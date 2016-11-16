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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из птицы Салаты из индейки
  • 16 ноября 2016, 0:05
  • 76550

Теплый салат "Именинный"

Рецепт: Теплый салат Именинный

Невероятно вкусный салат. Сытный, не тяжелый, вполне может заменить собой основное блюдо. Мясо может быть любым: и свинина, и курица, и говядина. Настоятельно рекомендую попробовать. Почему "Именинный", спросите, заходите, расскажу!

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из индейки

Ингредиенты для «Теплый салат "Именинный"»:

Для индейки

Для салата

Для заправки

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2542.8 ккал 		белки
106.1 г 		жиры
147.4 г 		углеводы
136.4 г
Порции
ккал
1271.4 ккал		 белки
53.1 г		 жиры
73.7 г		 углеводы
68.2 г
100 г блюда
ккал
150.5 ккал		 белки
6.3 г		 жиры
8.7 г		 углеводы
8.1 г


Рецепт «Теплый салат "Именинный"»:

Грудку индейки порезать тонкими полосками

Для маринада смешать соевый соус, винный уксус и оливковое масло. Тщательно перемешать.

Полоски индейки погрузить в маринад, не менее, чем на 1 час.

Смешать муку с кунжутным семенем, перемешать.

Каждую полоску обвалять в мучной смеси и быстро обжарить на раскаленном растительном масле. Обжаренные кусочки выложить на бумажное полотенце для удаления излишков масла.

Овощи вымыть, обсушить. Листья салата порвать руками, помидоры порезать пополам, огурцы порезать колечками. Выложить на блюдо произвольно.

Для заправки салата смешать оливковое масло, измельченный зубчик чеснока, сладкий соевый соус и свежемолотый черный перец.

Выложить теплые кусочки индейки, полить заправкой.

Приятного аппетита.

Думаю, в данном случае, фотографии достопримечательностей будут лишними. Но, например, кухня Юсуповского дворца, будет интересна

Или парадная посуда

В феврале этого года свой юбилейный день рождения решила дома не отмечать, а заручившись поддержкой мужа и детей, сделать себе и от них в том числе подарок, в виде поездки в Санкт - Петербург. Знаю, что многие петербуржцы не любят, когда этот великий город фамильярно называют Питер, поэтому только Санкт - Петербург, или Петербург! У нас с мужем было всего три дня, в которые мы должны были уложить культурную программу (и музеи, и Мариинский театр), да и собственно отметить юбилей. Все три дня погода была разная, встретил нас Петербург моросящим дождем и широкими лужами, второй день было в пору одевать коньки, а уж третий день аккурат деньрожденьевский была метель, да какая, ни зги не видно, вьюжило-кружило. Культурную программу выполнили всю, даже перевыполнили, посетив еще два места, которые хотели, но боялись не успеть... Ещё дома, заранее, мы на каждый вечер забронировали в разных, понравившихся по отзывам туристов, ресторанах столики, и правильно сделали, потому как мест не было вообще. И вот в одном уютном, милом и домашнем ресторанчике мы заказали этот салат. Салат назывался..., впрочем, нет разницы, как он назывался, я не могу присвоить ему то название, но в меню были перечислены ингредиенты, а я обычно записываю состав на всякий случай. Вот как раз тот самый случай, когда записи пригодились. Только вместо грудки индейки была говядина. Очень вкусный салат.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Путешествие + К" На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: салат закуска праздник обед ужин

Вкусы: мясной овощной чесночный пикантный

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Теплый салат "Именинный"
Рецепт: Теплый салат Именинный

Невероятно вкусный салат. Сытный, не тяжелый, вполне может заменить собой основное блюдо. Мясо может быть любым: и свинина, и курица, и говядина. Настоятельно рекомендую попробовать. Почему "Именинный", спросите, заходите, расскажу!

Ингредиенты для «Теплый салат "Именинный"»:

