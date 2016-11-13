Листая кулинарные журналы, на глаза мне попался этот рецепт. Недолго думая, решила я приготовить салат. И так он нам понравился, что сразу после дегустации мне снова пришлось его повторять - уже двойную порцию. Надеюсь, я вас заинтриговала? Тогда, добро пожаловать в рецепт!
- 13 ноября 2016, 21:58
- 18976
Салат из курицы под шубой
Ингредиенты для «Салат из курицы под шубой»:
- Филе куриное (в готовом виде) — 200 г
- Свекла (сырая) — 150 г
- Морковь (сырая тёртая) — 3 ст. л.
- Лук белый (крупные ) — 2 шт
- Кинза (10-12 веточек) — 0,5 пуч.
- Перец чили (или по вкусу) — 0,5 шт
- Масло растительное (для обжарки филе и лука) — 4 ст. л.
- Уксус ( 6%, по вкусу) — 3 ст. л.
- Сахар (по вкусу) — 1 ч. л.
- Соль (по вкусу) — 0,5 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (для панировки филе) — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1069.6 ккал
|
белки
56.8 г
|
жиры
53.3 г
|
углеводы
89.7 г
|Порции
|ккал
356.5 ккал
|белки
18.9 г
|жиры
17.8 г
|углеводы
29.9 г
|100 г блюда
|ккал
155 ккал
|белки
8.2 г
|жиры
7.7 г
|углеводы
13 г
Рецепт «Салат из курицы под шубой»:
Первым делом подготовим овощную "шубу". Нашинкуем 150 г сырой свеклы на крупной тёрке, добавим к ней три столовые ложки натёртой сырой моркови. Прибавим 3 ст. ложки уксуса, 1 чайную ложку сахара и хорошую щепотку соли. Перемешаем всю эту красоту и отставим в сторону.
Куриное филе нарежем поперёк волокон, как на отбивные, а затем на полоски, не очень тонко. Кусочки филе посолим, запанируем в муке и быстро обжарим порциями в один слой, на хорошо разогретой сковороде в четырёх столовых ложках растительного масла до появления лёгкого румянца, всё время перемешивая филе. Не пересушите!
Быстро обжарим лук до прозрачности на оставшемся растительном масле буквально пару минут, добавив по щепотке соли и сахара. Лук должен оставаться хрустящим.
Готовый лук добавим к мясу вместе с измельчённым перцем чили. Всё хорошенько перемешаем, попробуем на вкус. Я добавила половинку перца чили, но, распробовав салат, поняла, что можно было смело класть весь перец целиком.
Пришло время для овощной "шубы". Попробуем овощи на вкус, если нужно, добавим соль, сахар, или уксус. Салат не должен быть пресным, в нём должны хорошо чувствоваться и сладость, и кислинка, и острота. Распределяем равномерно "шубу" поверх куриного филе слоем, толщиной полтора-два сантиметра. Сверху обязательно украсим салат измельчённой зеленью кинзы.
Раньше, я никак не могла понять и полюбить вкус кинзы, но сейчас, именно в таком сочетании - она безупречна!
Вот, собственно, и всё! Блюдо готово! Приглашать к столу своих родных два раза, вам точно не придётся. За время приготовления салата, по дому витают такие интригующие ароматы, что ваши близкие сами найдут дорогу на кухне раньше, чем это необходимо.
Ради интереса, я попробовала перемешать все составляющие салата и оставить их на часок. Настоявшись, салат становится вкуснее, но на праздничном столе, эффектней будет смотреться первый вариант. Выбирать, конечно, вам.
Что хочется ещё уточнить: не переживайте относительно того, что овощи в салат добавляются в сыром виде. Они отлично подружатся с обжаренным куриным филе и луком. Свеклу и морковь для салата выбирайте сладкие, без белых прожилок, от этого зависит вкус готового блюда. Натирать овощи на корейской тёрке не советую, на обычной крупной тёрке салат получается намного нежнее.
Приятного аппетита, удачи вам и хорошего настроения!
Комментарии и отзывы
13 апреля dlatehktopishet #
23 декабря 2017 года aninzah77 #
Огромное спасибо за полученное удовольствие.
23 декабря 2017 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
17 февраля 2017 года laka-2014 #
17 февраля 2017 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
17 февраля 2017 года laka-2014 #
18 февраля 2017 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
17 февраля 2017 года Демурия #
Спасибо!!!
17 февраля 2017 года laka-2014 #
17 февраля 2017 года Демурия #
17 февраля 2017 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
6 февраля 2017 года lakshmi-777 #
7 февраля 2017 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
3 февраля 2017 года smvasss1804 #
3 февраля 2017 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
18 декабря 2016 года Инночка07 #
18 декабря 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
16 декабря 2016 года lelika # (модератор)
17 декабря 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
16 декабря 2016 года рева-2016 #
17 декабря 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
16 декабря 2016 года Аллочка-уралочка #
17 декабря 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
28 ноября 2016 года iren0511 #
28 ноября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
А мои жують за милую душеньку, Ириш.
28 ноября 2016 года terry-68 #
Еще раз огромное тебе спасибо за рецепт!
28 ноября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
29 ноября 2016 года terry-68 #
25 ноября 2016 года sibir77 #
25 ноября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
23 ноября 2016 года svilya #
Вчера дошли руки, и я его приготовила. Так как готовила поздно, то забыла туда положить перец, а кинзу мы просто не любим, думала заменить ее петрушкой, но купить уже негде было, вот и приготовила из того что было...
А уксус я положил яблочный, 6%.
Так как я брала все не в тех пропорциях которые написаны, у автора этого замечательного рецепта, а на глаз, то овощи вышли немного кисловатые, но постояв ночь в холодильнике, вообще ничего не чувствуется.
В общем, рецепт БОМБА!!!!
Как я уже писала он полезный, особенно в осенне-зимний период, во - вторых - это клетчатка (в сырых овощах) и белок (в мясе), а в третьих - это ОЧЕНЬ ВКУСНО)
Спасибо автору за такой шикарный рецепт)
25 ноября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
22 ноября 2016 года Айренетта #
23 ноября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
20 ноября 2016 года bobrishka #
Сначала мы еще немного сомневались из-за сырой свеклы. Но овощи получаются такие пикантные и ароматные!
Сытно, не очень калорийно, супер вкусно!
Спасибо, дорогой автор!
20 ноября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
20 ноября 2016 года nenb ahenb #
20 ноября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
18 ноября 2016 года ProstoYulia #
19 ноября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
18 ноября 2016 года svilya #
19 ноября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
18 ноября 2016 года Violl #
19 ноября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
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