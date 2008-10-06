Простой, быстрый, вкусный пирог с вишней и нежной молочной заливкой:) P. S. Если такой уже был, ткните пальцем, не кидайтесь тапками плиз:)
- 6 октября 2008, 13:05
- 618637
Пирог вишневый
Ингредиенты для «Пирог вишневый»:
- Сметана (для теста на форму диаметром 24-26 см - 125 г; для начинки - 100 мл) — 225 г
- Мука пшеничная / Мука — 1.5 стак.
- Масло сливочное (размягченное) — 150 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Сахар (для теста - 50 г; для начинки - 50 г) — 100 г
- Вишня (замороженная, для начинки) — 250-350 г
- Молоко (для начинки) — 100 мл
- Яйцо куриное (для начинки, куриное) — 1 шт
- Ванильный сахар (для начинки) — 1 ст. л.
- Крахмал (для начинки)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3334.6 ккал
|
белки
41.8 г
|
жиры
181 г
|
углеводы
385.4 г
|100 г блюда
|ккал
280.2 ккал
|белки
3.5 г
|жиры
15.2 г
|углеводы
32.4 г
Рецепт «Пирог вишневый»:
Огнеупорную форму смазать маслом и выложить тесто, разровнять руками (не пытайтесь раскатать тесто - не получится), сделать бортики и выложить сверху ягоды (заранее размороженные). Слегка присыпать крахмалом.
Делаем заливку:
молоко, сметану, сахар-песок, яйцо, ванильный сахар соединить и взбить до однородной массы.
Залить получившейся массой пирог и поставить выпекаться в разогретый до 200 град. духовой шкаф на 30-35минут.
После выпечки дать пирогу немного остыть и только потом уже резать.
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