Тертый пирог

Хочу предложить рецептик очень вкусного сладкого пирога. Очень быстро готовится, правда не менее быстро и съедается... Тесто очень вкусное и удобное в работе. Рецепт живет в нашей семье не одно поколение... Приглашаю всех на чашечку чая с кусочком ароматного пирога...

Муку размешать с содой, натереть туда маргарин на терке, хорошо руками растереть в крошку.Яйцо взбить с сахаром, добавить сок лимона и майонез, размешать.Добавить яичную смесь к крошке и вымесить эластичное тесто, разделить его на 2 почти одинаковых кусочка, немного меньший положить в пленке в морозилку на 5-10 минут.Кусочек побольше раскатать тоненько (0,3-0,4 мм) на противень (я пеку в любом случае на бумаге смазанной маргарином). Смазать вареньем или повидлом.Достать из морозилки второй кусочек и натереть на крупной терке, равномерно распределяя по всей поверхности.В разогретую духовку 200 С на 20 минут (ориентируйтесь по своей - до румяности).Вынимаем, нарезаем произвольно.Тесто благодаря майонезу получается очень нежное и рассыпчатое.Приятного аппетита!!