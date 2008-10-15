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  • 15 октября 2008, 12:07
  • 73019

Куриные кармашки "Наслаждение"

Рецепт: Куриные кармашки Наслаждение

Нежная, ароматная, сочная, без единой капельки майонеза и масла, томящаяся в собственном соку, с потрясающей румяной корочкой. Курочка, фаршированная нежнейшим воздушным яичным омлетиком со свежайшей зеленью. Я готова наслаждаться ею хоть каждый день, а еще можно угостить этим наслаждением гостей!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриные кармашки "Наслаждение"»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1855.6 ккал 		белки
176.5 г 		жиры
119.8 г 		углеводы
14.3 г
Порции
ккал
309.3 ккал		 белки
29.4 г		 жиры
20 г		 углеводы
2.4 г
100 г блюда
ккал
146.1 ккал		 белки
13.9 г		 жиры
9.4 г		 углеводы
1.1 г

Рецепт «Куриные кармашки "Наслаждение"»:

Отделить мясо от кости. Курицу солим, перчим по вкусу.
Курицу маринуем в ломтиках помидора, поливаем соком лимона. И оставляем (минимум на полчаса-час).
В это время можно приготовить гарнир на ваш вкус.

Взбиваем вилочкой яйца с солью и вашими любимыми приправами. Добавляем зелень.

Выливаем в сковороду, ставим на средний огонь, накрываем крышкой и томим пока яйца не поджарятся, тут главное не передержать (нужно наклонить сковороду если яички не текут, значит готово). Режем омлетик соломкой.

На одну половинку курицы укладываем омлет, на другую ломтик сыра.

Закрываем наш карманчик, можно скрепить зубочистками.

Из фольги делаем плотные тарелочки, оставляя один конец, чтобы его можно было сначала плотно накрыть, а для подрумянивания открыть.
Выпекаем плотно закрытыми 40 минут, при температуре 180 градусов на среднем уровне.

Затем открываем и выпекаем еще минут 10-15 пока не подрумянятся.

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=4263
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На праздничный стол На природу На ужин : На горячее Специальное питание : Для беременных и кормящих / Для диеты

Теги: горячее второе ужин обед

Вкусы: куриный нежный яичный свежий сытный сочный

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Куриные кармашки "Наслаждение"
Рецепт: Куриные кармашки Наслаждение

Нежная, ароматная, сочная, без единой капельки майонеза и масла, томящаяся в собственном соку, с потрясающей румяной корочкой. Курочка, фаршированная нежнейшим воздушным яичным омлетиком со свежайшей зеленью. Я готова наслаждаться ею хоть каждый день, а еще можно угостить этим наслаждением гостей!

Ингредиенты для «Куриные кармашки "Наслаждение"»:

Комментарии и отзывы

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можно ли подавать это блюдо как холодную закуску?
Очень понравилось блюдо. Буду делать ещё раз и два, и .....) попробую в следующий раз отбить мясо, что бы увеличить площадь. Спасибо за рецепт.
А мягкий сыр - это плавленный в треугольничках?
Мягкий сыр это в баночках, типа альмете
Спасибо, очень вкусно получилось
спасибо
забарала в к.к
Подскажите, пожалуйста, сыр мягкий - это какой имеется ввиду?
Спасибо за рецепт!!!
Только приготовила кармашки и сразу прибежала написать отзыв-это очень-очень вкусно!я в восторге!Спасибо за рецепт.
на здоровье!!!!
Немного переделала под себя (т.к. диета), но за идею спасибо) я делала с филе куриным, замариновала просто в специях, омлет делала из белков яиц+помидорка+шпинат+шампиньоны, ну а дальше по вашему рецепту) только запекать надо чуть меньше по времени, филе быстрее готовится, и главное не пересушить) всё просто и вкусно)
Просто, сытно и вкууусно!!!
Мы в восторге,блюдо очень понравилось!!!Буду готовить еще и не единожды!!! Спасибо за рецепт!!!
Ух ты...спасибо за чудный отчет!!!!
Людочка!!! Очень вкусная курочка получилась!!!С омлетиком никогда не пробовала готовить,результат порадовал меня. Спасибо за рецепт!!!
вкуснятина, пошла готовить.
Как же это вкусно,забираю не раздумывая!!! Спасибо за рецепт
Восхитительно вкусно! Понравились кармашки даже привереде-сынишке, за что отдельная моя благодарность.
Спасибо...я заметила почти всем деткам нравиться эти кармашки, еще раз спасибо!!!!
Курочка понравилась мужу. Для себя я бы добавила чесночок.
Можно и с чесночком!!!!
Гости в восторге. Домашние просят это блюдо на новогодний стол. СПАСИБО!
Всегда пожалуйста, Ларис!!!!
Сегодня готовила. Вкусно,спасибо за рецепт.
Очень приятно было готовить это блюдо и результат очень порадовал!
Очень вкусно и нежно!Принимайте фотоотчет!
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