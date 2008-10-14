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  • 14 октября 2008, 15:57
  • 61976

Курица в чесночно-медовом маринаде

Рецепт: Курица в чесночно-медовом маринаде

Еще один вариант любимой курочки. Пикантный маринад гарантирует шикарный вкус и неповторимый аромат. Источник - журнал "Вкусно и легко"+ мои дополнения. Угощайтесь!!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы

Ингредиенты для «Курица в чесночно-медовом маринаде»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2112.1 ккал 		белки
198 г 		жиры
122.6 г 		углеводы
57.4 г
Порции
ккал
352 ккал		 белки
33 г		 жиры
20.4 г		 углеводы
9.6 г
100 г блюда
ккал
167.6 ккал		 белки
15.7 г		 жиры
9.7 г		 углеводы
4.6 г


Рецепт «Курица в чесночно-медовом маринаде»:

Готовим маринад - смешать давленный чеснок, соевый и соус "чили", имбирь, мед, сок лимона, немножко соли.

Порционные кусочки курочки поместить в маринад, хорошо обмакнуть в него, накрыть пищевой пленкой и поставить мариноваться на 2 часа в прохладном месте (или на ночь в холодильник).

Выложить в жаропрочное блюдо, полить маринадом и поместить в разогретую духовку 200*С на 25-30 минут (ориентируйтесь по своей духовке), в средине приготовления желательно кусочки перевернуть и полить маринадиком.

Все готово. Очень вкусно и в холодном и в горячем виде. Острота средняя, можно положить больше-меньше "Чили" и чеснока.
Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе обед ужин

Вкусы: куриный чесночный медовый

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Курица в чесночно-медовом маринаде
Рецепт: Курица в чесночно-медовом маринаде

Еще один вариант любимой курочки. Пикантный маринад гарантирует шикарный вкус и неповторимый аромат. Источник - журнал "Вкусно и легко"+ мои дополнения. Угощайтесь!!

Ингредиенты для «Курица в чесночно-медовом маринаде»:

Комментарии и отзывы

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вкусная курочка под таким маринадом!
замечательные крылышки
Приготовила окорочка, очень понравилось, маринада получилось много, а вместе с вытопившимся жиром получилась вкусная подливка.
В первый раз приготовила крылышки в таком маринаде. Раньше к сочетанию меда с мясом относилась настороженно,но теперь понимаю, что зря. Очень пикантно, вкусно.
Давно муж просил рецепт найти курицы под таким соусом
cкажите пожалуста сколько нужно меда и соусо чили и соеваго соуса?
пасибки за рецепт
Мой любимый маринад.Мои дочи такую курочку обожают.
Автор рецепта,
Сколько надо соуса Чили? В списке ингридиентов его нет.
И не многовато ли соев. соуса и меда? Целых 6 стаканов на 1 кг курицы???
https://www.povarenok.ru/recipes/show/8745/
привет я новичок хочу узнать а можно ли целую курицу
Привет, я Вика. Думаю, что получится вкусно, может только промариновать подольше, оставить в холодильнике на ночь.
ПРОБЫВАЛА.ВКУСНО.
Рада, что понравилось!!!
Ну ты просто супер поваренок
Класно, я раньше просто в меде мариновала, теперь со всеми специями намного вкуснее
Попробуй, так намного вкуснее, чем просто мед!!
Вкусненько так!Запах от мёда не остаётся?а то моя малая не любит мёд!++++++++++++++
Нет, его вообще там не узнаешь, только легкий привкус сладкого, но очень легкий..
Курочку люблю в любом исполнении...ммм...++++++++
И я .. как угодно...в любом виде и маринаде..
Очень вкусно!!!
Спасибо!!!
Спасибо за классный рецептик. Будет чем ещё побаловать сынулю, когда приедет. 5++++++
На здоровье!!!
Суперзамечательно!!!!!!!!!+++++
МММ Обожаю всё такое Вам плюсик
Спасибо!!!
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