Знаю, что на сайте очень много сырных супчиков, но у каждой хозяюшки свои секреты, поэтому рискну предложить свой фирменный сырный супчик с грибами. Его с удовольствием уплетает даже мой, переборчивый до ужаса в еде, сынуля. Очень сытный, можно сказать, это "богатый" вариант сырного супа. Угощайтесь!!!
- 2 октября 2008, 0:03
- 491797
Суп "Жюльен"
Ингредиенты для «Суп "Жюльен"»:
- Вода — 1.8 л
- Окорочок куриный (или других частей 500-600 г) — 2 шт
- Шампиньоны — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Картофель — 300 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сливки — 100 мл
- Сыр плавленый — 3 пач.
- Соль — по вкусу
- Масло сливочное — 4 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4118.6 ккал
|
белки
360.8 г
|
жиры
262.7 г
|
углеводы
83 г
|Порции
|ккал
686.4 ккал
|белки
60.1 г
|жиры
43.8 г
|углеводы
13.8 г
|100 г блюда
|ккал
93.4 ккал
|белки
8.2 г
|жиры
6 г
|углеводы
1.9 г
Рецепт «Суп "Жюльен"»:
Готовим куриный бульон. Солю всегда вначале, чтобы курочка отдала всю свою вкусность бульону. Не кладу никаких приправ (можно только пару горошин перца и 1 лаврушку, не больше). Варю около 1.5 часов.
Луковицу мелко режем, морковь - на морковной терке.
Тушим на сливочном масле до готовности, на сковородке.
На другой сковородке обжариваем на сливочном масле шампиньоны, нарезанные тоненькими ломтиками, минут 5, потом добавляем сливки и тушим под крышкой на маленьком огне до готовности.
Через час в бульон добавляем картофель целиком, варим его до готовности. Вынимаем, измельчаем в блендере или толкушкой, добавляем к нему 2 сырых взбитых яйца, жареные лук с морковкой и еще раз хорошо взбиваем до однородной массы.
Трем на терке сырки.
Вынимаем из бульона окорочка, лаврушку, добавляем сырки и картофельный микс. Если нужно, добавляем соль, перец. Через десять минут добавляем грибочки. Через 5 выключаем, крышку не открываем, даем потомиться минут 10-20 (если выдержите).
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
21 ноября genkuzn2 #
21 ноября alenanat #
20 ноября ogrypych #
20 ноября Marharyta #
27 мая VikkiV #
21 февраля Ирина Глумова #
13 марта 2019 года schulga anna #
17 октября 2017 года Ника Лето #
17 сентября 2017 года annanudga777 #
21 апреля 2017 года lubashka55 #
14 января 2017 года Л-лька2805 #
12 ноября 2016 года ks-ksu #
15 июня 2017 года Nyawa25 #
11 октября 2016 года Maria Schmidt #
17 сентября 2016 года nikiforov1304 #
8 сентября 2016 года irinadater #
31 мая 2016 года Анна Холмогорская #
13 мая 2016 года Юлия Кравченко #
12 мая 2016 года DarkNight19 #
7 марта 2016 года revOLuciYA #
На заметку остальным: для супа всегда беру сыр хохланд, он хорошо плавится.
1 марта 2016 года Zenko #
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