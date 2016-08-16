Очень люблю различные сочетания в джемах, несколько лет назад попробовала банановый джем, и он прописался у нас за столом - к блинчикам, оладьям, на сладкие бутерброды, и даже с сыром хорош! Бархатный, шелковистый, нежный, с тонкой ноткой апельсина и лимона - пробуем?
- 16 августа 2016, 8:37
- 40908
Банановый джем "Нравится всем"
Ингредиенты для «Банановый джем "Нравится всем"»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2263 ккал
|
белки
18.9 г
|
жиры
2.5 г
|
углеводы
553.6 г
|100 г блюда
|ккал
110.4 ккал
|белки
0.9 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
27 г
Рецепт «Банановый джем "Нравится всем"»:
В этот раз пропустила апельсины (без косточек!) через соковыжималку вместе с кожурой - получила вот такой солнечный и яркий цвет - присутствует очень легкая горчинка.
Если горчинка не нравится - пропустите апельсины через соковыжималку для цитрусовых - получите чистейший сок - в дополнительной информации я покажу результат с двумя видами сока.
Ставим на огонь, доводим до кипения и увариваем, иногда помешивая, до загустения - у меня обычно уходит на это минут 40.
А это джем с чистым апельсиновым соком (без цедры) - какая разница в цвете!
Комментарии и отзывы
27 июля 2019 года kaujer #
11 августа 2019 года alarm clock # (автор рецепта)
12 марта 2019 года Mamanyasha #
4 апреля 2019 года alarm clock # (автор рецепта)
29 ноября 2018 года блю перл #
27 ноября 2018 года Глушец #
27 ноября 2018 года virgola71 #
27 ноября 2018 года Глушец #
27 ноября 2018 года virgola71 #
Очень вкусный джем!
27 ноября 2018 года Глушец #
27 ноября 2018 года felix032 #
27 ноября 2018 года Глушец #
27 ноября 2018 года jannasimf #
27 ноября 2018 года Глушец #
27 ноября 2018 года lioliy1967 #
27 ноября 2018 года Глушец #
27 ноября 2018 года laka-2014 #
28 ноября 2018 года Глушец #
28 ноября 2018 года laka-2014 #
27 ноября 2018 года mazziadri #
28 ноября 2018 года Глушец #
27 ноября 2018 года Просто Мэри #
28 ноября 2018 года Глушец #
27 ноября 2018 года tata1108 #
28 ноября 2018 года Глушец #
28 ноября 2018 года Покусаева Ольга #
28 ноября 2018 года Глушец #
28 ноября 2018 года Лиса Петровна #
28 ноября 2018 года Глушец #
31 августа 2018 года monika monya #
ОООчень вкусная вкусняшка !!!
Мы в восторге
Спасибо Вам !!!
21 мая 2018 года Елена Бельтан #
22 мая 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
19 июня 2017 года weta-k #
24 июня 2017 года alarm clock # (автор рецепта)
18 июня 2017 года NATATA555 #
24 июня 2017 года alarm clock # (автор рецепта)
22 апреля 2017 года Юлия Пустовойт #
Но попробовать однозначно стоило
19 апреля 2017 года Александра Камышникова #
19 апреля 2017 года alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля 2017 года d attarova #
7 апреля 2017 года alarm clock # (автор рецепта)
27 января 2017 года Villag #
27 января 2017 года alarm clock # (автор рецепта)
27 января 2017 года Villag #
27 января 2017 года alarm clock # (автор рецепта)
26 января 2017 года elena kr82 #
27 января 2017 года alarm clock # (автор рецепта)
15 сентября 2016 года Боровков Игорь #
8 сентября 2016 года VMaklaud #
В другой раз попробую перекрутить без шкурок или шкурки подержать в кипятке, как мне посоветовали уже после приготовления. Может тогда будет вкуснее.
8 сентября 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
Да и раньше никогда таких проблем как у Вас не было.
Вес бананов в чистом виде? Апельстны и лимоны проверяли на наличие семечек внутри?
Сахара вы положили просто невероятно огромное количество
8 сентября 2016 года VMaklaud #
8 сентября 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
31 августа 2016 года NadinDav #
31 августа 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
27 августа 2016 года afochka #
27 августа 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
25 августа 2016 года НАНЯ 02 #
25 августа 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
21 августа 2016 года Fkbcf-50 #
21 августа 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
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