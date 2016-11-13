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  • 13 ноября 2016, 21:58
  • 18976

Салат из курицы под шубой

Рецепт: Салат из курицы под шубой

Листая кулинарные журналы, на глаза мне попался этот рецепт. Недолго думая, решила я приготовить салат. И так он нам понравился, что сразу после дегустации мне снова пришлось его повторять - уже двойную порцию. Надеюсь, я вас заинтриговала? Тогда, добро пожаловать в рецепт!

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат из курицы под шубой»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1069.6 ккал 		белки
56.8 г 		жиры
53.3 г 		углеводы
89.7 г
Порции
ккал
356.5 ккал		 белки
18.9 г		 жиры
17.8 г		 углеводы
29.9 г
100 г блюда
ккал
155 ккал		 белки
8.2 г		 жиры
7.7 г		 углеводы
13 г


Рецепт «Салат из курицы под шубой»:

Первым делом подготовим овощную "шубу". Нашинкуем 150 г сырой свеклы на крупной тёрке, добавим к ней три столовые ложки натёртой сырой моркови. Прибавим 3 ст. ложки уксуса, 1 чайную ложку сахара и хорошую щепотку соли. Перемешаем всю эту красоту и отставим в сторону.

Куриное филе нарежем поперёк волокон, как на отбивные, а затем на полоски, не очень тонко. Кусочки филе посолим, запанируем в муке и быстро обжарим порциями в один слой, на хорошо разогретой сковороде в четырёх столовых ложках растительного масла до появления лёгкого румянца, всё время перемешивая филе. Не пересушите!

Готовое филе переложим в пиалу и отставим на время.

Две крупные белые луковицы разрежем на четыре части и нашинкуем полукольцами.

Быстро обжарим лук до прозрачности на оставшемся растительном масле буквально пару минут, добавив по щепотке соли и сахара. Лук должен оставаться хрустящим.

Готовый лук добавим к мясу вместе с измельчённым перцем чили. Всё хорошенько перемешаем, попробуем на вкус. Я добавила половинку перца чили, но, распробовав салат, поняла, что можно было смело класть весь перец целиком.

Возьмём красивую сервировочную тарелку и распределим на ней первым слоем куриное филе с луком.

Пришло время для овощной "шубы". Попробуем овощи на вкус, если нужно, добавим соль, сахар, или уксус. Салат не должен быть пресным, в нём должны хорошо чувствоваться и сладость, и кислинка, и острота. Распределяем равномерно "шубу" поверх куриного филе слоем, толщиной полтора-два сантиметра. Сверху обязательно украсим салат измельчённой зеленью кинзы.
Раньше, я никак не могла понять и полюбить вкус кинзы, но сейчас, именно в таком сочетании - она безупречна!

Вот, собственно, и всё! Блюдо готово! Приглашать к столу своих родных два раза, вам точно не придётся. За время приготовления салата, по дому витают такие интригующие ароматы, что ваши близкие сами найдут дорогу на кухне раньше, чем это необходимо.

Вот так нарядно выглядит салат в готовом виде.

Ради интереса, я попробовала перемешать все составляющие салата и оставить их на часок. Настоявшись, салат становится вкуснее, но на праздничном столе, эффектней будет смотреться первый вариант. Выбирать, конечно, вам.




Что хочется ещё уточнить: не переживайте относительно того, что овощи в салат добавляются в сыром виде. Они отлично подружатся с обжаренным куриным филе и луком. Свеклу и морковь для салата выбирайте сладкие, без белых прожилок, от этого зависит вкус готового блюда. Натирать овощи на корейской тёрке не советую, на обычной крупной тёрке салат получается намного нежнее.

Приятного аппетита, удачи вам и хорошего настроения!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости

Теги: закуска

Вкусы: нежный кисло-сладкий овощной

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Салат из курицы под шубой
Рецепт: Салат из курицы под шубой

Листая кулинарные журналы, на глаза мне попался этот рецепт. Недолго думая, решила я приготовить салат. И так он нам понравился, что сразу после дегустации мне снова пришлось его повторять - уже двойную порцию. Надеюсь, я вас заинтриговала? Тогда, добро пожаловать в рецепт!

Ингредиенты для «Салат из курицы под шубой»:

