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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб
  • 2 мая 2016, 14:52
  • 39616

Крученый хлеб без замеса

Рецепт: Крученый хлеб без замеса

Крученый хлеб без замеса - Pain Torsadé... Не сложный в приготовлении, симпатичный на вид и отличный на вкус хлеб! К тому же, готовим тесто, практически, не прикасаясь к нему руками! Только в самом конце формирования, при скручивании буханки. За рецепт от души благодарю Monique!

Категория: Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб

Ингредиенты для «Крученый хлеб без замеса»:

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
975.6 ккал 		белки
27.9 г 		жиры
3.6 г 		углеводы
211.2 г
100 г блюда
ккал
184.1 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
0.7 г		 углеводы
39.8 г


Рецепт «Крученый хлеб без замеса»:

В миску просеять муку и добавить сахар.
От общего количества теплой воды отлить 2 ст. л. и развести в ней дрожжи. Добавить сразу к муке и перемешать.
Сухие дрожжи просто добавить в муку.

А теперь, не трогая тесто руками, начать вливать постепенно оставшуюся воду, перемешивая все энергично вилкой.
Важно помнить, что воды может потребоваться чуть меньше, так как многое зависит от Вашей муки...
В итоге, тесто должно получиться тягучей консистенции, более жидким, чем мы привыкли его видеть обычно при замесе хлеба.

Вот что у меня на этот раз осталось от отмеренных по рецептуре 240 мл воды. В конце добавить соль и еще раз окончательно перемешать, что бы она хорошо распределилась в тесте.

Теперь присыпать поверхность теста двумя столовыми ложками муки. Накрыть миску с тестом и поставить в теплое место на 1,5 ч на расстойку.
Я ставлю в духовку, включенную в режиме "Свет" — идеальные условия для роста хлеба.

Через 30 минут проверьте тесто — если на его поверхности появились трещинки (как на фото), то процесс идет верным путем.

Через полтора часа тесто значительно увеличилось в объеме.
На противень положить лист пекарской бумаги и присыпать его немного мукой в том месте, где будем формировать хлеб.

Помогая себе скребком, переложить тесто из миски на застеленный противень.

Тесто липкое! Так и должно быть!
Возможно, первый раз Вам потребуется проявить чуть больше сноровки в работе с тестом, но на самом деле все не так сложно (как может показаться).
Припылить еще слегка тесто сверху мукой (не сильно) и теперь руками (в муке) слегка растянуть его, придав хлебу удлиненную форму.
Взять тесто с двух сторон и слегка закрутить.

Лично я, помогая себе обеими руками, сначала делаю пару закруток теста с одного конца, а затем также пару закруток теста вокруг себя с другой стороны. Вот и все!
Духовку предварительно разогреть до 240°С.
Как только духовка прогреется и достигнет нужной температуры,
открыть ее, поставить на дно миску с кипятком,
понизить температуру духовки до 200°С и поставить противень с хлебом.

Выпекать буханку около 20 минут.
Я выпекала первые 15 минут с водой, а затем убрала миску и еще 5-7 минут пекла без.
Готовность хлеба проверить с помощью постукивания по основанию хлеба. Если звук глухой, и такой, как будто хлеб пустой внутри, он готов!
Достать хлеб из духовки и остудить на решетке.
Я кисточкой удалила излишки муки.

Можно наслаждаться вкуснейшим хлебом с хрустящей корочкой и нежным мякишем!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На закуску На полдник На природу На ужин : На закуску

Теги: духовка завтрак обед полдник ужин пикник хлеб

Вкусы: приятный хрустящий хлебный

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Крученый хлеб без замеса
Рецепт: Крученый хлеб без замеса

Крученый хлеб без замеса - Pain Torsadé... Не сложный в приготовлении, симпатичный на вид и отличный на вкус хлеб! К тому же, готовим тесто, практически, не прикасаясь к нему руками! Только в самом конце формирования, при скручивании буханки. За рецепт от души благодарю Monique!

