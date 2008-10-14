Еще один вариант любимой курочки. Пикантный маринад гарантирует шикарный вкус и неповторимый аромат. Источник - журнал "Вкусно и легко"+ мои дополнения. Угощайтесь!!
- 14 октября 2008, 15:57
- 61976
Курица в чесночно-медовом маринаде
Ингредиенты для «Курица в чесночно-медовом маринаде»:
- Крылья куриные (ножки или другие части) — 1 кг
- Лимон — 1 шт
- Соус (чили)
- Мед
- Чеснок — 3 зуб.
- Имбирь (молотый, или кусочек свежего 2.5 см , измельченного на терке) — 0.5 ч. л.
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2112.1 ккал
|
белки
198 г
|
жиры
122.6 г
|
углеводы
57.4 г
|Порции
|ккал
352 ккал
|белки
33 г
|жиры
20.4 г
|углеводы
9.6 г
|100 г блюда
|ккал
167.6 ккал
|белки
15.7 г
|жиры
9.7 г
|углеводы
4.6 г
Рецепт «Курица в чесночно-медовом маринаде»:
Готовим маринад - смешать давленный чеснок, соевый и соус "чили", имбирь, мед, сок лимона, немножко соли.
Порционные кусочки курочки поместить в маринад, хорошо обмакнуть в него, накрыть пищевой пленкой и поставить мариноваться на 2 часа в прохладном месте (или на ночь в холодильник).
Выложить в жаропрочное блюдо, полить маринадом и поместить в разогретую духовку 200*С на 25-30 минут (ориентируйтесь по своей духовке), в средине приготовления желательно кусочки перевернуть и полить маринадиком.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
18 января 2018 года ms olya1226 #
25 марта 2014 года DEKADAHC #
10 сентября 2013 года Юлия Ш #
21 августа 2012 года evil_barbie92 #
14 октября 2011 года tanny1234 #
26 мая 2010 года valentina-valentina #
22 апреля 2010 года ирина66 #
7 марта 2010 года Mellisin #
10 февраля 2010 года Juls73 #
2 октября 2009 года Мадам А #
7 августа 2009 года Katya20101 #
Сколько надо соуса Чили? В списке ингридиентов его нет.
И не многовато ли соев. соуса и меда? Целых 6 стаканов на 1 кг курицы???
16 марта 2016 года На-Тася-Я #
30 декабря 2008 года mursi #
5 января 2009 года nikulj # (автор рецепта)
28 декабря 2008 года Eugenia #
5 января 2009 года nikulj # (автор рецепта)
5 декабря 2008 года Нежка #
Класно, я раньше просто в меде мариновала, теперь со всеми специями намного вкуснее
5 декабря 2008 года nikulj # (автор рецепта)
4 ноября 2008 года lasabrosa #
4 ноября 2008 года nikulj # (автор рецепта)
24 октября 2008 года koketka-milaja #
25 октября 2008 года nikulj # (автор рецепта)
22 октября 2008 года denegka #
23 октября 2008 года nikulj # (автор рецепта)
22 октября 2008 года Жу жу #
23 октября 2008 года nikulj # (автор рецепта)
22 октября 2008 года vita7474 #
23 октября 2008 года nikulj # (автор рецепта)
22 октября 2008 года Юника #
23 октября 2008 года nikulj # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: