Мясные шарики в нежном соусе, под мягким медовым сыром, запечённые в картофельных корзиночках. Сытная и безумно вкусная горячая закуска, лёгкая в приготовлении. Хороша, как для будней, так и для праздничного стола! Это блюдо обязательно порадует вас своим насыщенным незабываемым вкусом и ароматом в сказочную новогоднюю ночь!
- 21 декабря 2016, 23:34
- 34550
Горячая закуска «Новогоднее чудо»
Ингредиенты для «Горячая закуска «Новогоднее чудо»»:
- Сыр твердый (Белебеевский «Башкирский медовый») — 100 г
- Фарш мясной — 150 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Картофель — 4 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Сметана (15%) — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1402.6 ккал
|
белки
61.9 г
|
жиры
34.2 г
|
углеводы
168.1 г
|Порции
|ккал
467.5 ккал
|белки
20.6 г
|жиры
11.4 г
|углеводы
56 г
|100 г блюда
|ккал
123 ккал
|белки
5.4 г
|жиры
3 г
|углеводы
14.7 г
Рецепт «Горячая закуска «Новогоднее чудо»»:
Картофель помыть и отварить в мундире, остудить. Очистить от кожуры и натереть на крупной тёрке. Добавить выдавленный чеснок, одно яйцо, муку, посолить, поперчить и перемешать.
В готовый свиной фарш добавить мелко порезанный репчатый лук, посолить, поперчить. Хорошо перемешать.
Силиконовые формочки смазать растительным маслом. Картофельную массу разделить на 3 части и сделать из них шарики. Разложить их по формочкам. Размять картофельный фарш по дну и бокам формочек, чтобы получились корзиночки.
Чтобы картофельная масса не прилипала к руками, смачивайте их в холодной воде.
Теперь надо аккуратно залить всё это сливочно-яичным соусом, для которого взбить венчиком 2 яйца со щепоткой соли, чёрного молотого перца и сметаной.
Мясные шарики, приготовленные в таком соусе, получаются очень вкусные и сочные!
Поставить в разогретую духовку и запекать при 180 градусах 40 минут.
Вы не поверите - пока запекалась эта удивительная закуска, аромат по дому витал умопомрачительный!
Особую "изюминку" великолепного вкуса этой закуске придаёт неповторимый тонкий аромат и мягкое сливочное послевкусие Белебеевского сыра "Башкирский медовый"!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! И - НЕЗАБЫВАЕМОЙ, СКАЗОЧНОЙ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ!
Комментарии и отзывы
4 апреля 2018 года PYMA-2016 #
4 апреля 2018 года elena777 # (автор рецепта)
5 апреля 2018 года PYMA-2016 #
5 апреля 2018 года elena777 # (автор рецепта)
4 апреля 2018 года PYMA-2016 #
4 апреля 2018 года elena777 # (автор рецепта)
5 апреля 2018 года Кристина Андреева #
5 апреля 2018 года PYMA-2016 #
20 февраля 2017 года alexvaselisovna #
23 февраля 2017 года elena777 # (автор рецепта)
28 января 2017 года Lena-Alena #
28 января 2017 года elena777 # (автор рецепта)
19 января 2017 года Rina8091 #
19 января 2017 года elena777 # (автор рецепта)
4 января 2017 года ovcharenko elvira06 #
5 января 2017 года elena777 # (автор рецепта)
31 декабря 2016 года Светя1 #
5 января 2017 года elena777 # (автор рецепта)
27 декабря 2016 года lanamishko #
27 декабря 2016 года lanamishko #
27 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
26 декабря 2016 года Olgate #
26 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
26 декабря 2016 года evvgeshka #
26 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
25 декабря 2016 года nlipatnikova #
25 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
Моя младшая дочка тоже просит их без праздника готовить...на ужин.
25 декабря 2016 года Елена_Хелена_1 #
С Наступающим Новым годом и Рождеством!!!
25 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
24 декабря 2016 года ProstoYulia #
24 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
24 декабря 2016 года horrizma #
24 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
24 декабря 2016 года svprokaz #
24 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
24 декабря 2016 года Анна Медведь #
24 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
24 декабря 2016 года svetlana majorova 63 #
24 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
24 декабря 2016 года ovcharenko elvira06 #
24 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
23 декабря 2016 года Ианир #
23 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
23 декабря 2016 года Ианир #
23 декабря 2016 года elena777 # (автор рецепта)
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