Вкусный, домашний, мясной супчик с ароматными клёцками. Готовить и кушать такой супчик - сплошное удовольствие, угощайтесь!
- 5 мая 2016, 2:49
- 123647
Суп с клецками "Домашний"
Ингредиенты для «Суп с клецками "Домашний"»:
- Говядина (у меня мякоть на косточке) — 500 г
- Вода — 2 л
- Картофель — 4 шт
- Морковь (небольшие) — 2 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль — 1,5 ст. л.
- Смесь специй (перец красный, черный молотый, для первых блюд) — 0,5 ч. л.
- Укроп — 0,5 пуч.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука — 8 ст. л.
- Перец черный (молотый) — 1/3 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2819.5 ккал
|
белки
141 г
|
жиры
112.4 г
|
углеводы
316.3 г
|Порции
|ккал
469.9 ккал
|белки
23.5 г
|жиры
18.7 г
|углеводы
52.7 г
|100 г блюда
|ккал
77 ккал
|белки
3.9 г
|жиры
3.1 г
|углеводы
8.6 г
Рецепт «Суп с клецками "Домашний"»:
Клёцки: натереть морковь и чеснок на мелкой терке, нарезать мелко укроп, вбить яйцо, добавить соль, черный молотый перец, воду 80 мл и муку.
Когда картошка будет почти готова, из теста формировать клёцки. Я набираю тесто в ложку и второй ложкой опускаю в бульон.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6796
Комментарии и отзывы
вчера в 13:31 Иржка #
16 мая helena1961 #
11 сентября 2021 года caramel77 #
2 июня 2020 года mikysa2012 #
2 июня 2020 года mikysa2012 #
18 ноября 2019 года alen4ik #
13 декабря 2019 года Светланка g980 # (автор рецепта)
3 июня 2019 года Лисичка-сестричка-2016 #
4 июня 2019 года Светланка g980 # (автор рецепта)
7 ноября 2018 года Альна-лис #
11 ноября 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
7 ноября 2018 года Альна-лис #
29 октября 2018 года laka-2014 #
29 октября 2018 года Гали-28 #
29 октября 2018 года laka-2014 #
1 ноября 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
1 ноября 2018 года laka-2014 #
11 октября 2018 года Маша Кубарская #
18 октября 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
16 сентября 2018 года Евгения 1976 # (модератор)
Мне всё понравилось! СПАСИБО!
16 сентября 2018 года lioliy1967 #
16 сентября 2018 года Евгения 1976 # (модератор)
16 сентября 2018 года alsunchik #
17 сентября 2018 года Евгения 1976 # (модератор)
17 сентября 2018 года mtata #
17 сентября 2018 года Евгения 1976 # (модератор)
19 сентября 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
12 сентября 2018 года lioliy1967 #
12 сентября 2018 года mazziadri #
12 сентября 2018 года lioliy1967 #
12 сентября 2018 года mtata #
12 сентября 2018 года lioliy1967 #
12 сентября 2018 года Лиса Петровна #
12 сентября 2018 года lioliy1967 #
12 сентября 2018 года Лиса Петровна #
12 сентября 2018 года lioliy1967 #
12 сентября 2018 года Cherry Berry 2017 #
12 сентября 2018 года lioliy1967 #
12 сентября 2018 года jannasimf #
12 сентября 2018 года lioliy1967 #
13 сентября 2018 года виолетта соболева #
13 сентября 2018 года lioliy1967 #
14 сентября 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
14 сентября 2018 года lioliy1967 #
16 сентября 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
10 сентября 2018 года darinagannenko #
14 сентября 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
17 августа 2018 года YliaApple #
24 августа 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
15 мая 2018 года EkaterinaWi #
15 мая 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
22 апреля 2018 года Глушец #
22 апреля 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
22 апреля 2018 года Глушец #
22 апреля 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
22 апреля 2018 года tata1108 #
22 апреля 2018 года Глушец #
22 апреля 2018 года jannasimf #
22 апреля 2018 года Глушец #
22 апреля 2018 года mtata #
22 апреля 2018 года Глушец #
22 апреля 2018 года terry-68 #
22 апреля 2018 года Глушец #
22 апреля 2018 года terry-68 #
2 апреля 2018 года MariV2 #
2 апреля 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
26 марта 2018 года lioliy1967 #
27 марта 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
26 марта 2018 года вита110 #
26 марта 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
Самое главное и приятное, что было вкусно! Я очень рада! Спасибо тебе огромное за тёплый отзыв, доверие к рецепту и великолепный фотоотчет! Спасибо, Викуленька!
26 марта 2018 года вита110 #
26 марта 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
26 марта 2018 года ms olya1226 #
26 марта 2018 года вита110 #
26 марта 2018 года Лиса Петровна #
26 марта 2018 года вита110 #
26 марта 2018 года Galiniya #
26 марта 2018 года вита110 #
26 марта 2018 года lioliy1967 #
26 марта 2018 года вита110 #
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