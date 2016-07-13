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Версия для печати Рецепты Соусы Соус к мясу
  • 13 июля 2016, 8:36
  • 26281

Томатный джем или соус к мясу

Рецепт: Томатный джем или соус к мясу

Слегка сладковатый, в меру острый, просто бесподобный джем, нет, все же соус, но по консистенции джем, но по вкусу соус. Короче, готовьте, это обалденно вкусно!!! Лично я могу сразу банку слопать с маааленьким кусочком мяса. Делаю несколько баночек вроде на зиму, не доживают до зимы. Может их кто ворует, эти баночки? Кстати, моему супругу соус не очень нравится, но он не понимает как это сладость к мясу, а вот зять оценил сразу, полностью его вкус!

Категория: Соусы Соус к мясу

Ингредиенты для «Томатный джем или соус к мясу»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1422.8 ккал 		белки
15.7 г 		жиры
2.8 г 		углеводы
339.3 г
Порции
ккал
355.7 ккал		 белки
3.9 г		 жиры
0.7 г		 углеводы
84.8 г
100 г блюда
ккал
91.2 ккал		 белки
1 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
21.8 г


Рецепт «Томатный джем или соус к мясу»:

Душистый перец горошком, красный сухой перчик целиком или хлопьями, чеснок и горчичные зерна положить на кусочек ткани или марли, сложенной в два-три слоя, свернуть в мешочек и завязать ниткой или шпагатом.

Вот таким образом

На помидорах сделать крестообразный надрез, опустить в кипяток на 30 секунд, тут же переложить в холодную воду, очистить от кожицы, разрезать плоды на 4 части.

В кастрюлю с толстым дном поместить разрезанные томаты, всыпать сахарный песок, добавить яблочный уксус, соль и черный свежемолотый перец. В томатную массу опустить мешочек со специями, оставив длинный конец шпагата снаружи.

Медленно довести смесь до кипения, уменьшить огонь и готовить на минимальном огне 30 минут, периодически помешивая.

Снять кастрюлю с огня, мешочек со специями вытащить, отжать и…. выбросить. Переложить джем в стерилизованные банки, закрыть. Прекрасно хранится в холодильнике.

Подавать к мясу или птице.





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6425
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На праздничный стол На ужин

Теги: заготовка консервация обед ужин

Вкусы: томатный острый сладкий пикантный

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Томатный джем или соус к мясу
Описание: Слегка сладковатый, в меру острый, просто бесподобный джем, нет, все же соус, но по консистенции джем, но по вкусу соус. Короче, готовьте, это обалденно вкусно!!! Лично я могу сразу банку слопать с маааленьким кусочком мяса. Делаю несколько баночек вроде на зиму, не доживают до зимы. Может их кто ворует, эти баночки? Кстати, моему супругу соус не очень нравится, но он не понимает как это сладость к мясу, а вот зять оценил сразу, полностью его вкус!
Рецепты: Соусы -> Соус к мясу


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Фотографии «Томатный джем или соус к мясу» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