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Фотографии «Салат из курицы под шубой» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Всё хорошо. Осталось только сырую свёклу хрумкать.
Не успела сфотографировать целое блюдо. Чесно не ожидала, что так понравится. Когда пробовала овощи, они мне показались очень уксусные. Но когда все соединилось!!!! Просто шедевр. Все в нем к месту, острота и кинза.
Огромное спасибо за полученное удовольствие.
Ниночка! Спасибо Вам от всей души за прекрасный отчёт и слова одобрения рецепту! Мне очень приятно, что салат пришёлся Вам по вкусу.
Людочка, очень интересный салат!
Спасибо за внимание, Еленушка!
Роскошный салат! Пикантный, вкусный , сочный. Оригинальный, не избитый он зацепил нас с первой вилки! Вроде и простые доступные продукты, а так неповторимо оригинально . Рекомендую!
Спасибо!!!
Вкусно!
Спасибо
Ответ для Демурия
Олюшка, солнышко! Сколько радости и счастья ты доставила мне своим расчудесным отчётом - даже не пересказать! Сердечное тебе спасибо мой любимый дружочек! Так приятно, что этот незамысловатый салат тебя покорил. Отзыв за мной.
Людочка, чудесный салатик! Обязательно попробую!
Пробуй, солнце! Надеюсь, тебе понравится.
Оригинальное блюдо как и салат !
Спасибо Вам огромнейшее!
Спасибо, забрала в КК
Забирайте и готовьте.
Людочка, душа моя, восхитительно!!!
Леночка, солнышко! Как же приятна твоя похвала! Рада видеть тебя несказанно!
Красивый салат из простых продуктов! Утащила в копилочку!
Спасибо, Верочка! Буду рада, если рецепт пригодится.
Очень яркий салат!
Спасибо Вам!
Людочка, очень мне пришелся по душе твой пикантный салатик. Мужички мои пробовать отказались, ну и ладно, мне больше достанется! Салат очень необычный, остренький, кисло-сладкий. Кинза идеально дополняет вкусовую гамму. От меня огромная благодарность!
Иришка, дорогая! Прелестный салат на твоей тарелке! Спасибо тебе огромнейшее!
Мужички мои пробовать отказались
А мои жують за милую душеньку, Ириш.
Все,Людочек,принимай салатик уже в нормальном виде,а не перевернутом!
Еще раз огромное тебе спасибо за рецепт!
Иришка, спасибо тебе, милая моя! Мне и твоё вчерашнее фото нравилось.
Я понимаю,но голову сворачивать тоже не хочется!
чудесно!!!!!!! Сырую свеклу очень люблю! Уверена, что в этом салате она великолепна!
Тонечка, милая! Спасибо тебе! Сырой вкус свеклы не чувствуется абсолютно. Попробуй приготовить. Этот салат очень вкусен.
Как только прочитала этот рецепт, то сразу рассказала о нем мужу, и пообещала его приготовить.
Вчера дошли руки, и я его приготовила. Так как готовила поздно, то забыла туда положить перец, а кинзу мы просто не любим, думала заменить ее петрушкой, но купить уже негде было, вот и приготовила из того что было...
А уксус я положил яблочный, 6%.
Так как я брала все не в тех пропорциях которые написаны, у автора этого замечательного рецепта, а на глаз, то овощи вышли немного кисловатые, но постояв ночь в холодильнике, вообще ничего не чувствуется.
В общем, рецепт БОМБА!!!!
Как я уже писала он полезный, особенно в осенне-зимний период, во - вторых - это клетчатка (в сырых овощах) и белок (в мясе), а в третьих - это ОЧЕНЬ ВКУСНО)
Спасибо автору за такой шикарный рецепт)
Спасибо Вам за подробный со всеми нюансами комментарий и за одобрение рецепта.
Люблю салаты с сырой свёклой и уксус тоже,но 3 столовых ложки уксуса!И потом ни капли масла или сметаны.Плюс жареное мясо.Если у вас есть проблемки с поджелудочной или жкт,не советую,выест слизистую.Я добавила домашний яблочный уксус,и то пришлось жареный лук добавлять в овощи,конечно,а не в мясо,чтоб смягчить и отбить вкус сырой свёклы.Это конечно,не салат,а что то из китайской кухни,и подозреваю,что лук с маслом горячим и надо добавлять в овощи,как у китайцев и принято. Больше понравилось перемешанное и десертная ложка майонеза.Автору всё равно спасибо , ушло на ура и сказали :«Какая вкусная вещь!» Так что комплимент за идею вам,моя только доработка.Видимо придётся готовить ещё
Благодарю вас за вашу доработку и за внимание к рецепту, импровизации только приветствуются!
Салат бомбезный!
Сначала мы еще немного сомневались из-за сырой свеклы. Но овощи получаются такие пикантные и ароматные!
Сытно, не очень калорийно, супер вкусно!
Спасибо, дорогой автор!
Виктория! Огромнейшее Вам спасибо за внимание к рецепту и такой позитивный комментарий!
Ой,какая красота! Прекрасный рецепт салата без майонеза.
Спасибо Вам огромнейшее!
Просто невероятно!! Сто процентов мой рецепт!! Еще и нежирный, не тяжелый, да без майонеза!! Прелесть просто!!!
Ах, как здорово, что рецепт салата понравился Вам! Спасибо!
Салат не только смотрится аппетитно, но он еще и полезен, особенно в осенне-зимний период, когда, больше всего, вокруг нас летает куча всяких бацилл!
Спасибо Вам, Татьяна! Полностью с вами согласна.
Людочка, невероятно аппетитный яркий салатик
Виолушка, дорогая! Спасибо тебе!
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