Ингредиенты для «Крученый хлеб без замеса»:

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Фотографии «Крученый хлеб без замеса» от приготовивших (39)

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Комментарии и отзывы

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Это вкусно. Воды у меня получилось меньше. И то, когда формировала хлеб казалось что уж очень жидкое тесто. Но все получилось. Соли добавила чуть больше, прочитала чей то отзыв и решила тоже добавить. Можно было не добавлять )))) спасибо за рецепт. Буду готовить ещё. Форма у хлеба немного странная
Вкуснейшие хлебушек Спасибо за рецепт.
Отлично получилось с первого раза, добавила к овсяной муке размолотые при помощи Геркулеса итальянские травы - ну, о-очень славненько получилось. Спасибо!
Вкусный хлеб! Спасибо за рецепт, очень просто и быстро.
Очень вкусный и легкий рецепт. Спасибо большое, выручает сильно.
а если его не скручивать, а просто в форму закинуть, получится?
Очень вкусный и правильный рецепт))) сидим в карантине в Греции, нам выдали продукты и 5 кг муки, делала уже два раза по вашему рецепту, но с сухими дрожжами, а тут напряжёнка, нет сухих н. В одном маркете))) раскупили!!! Я взяла в хлебопекарне живые, и попробую Фету добавить и орегано!!! Спасибо за рецепт
Вот такой хлебушек получился.Небольшой,но вкусный.Теплый,свежий вообще красота!Ира,спасибо за рецепт!
Замечательнейший хлебушек!!! Все, кто у нас его пробовал, в восторге и всегда просят рецепт!))) Последнее время теста замешиваем вдвое больше! И ещё небольшое дополнение, но это исключительно на мой вкус: сахара кладу в два раза меньше, а соли - больше. Всё прекрасно получается и с этими изменениями!)) Спасибище огромное автору!❤
Забыла поделиться ещё одним моментом: я перед скручиванием посыпаю уже выложенное на противень тесто кунжутом (прямо полоской, вдоль багетика). Затем скручиваю - кунжут остаётся по большей части внутри, но местами выглядывает из складочек. По мне, так ещё красивее и вкуснее!)))
Встретился ваш рецепт и заинтриговал и несложной подготовкой,и отличным видом готового изделия.Спасибо за рецепт большое!Сегодня примусь осваивать
Отличный хлеб! Рецепт наипростейший, практически из ничего. Делала все по рецепту, только не воду лила в муку, а муку сыпала в воду, мне так проще. Боялась, что хлеб в духовке расползется в ширину, но этого не случилось. Огромное спасибо автору, рецепт отправляется в любимые!
Леночка,отличный кручёный верчёный! Дырявочность суперская получилась
Алюнчик, спасибо!
Вот такой красавчик!!!
Спасибо за рецепт.Хлебушек очень вкусный и красивый...
Отличный рецепт! Спасибо автору! Это не первый хлеб без замеса, который я пеку, но мужу нравится именно он. Улетает хлебушек мгновенно)
Вот и мой хлеб 🍞 .
Сделала на пополам с цельной мукой .
Спасибо за рецепт .
И я, и я спешу присоедениться ко всем приготовившим этот не хлопотный и такой вкусный хлеб!! Все получилось с первого раза, мякиш хорОш, в дырочку и такой пушистый!! Автору огромнейшее спасибо!!
чудесный домашний хлеб
Хлебушек просто бесподобный! Ирочка, спасибо огромное за рецепт!
Вика,
Спасибо, Оля!
Ответ для VikkiV
Вика, отличный хлеб ушек!
Спасибо, Танечка!
Боялась, что не пропечется, с похожими рецептами были не очень удачные попытки зря боялась. Очень вкусный хлеб получился, можно сказать из ничего, минимум продуктов и усилий. Воды мне понадобилось чуть меньше, чем указано в рецепте. Обязательно буду печь еще.
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