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Девочки! Не обижайтесь ,НО ........ ПомидорОВ, баклажанОВ, апельсинОВ!!!!! А джем обалденно вкусный
Добрый вечер ,очень хочется попробовать сварить такой джем ,но на даче нет сушеного перчика ,а можно свежий положить с куста и сколько тогда его надо ? Может быть кто пробовал ?
А если варить в мультиварке? И еще: а если добавить желфикс?
Не пробовала
Я такое люблю, спасибо. Только я еще на 1 кг помидор добавляю 1 кг кабачков и 1 кг лука, иногда 1 кг яблок (лучше Антоновка). Получается густой и вкусный. Я его как намазку использую. Специи, соль, сахар по вкусу, я люблю, чтобы сладковатый вкус преобладал. А уксус не всегда добавляю, иногда в конце для укупорки. Если рассчитано на употребление в течение недели, то вообще не добавляю уксус.
Добрый день)) У меня вопросик??? Зачем с уксусом варить помидоры??? Я всегда уксус в конце консервации добавляю??
У меня спиртовой уксус 9% а яблочный 6% какого и сколько брать не знаю да и сахара по-моему слишком много меньше можно взять?
-А у меня соус не получился,точнее получился,но не так как ожидал.Мож у меня руки не от туда...
Взял помидоры самые "густые",из них в Италии варят соус.Одна мякоть и почти без сока,как наши "сливки".Всё сделал по рецепту.Через 30 минут варки соус был похож на компот.Варил-варил до консистенции как на Ваших фотках,аж целых час и 35 минут.Помидоры разварились на "повидло" и выход-полторы баночки на 290 гр.На вкус не плохой,но слишком долго у меня получилось.
Да кто ж его знает от чего не получается то или иное блюдо. Спасибо Вам в любом случае!
Ответ для Олег It
Мне кажется , что есть какой-то "секретик". Так как я тоже данный рецепт пробовала и получилось так же как у Вас. Но чтобы убедиться, в том что за время указанное в рецепте джем не получается. я дала рецепт 4 разным женщинам! и только у одной получилась консистенция как на фото - она уваривала на медленном огне 3 часа и помешивала , чтоб не подгорело! Но он чудесно храниться в погребе всю зиму и поэтому следуя строго по рецепту я теперь готовлю этот соус на зиму. А открыв баночку зимой добавляю крахмал кукурузный или картофельный и получается густой соус Heinz только без вредных добавок и консервантов. Автору рецепта ещё раз спасибо за рецепт!
Ответ для Олег It
Возможно, дело в посуде для уваривания. Хорошо увариваются варенья в широкой низкой посуде с толстым дном: быстрее идёт процесс выпаривания. А если взять высокую кастрюлю, то и получится "компот" за такое же время приготовления.
-В такой посуде я и готовил!Тяжелая,с толстенным дном и не тонкими стенками ,из нержавейки, как глубокая сковорода!
Очень интересный соус, спасибо за рецепт!
Очень-очень-очень вкусно !! Делала и из красных помидорок, и из желтых. Желтые немного разварились, получился практически джем , а вот красные повели себя лучше, кусочки сохранили форму . Но моим домочадцам желтый вариант пришелся больше по вкусу, уже половина соуса исчезло.
Да и я пока варила, напробовалась от души, все никак не могла остановиться.
Огромнейшее спасибо за такую невероятную вкусняшку, пока еще есть помидоры, буду варить, варить, и варить.
Олюшка, спасибо огромное за такое великолепие, очень рада, что рецепт пришёлся по вкусу! Спасибо за доверие!!!!!
СВетуля,хотела еще раз вставить фотки,но увы...больше низзя...
А объясню почему,хотела сделать повтор.
Делала еще раз твой джем-соус.уже на даче.Как раз жарили шашлыки.
Вот тут он(джем) себя и проявил!Сколько восторгов было у мужа,как он причмокивал уплетая мясо с этим соусом...
А вчера опять жарила мясо,на выбор ему предоставила аджику абхазскую(сама делаю),соус из терна и твой,славноизвестный джем.
Так он отмел два других и ел только с джемом.Потом даже хлебом тарелку вымакал!
Так что сегодня с дачи притаранила ведро помидор и начинаю опять его варить!
Кстати,закатала я его,стоит отлично
Так что и зимой будем наслаждаться вкуснятиной!
Еще раз огромное спасибо за рецепт!!!!!
Светулька, спасибо! Как же приятно читать такие строчки! И тебе и мужу спасибо, что Заценили. Потом расскажешь как стоял джем-соус и в каких условиях! Я тоже закатаю на буд год!
Обязательно отпишусь!
Буду ждать! На даче в этом году помидоры фиговые, зеленые сняли. Ну будем надеяться на буд год !
Спасибо за рецепт. Делаю уже второй раз. Это очень вкусно!
