Невероятно вкусный салат. Сытный, не тяжелый, вполне может заменить собой основное блюдо. Мясо может быть любым: и свинина, и курица, и говядина. Настоятельно рекомендую попробовать. Почему "Именинный", спросите, заходите, расскажу!
- 16 ноября 2016, 0:05
- 76550
Теплый салат "Именинный"
Ингредиенты для «Теплый салат "Именинный"»:
Для индейки
- Грудка индюшки — 300 г
- Соевый соус (Kikkoman) — 3 ст. л.
- Уксус (бальзамический темный) — 1 ч. л.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 4 ст. л.
- Кунжут (семена) — 4 ст. л.
Для салата
- Индейка (грудка, замаринованная заранее) — 300 г
- Листья салата / Салат — 1 пуч.
- Огурец — 2 шт
- Помидоры черри — 10 шт
Для заправки
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Чеснок (или 2, в зависимости от размера зубчиков) — 1 зуб.
- Соевый соус (Kikkoman сладкий) — 1 ст. л.
- Перец черный (свежесмолотый) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2542.8 ккал
|
белки
106.1 г
|
жиры
147.4 г
|
углеводы
136.4 г
|Порции
|ккал
1271.4 ккал
|белки
53.1 г
|жиры
73.7 г
|углеводы
68.2 г
|100 г блюда
|ккал
150.5 ккал
|белки
6.3 г
|жиры
8.7 г
|углеводы
8.1 г
Рецепт «Теплый салат "Именинный"»:
Каждую полоску обвалять в мучной смеси и быстро обжарить на раскаленном растительном масле. Обжаренные кусочки выложить на бумажное полотенце для удаления излишков масла.
Овощи вымыть, обсушить. Листья салата порвать руками, помидоры порезать пополам, огурцы порезать колечками. Выложить на блюдо произвольно.
Для заправки салата смешать оливковое масло, измельченный зубчик чеснока, сладкий соевый соус и свежемолотый черный перец.
Думаю, в данном случае, фотографии достопримечательностей будут лишними. Но, например, кухня Юсуповского дворца, будет интересна
Комментарии и отзывы
6 мая louna #
26 февраля 2018 года xanchaliza #
5 декабря 2017 года Светлана Клер #
5 декабря 2017 года Svetttttt # (автор рецепта)
11 января 2017 года рева-2016 #
11 января 2017 года Svetttttt # (автор рецепта)
11 января 2017 года Sweetlane #
Салат очень всем понравился. делала на НГ. Домашние сказали очень вкусный салатик в азиатском стиле. буду готовить еще однозначно, особенно летом, когда будет много свежих овощей!
11 января 2017 года Svetttttt # (автор рецепта)
7 января 2017 года grena5 #
6 января 2017 года lyubasyk #
6 января 2017 года Svetttttt # (автор рецепта)
20 ноября 2016 года alarm clock #
20 ноября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
20 ноября 2016 года Аллочка-уралочка #
19 ноября 2016 года СашаКаша310 #
19 ноября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
19 ноября 2016 года Violl #
19 ноября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
19 ноября 2016 года subsidii66 #
19 ноября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
18 ноября 2016 года Тамара Петрукович #
18 ноября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
18 ноября 2016 года svilya #
Особенно в летний жаркий период.
Спасибо за такой шикарный рецепт. Добавила в КК
18 ноября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
18 ноября 2016 года mtata #
18 ноября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
18 ноября 2016 года mtata #
18 ноября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
18 ноября 2016 года mtata #
18 ноября 2016 года Покусаева Ольга #
18 ноября 2016 года mtata #
18 ноября 2016 года Покусаева Ольга #
18 ноября 2016 года felix032 #
18 ноября 2016 года mtata #
18 ноября 2016 года mazziadri #
18 ноября 2016 года mtata #
18 ноября 2016 года Сурик #
18 ноября 2016 года mtata #
19 ноября 2016 года Violl #
19 ноября 2016 года mtata #
19 ноября 2016 года Violl #
19 ноября 2016 года mtata #
19 ноября 2016 года Violl #
19 ноября 2016 года mtata #
19 ноября 2016 года Violl #
19 ноября 2016 года mtata #
20 ноября 2016 года Violl #
19 ноября 2016 года Ирушенька #
20 ноября 2016 года mtata #
18 ноября 2016 года Елена Муза #
18 ноября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
18 ноября 2016 года Wera13 #
18 ноября 2016 года tatabilga-2015 #
18 ноября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
17 ноября 2016 года veronika1910 #
16 ноября 2016 года Три сестры #
18 ноября 2016 года Svetttttt # (автор рецепта)
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