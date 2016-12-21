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Версия для печати Рецепты Закуски Закусочные кексы, маффины
  • 21 декабря 2016, 23:34
  • 34550

Горячая закуска «Новогоднее чудо»

Рецепт: Горячая закуска «Новогоднее чудо»

Мясные шарики в нежном соусе, под мягким медовым сыром, запечённые в картофельных корзиночках. Сытная и безумно вкусная горячая закуска, лёгкая в приготовлении. Хороша, как для будней, так и для праздничного стола! Это блюдо обязательно порадует вас своим насыщенным незабываемым вкусом и ароматом в сказочную новогоднюю ночь!

Категория: Закуски Закусочные кексы, маффины

Ингредиенты для «Горячая закуска «Новогоднее чудо»»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1402.6 ккал 		белки
61.9 г 		жиры
34.2 г 		углеводы
168.1 г
Порции
ккал
467.5 ккал		 белки
20.6 г		 жиры
11.4 г		 углеводы
56 г
100 г блюда
ккал
123 ккал		 белки
5.4 г		 жиры
3 г		 углеводы
14.7 г


Рецепт «Горячая закуска «Новогоднее чудо»»:

Картофель помыть и отварить в мундире, остудить. Очистить от кожуры и натереть на крупной тёрке. Добавить выдавленный чеснок, одно яйцо, муку, посолить, поперчить и перемешать.
В готовый свиной фарш добавить мелко порезанный репчатый лук, посолить, поперчить. Хорошо перемешать.

Силиконовые формочки смазать растительным маслом. Картофельную массу разделить на 3 части и сделать из них шарики. Разложить их по формочкам. Размять картофельный фарш по дну и бокам формочек, чтобы получились корзиночки.
Чтобы картофельная масса не прилипала к руками, смачивайте их в холодной воде.

Мясной фарш разделить на три части, скатать шарики и разложить их по картофельным корзиночкам.

Теперь надо аккуратно залить всё это сливочно-яичным соусом, для которого взбить венчиком 2 яйца со щепоткой соли, чёрного молотого перца и сметаной.
Мясные шарики, приготовленные в таком соусе, получаются очень вкусные и сочные!

Всё это великолепие густо посыпать тёртым сыром.

Поставить в разогретую духовку и запекать при 180 градусах 40 минут.
Вы не поверите - пока запекалась эта удивительная закуска, аромат по дому витал умопомрачительный!

Готовую закуску можно подавать прямо в формочках.

А можно, остудив минут 5, аккуратно вынуть и подать в виде вот таких замечательных кексиков!

Сказать, что очень вкусно, не сказать ничего - ЭТО БЕЗУМНО ВКУСНО!

Закуска съедается буквально на одном дыхании... попробуйте - не пожалеете!

Сама закуска в приготовлении очень проста, да и набор продуктов всегда есть под рукой. Но, как говорится - всё гениальное просто и всё простое гениально!
Особую "изюминку" великолепного вкуса этой закуске придаёт неповторимый тонкий аромат и мягкое сливочное послевкусие Белебеевского сыра "Башкирский медовый"!











С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! И - НЕЗАБЫВАЕМОЙ, СКАЗОЧНОЙ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Белебеевский - сыр для праздничного стола" На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На горячее / На закуску

Теги: закуска горячее второе обед ужин праздник

Вкусы: сырный мясной насыщенный

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Горячая закуска «Новогоднее чудо»
Рецепт: Горячая закуска «Новогоднее чудо»

Мясные шарики в нежном соусе, под мягким медовым сыром, запечённые в картофельных корзиночках. Сытная и безумно вкусная горячая закуска, лёгкая в приготовлении. Хороша, как для будней, так и для праздничного стола! Это блюдо обязательно порадует вас своим насыщенным незабываемым вкусом и ароматом в сказочную новогоднюю ночь!

Ингредиенты для «Горячая закуска «Новогоднее чудо»»:

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Фотографии «Горячая закуска «Новогоднее чудо»» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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Поясню. Горячим подаю, как самостоятельное блюдо. А как закуску, уже в холодном виде. Вкусно и так и так. Спасибо!
Спасибо большущее! Моя младшая дочка очень любит в горячем виде эту вкусняшку!
Это вам большое-большое спасибо еще раз за отличный рецепт! )))
Большое спасибо, очень вкусно! Готовила уже несколько раз. Причем, вкусно не только в качестве закуски, но и как горячее. (Если подавать сразу). Готовлю с домашним фаршем свинина-курица-лук-чеснок. Фрикадельки получаются очень сочные. В сметанную заливку тоже обязательно добавляю чеснок, тк в нашей семье его очень любят. Еще раз спасибо!!!!!
Ух ты, какая красивая закусочка у Вас получилась! Супер! Огромное спасибо!
Ответ для PYMA-2016
Объедение
Спасибо, очень приятно!
Спасибо, получилось вкусно. Правда, корзиночки у меня поменьше, поэтому и закуски получилось больше из указанных ингредиентов.
Спасибо огромное!
Насчет праздничного стола не уверена, но семейный ужин получился отменный!!! Просто, быстро и ооооооочень вкусно!!!
Спасибочки!
Готовила Ваше "чудо". Понравилось, правда для праздничного стола не подойдет (лично мое мнение) и разогретыми на следующий день не очень понравились. Но с пылу, с жару для семейного ужина - отличный вариант, нежный, вкусный, доступный!
Спасибо огромное!
Приготовила на новый год, закуска получилась очень вкусная . Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 6 штук. Огромное спасибо за великолепный рецепт
Спасибо большущее! Очень рада, что Вам понравилось!
Подскажите пожалуйста, а можно ли приготовить закуску заранее, а перед подачей просто разогреть ее?
Конечно можно. Я часто так делаю.
А сыр за 40 мин. Не сгорит?
А сыр за 40 мин. Не сгорит?
Нет, на фото это видно. Сыр только подрумянится.
Готовлю! Запах чеснока по дому!
Аромат чудесный, уж это я знаю! А вкус ещё замечательней!
Подскажите, а сами тарталетки сколько времени и при какой температуре выпекать?
Тарталетки выпекать не надо отдельно. Внимательно читайте рецепт, там всё написано - выпекается всё вместе!
Испекла "тарталетки" на ужин, всем очень понравилось
Спасибо! Очень рада, что Вам понравилось!
Моя младшая дочка тоже просит их без праздника готовить...на ужин.
Шикарная идея!!! а главное не сложно!!!
С Наступающим Новым годом и Рождеством!!!
Спасибо, тёзка!
Спасибо вам за идею горячей закуски!!!
А Вам спасибо, что заглянули!
Елена, каким всетаки сыром можно заменить предложенный Вами в рецепте ??
Прошу прощения, что отвечаю с опозданием...времени не было заглянуть. Можно заменить медовый сыр сметанковым, сливочным или другим, который хорошо плавится.
Рецепт очень интересный. Скажите, лук и картофель какого размера или веса?
Картофель и лук среднего размера. Рассчитывайте по размеру формочек. Если сомневаетесь, то сварите картофеля не 4, а 5 штучек. Если формы маленькие, то меньше.
Спасибо!
Рецепт по описанию очень понравился,хотелось бы сделать на праздничный стол такую закуску.Как я понимаю количество ингредиентов дано на 3 порции? У меня еще вот только в чем загвоздочка,в нашем маленьком поселке хоть и есть магазин Магнит и Пятерочка,но вот такого сыра ни разу не видела на прилавках,каким посоветуете заменить? По моему Башкирского сыра у нас вообще нет ни какого(( А Так рецепт супер!!!
Спасибо! Если такого сыра нет, то замените сливочным или сметанковым. Или любвм другим, какой хорошо плавится.
Рецепт замечательный, подскажите, пожалуйста, как эти корзиночки вынимаются из формочек, легко выскакивают или ни ломаются? Дело в том, что у меня нет отдельных формочек, а есть форма на 6 штук
Корзиночки очень хорошо вынимаются из формочек. Только слегка остудите и аккуратно выньте.
очень вкусно выглядят корзиночки) Скажите, а сколько штук получилось из указанного количества ингредиентов?
Сколько на фото, столько и получилось - 3 порции. Если надо больше, то увеличьте количество ингредиентов.
понятно! спасибо за быстрый ответ
С Наступающим!
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