Спасибо большое!
Не понимаю как готовить на минимальном огне?! Без крышки или с крышкой ? Если без, то смесь стоит не кипит! Если под крышкой , то получается вода отдельно , а не как на фотографиях густой джем! Может быть всё таки не на минимальном огне, а на среднем огне и без крышки?!
Видимо от помидор зависит! Вы уж простите, что отвечаю поздно, на даче нет интернета почти. Наверно, на каком огне приспособиться нужно!!!
Как я не пробовала джем увы не получился. .Но на то мы и поварята 1 ст.л. крахмала и получился острый HEINZ! Только интереснее так как попадаются кусочки помидор
Ну хоть так. Соус тоже здорово! Без добавок и Е-щёк! Спасибо!
Сделала соус по данному рецепту с небольшими вариациями (может кому пригодится): вместо обычного уксуса-добавила лимонный уксус; горчицу добавила в порошке; сахара положила половину заложенного в рецептуре. Получилось очень вкусно-в меру сладко, в меру кисло, с приятной остринкой) Соус не простоял даже неделю)) Спасибо за вкусный рецептик, готовлю прямо сейчас закатку соуса на зиму)
Спасибо большое за дополнение!
Очень интересно, набор продуктов есть почти весь. А как он хранится? Я хочу на зимовку оставить. Как правильео сделать?
Я на зиму не оставляла, маленькими партиями делаю и все съедается.
Ответ для zuravlik
Горячим разложите в теплые стерильные банки и закатайте.Уже сделала,стоит отлично!
Светик,я тоже присоединяюсь с отчетом!Джем-соус,лично мне,понравился.Муж сказал сладкий.Поэтому вердикт наш таков:Соус отличный,но сахар надо регулировать под себя.И еще на наш вкус можно сделать поострее.
Так что,Светуля,огромное спасибо за идею!!!!Будем продолжать экспериментировать!!!
Очень ароматно получилось!К мяску-просто объедение!!!
Светуля, какие краски , как здорово! Кстати, мой супруг тоже не оценил, как я писала выше. С остротой и сладостью ты права, нужно корректировать под себя и найти свой идеальный соус! Спасибо, милая!
Светик,здесь же самое главное-ИДЕЯ такого соуса-джема!!!
Вот за это многократное спасибо!!!
Идея не моя, из книги какой то кулинарной. Но всех книг не перечитаешь вот все и делимся, кто где чего увидел и подсмотрел
Ну для меня она твоя,идея. Все мы делимся,и это здорово!!!
Я вон на "Поваренке" всего не в состоянии отследить,чего уж говорить о книгах и т.п.
И не в состоянии, так много интересного пропускаю. Зимой нагоним!!!!
Я отслеживаю по отчетам,"ГВ",на форуме.
Иногда захожу на страничку кулинара и просматриваю все рецепты,если парочка уже заинтересовала.
По другому никак.
Да и я также, кроме форумов, пока никак не привыкну к ним
Я,если честно,не очень там люблю быть...Как-то неуютно мне там...
Я по старым темкам лазю...Еще 2009-2012 гг.
Ответ для Лисенок
Светлана, а мой сразу оценил, он у меня любит такое. Причем джем вышел сладковатый, помидоры сахарные у меня. Ты посмотри , пусть постоит джем пару деньков, вкус изменится. Я специально прячу всегда такие вещи , и пробую через какое то время - так мне показалось, соус загустел, уксус выветрился и более сбалансированный вкус.
Да,я понимаю,что ему нужно настояться,выстояться.Но мне и изначально прикольным показался.Настоится день-два-попробуем еще раз.
Мне очень понравилось, единственно, сахар надо регулировать в зависимости от сладости помидоров. У меня сладковато вышло, чуть приторно. Светлана, спасибо большое. Вечером шашлык и джем ждет своего звездного часа.
Людмилка, какой джем соус восхитительный! Насчёт сахара, пожалуй, соглашусь, видимо, помидоры все разные, сейчас самое помидорное время наступает и они сами по себе сладкие. А я варила они даже кислили чуток. Спасибо большое!!!
Да, Светлан, помидоры у меня свои и очень сладкие. Тебе спасибо за рецепт.
Спасибо большое!Очень оригинальная подача!Очень просто готовить и не сомневаюсь вкусно!
Спасибо большое!!!! Очень в моём вкусе! Бесподобно! Буду делать всегда. Думаю, что не обязательно на зиму,а по мере надобности и желанию. Благо томаты круглый год продают. Конечно из своих лучше, но если их не так много, то можно и в магазине купить.
Наташа, спасибо большое! Какой бесподобный джем у Вас получился. Я тоже варю по мере надобности, когда хочется.
Обязательно попробую и отчитаюсь!
Вау!! Однозначно я стороне Вашей и Вашего зятя!!!
Значит нужно приготовить! Спасибо большое!!!
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