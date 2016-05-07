Овсяное печенье "Быстрое"

В моей семье очень любят домашнее овсяное печенье. Поэтому в моем арсенале немало разнообразных рецептов этого лакомства. Учитывая частоту, с которой я готовлю овсяное печенье, смело могу назвать его своим фирменным блюдом! Предлагаю вам быстрый вариант, из серии "гости на пороге"! Вкусное, ароматное и не слишком вредное для фигуры!