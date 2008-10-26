Хочу предложить рецептик очень вкусного сладкого пирога. Очень быстро готовится, правда не менее быстро и съедается... Тесто очень вкусное и удобное в работе. Рецепт живет в нашей семье не одно поколение... Приглашаю всех на чашечку чая с кусочком ароматного пирога...
- 26 октября 2008, 21:02
- 2481671
Тертый пирог
Ингредиенты для «Тертый пирог»:
- Мука пшеничная / Мука — 2.5 стак.
- Маргарин (200 г) — 1 пач.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 0.5 стак.
- Сода — 0.5 ч. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Повидло — 0.5 стак.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3780.7 ккал
|
белки
44.7 г
|
жиры
181.4 г
|
углеводы
496.4 г
|Порции
|ккал
630.1 ккал
|белки
7.5 г
|жиры
30.2 г
|углеводы
82.7 г
|100 г блюда
|ккал
374.3 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
18 г
|углеводы
49.1 г
Рецепт «Тертый пирог»:
Муку размешать с содой, натереть туда маргарин на терке, хорошо руками растереть в крошку.
Яйцо взбить с сахаром, добавить сок лимона и майонез, размешать.
Добавить яичную смесь к крошке и вымесить эластичное тесто, разделить его на 2 почти одинаковых кусочка, немного меньший положить в пленке в морозилку на 5-10 минут.
Кусочек побольше раскатать тоненько (0,3-0,4 мм) на противень (я пеку в любом случае на бумаге смазанной маргарином). Смазать вареньем или повидлом.
Достать из морозилки второй кусочек и натереть на крупной терке, равномерно распределяя по всей поверхности.
В разогретую духовку 200 С на 20 минут (ориентируйтесь по своей - до румяности).
Вынимаем, нарезаем произвольно.
Тесто благодаря майонезу получается очень нежное и рассыпчатое.
Приятного аппетита!!
Яйцо взбить с сахаром, добавить сок лимона и майонез, размешать.
Добавить яичную смесь к крошке и вымесить эластичное тесто, разделить его на 2 почти одинаковых кусочка, немного меньший положить в пленке в морозилку на 5-10 минут.
Кусочек побольше раскатать тоненько (0,3-0,4 мм) на противень (я пеку в любом случае на бумаге смазанной маргарином). Смазать вареньем или повидлом.
Достать из морозилки второй кусочек и натереть на крупной терке, равномерно распределяя по всей поверхности.
В разогретую духовку 200 С на 20 минут (ориентируйтесь по своей - до румяности).
Вынимаем, нарезаем произвольно.
Тесто благодаря майонезу получается очень нежное и рассыпчатое.
Приятного аппетита!!
Комментарии и отзывы
12 октября elenazhovklaya #
25 июля vegasumail #
25 октября zmeylog #
2 мая aravaeva #
25 января anaid 86 #
23 января Ириныч #
23 января Ириныч #
15 января glaros7 #
2 сентября 2021 года galina27 1967 #
28 августа 2021 года zaica #
31 июля 2021 года Himbeeren #
Автору большущее спасибо за давно забытый рецепт!
18 апреля 2021 года 27tanyha75 #
18 апреля 2021 года 27tanyha75 #
12 апреля 2021 года Леся-Калерия #
11 апреля 2021 года bobene486 #
6 апреля 2021 года Людмила 0409 #
3 апреля 2021 года Swetlaya B #
19 марта 2021 года xelen flower #
Я не любила тертые, но этот рецепт то что надо. Очень вкусно и можно красиво и вкусно утилизировать варенье
7 марта 2021 года milen 2008 #
28 февраля 2021 года kristina16837640 #
16 февраля 2021 года lizamakovska11 #
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