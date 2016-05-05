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Версия для печати Рецепты Бульоны и супы Горячие супы Другие супы
  • 5 мая 2016, 2:49
  • 123647

Суп с клецками "Домашний"

Рецепт: Суп с клецками Домашний

Вкусный, домашний, мясной супчик с ароматными клёцками. Готовить и кушать такой супчик - сплошное удовольствие, угощайтесь!

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Суп с клецками "Домашний"»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2819.5 ккал 		белки
141 г 		жиры
112.4 г 		углеводы
316.3 г
Порции
ккал
469.9 ккал		 белки
23.5 г		 жиры
18.7 г		 углеводы
52.7 г
100 г блюда
ккал
77 ккал		 белки
3.9 г		 жиры
3.1 г		 углеводы
8.6 г


Рецепт «Суп с клецками "Домашний"»:

Отварить мясо в подсоленной воде. Бульон процедить.

Мясо нарезать мелко и вернуть в бульон.

Картошку почистить, помыть и нарезать мелким кубиком.

Опустить в бульон. Добавить смесь специй.

Лук мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке, обжарить на масле до румяности

Клёцки: натереть морковь и чеснок на мелкой терке, нарезать мелко укроп, вбить яйцо, добавить соль, черный молотый перец, воду 80 мл и муку.

Тщательно перемешать

Когда картошка будет почти готова, из теста формировать клёцки. Я набираю тесто в ложку и второй ложкой опускаю в бульон.

Добавить зажарку, клецки варить пару минут. Выключить огонь.

Суп с клецками "Домашний" готов! Угощайтесь!






Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6796
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На первое На ужин : На горячее

Теги: обед ужин первое

Вкусы: мясной картофельный морковный чесночный

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Суп с клецками "Домашний"
Рецепт: Суп с клецками Домашний

Вкусный, домашний, мясной супчик с ароматными клёцками. Готовить и кушать такой супчик - сплошное удовольствие, угощайтесь!

Ингредиенты для «Суп с клецками "Домашний"»:

