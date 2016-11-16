Теплый салат "Именинный"

В феврале этого года свой юбилейный день рождения решила дома не отмечать, а заручившись поддержкой мужа и детей, сделать себе и от них в том числе подарок, в виде поездки в Санкт - Петербург. Знаю, что многие петербуржцы не любят, когда этот великий город фамильярно называют Питер, поэтому только Санкт - Петербург, или Петербург! У нас с мужем было всего три дня, в которые мы должны были уложить культурную программу (и музеи, и Мариинский театр), да и собственно отметить юбилей. Все три дня погода была разная, встретил нас Петербург моросящим дождем и широкими лужами, второй день было в пору одевать коньки, а уж третий день аккурат деньрожденьевский была метель, да какая, ни зги не видно, вьюжило-кружило. Культурную программу выполнили всю, даже перевыполнили, посетив еще два места, которые хотели, но боялись не успеть... Ещё дома, заранее, мы на каждый вечер забронировали в разных, понравившихся по отзывам туристов, ресторанах столики, и правильно сделали, потому как мест не было вообще. И вот в одном уютном, милом и домашнем ресторанчике мы заказали этот салат. Салат назывался..., впрочем, нет разницы, как он назывался, я не могу присвоить ему то название, но в меню были перечислены ингредиенты, а я обычно записываю состав на всякий случай. Вот как раз тот самый случай, когда записи пригодились. Только вместо грудки индейки была говядина. Очень вкусный салат.