Суп "Жюльен"

Через час в бульон добавляем картофель целиком, варим его до готовности. Вынимаем, измельчаем в блендере или толкушкой, добавляем к нему 2 сырых взбитых яйца, жареные лук с морковкой и еще раз хорошо взбиваем до однородной массы.

Трем на терке сырки.

Вынимаем из бульона окорочка, лаврушку, добавляем сырки и картофельный микс. Если нужно, добавляем соль, перец. Через десять минут добавляем грибочки. Через 5 выключаем, крышку не открываем, даем потомиться минут 10-20 (если выдержите).