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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт
  • 27 сентября 2016, 10:37
  • 19214

Сливовый пирог со сметанной заливкой

Рецепт: Сливовый пирог со сметанной заливкой

Вроде и ничего особенного, так - безделица, но с чаем было очень вкусно и ароматно. Как, впрочем, всегда бывает со сливами. Рецепт совсем не сложный.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Сливовый пирог со сметанной заливкой»:

Тесто

Заливка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3326.5 ккал 		белки
60 г 		жиры
191.5 г 		углеводы
345.2 г
100 г блюда
ккал
253.9 ккал		 белки
4.6 г		 жиры
14.6 г		 углеводы
26.4 г


Рецепт «Сливовый пирог со сметанной заливкой»:

Подготовить продукты, чтобы все было под рукой.

Разъемную форму диаметром 23-24 см застелить пекарской бумагой, края смазать маслом.
Сливочное масло растопить и немного охладить.

Муку просеять и смешать с разрыхлителем.

В большую миску положить сметану и влить сливочное масло. Перемешать массу до однородности.

Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем

и замесить не тугое тесто (немного слабее, чем для раскатывания).

Обмакивая пальцы в муку, руками распределить его по дну и стенкам формы для выпекания.

Сливу помыть, обсушить, разрезать на дольки, удалив при этом косточки, после чего равномерно разложить на тесто.

Приготовить заливку: хорошо перемешать сметану, сахар и ванильный сахар.

Яйцо слегка взбить венчиком и добавить в сметанно-сахарную смесь.

Постепенно всыпать муку, хорошо размешивая, чтобы не образовались комки.

Залить сливу в форме сметанно-яичной заливкой. Выпекать сливовый пирог в нагретой до 180°C духовке около 50 минут.

Готовый пирог остудить в форме, затем снять бортик и обсыпать пирог сахарной пудрой.


После чего выложить пирог на блюдо или подставку и подать к столу.


Можно украсить пирог листиками свежей мяты или мелиссы.


Сочный и очень ароматный пирог готов.


Приятного чаепития!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка

Вкусы: сливовый сливочный

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Сливовый пирог со сметанной заливкой
Описание: Вроде и ничего особенного, так - безделица, но с чаем было очень вкусно и ароматно. Как, впрочем, всегда бывает со сливами. Рецепт совсем не сложный.


