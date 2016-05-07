Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 7 мая 2016, 12:52
  • 274038

Овсяное печенье "Быстрое"

Рецепт: Овсяное печенье Быстрое

В моей семье очень любят домашнее овсяное печенье. Поэтому в моем арсенале немало разнообразных рецептов этого лакомства. Учитывая частоту, с которой я готовлю овсяное печенье, смело могу назвать его своим фирменным блюдом! Предлагаю вам быстрый вариант, из серии "гости на пороге"! Вкусное, ароматное и не слишком вредное для фигуры!

Категория: Десерты Печенье Овсяное печенье

Ингредиенты для «Овсяное печенье "Быстрое"»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2318.9 ккал 		белки
34.1 г 		жиры
107.1 г 		углеводы
312.7 г
Порции
ккал
386.5 ккал		 белки
5.7 г		 жиры
17.9 г		 углеводы
52.1 г
100 г блюда
ккал
374 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
17.3 г		 углеводы
50.4 г

Рецепт «Овсяное печенье "Быстрое"»:

Духовку разогреваем до 200 градусов.
Чернослив измельчаем в блендере.

Размягченное сливочное масло, яйцо, сахар и ванильный сахар взбиваем до однородности.

Добавляем сметану, овсяные хлопья, чернослив. Перемешиваем.

Добавляем просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем. Тесто готово.

Противень, у меня 23*33 см, застилаем пекарской бумагой. Выкладываем тесто и разравниваем его равномерно по поверхности. Если вам нравится хрустящее печенье, то слой должен быть тоньше.

Ставим в разогретую духовку на 20 - 25 минут.
Вот так красиво зарумянился верх.

Режем на порционные квадратики, пока печенье горячее.

Приятного аппетита!









Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6732
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Мое фирменное блюдо" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: чаепитие десерт печенье выпечка

Вкусы: кисло-сладкий овсяный фруктовый

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Овсяное печенье Быстрое
Описание: В моей семье очень любят домашнее овсяное печенье. Поэтому в моем арсенале немало разнообразных рецептов этого лакомства. Учитывая частоту, с которой я готовлю овсяное печенье, смело могу назвать его своим фирменным блюдом! Предлагаю вам быстрый вариант, из серии "гости на пороге"! Вкусное, ароматное и не слишком вредное для фигуры!




Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
обалденное тесто, печенья вкусные. У меня не было масла, я добавила маргарин, ине было сметаны, но печень получились очень вкусные, спасибо вам большое. Ушло 20 мин на все приготовление
Благодарю за рецепт!!!! Чудесное печенье! Чернослива не было, поэтому вместо него и у меня изюм и кусочки чёрного шоколада. Обязательно буду готовить ещё с другими добавками)
Людмила , спасибо и вам!
Уверена, то с изюмом и шоколадом не менее вкусно!
Очень вкусно и без хлопот. Печенье с арахисом и изюмом.
Спасибо большое! Рада, что печенье понравилось!
Большое спасибо за эти прекрасные печеньки! Пеку их второй раз и оба раза в 11 часов ночи уж слишком просто и быстро они делаются. В первый раз сделала с вареньем, в этот раз с мелко нарезанным яблоком. Получились маленькие овсяные шарлотки, в меру сладкие. Прекрасный рецепт, который позволяет запросто экспериментировать с начинкой посреди ночи!))
Спасибо вам большое! Очень приятно, что рецепт пришелся по душе! Особенно посреди ночи
Прекрасное печенье,быстро делается. У меня с изюмом,но с черносливом кисленьким будет еще вкуснее.Обязательно попробую.Анастасия,спасибо большое!
Людмила! Шикарное печенье получилось
Да,замечательное печенье!Спасибо
Ответ для Людмила Козеева
Людмила, спасибо вам большое за чудесное фото! Очень рада, что печенье понравилось! Готовьте на здоровье!!
Настюша,быстро,Вкусно,ароматное печенье нам очень понравилось-супер !!! К утреннему чаю приготовила с изюмом у меня
Спасибо большое за рецепт
Танечка! Какое аппетитное, ароматное и очень вкусное печенье у тебя получилось!
Юленька ,спасибо дорогая очень быстро и к чаю готово
Ответ для tatabilga-2015
Танюша, спасибо тебе огромное за такой чудесный сюрприз!! Очень рада, что печенье понравилось тебе и твоим близким!!
Ответ для tatabilga-2015
Татьяна! Прекрасно получилось. Аппетитно выглядит
Светочка,получилось Вкусно и быстро спасибо большое
Ответ для tatabilga-2015
Ну Ооочень Вкусное печенье, Танечка!!! Класс!!!
Танечка,спасибо милая очень вкусное печенье да ты сама знаешь что Вкусно ++
Ответ для tatabilga-2015
Танечка, прекрасное печенько!!! Класс!!!
Стащу у тебя парочку, с твоего разрешения!!!
Спасибо Олесенька конечно угощайся на доброе здоровье

