Крученый хлеб без замеса - Pain Torsadé... Не сложный в приготовлении, симпатичный на вид и отличный на вкус хлеб! К тому же, готовим тесто, практически, не прикасаясь к нему руками! Только в самом конце формирования, при скручивании буханки. За рецепт от души благодарю Monique!
- 2 мая 2016, 14:52
- 39616
Крученый хлеб без замеса
Ингредиенты для «Крученый хлеб без замеса»:
- Вода (+/-) — 240 мл
- Дрожжи (свежие; или 3,6 г сухих) — 12 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
975.6 ккал
|
белки
27.9 г
|
жиры
3.6 г
|
углеводы
211.2 г
|100 г блюда
|ккал
184.1 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
0.7 г
|углеводы
39.8 г
Рецепт «Крученый хлеб без замеса»:
В миску просеять муку и добавить сахар.
От общего количества теплой воды отлить 2 ст. л. и развести в ней дрожжи. Добавить сразу к муке и перемешать.
Сухие дрожжи просто добавить в муку.
А теперь, не трогая тесто руками, начать вливать постепенно оставшуюся воду, перемешивая все энергично вилкой.
Важно помнить, что воды может потребоваться чуть меньше, так как многое зависит от Вашей муки...
В итоге, тесто должно получиться тягучей консистенции, более жидким, чем мы привыкли его видеть обычно при замесе хлеба.
Вот что у меня на этот раз осталось от отмеренных по рецептуре 240 мл воды. В конце добавить соль и еще раз окончательно перемешать, что бы она хорошо распределилась в тесте.
Теперь присыпать поверхность теста двумя столовыми ложками муки. Накрыть миску с тестом и поставить в теплое место на 1,5 ч на расстойку.
Я ставлю в духовку, включенную в режиме "Свет" — идеальные условия для роста хлеба.
Через 30 минут проверьте тесто — если на его поверхности появились трещинки (как на фото), то процесс идет верным путем.
Через полтора часа тесто значительно увеличилось в объеме.
На противень положить лист пекарской бумаги и присыпать его немного мукой в том месте, где будем формировать хлеб.
Тесто липкое! Так и должно быть!
Возможно, первый раз Вам потребуется проявить чуть больше сноровки в работе с тестом, но на самом деле все не так сложно (как может показаться).
Припылить еще слегка тесто сверху мукой (не сильно) и теперь руками (в муке) слегка растянуть его, придав хлебу удлиненную форму.
Взять тесто с двух сторон и слегка закрутить.
Лично я, помогая себе обеими руками, сначала делаю пару закруток теста с одного конца, а затем также пару закруток теста вокруг себя с другой стороны. Вот и все!
Духовку предварительно разогреть до 240°С.
Как только духовка прогреется и достигнет нужной температуры,
открыть ее, поставить на дно миску с кипятком,
понизить температуру духовки до 200°С и поставить противень с хлебом.
Выпекать буханку около 20 минут.
Я выпекала первые 15 минут с водой, а затем убрала миску и еще 5-7 минут пекла без.
Готовность хлеба проверить с помощью постукивания по основанию хлеба. Если звук глухой, и такой, как будто хлеб пустой внутри, он готов!
Достать хлеб из духовки и остудить на решетке.
Я кисточкой удалила излишки муки.
Комментарии и отзывы
10 февраля 2021 года ir s 82 #
1 декабря 2020 года svetik5552 #
25 сентября 2020 года Milochka2009 #
27 мая 2020 года akayom #
4 мая 2020 года Akira Shinrei #
11 апреля 2020 года anastasijamudraja-2020 #
10 апреля 2020 года valerka73orange #
11 мая 2019 года mzaharka #
27 апреля 2019 года Зая-хозяя #
27 апреля 2019 года Зая-хозяя #
14 декабря 2018 года Сибирячка70 #
21 ноября 2018 года kapitonchick #
23 ноября 2018 года Лиса Петровна #
23 ноября 2018 года kapitonchick #
28 июля 2018 года oxanalieb #
28 июля 2018 года madhesim il #
28 июля 2018 года madhesim il #
19 апреля 2018 года Dr_Анна Николаевна #
21 февраля 2018 года shkolnikR #
Сделала на пополам с цельной мукой .
Спасибо за рецепт .
21 февраля 2018 года MineyKa #
21 февраля 2018 года ms olya1226 #
21 февраля 2018 года VikkiV #
21 февраля 2018 года ms olya1226 #
21 февраля 2018 года VikkiV #
21 февраля 2018 года Бархатные ручки #
22 февраля 2018 года VikkiV #
13 марта 2017 года himera 9011 #
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