Очень вкусный рецепт баклажан, не сложный в приготовлении, съедается очень быстро :).
- 24 июля 2016, 11:30
- 132325
Баклажаны "Как грибы"
Ингредиенты для «Баклажаны "Как грибы"»:
- Баклажан (это где-то 3-4 средний) — 1 кг
- Яйцо куриное — 2 шт
- Лук репчатый — 2 шт
- Сметана — 200 г
- Мука пшеничная / Мука (по желанию для густоты) — 1 ст. л.
- Приправа (грибная или 1 грибной кубик Галина Бланка) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1022.4 ккал
|
белки
30.5 г
|
жиры
53.4 г
|
углеводы
595.3 г
|100 г блюда
|ккал
67.7 ккал
|белки
2 г
|жиры
3.5 г
|углеводы
39.4 г
Рецепт «Баклажаны "Как грибы"»:
Поджарить немного лук.
Добавить к луку баклажаны с яйцом и обжарить вместе до золотистого цвета
У меня получается 2 сковородки баклажан, но когда они поджариваются, то уменьшаются в объеме и я соединяю их в одну.
Комментарии и отзывы
25 мая Lubava-67 #
Получилось очень вкусно, похоже на грибной жульен. Муж, который долго жил в Грузии и с баклажанами давно знаком, не узнал их в этом блюде. Потом отложил немного в контейнер, сказал "отнесу маме попробовать" и заказал сделать еще. Вкусно и в горячем и в холодном виде. Маринование в яйце дает корочку при обжаривании, поэтому баклажаны не расползаются. Спасибо большое за рецепт!
9 сентября 2019 года aleks kiyanova #
9 августа 2019 года Ната 69 #
4 августа 2019 года Afina1979 #
Вчера пожарила по вашему рецепту. Очень вкусно!!! Особенно в холодном виде 😋
Видимо, это станет моим любимым блюдом из баклажан. И что самое приятное, никакой предварительно соли, промывки и сушки!
Я, правда, чуточку присолила, когда тушила в сметане. И в следующий раз добавлю ещё чесночка. Мне кажется, его там не хватает. Но это, конечно, кому как.
Рецепт потрясный! Спасибо 🌸
3 августа 2019 года helenpim #
20 июля 2019 года tatianyhkakru #
Правда, ни сметану, ни майонез не добавляю, для нас и так блюдо имеет завершенный вкус и дополнительная жирность ни к чему. Но это дело вкуса.
4 сентября 2018 года ju-lia #
27 августа 2018 года Пинежанка #
1 августа 2018 года женя40 #
1 августа 2018 года ArmagedonArma # (автор рецепта)
13 мая 2018 года inulia68 #
12 мая 2018 года ulcha omsk #
Готовится очень просто и быстро, не использовала муку и грибной порошок, но и без них вкус очень порадовал!
Спасибо большое за рецепт!
12 мая 2018 года ulcha omsk #
6 февраля 2018 года Bountessa #
8 февраля 2018 года ArmagedonArma # (автор рецепта)
2 февраля 2018 года Сибирячка70 #
2 февраля 2018 года ArmagedonArma # (автор рецепта)
25 января 2018 года ms olya1226 #
28 ноября 2017 года Canada74 #
25 октября 2017 года Зольга2 #
Делаю по этому рецепту, очень вкусно!
12 октября 2017 года lina0710 #
12 октября 2017 года ArmagedonArma # (автор рецепта)
20 сентября 2017 года Буся любимая #
А , если баклажаны порезать соломкой и заморозить, чтобы такую вкуснятиеу зимой готовить? как думаете?
1 октября 2017 года ArmagedonArma # (автор рецепта)
20 сентября 2017 года Оксана_k #
очень очень вкусно получилось,
обязательно буду еще готовить,
добавила 3 свежих, тертых на крупной терке шампиньона
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