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Фотографии «Теплый салат "Именинный"» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Делала с индейкой, маринад и заправка дают отличный вкус! (Даже без кунжута который не удалось найти на карантине) Искала вариант разнообразить однотипные салаты, однозначно забираю в кк готовить на постоянной основе
Никак руки не доходили до этого салата,хотя в копилке уже давно.Вчера приготовила на ДР,правда с говядиной,но получилось тоже очень вкусно,из всех салатов этот съели первым.Спасибо автору рецепта.Будем еще готовить.
Огромное спасибо автору, теперь редко когда можно каким то блюдом, кого то удивить, а этот салат удивил. Вкусно,нежно, сочетание ингредиентов, не добавит, не убавить и на блюде смотрится празднично. Готовлю очень часто, вот и на завтра запланировала его на ужин.
Спасибо Вам преогромное!!!!
Очень понравился рецептик салатика! Обязательно приготовлю!!!
Верочка, спасибо! Весьма незатейливый, но нам очень нравится.
Спасибо автору за рецепт!
Салат очень всем понравился. делала на НГ. Домашние сказали очень вкусный салатик в азиатском стиле. буду готовить еще однозначно, особенно летом, когда будет много свежих овощей!
Спасибо большое! Рада, что салат понравился. Конечно, летом, в пору свежих овощей это будет в разу вкуснее и доступнее. Спасибо!!!!!
Спасибо! Очень вкусно получилось! Буду делать еще однозначно!
Не могу сказать, что у меня получилось быстро, но вкусно однозначно.
Спасибо большое!
ОООчень аппетитно и ОООчень вкусно!
Спасибо, моя хорошая!
Аппетитный салат!
Салат- сказка! Все очень вкусно! Огромное спасибо за рецепт! Готовится быстро, а съедается еще быстрее! Супруга заказала к новогоднему столу! Буду пробовать с говядиной!
Спасибо огромное! С говядиной ещё вкуснее, нам так в ресторане показалось. Но!!! Вы ж понимаете , что говядина должна быть мягкой, видимо, вырезка, или телятина, но вкус богаче несомненно! Может замариновать подольше стоит. У нас на Новогоднем столе тоже будет этот салат непременно.
Светочка, какой яркий и вкусный салатик
Виолушка, спасибо, милая!
Прекрасный праздничный салат! Выглядит шикарно! Большое спасибо за идею!
Светуль, идея не моя , спасибо Петербургу! Это очень простой салат, но вкуууусный! Спасибо большое!
Спасибо за идею. Очень интересный салат. И все ингридиенты доступны. Прекрасный ужин и закуска для любого случая.
Спасибо большое!!!!
Отличная идея для праздничных столов!!!
Особенно в летний жаркий период.
Спасибо за такой шикарный рецепт. Добавила в КК
Спасибо Вам, что заглянули! Буду рада, если салат понравится!
Светочка спасибо большое за рецепт ,быстро,вкусно,пикантно .У меня шницель индейки,замечательное мяско получилось
Танечка, спасибо большое! Рада, что рецепт пришёлся по вкусу!
огромная благодарность от мужа
Ответ для mtata
Танюша, очень ярко и аппетитно у тебя на тарелочке!
Оленька спасибо большое вкусный салатик
Ответ для mtata
Танечка, невероятно вкусно и красиво !!!
Галочка спасибо большое ,мясо в холодном виде,осталось у меня немного,очень вкусное было
Ответ для mtata
Танечка- !!! Нарядный салатик у тебя, представляю, как вкусно !!!
Ларисочка благодарю за поддержку ,очень вкусно было
Ответ для mtata
Ах, Танюш, как красиво и очень аппетитно!!!
Людочка очень вкусно,готовь не пожалеешь ,представляю как же будет "вкуснотеево" с говядиной
Ответ для mtata
Танюша, роскошный салатик получился
Виолеточка спасибо большое,рекомендую
я заметила ты у нас мучной человек,салатики тебя не очень интересуют
Танечка, салатики мы любим, но я обычно их утром, на завтрак готовлю Как понимаешь, фоткать некогда
тогда забираю свои слова назад ,фото не видела ,поэтому и вывод сделала такой
Ты знаешь, да и не только в этом дело Мне как-то интереснее что-то посущественнее фоткать
я тебя понимаю
Ответ для mtata
Танюша, прелестный салат! Очень красивый и аппетитный!
Иришечка спасибо огромное за поддержку ,очень вкусно было
обязательно попробую! мне нравятся рецепты где ни так много ингредиентов, они просты но всегда вкусны! спасибо!
спасибо!
Светочка, салат отличный Я в этом году тоже собиралась в Петербург , но Москва меня очаровала своей красотой .В следующий раз обязательно в Петербург моя мечта. Спасибо за рецепт , красивое фото , экскурсию по Петербургу . Удачи в конкурсе
Спасибо, Танечка! Так здорово слышать, что Москва тоже Может очаровать, мы то уж привыкли. А Петербург он совсем другой.
Шикарный салат
Ммм, вкусненько!!! Изюминка в филе в кунжуте! Надо пробовать!
Нор, это на самом деле очень вкусно и просто! Спасибо!
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