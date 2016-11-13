Салат из курицы под шубой

Пришло время для овощной "шубы". Попробуем овощи на вкус, если нужно, добавим соль, сахар, или уксус. Салат не должен быть пресным, в нём должны хорошо чувствоваться и сладость, и кислинка, и острота. Распределяем равномерно "шубу" поверх куриного филе слоем, толщиной полтора-два сантиметра. Сверху обязательно украсим салат измельчённой зеленью кинзы.

Раньше, я никак не могла понять и полюбить вкус кинзы, но сейчас, именно в таком сочетании - она безупречна!