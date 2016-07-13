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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/129261/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Томатный джем или соус к мясу" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2016jul/13/36/1642337_12979-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/129261/">Томатный джем или соус к мясу</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Слегка сладковатый, в меру острый, просто бесподобный джем, нет, все же соус, но по консистенции джем, но по вкусу соус. Короче, готовьте, это обалденно вкусно!!! Лично я могу сразу банку слопать с маааленьким кусочком мяса. Делаю несколько баночек вроде на зиму, не доживают до зимы. Может их кто ворует, эти баночки? Кстати, моему супругу соус не очень нравится, но он не понимает как это сладость к мясу, а вот зять оценил сразу, полностью его вкус!</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/23">Соусы</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/87">Соус к мясу</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1443">Помидор</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2036">Чеснок</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/5217">Перец красный жгучий</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2350">Семена горчицы</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1387">Перец черный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1383">Перец душистый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601">Сахар</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1843">Уксус</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/172/">заготовка</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/743/">консервация</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/129261/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>