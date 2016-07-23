Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 23 июля 2016, 6:01
  • 53795

Штрудель "Плиссе яблочный"

Рецепт: Штрудель Плиссе яблочный

Выпечка из теста фило всегда праздник. Штрудель понравится и детям и взрослым, он всегда будет украшением вашего праздничного стола.

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Штрудель "Плиссе яблочный"»:

  • Тесто фило (6 -8 листов теста фило) — 6
  • Яблоко (Не крупные, желательно кисло-сладкие, твердые яблоки) — 6 шт
  • Изюм (Изюм предварительно замочить в холодной воде, желательно на ночь) — 2/3 стак.
  • Печенье (Желательно без добавок и наполнителей с различными вкусами. Обычное, простое печенье.) — 70 г
  • Масло сливочное (Масла, возможно, потребуется чуть больше, предварительно масло нужно расплавить. Оно необходимо для смазывания листов теста фило.) — 100 г
  • Сахарная пудра (Для посыпки уже готового штруделя) — 1 ст. л.

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2325.7 ккал 		белки
18 г 		жиры
95.8 г 		углеводы
354.8 г
Порции
ккал
290.7 ккал		 белки
2.3 г		 жиры
12 г		 углеводы
44.4 г
100 г блюда
ккал
161.5 ккал		 белки
1.3 г		 жиры
6.7 г		 углеводы
24.6 г

Рецепт «Штрудель "Плиссе яблочный"»:

Ингредиенты для приготовления штруделя. Яблоки почистить, удалить сердцевину. Изюм замочить на несколько часов, желательно на ночь в холодной воде.

Яблоки нашинковать тонкими слайсами.

Печенье измельчить в блендере до состояния крупки.

Промытый изюм соединить с яблочными слайсами, можно добавить не много лимонного сока. Это по желанию, если яблоки вдруг окажутся слишком сладкими.

Добавить крошку печенья.

Предварительно тесто разморозить. Поверхность стола слегка подпылить мукой или смазать тонким слоем масла, можно растительного. Лист теста выложить на поверхность стола, каждый последующий лист выкладывать, сдвинув его на 3-4 см., не забывая промазать сливочным маслом. Так же поступить с остальными фило.

Выложить начинку.

Подогнуть края будущего штруделя к центру, свернуть рулетом.

Последний лист теста заложить складками "плиссе" и обернуть им рулет. Смазать штрудель растопленным сливочным маслом. Отправить в духовой шкаф для запекания. Готовый штрудель остудить, посыпать сахарной пудрой.

Штрудель "Плиссе яблочный" готов.

Радуйте своих близких вкусной домашней выпечкой. :)

Приятного чаепития!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных / День рождения На ужин : На десерт

Теги: завтрак

Вкусы: сладкий кисло-сладкий

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Штрудель "Плиссе яблочный"
Рецепт: Штрудель Плиссе яблочный

Выпечка из теста фило всегда праздник. Штрудель понравится и детям и взрослым, он всегда будет украшением вашего праздничного стола.

Ингредиенты для «Штрудель "Плиссе яблочный"»:

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Подскажите, где можно купить готовое тесто фило?
У нас только в Метро.
Спасибо
Ответ для лана1974
Vo Vkusville
Уже пекла пирог плисе из теста фило. Хочу и Ваш штрудель попробовать. Спасибо за рецепт
Получилось неожиданно вкусно, спасибо за простой и быстрый рецепт, и по сладости- как я люблю. Правда, такой красоты, как у вас, у меня не получилось)))
Отлично!
Из теста фило первый раз готовила. Получилось оооочень вкусно. Хрустящая корочка сверху и нежнейшая начинка! Спасибо за замечательный рецепт!!!
Я с отчетом ,получился вкусный ,не жирный ,у меня с айвой и изюмом ,айву пропарила ,изюм заливала горячей водой ,добавила ваниль в крошку печенья .нам понравился рецепт единственное тесто фило немного крошится .
Спасибо за рецепт .
Нам очень понравилось, не приторно, начинка сочная, вкусная.
Спасибо, очень вкусно и просто!
Мне очень не понравилось тесто. Такое чувство, что его несколько раз размораживали. Может и было такое в магазине. А вот начинка чудесная. Обязательно приготовлю ещё раз со слоёным тестом
тесто не в вашем вкусе,у меня было точно так же,я готовила по другому рецепту и поняла,что это тесто не для меня,оно мне совершенно не понравилось
Впервые работала с тестом фило, ну что сказать - бомбическая выпечка получилась! Изюм прогревала в водке и настаивала около часа, вместо печенья использовала подсушенную крошку белого хлеба.Чуть молотых грецких орехов, ложку сахара - чисто символически.В один из штруделей добавила корицу (муж не одобряет, для него безкоричный вариант). Тёплый штрудель и пломбир - чудесный десерт для сегодняшнего рождественского вечера! Спасибо за рецепт!
И Вам спасибо за добрые слова и внимание к рецепту
Спасибо за рецепт! С Вами набралась смелости и решилась испечь наконец-то штрудель! Всё было в первый раз и штрудель и тесто фило.Правда плиссе пока не рискнула делать. С тестом надо конечно работать аккуратно. Всё получилось . Вкусно. В следующий раз попробую плиссе сделать.
Пожалуйста! Готовьте, выпекайте с радостью
Пирог понравился. Готовила на слоеном бездрожжевом тесте. С фило тоже попробую, когда удастся купить)
Да, на слоеном тоже очень удачно получается такой штрудель. Спасибо Вам за внимание к рецепту.
А интересно, почему тесто так накладывать надо - друг на друга со смещением? Всё думала, куда же это тесто применить - и вот ответ
Я много раз слышала похвалы тесту фило, но сама никогда не пробовала. Спасибо большое за рецепт, и вкусный и красивый! Будем пробовать.
Спасибо. Выпекайте с радостью.
Не поклонница штруделя, но такую красоту попробую испечь. В выходные пойду за фило в О кей.
Спасибо.
Очень красиво и вкусно! Я делаю из слоеного бездрозжевого теста, ведь тесто фило не везде можно купить.
Да, можно приготовить штрудель из обычного слоеного теста. Тоже очень вкусно.
Рецепт отличный только я вместо печенья добавляю сухарики обычные пропущенные на кофемолке и листы фило смазываю так, немножко масла оливкового+ молока + вода и тесто не такое жирное как перемазаные маслом, ваша подача
я вместо печенья добавляю сухарики обычные пропущенные на кофемолке
Можно и так делать. Спасибо Вам за внимание к рецепту и добрые слова

Какая вкуснятинка, великолепное исполнение, умничка!.. Рецепт очень понравился забираю с благодарностью в свою копилочку!..
Спасибо, Валюша
А как сделать такое тесто самой?
Тесто можно приготовить в домашних условиях. Процесс, правда трудоемкий, но можно. Наберите в поисковике: Рецепты приготовления теста фило.
Ответ для naa 77777
Посмотрите у поваренка fatika72.
спасибо
Первый раз попробовала выпечку из теста фило. Что сказать... Мне не очень понравилось, масла ушло много и штрудель получился очень "жирный". В следующий раз попробую с обычным слоёным тестом
А обычное слоеное - это какое? Бездрожжевое или дрожжевое?
Бездрожжевое...
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook