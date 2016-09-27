Вроде и ничего особенного, так - безделица, но с чаем было очень вкусно и ароматно. Как, впрочем, всегда бывает со сливами. Рецепт совсем не сложный.
- 27 сентября 2016, 10:37
- 19214
Сливовый пирог со сметанной заливкой
Ингредиенты для «Сливовый пирог со сметанной заливкой»:
Тесто
- Масло сливочное — 150 г
- Сметана — 0,5 стак.
- Мука пшеничная / Мука — 2 стак.
- Разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.
- Соль — 1 щепот.
Заливка
- Сметана — 1 стак.
- Сахар (по вкусу) — 0,5-1 стак.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
- Слива — 400 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3326.5 ккал
|
белки
60 г
|
жиры
191.5 г
|
углеводы
345.2 г
|100 г блюда
|ккал
253.9 ккал
|белки
4.6 г
|жиры
14.6 г
|углеводы
26.4 г
Рецепт «Сливовый пирог со сметанной заливкой»:
Разъемную форму диаметром 23-24 см застелить пекарской бумагой, края смазать маслом.
Сливочное масло растопить и немного охладить.
Сливу помыть, обсушить, разрезать на дольки, удалив при этом косточки, после чего равномерно разложить на тесто.
Залить сливу в форме сметанно-яичной заливкой. Выпекать сливовый пирог в нагретой до 180°C духовке около 50 минут.
После чего выложить пирог на блюдо или подставку и подать к столу.
Можно украсить пирог листиками свежей мяты или мелиссы.
Сочный и очень ароматный пирог готов.
Приятного чаепития!
Комментарии и отзывы
7 часов назад alenanat #
1 сентября 2019 года soulic-2017 #
1 сентября 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 августа 2018 года tanya1237 #
13 августа 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 августа 2018 года tanya1237 #
20 марта 2018 года Волкова Алла #
20 марта 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 декабря 2017 года Senya_Sanna #
8 декабря 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 ноября 2017 года Лёля68 #
18 ноября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 сентября 2017 года Ольга6119 #
28 сентября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 сентября 2017 года tata1108 #
21 сентября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
22 сентября 2017 года Лиса Петровна #
22 сентября 2017 года tata1108 #
14 сентября 2017 года zzwezzda #
14 сентября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
29 августа 2017 года mixrutka #
30 августа 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 августа 2017 года Валерия2504 #
8 августа 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
24 июля 2017 года кисур #
29 июля 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 апреля 2017 года vesemir65 #
7 апреля 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
14 ноября 2016 года Лепачка #
15 ноября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 ноября 2016 года Лепачка #
15 ноября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
12 ноября 2016 года kapibarra #
12 ноября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
2 ноября 2016 года tigra1974 #
2 ноября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 ноября 2016 года Vognesmix #
8 ноября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 ноября 2016 года Vognesmix #
17 октября 2016 года Смаковочка #
17 октября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
5 октября 2016 года ISOLDA #
5 октября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 октября 2016 года Приви #
4 октября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
4 октября 2016 года Приви #
4 октября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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