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Фотографии «Суп с клецками "Домашний"» от приготовивших (24)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5
Готовлю такой суп, но в клецки никогда не добавляла морковь, добавлю. Чеснок добавляла, но если супчик на один присест, на второй день клецки с чесноком мне не нравятся. Напомнили, приготовлю.
Отварное мясо использовала в макаронах по-флотски, остальное без изменений. Нежные клецки и вкусный суп. Спасибо, Светлана, за рецепт.
Нежный и легкий супчик.
суп вкуснейший.а клецкам отдельная похвала.
суп вкуснейший.а клецкам отдельная похвала.
Надо же, какой интересный рецепт. Забрала в КК. Спасибо
На доброе здоровье!
Клецки делала с цельнозерновой мукой,двойную норму. Формировала двумя столовыми ложками,они получились большими и поэтому не доварились,внутри оказались слегка альденте.В следующуй раз буду делать малюсенькими,чтоб проварились наверняка. А так суп получился вкусным,густым!Буду готовить еще! Спасибо!
На доброе здоровье! Вам спасибо за доверие к рецепту! Рада, что суп понравился!
Суп вкуууусный, очень понравился! Спасибо за замечательный рецепт!
На доброе здоровье! Я так рада, что суп понравился! Вам спасибо огромное за теплые слова, доверие и замечательный аппетитный фотоотчёт!
Суп вкуууусный, очень понравился! Спасибо за замечательный рецепт!
Светик, мы обожаем такие мясные и густые супы, да с клёцками - СУПЕР! Морковку первый раз в них добавляла - ООООчень вкусно! Спасибо, дорогая!
Прекрасный супчик Леночка
Спасибочки, моя хорошая!
Ответ для laka-2014
Леночка, на доброе здоровье, моя хорошая! Чудесный, такой аппетитный супчик у тебя! Мне очень приятно, что вам понравилось и было вкусно! Сердечное спасибо за добрые слова, доверие и великолепный фотоотчёт!
Сначала сомневалась по поводу моркови в клецках, но решила от рецепта не отступать. Спасибо огромное, такая вкуснятина, такое нежное тесто, сохранила в копилку 🌹🌹🌹🌹👍
На доброе здоровье! Очень приятно, что способ приготовления и рецепт пригодились! Спасибо большое за доверие и добрые слова! Готовьте с удовольствием!
Светочка, спасибо большое за рецепт чудесного, ароматного, домашнего и уютного супа! Очень наваристый и сытный! И очень вкусные, нежные и пикантные клёцки вышли.
Мне всё понравилось! СПАСИБО!
Женя, прекрасное исполнение!
Лилечка, спасибо большое за похвалу и внимание
Ответ для Евгения 1976
Женечка , такой красивый и наваристый суп у тебя !
Алсуш, спасибо огромное за похвалу
Ответ для Евгения 1976
Женечка как же уютно у такого супчика,тепло,аппетитно
Танечка, спасибо за добрые слова
Ответ для Евгения 1976
На доброе здоровье, Женечка! Я так рада, что суп понравился! Очень аппетитно у тебя получилось! Спасибо от души за доверие к рецепту, добрые теплые слова и великолепный фотоотчёт! Спасибо, Женечка!
Отличный получился суп! Очень вкусные клецки, прикольно выросли в кастрюле. Делала суп на курином бульоне на два дня, а клецек хватило на пятерых на один раз по 5 штучек. Так что их надо удваивать . Светланочка, спасибо тебе большое за рецепт! Клецки такие буду и в другие супы делать! Семья оценила на все 10 баллов!
Лиленька, замечательный суп ! Очень домашняя и уютная тарелочка !
Спасибо дорогая Ларочка
Ответ для lioliy1967
Лиля нежный супчик приготовила
Танечка, сердечно благодарю за похвалу!
Ответ для lioliy1967
Лиля!Аппетитная порция супца Клёцки классные такие мягкие комочки
Аля, спасибо дорогая моя! Попробуй сделать, даже моим старшим мужчинам понравились
Спасибо ,Лилечка. Если добавить к ним чуть более муки ,то получатся ароматные подушечки .У Светика есть рецепт такой .Знаю их вкус замечательно
Да, с мясом они тушились. Но здесь нежные такие
Ответ для lioliy1967
обожаю супы с клецками Лиленька, прекрасный супчик у тебя
Миланочка, спасибо милая за похвалу!
Ответ для lioliy1967
Лилечка, вкусный и ароматный супчик!!!
Спасибо огромное!!!
Ответ для lioliy1967
Оочень аппетитная тарелочка вкусного бархатного супчика!
Спасибо огромное!
Ответ для lioliy1967
Лиленька, на доброе здоровье! Мне очень-очень приятно, что всей твоей семье понравился супчик! Так аппетитно получилось! Чудесный вкусный суп! Замечательно, что идея с клёцками пригодилась! Готовь с удовольствием! Сердечное спасибо, Лилечка, за доверие, прекрасное фото и добрые слова!
Светик, ура, спасибо тебе большое!
Лилечка, и тебе спасибо!
Спасибо за рецепт!Суп очень вкусный!
На доброе здоровье! Я рада, что понравилось! Спасибо за теплые слова и доверие!
Очень хороший рецепт, вкусно и просто, спасибо!
На доброе здоровье! Я очень рада, что рецепт пригодился и было вкусно!
Светлана, Спасибо большое за рецепт 😊 замечательный добрый домашний суп!
На доброе здоровье! Вам спасибо большое за доверие к рецепту и тёплые добрые слова! Я очень рада, что суп понравился!
Восхитительный суп! очень вкусный, ароматный!🤗 очень понравились клёцки с морковью и чесночком! Спасибо Светочка огромное за шикарный рецепт!!!💐
Танечка, у тебя получился прекрасный супчик! Яркий, насыщенный, невероятно аппетитный! Как же я рада, что вам понравилось! На доброе здоровье! Сердечное спасибо за тёплые добрые слова, доверие и великолепный фотоотчет, украсивший рецепт! Спасибо, Танюша!
Ответ для Глушец
Танюша, очень аппетитный супчик!!!
Танечка, большое спасибо!!!
Ответ для Глушец
Танечка, до чего же ароматный супчик у тебя!!!
Жанночка, огромное спасибо!!!
Ответ для Глушец
Танюша прекраснейшее фото аппетитного супчика
Танечка, спасибо большое за внимание!!!
Ответ для Глушец
Танюш, какой аппетитный супчик! Фото-прелесть!
Ирочка, огромное спасибо!!! супчик ооочень вкусный!
Ох, верю, фото такое, что и без слов все понятно!
Спасибо за рецепт, впервые готовлю клёцки, вкусно, вечером буду угощать домашних.
Вам спасибо большое, что воспользовались рецептом! На доброе здоровье! Спасибо за тёплые слова и доверие и чудесный фотоотчет!
Светочка, любопытный супчик с клецками!!!
Спасибо, Лилечка, за внимание к рецепту!
Света, спасибо большое за супчик! Отдельное спасибо за клецки! Мне очень понравилось с морковью, да простит меня сам суп, но я выловила клецки, выдавила еще немного чеснока и со сметаной съела! ! P. S. Вот теперь смотри и ты, представляя, вкусные, мягкие, морковные клецки, да с чесночком, да со сметанкой... Вкуснятина
Викуля, на доброе здоровье!
Самое главное и приятное, что было вкусно! Я очень рада! Спасибо тебе огромное за тёплый отзыв, доверие к рецепту и великолепный фотоотчет! Спасибо, Викуленька!
Это тебе спасибо!
На доброе здоровье!
Ответ для вита110
Вика,превосходный суп
Спасибо, Олечка!
Ответ для вита110
Виточка!Блюдо красивенное
Спасибо, солнышко
Ответ для вита110
Виточка, очень аппетитный супчик
Правильно и сделала! Клецки интересные! Мне понравилось! Спасибо, Галочка!
Ответ для вита110
Вика, сразу приглянулся твой супчик! Красивый! А он то Светланкин! Несомненно вкусно!!!
Лилечка, суп очень вкусный, клецки интересные!
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