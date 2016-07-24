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  • 24 июля 2016, 11:30
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Баклажаны "Как грибы"

Рецепт: Баклажаны Как грибы

Очень вкусный рецепт баклажан, не сложный в приготовлении, съедается очень быстро :).

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Баклажаны "Как грибы"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1022.4 ккал 		белки
30.5 г 		жиры
53.4 г 		углеводы
595.3 г
100 г блюда
ккал
67.7 ккал		 белки
2 г		 жиры
3.5 г		 углеводы
39.4 г

Рецепт «Баклажаны "Как грибы"»:

Баклажаны нарезать соломкой.

Туда вбить яйца, перемешать и поставить на 1 час в холодильник

Поджарить немного лук.
Добавить к луку баклажаны с яйцом и обжарить вместе до золотистого цвета
У меня получается 2 сковородки баклажан, но когда они поджариваются, то уменьшаются в объеме и я соединяю их в одну.

Затем добавляю сметану, грибной кубик и муку (по желанию).
Тушить, помешивая, 10-15 минут.

Мне нравятся эти баклажаны холодными. Но половина уходит еще горячими )).
Приятного аппетита :)!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе / На закуску На полдник На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: второе закуска салат

Вкусы: острый

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Баклажаны Как грибы
Описание: Очень вкусный рецепт баклажан, не сложный в приготовлении, съедается очень быстро :).


Комментарии и отзывы

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В выходные приготовила по рецепту, но сметану заменила сливками 10%.
Получилось очень вкусно, похоже на грибной жульен. Муж, который долго жил в Грузии и с баклажанами давно знаком, не узнал их в этом блюде. Потом отложил немного в контейнер, сказал "отнесу маме попробовать" и заказал сделать еще. Вкусно и в горячем и в холодном виде. Маринование в яйце дает корочку при обжаривании, поэтому баклажаны не расползаются. Спасибо большое за рецепт!
Приготовила баклажаны, предварительно не мариновала в яйце, не было времени. Получилось очень вкусно, добавляла кубик " Магги" и не один, а два. Получилось в меру соленое. Очень вкусно, спасибо!
Баклажаны очень вкусные,рецепт простой,спасибо.
Люблю баклажаны 🍆
Вчера пожарила по вашему рецепту. Очень вкусно!!! Особенно в холодном виде 😋
Видимо, это станет моим любимым блюдом из баклажан. И что самое приятное, никакой предварительно соли, промывки и сушки!
Я, правда, чуточку присолила, когда тушила в сметане. И в следующий раз добавлю ещё чесночка. Мне кажется, его там не хватает. Но это, конечно, кому как.
Рецепт потрясный! Спасибо 🌸
Здравствуйте, хочу спросить, а баклажаны при жарке берут масло? Если вы их не солили предварительно и не отжимали? Спасибо.
Любим баклажчики приготовленные таким способом. Это очень вкусно.
Правда, ни сметану, ни майонез не добавляю, для нас и так блюдо имеет завершенный вкус и дополнительная жирность ни к чему. Но это дело вкуса.
оочень вкусно, добавляла вместо кубика грибы, буквально немного. получилось шикарно.
Спасибо за рецепт. Очень вкусно!
Спасибо большое за рецепт! Готовила много раз,моей семье очень нравиться!
На здоровье !
Муж замучил, хочу, говорит, баклажаны, как у тётки, с о вкусом грибов!!!!!!Ура, наконец -то нашла ваш рецепт, может, будет доволен?))))
Это очень вкусное блюдо!
Готовится очень просто и быстро, не использовала муку и грибной порошок, но и без них вкус очень порадовал!
Спасибо большое за рецепт!
баклажаны шикарные! Закрыв глаза можно подумать, что грибы точно! Обойтись бы еще без галины бланка, но не знаю, что есть поприличнее.
Спасибо за отзыв . На счет приправы - можете брать любые приправы грибные (вплоть до сухих измельченных грибов) или же даже просто на свой вкус свои любимые : перец, зелень, базилик, майоран и прочее на Ваш вкус - возможно Вам понравится и в таком сочетании
Внепланово оказались у меня баклажаны))И два дня думала,что же такого с ними сделать-острого сейчас нельзя никому в семье,конкретно жареного-тоже..И начала рыться в рецептах Поварёнка))Увидев ваш,решила-то,что надо!И точно!))Спасибо большое,баклажаны получились вкусными,"грибными",муки не добавляла,и без неё всё замечательно получилось. Поделюсь рецептом-уж очень он хорош!
На здоровье !!
забираю на пробу,люблю баклажаны вообще и баклажаны под грибы.
Это очень очень вкусно!
https://www.povarenok.ru/recipes/show/77352/
Делаю по этому рецепту, очень вкусно!
Ну очень вкусное блюдо! Мне даже показалось, что баклажаны, замаринованные таким способом, не впитывают в себя масло при жарке. Спасибо огромное за чудесный рецепт!
Я очень рада что Вам понравилось ! На здоровье !
дочь приготовила... ммммм-вкусно!!!! Спасибо за рецептик!
А , если баклажаны порезать соломкой и заморозить, чтобы такую вкуснятиеу зимой готовить? как думаете?
Я думаю тоже получится
спасибо большое за рецепт,
очень очень вкусно получилось,
обязательно буду еще готовить,
добавила 3 свежих, тертых на крупной терке шампиньона
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