Очень вкусненько!
Спасибо большое!
Ответ для tatabilga-2015
Танечка, превосходное аппетитное печенье!
Спасибо дорогая за внимание
Ответ для tatabilga-2015
Танюшечка вкусное печенье приготовила
Танечка,спасибо дорогая за внимание и поддержку вкусное очень ,хотя я не люблю выпечку с овсянкой ,печенье мне очень понравилось
Ответ для tatabilga-2015
Танюша, какое красивое, руияное печенье!
Ирочка,спасибо большое за поддержку и вниманием
Чемпион по скорости приготовления из всех рецептов овсяного печенья. Вкусно, в составе полезная овсянка и чернослив. А вместо сметаны я несладкий йогурт положила. Рекомендую.
Ооочень Вкусное печенье приготовила, Леночка!!! Красивое Фото!!!
Спасибо. Очень люблю такие не сильно вредные экспресс-десерты
? я люблю!
И я люблю. И все любят наверно.
Это Точно!!!
Ответ для Елена Бельтан
Елена! Прекрасно получилось. Аппетитно выглядит
Спасибо! Думаю в следующий раз для большей полезности на цельнозерновой муке сделать.
Ответ для Елена Бельтан
Елена, спасибо вам большое за чудесное фото! Очень рада, что печенье пришлось по душе!!
Вкусные и быстрые в приготовлении печенки спасибо за рецепт
Спасибо вам большое!! Очень рада, что печенье понравилось вам и вашим близким!
Ответ для lemurka
Прекрасный результат
Печенье просто Улётное!!! Безумно Вкусное!!! Готовится ну Ооочень быстро!!! Съедается мигом!!! Обязательно буду ещё много много раз готовить!!!у меня с черносливом и курагой) Спасибо Большущее за Восхитительный рецепт!!!
Татьяна, спасибо вам за шикарное фото! Приятно, что печенье понравилось вам и вашим близким!! Готовьте на здоровье!!
Спасибо Большое!!!
Ответ для Глушец
Танечка, прекрасное печенье, вкусняшка !!!
Огромнейшее Спасибо, Галочка!!! печенье Шикарнейшее!!!
Ответ для Глушец
Танюша! Какое ароматное, полезное и вкусное печенье!
Большое Спасибо, Юлечка!!!
Ответ для Глушец
Танечка, замечательное , очень вкусное печенье!
Ларочка, Спасибочки!!!
Ответ для Глушец
Танечка, отличное печенье!!!
Огромное Спасибо, Жанночка!!!
Ответ для Глушец
Танюш,чудесные печеньки напекла!
Спасибочки,Ириш!!!а какие Вкусные!!!
Ответ для Глушец
Танюшка, спасибо за наводку! Сынок любит овсяное печенье... Буду ему готовить!
У нас мигом улетели печеньки!!! Спасибо, Мариночка!!!
Ответ для Глушец
Танечка, очень вкусное печенье! Как соблазнительно ты его представила!
Спасибо Огромное за высокую оценку, Олечка!!!
Очень хотелось овсяного печенья, выбор пал на ваш рецепт. Не прогадала. Печенье мягкое и вкусное, в меру сладкое. Единственное отступление- не было чернослива- добавила изюм и курагу.
Спасибо. Повторю ещё не раз.
Наталья, спасибо вам большое за теплые отзыв и чудесное фото!! Очень рада, что печенье пришлось по душе!! Готовьте на здоровье!!
Здравствуйте! Периодически готовлю печенье по Вашему рецепту. Быстро, просто и вкусно. Начинки всегда разные, что есть под рукой - чернослив, изюм, курага, кокосовая стружка, кунжут, семена льна. Хлопья и начинку перемалываю на мясорубке. С чашкой молока улетает на раз-два)) Спасибо за рецепт
Спасибо большое вам за теплые слова!! Очень рада, что печенье пришлось по душе!!
Быстрое, вкусное, в меру сладкое, полезное печенье. На второй день явственней чувствовалось, что оно овсяное Овсяные хлопья немного прокалила на сковороде и смолола в блендере. Конечно же буду повторять, ведь это палочка выручалочка, когда ничего нет, а вкусняшку хочется. Спасибо за прекрасный рецепт
Анна, спасибо вам большое за чудесное фото! Очень рада, что печенье понравилось!! Готовьте на здоровье!
Очень быстро и вкусно! У меня с цукатами и каплями шоколадными. Спасибо за рецепт!
Наташа, спасибо большое за внимание к рецепту! Очень рада, что печенье пришлось по душе!
Ответ для fialkaXY
Наташа! Прекрасный результат
Замечательные печеньки! Очень быстро и вкусно вышло. Спасибо!
Очень красивые печенья у вас получились!! Спасибо вам за внимание к рецепту!!
Супер простое и быстрое печенье! Чернослив (штук 7) мелко нарезала, чтобы блендером не шуметь (дочка спала). Вместо масла сливочный маргарин 90гр.
Аромат просто бесподобный!!!!! А мне попробовать никак нельзя, у дочки пока аллергия на овсянку..
Вечером родные оценят, отпишусь о результате.

