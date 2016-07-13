Слегка сладковатый, в меру острый, просто бесподобный джем, нет, все же соус, но по консистенции джем, но по вкусу соус. Короче, готовьте, это обалденно вкусно!!! Лично я могу сразу банку слопать с маааленьким кусочком мяса. Делаю несколько баночек вроде на зиму, не доживают до зимы. Может их кто ворует, эти баночки? Кстати, моему супругу соус не очень нравится, но он не понимает как это сладость к мясу, а вот зять оценил сразу, полностью его вкус!
- 13 июля 2016, 8:36
- 26281
Томатный джем или соус к мясу
Ингредиенты для «Томатный джем или соус к мясу»:
- Помидор (спелые) — 1 кг
- Чеснок — 6 зуб.
- Перец красный жгучий (сухих маленьких перчиков или щепотка молотого) — 4 шт
- Семена горчицы — 0.25 ч. л.
- Перец черный (свежесмолотый) — 0.5 ч. л.
- Перец душистый (горошек) — 6 шт
- Сахар — 250 г
- Уксус (яблочный или обычный) — 125 мл
- Соль — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1422.8 ккал
|
белки
15.7 г
|
жиры
2.8 г
|
углеводы
339.3 г
|Порции
|ккал
355.7 ккал
|белки
3.9 г
|жиры
0.7 г
|углеводы
84.8 г
|100 г блюда
|ккал
91.2 ккал
|белки
1 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
21.8 г
Рецепт «Томатный джем или соус к мясу»:
Душистый перец горошком, красный сухой перчик целиком или хлопьями, чеснок и горчичные зерна положить на кусочек ткани или марли, сложенной в два-три слоя, свернуть в мешочек и завязать ниткой или шпагатом.
На помидорах сделать крестообразный надрез, опустить в кипяток на 30 секунд, тут же переложить в холодную воду, очистить от кожицы, разрезать плоды на 4 части.
В кастрюлю с толстым дном поместить разрезанные томаты, всыпать сахарный песок, добавить яблочный уксус, соль и черный свежемолотый перец. В томатную массу опустить мешочек со специями, оставив длинный конец шпагата снаружи.
Медленно довести смесь до кипения, уменьшить огонь и готовить на минимальном огне 30 минут, периодически помешивая.
Снять кастрюлю с огня, мешочек со специями вытащить, отжать и…. выбросить. Переложить джем в стерилизованные банки, закрыть. Прекрасно хранится в холодильнике.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6425
Комментарии и отзывы
вчера в 21:16 марина-майре нымме #
вчера в 20:18 nina nat2012 #
вчера в 13:16 fomion #
вчера в 18:14 Svetttttt # (автор рецепта)
вчера в 13:15 NADIN415 #
вчера в 8:36 Marinaby #
вчера в 0:20 ela050p #
6 ноября 2016 года Олег It #
Взял помидоры самые "густые",из них в Италии варят соус.Одна мякоть и почти без сока,как наши "сливки".Всё сделал по рецепту.Через 30 минут варки соус был похож на компот.Варил-варил до консистенции как на Ваших фотках,аж целых час и 35 минут.Помидоры разварились на "повидло" и выход-полторы баночки на 290 гр.На вкус не плохой,но слишком долго у меня получилось.
6 ноября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
26 августа 2017 года vvo-2016 #
5 мая 2018 года ля-ля-фамм #
5 мая 2018 года Олег It #
3 сентября 2016 года hrizostom2014 #
2 сентября 2016 года Олюшен #
Да и я пока варила, напробовалась от души, все никак не могла остановиться.
Огромнейшее спасибо за такую невероятную вкусняшку, пока еще есть помидоры, буду варить, варить, и варить.
2 сентября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
2 сентября 2016 года Олюшен #
28 августа 2016 года Лисенок #
А объясню почему,хотела сделать повтор.
Делала еще раз твой джем-соус.уже на даче.Как раз жарили шашлыки.
Вот тут он(джем) себя и проявил!Сколько восторгов было у мужа,как он причмокивал уплетая мясо с этим соусом...
А вчера опять жарила мясо,на выбор ему предоставила аджику абхазскую(сама делаю),соус из терна и твой,славноизвестный джем.
Так он отмел два других и ел только с джемом.Потом даже хлебом тарелку вымакал!
Так что сегодня с дачи притаранила ведро помидор и начинаю опять его варить!
Кстати,закатала я его,стоит отлично
Так что и зимой будем наслаждаться вкуснятиной!
Еще раз огромное спасибо за рецепт!!!!!
28 августа 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
28 августа 2016 года Лисенок #
28 августа 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
28 августа 2016 года Лисенок #
23 августа 2016 года sh o na 2015 #
28 августа 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
20 августа 2016 года vvo-2016 #
28 августа 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
20 сентября 2016 года vvo-2016 #
20 сентября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
17 августа 2016 года sweetyni #
28 августа 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
12 августа 2016 года zuravlik #
12 августа 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
28 августа 2016 года Лисенок #
4 августа 2016 года Лисенок #
Так что,Светуля,огромное спасибо за идею!!!!Будем продолжать экспериментировать!!!
Очень ароматно получилось!К мяску-просто объедение!!!
4 августа 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
4 августа 2016 года Лисенок #
Вот за это многократное спасибо!!!
4 августа 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
4 августа 2016 года Лисенок #
Я вон на "Поваренке" всего не в состоянии отследить,чего уж говорить о книгах и т.п.
4 августа 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
4 августа 2016 года Лисенок #
Иногда захожу на страничку кулинара и просматриваю все рецепты,если парочка уже заинтересовала.
По другому никак.
4 августа 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
4 августа 2016 года Лисенок #
Я по старым темкам лазю...Еще 2009-2012 гг.
4 августа 2016 года yugai ludmila65 #
4 августа 2016 года Лисенок #
1 августа 2016 года yugai ludmila65 #
1 августа 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
1 августа 2016 года yugai ludmila65 #
1 августа 2016 года lena alena vasileva #
19 июля 2016 года Okoolina #
19 июля 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
19 июля 2016 года Okoolina #
19 июля 2016 года Okoolina #
19 июля 2016 года Николай Шмелев #
18 июля 2016 года Dinni #
18 июля 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
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