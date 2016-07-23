Выпечка из теста фило всегда праздник. Штрудель понравится и детям и взрослым, он всегда будет украшением вашего праздничного стола.
- 23 июля 2016, 6:01
- 53795
Штрудель "Плиссе яблочный"
Ингредиенты для «Штрудель "Плиссе яблочный"»:
- Тесто фило (6 -8 листов теста фило) — 6
- Яблоко (Не крупные, желательно кисло-сладкие, твердые яблоки) — 6 шт
- Изюм (Изюм предварительно замочить в холодной воде, желательно на ночь) — 2/3 стак.
- Печенье (Желательно без добавок и наполнителей с различными вкусами. Обычное, простое печенье.) — 70 г
- Масло сливочное (Масла, возможно, потребуется чуть больше, предварительно масло нужно расплавить. Оно необходимо для смазывания листов теста фило.) — 100 г
- Сахарная пудра (Для посыпки уже готового штруделя) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2325.7 ккал
|
белки
18 г
|
жиры
95.8 г
|
углеводы
354.8 г
|Порции
|ккал
290.7 ккал
|белки
2.3 г
|жиры
12 г
|углеводы
44.4 г
|100 г блюда
|ккал
161.5 ккал
|белки
1.3 г
|жиры
6.7 г
|углеводы
24.6 г
Рецепт «Штрудель "Плиссе яблочный"»:
Ингредиенты для приготовления штруделя. Яблоки почистить, удалить сердцевину. Изюм замочить на несколько часов, желательно на ночь в холодной воде.
Промытый изюм соединить с яблочными слайсами, можно добавить не много лимонного сока. Это по желанию, если яблоки вдруг окажутся слишком сладкими.
Предварительно тесто разморозить. Поверхность стола слегка подпылить мукой или смазать тонким слоем масла, можно растительного. Лист теста выложить на поверхность стола, каждый последующий лист выкладывать, сдвинув его на 3-4 см., не забывая промазать сливочным маслом. Так же поступить с остальными фило.
Последний лист теста заложить складками "плиссе" и обернуть им рулет. Смазать штрудель растопленным сливочным маслом. Отправить в духовой шкаф для запекания. Готовый штрудель остудить, посыпать сахарной пудрой.
Комментарии и отзывы
вчера в 12:10 лана1974 #
вчера в 13:02 winter888 #
9 часов назад лана1974 #
вчера в 22:59 kolyalyuda #
вчера в 11:12 vecnyshka #
13 февраля lara_ya #
15 февраля obukhov11 # (автор рецепта)
7 апреля 2020 года tata1108 #
18 апреля 2020 года obukhov11 # (автор рецепта)
30 июля 2019 года tatabilga-2015 #
Спасибо за рецепт .
1 августа 2019 года obukhov11 # (автор рецепта)
29 июля 2019 года Наталья Истлентьева #
1 августа 2019 года obukhov11 # (автор рецепта)
16 апреля 2019 года vini11 #
18 апреля 2019 года obukhov11 # (автор рецепта)
16 сентября 2018 года Ya-Kristina #
17 сентября 2018 года mtata #
7 января 2018 года Флаюшка #
10 января 2018 года obukhov11 # (автор рецепта)
23 апреля 2017 года Пиноккио #
25 апреля 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
21 февраля 2017 года scorp802 #
22 февраля 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
10 февраля 2017 года Сибиркина2015 #
10 февраля 2017 года Марина Indus #
10 февраля 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
10 февраля 2017 года Gayne #
10 февраля 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
10 февраля 2017 года рева-2016 #
10 февраля 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
10 февраля 2017 года Masunia5555 #
10 февраля 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
10 февраля 2017 года Valentina_charm #
Какая вкуснятинка, великолепное исполнение, умничка!.. Рецепт очень понравился забираю с благодарностью в свою копилочку!..
10 февраля 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
9 февраля 2017 года naa 77777 #
10 февраля 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
10 февраля 2017 года Gayne #
9 февраля 2017 года liudmila1972 #
10 декабря 2016 года Наталья_zebra #
9 февраля 2017 года naa 77777 #
10 февраля 2017 года Kf55 #
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