Анастасия, огромное спасибо за классный и очень быстрый рецептик!!!!
Ксения, очень аппетитно у вас получилось! Надеюсь, вкус ваших родных не разочарует!! Спасибо вам большое за внимание к рецепту!!
Ответ для Анастасия АГ
Родным очень понравилось печенье!!
Ещё раз спасибо за рецептик!!!
Я очень рада, что всем понравилось!!
Очень вкусное печенье. Спасибо за рецепт.
Спасибо и вам !
Спасибо за вкусный и полезный перекус для моей дочки. Все получилось очень здорово. Правда пекла с изюмом). Этот рецепт достоин многократного повторения. Так же хочу сказать огромое спасибо всем тем, кто пишет отзывы. Не останавливайтесь пишите!!! Это очень сильно помогает в выборе нового рецепта.
Спасибо большое! Я очень рада, что печенье понравилось! С изюмом тоже очень вкусно!
Люблю мягкое печенье. Брала пополам цельнозерновые овсяные хлопья и "трехминутку". В следующий раз положу только хлопья быстрого приготовления,цельнозерновые скрипят на зубах и жестковаты. С черносливом -хорошая идея,вкусно и ароматно.
Спасибо вам большое за внимание к рецепту! Очень рада, что печенье понравилось!
Делала сегодня своим это быстро-печенье. Пока все дела на огороде закончила, уже и мои вернулись. А чай без печенек - совсем не то. После вкусного-то ужина.
Рецептик этот еще со вчерашнего дня раздобыла. Весьма удачный.
Только я забоялась, что перепеку и недорумянила малость. Печенки остались мягкими.
Следующий раз попробую чуток дольше запекать.
Формовка печенья с последующим "распиливанием по-горячему" веселит. Забираю себе в любимые рецепты.
Спасибо вам большое!! Очень рада ,что печенье понравилось!
А способ с распиливанием очень удобный!
Готовила двойную порцию с изюмом ,курагой,кунжутом и орехами.Печеньки выкладывала мокрыми руками.
Очень удачный рецепт!
Спасибо вам большое за фотоулику! Очень рада, что рецепт понравился!
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook