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  • 16 августа 2016, 8:37
  • 40908

Банановый джем "Нравится всем"

Рецепт: Банановый джем Нравится всем

Очень люблю различные сочетания в джемах, несколько лет назад попробовала банановый джем, и он прописался у нас за столом - к блинчикам, оладьям, на сладкие бутерброды, и даже с сыром хорош! Бархатный, шелковистый, нежный, с тонкой ноткой апельсина и лимона - пробуем?

Категория: Заготовки Варенье

Ингредиенты для «Банановый джем "Нравится всем"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2263 ккал 		белки
18.9 г 		жиры
2.5 г 		углеводы
553.6 г
100 г блюда
ккал
110.4 ккал		 белки
0.9 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
27 г


Рецепт «Банановый джем "Нравится всем"»:

Бананы порезать кружочками, сложить в сотейник, всыпать сахар и влить два сока.

В этот раз пропустила апельсины (без косточек!) через соковыжималку вместе с кожурой - получила вот такой солнечный и яркий цвет - присутствует очень легкая горчинка.
Если горчинка не нравится - пропустите апельсины через соковыжималку для цитрусовых - получите чистейший сок - в дополнительной информации я покажу результат с двумя видами сока.

Ставим на огонь, доводим до кипения и увариваем, иногда помешивая, до загустения - у меня обычно уходит на это минут 40.

Джем готов!
Никогда не закрывала - порция небольшая, поэтому храню просто в холодильнике.







А это джем с чистым апельсиновым соком (без цедры) - какая разница в цвете!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: десерт варенье

Вкусы: нежный цитрусовый банановый сладкий

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Банановый джем Нравится всем
Описание: Очень люблю различные сочетания в джемах, несколько лет назад попробовала банановый джем, и он прописался у нас за столом - к блинчикам, оладьям, на сладкие бутерброды, и даже с сыром хорош! Бархатный, шелковистый, нежный, с тонкой ноткой апельсина и лимона - пробуем?
Рецепты: Заготовки -> Варенье
Ингредиенты: Банан, Апельсин, Лимон, Сахар.


