Штрудель "Плиссе яблочный"

Предварительно тесто разморозить. Поверхность стола слегка подпылить мукой или смазать тонким слоем масла, можно растительного. Лист теста выложить на поверхность стола, каждый последующий лист выкладывать, сдвинув его на 3-4 см., не забывая промазать сливочным маслом. Так же поступить с остальными фило.