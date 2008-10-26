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  • 26 октября 2008, 21:02
  • 2481671

Тертый пирог

Рецепт: Тертый пирог

Хочу предложить рецептик очень вкусного сладкого пирога. Очень быстро готовится, правда не менее быстро и съедается... Тесто очень вкусное и удобное в работе. Рецепт живет в нашей семье не одно поколение... Приглашаю всех на чашечку чая с кусочком ароматного пирога...

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Тертый пирог»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3780.7 ккал 		белки
44.7 г 		жиры
181.4 г 		углеводы
496.4 г
Порции
ккал
630.1 ккал		 белки
7.5 г		 жиры
30.2 г		 углеводы
82.7 г
100 г блюда
ккал
374.3 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
18 г		 углеводы
49.1 г


Рецепт «Тертый пирог»:

  • Эластичное тесто

  • Мажем вареньем или повидлом

  • Мелко потертый кусок теста из морозилки

Муку размешать с содой, натереть туда маргарин на терке, хорошо руками растереть в крошку.

Яйцо взбить с сахаром, добавить сок лимона и майонез, размешать.

Добавить яичную смесь к крошке и вымесить эластичное тесто, разделить его на 2 почти одинаковых кусочка, немного меньший положить в пленке в морозилку на 5-10 минут.

Кусочек побольше раскатать тоненько (0,3-0,4 мм) на противень (я пеку в любом случае на бумаге смазанной маргарином). Смазать вареньем или повидлом.

Достать из морозилки второй кусочек и натереть на крупной терке, равномерно распределяя по всей поверхности.

В разогретую духовку 200 С на 20 минут (ориентируйтесь по своей - до румяности).

Вынимаем, нарезаем произвольно.

Тесто благодаря майонезу получается очень нежное и рассыпчатое.

Приятного аппетита!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На природу На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: выпечка пирог

Вкусы: сладкий ароматный

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Тертый пирог
Рецепт: Тертый пирог

Хочу предложить рецептик очень вкусного сладкого пирога. Очень быстро готовится, правда не менее быстро и съедается... Тесто очень вкусное и удобное в работе. Рецепт живет в нашей семье не одно поколение... Приглашаю всех на чашечку чая с кусочком ароматного пирога...

Ингредиенты для «Тертый пирог»:
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Комментарии и отзывы

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Супер рецепт!!! Раньше готовила этот пирог по другому рецепту, но как попробовала этот, поняла, что я потеряла все эти годы. На работе все тоже оценили и просили рецепт
Спасибо за рецепт! Отличный пирог ! Делала на сливочном масле вместо маргарина, начинкой была свежая вишня ( удалила косточки из 0,5 кг ягод, добавила в них 4 стол. ложки сахара и две столовые ложки крахмала)- всё получилось , ничего не потекло, вкусно, до завтра пирог не дожил- был съеден. Если четко следовать пропорциям рецепта- у меня тесто получилось слишком мягким, не раскатывалось, добавила ещё пол стакана муки и нижний корж раскатала сразу на пергаментной бумаге, которую затем переложила на противень+Сверху начинка+потертый на крупной тёрке второй кусок теста из морозилки. Однозначно буду готовить ещё с разными начинками!
тесто такое, что я ложкой размазывала))
Замечательный рецепт, спасибо! Быстрый, простой и очень вкусный
Пекла уже несколько раз, всегда удается, тесто песочное, рассыпчатое. Пирог улетает моментально
Великолепное песочное тесто. Огромное спасибо за рецепт!
Шикарное песочное тесто. Спасибо!
Быстро. Вкусно. Делала с маслом.Спасибо автору рецепта.
Очень хороший пирог
Невероятно вкусный пирог! Абсолютно всегда получается, готовлю его по вашему рецепту года 2. Спасибо большое!
Очень вкусный и очень простой пирог! Разное варенье, джем - каждый раз новый вкус!
Автору большущее спасибо за давно забытый рецепт!
Вкусняшка
Очень понравился пирог, вкусняшка!
Позавчера испекла ,маргарин заменила сливочным маслом,делала с замороженной вишней, сегодня пришлось печь опять,привередливая в еде дочь заказала добавку, спасибо за рецепт!
Спасибо автору за рецепт! Раньше готовила пирог по типу такого, но без майонеза. Прилагаю фото отчёт
Тертый пирог делала по разным рецептам, но этот самый лучший оказался! Вместо маргарина положила сливочное масло. Майонез придает выпечке рассыпчатость, нежность и не черствеет долго. Автору большое спасибо за рецепт! Всем советую готовить! Калорийно, но очень вкусно!
Присоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Делала с замороженной малиной+сахар+крахмал. Очень быстро, вкусно, нежно и рассыпчато. От нас с сыном спасибо за рецепт!
Самый вкусный тертый пиро!. Я не сторонник майонеза, но блин пирог стоял 3 дня открытым и он реально мягкий и вкусный. Я думаю, что можно майонез заменить сметаной или использовать домашний.
Я не любила тертые, но этот рецепт то что надо. Очень вкусно и можно красиво и вкусно утилизировать варенье
очень клевый рецепт
Спасибо за давно забытый и вкусный рецепт пирога.Делала со смородиновым вареньем.Легкая кислинка,чудесный аромат и нарядный вид.Спасибо еще раз
а я делала этот пирог с вареной сгущенкой покупной,тоже очень вкусно
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