Комментарии и отзывы

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Я вчера попробовала приготовить этот джем. Делала на пол порции, брала только сок апельсинов и лимона без мякоти. Варила немного меньше 40 минут. Вкус получился очень банановый с послевкусием в виде лёгкой цитрусовой кислинки. Нам понравилось, с блинами будет очень хорошо) Спасибо за рецепт
На здоровье!Спасибо за отзыв и фотоотчет!
это ОЧЕНЬ вкусно! кому интересен ЗОЖ вариант, добавила только 6 ложек сиропа топинамбура место сахара. И в следующий раз буду добавлять 4, потому как мне было сладко. Такое приятное послевкусие цедры во рту. В следующий раз попробую с соком без шкурки и просто цедрой.
Интересный вкус. В следующий раз апельсинов возьму меньше, а то как то только они и чувствуются. И я по ходу дела немного переварила джем, густовато получилось. Сахара брала 200 грамм, не приторно с небольшой приятной кислинкой. Спасибо большое 🤗 буду готовить ещё
Шикарнейший джем!!! апельсины и лимоны выжимала вместе с цедрой, цвет получился Ооочень красивый!!!варила около часа) попробовала сразу горячим, не понравился остыл, поставила в холодильник,и наследующий день решила ещё раз попробовать)Это было Что-то! Нереально Вкуснооо!Не могла остановиться С чаем и творогом...Ммм...Обалденно!!!Огромнейшее вам Спасибо за Великолепный рецепт!!!
Танюша! Я тарелочку с прекрасным, аппетитнейшем джемом к себе придвину! Он такой вкусный, ароматный!
Конечно конечно Юлечка!!! Спасибо тебе Большое!!!
Спасибо, милая, за угощение!
Очень вкусный джем!
Ответ для Глушец
Танечка, какая красота , представляю, как это вкусно и ароматно !!!
Ооочень! Спасибо дорогая, Галочка!!!
Ответ для Глушец
Танечка, шикарный джем! Цвет очень красивый!!!
Большущее спасибо, Жанночка!!!
Ответ для Глушец
Танечка, классный джем! С удовольствием угощусь! Спасибо большое за наводку!
Конечно Угощайся, Лилечка!!! Я очень рада!!! Спасибо тебе большое!!!
Ответ для Глушец
Танюша, как же вкусно!!!!
Леночка, Большое Спасибо!!!
Ответ для Глушец
Танюша, какой яркий, вкусный и ароматный джем ! Фото-прелесть ! Очень красиво !
Огромнейшее Спасибо, Ларочка!!!
Ответ для Глушец
Прекрасный джем, Танюш! Яркий, солнечный!
Мариночка, Спасибо тебе!!!
Ответ для Глушец
Танюш, шикарный джем!!! Супер!!!
Спасибочки, Танечка!!!
Ответ для Глушец
Танечка, какая вкуснота! Шикарный джем очень красивого, аппетитного цвета!
Олечка, Огромное Спасибо за внимание и оценку!!!
Ответ для Глушец
Танечка,красивая презентация и повествование захватывающее Умница!
Мне очень приятно, Алечка!!! Спасибо тебе Большое за высокую оценку!!!
Благодарим всей семьёй !!!
ОООчень вкусная вкусняшка !!!
Мы в восторге
Спасибо Вам !!!
Приятный ждем с банановым вкусом и легким ароматом цитрусовых. Рекомендую готовить тем, у кого нет садовых заготовок джемов и варений дабы не покупать искусственные магазинные. С творогом на завтрак - отлично. Спасибо за рецепт!
Спасибо за отзыв и замечательный отчет!Я очень рада, что рецепт пригодился!
Вкусный джем, особенно понравился ребенку, а это для меня самое важное. Кожуру не добавляла и все равно джем получился желтенький. Лимон положила один, но очень большой.
Спасибо за вкусный фотоотчет!!!
приготовила и я джем. Апельсины пропустила через мясорубку, предварительно обдав кипятком. В готовом джеме горчинка была, но слабо выраженная. Джем интересный получился, но моя семья, к сожалению, не оценила
Но попробовать однозначно стоило
Здравствуйте! А сколько примерно получается джема по объёму из такого количества бананов? Пытаюсь прикинуть, сколько нужно на поллитровую банку.
точно не скажу
Большое спасибо за рецепт! Сахара всыпала около 180 граммов, оказалось в самый раз Джем очень вкусный! Правда, не загустел так, как хотелось бы, но это мелочи.
Очень рада, что джем понравился!
Спасибо.сварили. Вкусно
Замечательно!!!
Подскажите, а как узнать готовность джема,а то уже больше 40 минут варю,а он всё жидкий
В основном он густеет после того, как остынет.Капните каплю на холодную тарелку
Приготовила вчера джем, вкус очень понравился, сахара положила 350 грамм и зря, на мой вкус слишком сладко. Хотя мужу очень понравилось. И два лимона, мне показалось многовато, в следующий раз один положу. Ещё у меня было всего два апельсина, и я добавила ещё сок от 6 мандарин. Не знаю, отразилось ли это на вкусе джема, но результатом я очень довольна. Спасибо за рецепт.
Очень рада, что понравился джем!Отличный фотоотчет!
Если использовать для приготовления джема лимон и апельсины со шкурками, то остаются только шкурки бананов. Предлагаю кулинарам, имеющим дома цветы, делать из банановой кожуры отличную подкормку для цветов. Для этого кожуру от 3-х бананов мелко порезать ножом, положить в 3-х литровую банку, залить водой комнатной температуры, дать настояться 2 суток, затем развести водой 1:1 и поливать цветы. Тогда производство джема будет вообще безотходным.
Не понравился. Взял около 680г бананов, 2 лимона и 4 апельсина - т.е. почти в точности по рецепту. Перекрутил цитрусовые мясорубкой, бананы тонкими колечками. Стал варить - горчит ужасно! Я не понимаю, как вас 175г сахара устраивает, когда положенных мною 350г было мало, сплошная горечь. Добавил еще 350г - стал густеть, стало лучше, но все равно не то. Досыпал сахара до 1 кг (как раз вроде бы стандарт варенья и есть 1 к 1 сахара и фруктов/ягод). Вареные бананы дают запах мокрой тухлой тряпки, запах цитрусовых почти пропал.
В другой раз попробую перекрутить без шкурок или шкурки подержать в кипятке, как мне посоветовали уже после приготовления. Может тогда будет вкуснее.
Странно это. Ниже посмотрите фотоотчеты тех, кто делал - все получилось и понравилось.
Да и раньше никогда таких проблем как у Вас не было.
Вес бананов в чистом виде? Апельстны и лимоны проверяли на наличие семечек внутри?
Сахара вы положили просто невероятно огромное количество
Да, вес бананов без кожуры уже. Семечки внутри цитрусовых были, вытаскивал. Если и упустил парочку, они не могли такую горечь дать - это точно кожура. Фотоотчеты видел, конечно, но что есть, то есть.
жаль ,что не получилось, но мне кажется, что дело в апельсинах - мне никогда не встречались с горечью, но много раз слышала, что такое частенько бывает
alarm clock, спасибо за роскошный джем! Не очень люблю однородную текстуру (наверно отголоски советского повидла), но Ваш джем вкусный. Кусочки банана + аромат цитрусовых... Думаю осенью или зимой можно получить огромное удовольствие от поедания. Спасибо и мой отчет!
Шикарно получился джем - и консистенция и цвет! Рада что понравилось!Меня зовут Алла
İnteresniy resept! Nado poprobovat.
Алла,спасибо за чудесный рецепт! Название полностью соответствует действительности-не джем, а сказка, понравился всем!!Я пропустила апельсины и лимон через мясорубку(не было под рукой соковыжималки)- и все равно получила отличный результат!! Такой джем я и зимой буду готовить с удовольствием всем на радость!
Я так рада , что джем понравился!Он действительно всесезонный - мне это очень нравится Спасибо за доверие, приятный отзыв и фотоотчет!!!
без сахара не получится?
нет
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