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  • 6 октября 2008, 13:05
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Пирог вишневый

Рецепт: Пирог вишневый

Простой, быстрый, вкусный пирог с вишней и нежной молочной заливкой:) P. S. Если такой уже был, ткните пальцем, не кидайтесь тапками плиз:)

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Пирог вишневый»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3334.6 ккал 		белки
41.8 г 		жиры
181 г 		углеводы
385.4 г
100 г блюда
ккал
280.2 ккал		 белки
3.5 г		 жиры
15.2 г		 углеводы
32.4 г

Рецепт «Пирог вишневый»:

Сметану, масло, сахар-песок соединить и перемешать до однородной консистенции.

Добавить просеянную муку, разрыхлитель, замесить тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным.

Огнеупорную форму смазать маслом и выложить тесто, разровнять руками (не пытайтесь раскатать тесто - не получится), сделать бортики и выложить сверху ягоды (заранее размороженные). Слегка присыпать крахмалом.

Делаем заливку:
молоко, сметану, сахар-песок, яйцо, ванильный сахар соединить и взбить до однородной массы.

Залить получившейся массой пирог и поставить выпекаться в разогретый до 200 град. духовой шкаф на 30-35минут.
После выпечки дать пирогу немного остыть и только потом уже резать.

Приятного аппетита!

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Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: завтрак обед полдник ужин

Вкусы: вишневый

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Пирог вишневый
Описание: Простой, быстрый, вкусный пирог с вишней и нежной молочной заливкой:) P. S. Если такой уже был, ткните пальцем, не кидайтесь тапками плиз:)


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