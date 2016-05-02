Крученый хлеб без замеса

Тесто липкое! Так и должно быть!

Возможно, первый раз Вам потребуется проявить чуть больше сноровки в работе с тестом, но на самом деле все не так сложно (как может показаться).

Припылить еще слегка тесто сверху мукой (не сильно) и теперь руками (в муке) слегка растянуть его, придав хлебу удлиненную форму.

Взять тесто с двух сторон и слегка закрутить.