала 1,5 пакетика, т.е. где-то 16 г. В следующий раз буду печь именно по этому рецепту и двойную норму, ибо эти куличи "улетают" в мгновение ока! С праздником вас, всех благ и новых кулинарных побед! Спасибо!
Я очень рада,что куличи получились и понравились! спасибо за доверие к рецепту и теплый отзыв!
Ответ для elena perepeli
Скажите, а сухие дрожжи вы тоже оставляли на 8 часов , как по рецепту?
😊Со Светлой Пасхой!!!!!!
Огромное спасибо за рецепт!!! Божественное тесто-куличи получились воздушными,влажными,просто тающими-и вправду,праздничными!)))))
Спасибо💕
С Праздником!Спасибо за теплый отзыв и замечательный фотоотчет!
С праздником! Спасибо за рецепт! Все делала по рецепту, кроме того что перемешала дрожжи, наверное, поэтому изюм стал, немного, со вкусом дрожжей. Ещё у меня были большие формы, теста хватило на 3 кулича, поэтому они опали, на боку вообще бы помялись, этот рецепт для маленьких куличей, в другой раз буду делать в маленьких формах. Тесто было как у автора на фото.
Спасибо за отзыв и фотоотчет!
Пеку второй год. Очень удачный рецепт. Оромное спасибо.
На здоровье!
Пекла в маленьких бумажных формочках для куличей. Куличики немного осели. В тесто добавила вяленые ананасы. Мы с мужем не удержались и один схомячили, ещё тёпленький. Впервые пробую дрожжевую выпечку, которая тает во рту оставляя сливочное послевкусие. Муж сказал:"Прикольненько!" и собрал все крошки. Что означает: "Дорогая, ты превзошла сама себя, вкус этого кулича неповторим"😃💖. Спасибо автору за рецепт!
Какой неподражаемо-замечательный отзыв!!!Спасибо !!!!
В ночь на сегодня пекла... началось с того, что тесто вообще не поднялось, вид его вызывал сомнение. Хоть и грела кухню, и накрывала- не помогло. Решили идти до конца. Пообещала всем, что если не получится, печь больше не буду.. накладывала теста больше, чем по рецепту, не убежали. Помазать глазурью решила сегодня, так как было поздно... а сегодня и мазать стало нечего... дети все перетаскали) действительно вкусно. Первый раз пекла куличи. Всем понравились! Спасибо огромное за рецепт
Девочки, о дрожжах. Есть активные и быстродействующие. Для куличей нужны именно активные. Расчет 100г живых= 40г активных
Да уж, целое приключение!Надеюсь, что в следующий раз получится как по писанному!Удачи!
Подскажите, стакан точно 250 мл. Потому что я взяла простой граненный стакан в нем, емли налить воду до краёв 230 мл. Делаю тесто, а оно жидкое как сметана.
Стакан у меня граненый и в нем 250 мл.
Тесто перед расстойкой немного жидковато - я писала об этом.
Ответ для мама3-х
Да. Консистенция теста меня тоже смущала. Не бойтесь а вот стаканам давно мерить перестала. Они не всегда точно 250мл . Купите мерный стаканчик. Он удобнее
А если заменить на сухие дрожжи.то сколько их надо будет брать?
в три раза меньше ,например 7гр сухих =20 гр свежих
Добрый день!
А можно заменить молоко на кефир или йогурт? И можно ли кроме изюма насыпать наполнитель по своему вкусу (орехи, инжир, курага)?
я бы не стала заменять на кисломолочку - дрожжи стоят 8 часов.Наполнители поробуйтепо своему вкусу
Спасибо за совет!
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