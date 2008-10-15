Нежная, ароматная, сочная, без единой капельки майонеза и масла, томящаяся в собственном соку, с потрясающей румяной корочкой. Курочка, фаршированная нежнейшим воздушным яичным омлетиком со свежайшей зеленью. Я готова наслаждаться ею хоть каждый день, а еще можно угостить этим наслаждением гостей!
- 15 октября 2008, 12:07
- 73019
Куриные кармашки "Наслаждение"
Ингредиенты для «Куриные кармашки "Наслаждение"»:
- Бедро куриное — 6 шт
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сыр мягкий — 6 ломт.
- Зелень
- Помидор (свежий) — 1 шт
- Лимон — 1/2 шт
- Специи (соль, перец)
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1855.6 ккал
|
белки
176.5 г
|
жиры
119.8 г
|
углеводы
14.3 г
|Порции
|ккал
309.3 ккал
|белки
29.4 г
|жиры
20 г
|углеводы
2.4 г
|100 г блюда
|ккал
146.1 ккал
|белки
13.9 г
|жиры
9.4 г
|углеводы
1.1 г
Рецепт «Куриные кармашки "Наслаждение"»:
Отделить мясо от кости. Курицу солим, перчим по вкусу.
Курицу маринуем в ломтиках помидора, поливаем соком лимона. И оставляем (минимум на полчаса-час).
В это время можно приготовить гарнир на ваш вкус.
Выливаем в сковороду, ставим на средний огонь, накрываем крышкой и томим пока яйца не поджарятся, тут главное не передержать (нужно наклонить сковороду если яички не текут, значит готово). Режем омлетик соломкой.
Из фольги делаем плотные тарелочки, оставляя один конец, чтобы его можно было сначала плотно накрыть, а для подрумянивания открыть.
Выпекаем плотно закрытыми 40 минут, при температуре 180 градусов на среднем уровне.
Комментарии и отзывы
11 апреля 2016 года m_inna123 #
19 ноября 2015 года Юнона Лайф #
15 января 2015 года la Luna 2 #
вчера в 15:11 lena t65 #
21 июля 2014 года Fakel veo #
31 мая 2014 года Изобелла #
27 февраля 2014 года koshka31 #
забарала в к.к
22 ноября 2013 года Iramama #
24 октября 2013 года Ника8 #
12 августа 2013 года IRCHIKUN #
12 августа 2013 года mila87 # (автор рецепта)
30 июня 2013 года Ал-на Райс #
6 июня 2013 года Лада16 #
13 июня 2012 года olia999 #
13 июня 2012 года mila87 # (автор рецепта)
13 июня 2012 года olia999 #
9 июня 2012 года OlgaZimina #
6 июня 2012 года olia999 #
26 декабря 2011 года panna1979 #
13 июня 2012 года mila87 # (автор рецепта)
16 декабря 2011 года Solen #
18 декабря 2011 года mila87 # (автор рецепта)
15 декабря 2011 года Ялорис #
13 июня 2012 года mila87 # (автор рецепта)
13 декабря 2011 года Alefniunia #
10 декабря 2011 года ли-ли-я #
Очень вкусно и нежно!Принимайте фотоотчет!
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