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Фотографии «Сливовый пирог со сметанной заливкой» от приготовивших (11)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
можно делать с разными начинками, особенно с черникой, пирожок из детства, насобираешь чернички, а бабушка пирожок испечет, Спасибо, что напомнили
какой же вкусный пирог! Огромное спасибо за рецепт!!!
На здоровье! Очень рада, что пирог вам так понравился!
Только что сняла пробу.Вкусно конечно получилось.Единственно у меня заливка оказалась жидковатой и не держит форму,да и слива не очень размягчилась.Но что касается сливы,то она конечно была не особо спелая.А вот в заливку нужно будет вместо муки положить побольше крахмала.Так что буду через время делать дубль 2
Спасибо большое за теплый комментарий! Я рада за вас!
Только что сняла пробу.Вкусно конечно получилось.Единственно у меня заливка оказалась жидковатой и не держит форму,да и слива не очень размягчилась.Но что касается сливы,то она конечно была не особо спелая.А вот в заливку нужно будет вместо муки положить побольше крахмала.Так что буду через время делать дубль 2
Очень вкусный пирог! Тесто податливое, нежная начинка. И готовится быстро, дв и сливы можно купить в любое время. Всегда доверяю вашим рецептам, спасибо.
Спасибо, Аллочка! Очень рада, что пирог вам понравился! Красивый отчет!
Очень вкусный и красивый пирог получился, даже несмотря на то, что на сливы не сезон. Большое спасибо за рецепт!
Спасибо большое, чудесный отчет! Пирог просто загляденье! Я рада, что вам понравилось!
Вкусный домашний пирог, делается быстро. Очень тесто понравилось. Большое спасибо!
На здоровье! Рада, что вам понравилось!
Очень вкусный пирог,Ниночка!Я сразу двойную порцию заделала,т.к.ко всем твоим рецептам испытываю полное доверие!Спасибо большое! Моя копилка сливовых пирогов пополнилась!На фото последний кусочек,быстро разошелся!
Спасибо большое, Оленька за чудесный отчет и за отзыв! Очень красивый пирог получился. Я сегодня тоже испекла сливовый пирог, опробовала новый рецепт
Пирог очень вкусный и нежный, а самое главное делать очень легко. Спасибо огромное за рецепт!
Ох, Танечка, какой замечательный отчет! Спасибо огромное!!!
Ответ для tata1108
Танечка Великолепный кусочек пирога подача красивая
Аленька, спасибо большое!
Спасибо за рецепт. ООООчень вкусно. В целях экономии в тесто вместо масла ложила маргарин, а вместо сметаны-кефир(но только в тесто,в заливку- сметану.) Получилось не хуже, чем в оригинале, но бюджетней. Спасибочкииии огромное.
Спасибо большое! Очень рада, что вам понравилось!
Спасибо большое, очень вкусно получилось !
Я очень рада за вас! Спасибо большое за чудесный отчет!
Большое спасибо за рецепт! Я с пирогами не особо "дружу" Но по Вашему рецепту получился с первого раза замечательный пирог
На здоровье, Лерочка! Я очень за вас рада!
спасибо , получилось вкусно .Слив не хватило добавила персики . В копилку
Очень рада, что вам понравилось! Спасибо большое за чудесный комментарий!
Сделал сливово-яблочную начинку. Очень вкусно! Большущее спасибо за хороший рецепт!!!
Замечательный пирог у вас получился! И вдвойне приятно получать такие отчеты от мужчин!
Не умею так красиво формовать выпечку как Нина, но результат меня очень порадовал. Вкусный с ярко выраженной сливовой ноткой пирог, а сметанная заливка сладкая и нежная, тесто вкусное, в работе приятное. Рецепт сбалансирован и выверен, прекрасный сезонный пирог для чаепития не только домашнего, но и гостям его предложить могу с гордостью! Ниночка, благодарю от всей души!
Лилечка, я тебя научу. Выкладываешь тесто в форму, разминаешь его, оформляя высокий бортик. Затем, иногда окуная пальчики в муку, делаешь защипы большим и указательным пальцами правой руки по верхней кромке теста, а левой рукой в это время вращаешь форму. Вот и все! И спасибо, дорогая, за чудесный комментарий! Мне было очень приятно его читать!
Ниночка,спасибо за науку, буду учиться, дорогая!
Удачи!
спасибо за рецепт, начинка вышла очень вкусная) тесто, на мой вкус, требует немного сахара и соли, но это уж кто как видит.
Спасибо большое, рада, что вам понравилось!
Великолепно!!!!!!!!!!!!!! Сверху, в левом углу, при увеличении сюрприз! Ваши Пироги просто ...... это без слов )))))))) так Вкусно!!!!!!!!
Спасибо вам большое! Рада, что вам понравилось! А что там... в верхнем левом углу Я не поняла
Там кот нюхает пирог)) Полмордочки торчит)
Аааааааа!!! У кота хороший вкус!
Это точно!=)
Пекла сегодня пирог. Очень вкусно, ароматно, кисло - сладкий вкус слив, очень гармоничный вкус. Спасибо за рецепт, забираю в копилку.
Спасибо большое, рада, что вам понравилось!
Забираю пирожок в копилку!Обязательно приготовлю из замороженной сливы!
Удачной вам выпечки!
Сливы брала еще прошлогодние замороженные, в остальном по рецепту. Получилось очень вкусно. Пожалуй, за прошедший год, это самый удачный пирог со сливами. который я готовила. Обязательно повторю. Еще бы узнать секрет, как вы так красиво бортик оформили)))
Спасибо большое. Ой, я много раз уже описывала этот процесс. Все просто: левой рукой вращаете форму, а правой, большим и указательным пальцами, делаете защипы на тесте.
Видимо я невнимательно искала Спасибо, попробую в следующий раз
Удачи вам!
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