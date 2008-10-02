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  • 2 октября 2008, 0:03
  • 491797

Суп "Жюльен"

Рецепт: Суп Жюльен

Знаю, что на сайте очень много сырных супчиков, но у каждой хозяюшки свои секреты, поэтому рискну предложить свой фирменный сырный супчик с грибами. Его с удовольствием уплетает даже мой, переборчивый до ужаса в еде, сынуля. Очень сытный, можно сказать, это "богатый" вариант сырного супа. Угощайтесь!!!

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Суп "Жюльен"»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4118.6 ккал 		белки
360.8 г 		жиры
262.7 г 		углеводы
83 г
Порции
ккал
686.4 ккал		 белки
60.1 г		 жиры
43.8 г		 углеводы
13.8 г
100 г блюда
ккал
93.4 ккал		 белки
8.2 г		 жиры
6 г		 углеводы
1.9 г


Рецепт «Суп "Жюльен"»:

Готовим куриный бульон. Солю всегда вначале, чтобы курочка отдала всю свою вкусность бульону. Не кладу никаких приправ (можно только пару горошин перца и 1 лаврушку, не больше). Варю около 1.5 часов.

Картофель берем небольшой, чистим.

Луковицу мелко режем, морковь - на морковной терке.
Тушим на сливочном масле до готовности, на сковородке.

На другой сковородке обжариваем на сливочном масле шампиньоны, нарезанные тоненькими ломтиками, минут 5, потом добавляем сливки и тушим под крышкой на маленьком огне до готовности.

Через час в бульон добавляем картофель целиком, варим его до готовности. Вынимаем, измельчаем в блендере или толкушкой, добавляем к нему 2 сырых взбитых яйца, жареные лук с морковкой и еще раз хорошо взбиваем до однородной массы.
Трем на терке сырки.
Вынимаем из бульона окорочка, лаврушку, добавляем сырки и картофельный микс. Если нужно, добавляем соль, перец. Через десять минут добавляем грибочки. Через 5 выключаем, крышку не открываем, даем потомиться минут 10-20 (если выдержите).

В тарелочку нарезаем куриное мяско, наливаем супчик, можно положить зелень.

Супчик получается невероятно вкусный, наваристый, ароматный. Попробовав его однажды, вы непременно приготовите его еще раз.
Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На первое Неожиданные гости : На горячее Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: первое обед

Вкусы: сырный грибной куриный

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Суп "Жюльен"
Рецепт: Суп Жюльен

Знаю, что на сайте очень много сырных супчиков, но у каждой хозяюшки свои секреты, поэтому рискну предложить свой фирменный сырный супчик с грибами. Его с удовольствием уплетает даже мой, переборчивый до ужаса в еде, сынуля. Очень сытный, можно сказать, это "богатый" вариант сырного супа. Угощайтесь!!!

Ингредиенты для «Суп "Жюльен"»:

Комментарии и отзывы

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Куриный окорочок варится 40мин, за полтора часа он распадётся на волокна и будет безвкусный. Хотя бульон, конечно, будет насыщенный.
точно лишняя картошка, загущайте сыром, просто побольше положите , картошка убивает весь вкус супчика
Суп обалденно вкусный . Правда картофель тоже не толку (не любят в семье крем-супы). Искренне удивлена,что кому-то не понравился.
2 минут на приготовление наверное опечатка. Блендером пробивать картофель нельзя ни в коем случае, получится клейстер. В общем по ингредиентам супчик неплохой, может плавленый сырок просто сливочным типа «филадельфии» заменить и структура очень ровная, и вкус прекрасный.
Спасибо большое за рецепт, очень вкусно!
Очень вкусный суп. Но мои дети не признают супы-пюре, поэтому я ничего не перетирала, не перемалывала. Но моим привередам, которые супы ни в какую, очень понравился. Спасибо.
Приготовила супик, сижу наслаждаюсь)) И хочу дать совет, как легко расплавить обычный плавленый сыр квадратиком(Российский, Переяславский..) Я сыр натираю на мелкой терке, наливаю сливки в антипригарную посуду, довожу до кипения, ложу сыр и провариваю 1-2 минуты, а затем пробиваю блэндером и все! Однородная масса готова! Если суп ещё не готов, то наливаю половник бульона и ещё раз блэндером, так масса не загустеет и ее можно будет добавить в суп и через пол часа))
Очень вкусный суп.Буду готовить еще не один раз!Спасибо за рецепт)
Самый любимый супчик в нашей семье спасибо вам за рецепт! Особенно в холодную погоду-то, что надо)) сытно и вкусно!
Безумно вкусный суп! Спасибо за рецепт!
Полюбился ваш супчик, достаточно густой, ароматный, вкусный. В очередной раз готовила и возник вопрос, картошку блендером измельчаю с яйцом, морковкой, луком, смесь получается однородной пюрешкой, но когда возвращаю в кастрюлю картофель как будто хлопьями становится - интересная консистенция. Это так и должно быть? или же потом еще надо блендером взбить, после возвращения в бульон. На вкус не влияет, на вид тоже не сильно, каждый раз интересно просто это у меня картофель такой или так у всех
Это от яйца)
Спасибочки за ркцепт, вкуснятина!!!
писать надо Жюльен!)))
Супчик не может быть не вкусный с таким набором продуктов! Сварила... и чуть не рассплакалась от напрасно потраченого времени и испорченых продуктов! А всё потому, что это был мой первый суп-пюре, опыта нет. Суп свернулся и начал подгорать после десяти минут томления со всеми ингридиентами Всё дело в яйцах Но "не дрогнули казаки!!!" С помощью миксера был мой свернувшийся супчик приведён в шелковистую однородную массу! Очень вкусный, но в следущий раз - без яиц Спасибо за рецепт
Вкусный супчик!!! Впервые варила суп с шампиньонами, спасибо за рецепт.
Готовлю грибные супы пюре уже сто лет))) но ваш рецепт возьму на заметку.. Очень интересный стиль добавления продуктов! Думаю так получится еще вкусне!! спасибо что поделились секретиками Кстати я всегда к курице ( делая вкусный бульон) добавляю СРАЗУ половинку луковицы и одну чесночинку.. бульон всегда отпад))
вкуснейший супчик!!!
Получилось вкусненько. Спасибо за рецепт, в котором все так мною любимые ингредиенты.
На заметку остальным: для супа всегда беру сыр хохланд, он хорошо плавится.
Вкусный супчик получился! Только сырок (дружба) не расплавился, так и плавал мелкой стружкой, вместе с морковью (я без блендера готовила). Но получилось все-равно очень вкусно! Грибы дают свою нежную нотку
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