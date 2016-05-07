В моей семье очень любят домашнее овсяное печенье. Поэтому в моем арсенале немало разнообразных рецептов этого лакомства. Учитывая частоту, с которой я готовлю овсяное печенье, смело могу назвать его своим фирменным блюдом! Предлагаю вам быстрый вариант, из серии "гости на пороге"! Вкусное, ароматное и не слишком вредное для фигуры!
- 7 мая 2016, 12:52
- 274038
Овсяное печенье "Быстрое"
Ингредиенты для «Овсяное печенье "Быстрое"»:
- Масло сливочное — 100 г
- Сахар — 100 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Хлопья овсяные — 100 г
- Чернослив — 100 г
- Сметана — 50 г
- Мука пшеничная / Мука — 100 г
- Разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.
- Ванильный сахар — 1/2 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2318.9 ккал
|
белки
34.1 г
|
жиры
107.1 г
|
углеводы
312.7 г
|Порции
|ккал
386.5 ккал
|белки
5.7 г
|жиры
17.9 г
|углеводы
52.1 г
|100 г блюда
|ккал
374 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
17.3 г
|углеводы
50.4 г
Рецепт «Овсяное печенье "Быстрое"»:
Противень, у меня 23*33 см, застилаем пекарской бумагой. Выкладываем тесто и разравниваем его равномерно по поверхности. Если вам нравится хрустящее печенье, то слой должен быть тоньше.
Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6732
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6732
Комментарии и отзывы
вчера в 17:30 Sivorashka #
4 февраля Ryzh1 #
11 февраля Анастасия АГ # (автор рецепта)
Уверена, то с изюмом и шоколадом не менее вкусно!
25 октября 2019 года Alain_78 #
1 ноября 2019 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
14 октября 2019 года Echelo #
20 октября 2019 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
21 июня 2019 года Людмила Козеева #
22 июня 2019 года wise1288 #
22 июня 2019 года Людмила Козеева #
24 июня 2019 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
21 июня 2019 года tatabilga-2015 #
Спасибо большое за рецепт
21 июня 2019 года virgola71 #
21 июня 2019 года tatabilga-2015 #
21 июня 2019 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
21 июня 2019 года tatabilga-2015 #
21 июня 2019 года wise1288 #
21 июня 2019 года tatabilga-2015 #
21 июня 2019 года Глушец #
21 июня 2019 года tatabilga-2015 #
21 июня 2019 года Mara2181 #
Стащу у тебя парочку, с твоего разрешения!!!
22 июня 2019 года tatabilga-2015 #
22 июня 2019 года Mara2181 #
Очень вкусненько!
Спасибо большое!
21 июня 2019 года nnutty #
22 июня 2019 года tatabilga-2015 #
21 июня 2019 года mtata #
22 июня 2019 года tatabilga-2015 #
24 июня 2019 года Ирушенька #
24 июня 2019 года tatabilga-2015 #
5 июня 2019 года Елена Бельтан #
5 июня 2019 года Глушец #
5 июня 2019 года Елена Бельтан #
5 июня 2019 года Глушец #
5 июня 2019 года Елена Бельтан #
5 июня 2019 года Глушец #
6 июня 2019 года wise1288 #
6 июня 2019 года Елена Бельтан #
6 июня 2019 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
4 июня 2019 года lemurka #
4 июня 2019 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
5 июня 2019 года wise1288 #
30 марта 2019 года Глушец #
30 марта 2019 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
30 марта 2019 года Глушец #
30 марта 2019 года felix032 #
30 марта 2019 года Глушец #
30 марта 2019 года virgola71 #
31 марта 2019 года Глушец #
30 марта 2019 года Dama-Lorik #
31 марта 2019 года Глушец #
30 марта 2019 года jannasimf #
31 марта 2019 года Глушец #
30 марта 2019 года terry-68 #
31 марта 2019 года Глушец #
31 марта 2019 года Просто Мэри #
31 марта 2019 года Глушец #
1 апреля 2019 года Покусаева Ольга #
1 апреля 2019 года Глушец #
3 марта 2019 года Наталья 1977 #
Спасибо. Повторю ещё не раз.
3 марта 2019 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
9 февраля 2019 года Тришик #
9 февраля 2019 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
17 декабря 2018 года Sorrel #
17 декабря 2018 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
11 декабря 2018 года fialkaXY #
11 декабря 2018 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
12 декабря 2018 года wise1288 #
28 ноября 2018 года Zefiryushka #
28 ноября 2018 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
21 сентября 2018 года Тортишка #
Аромат просто бесподобный!!!!! А мне попробовать никак нельзя, у дочки пока аллергия на овсянку..
Вечером родные оценят, отпишусь о результате.
Анастасия, огромное спасибо за классный и очень быстрый рецептик!!!!
21 сентября 2018 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
22 сентября 2018 года Тортишка #
22 сентября 2018 года Тортишка #
Ещё раз спасибо за рецептик!!!
22 сентября 2018 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
12 июня 2018 года Норкина2017 #
12 июня 2018 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
24 месяца назад zavitaya88 #
24 месяца назад Анастасия АГ # (автор рецепта)
4 мая 2018 года Болельщица #
4 мая 2018 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
28 апреля 2018 года Тризэллька #
Рецептик этот еще со вчерашнего дня раздобыла. Весьма удачный.
Только я забоялась, что перепеку и недорумянила малость. Печенки остались мягкими.
Следующий раз попробую чуток дольше запекать.
Формовка печенья с последующим "распиливанием по-горячему" веселит. Забираю себе в любимые рецепты.
28 апреля 2018 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
А способ с распиливанием очень удобный!
26 апреля 2018 года maspolem95 #
Очень удачный рецепт!
26 апреля 2018 года Анастасия АГ # (автор рецепта)
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